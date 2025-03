Dion Beljo weckt Begehrlichkeiten: Rapid darf auf Millionen hoffen

Laut Informationen von Sky sollen gleich mehrere renommierte Vereine an Dion Beljo interessiert sein. Das könnte auch für den SK Rapid ein Geschäft werden...

Laut Informationen von Sky sollen gleich mehrere renommierte Vereine an Dion Beljo interessiert sein. Das könnte auch für den SK Rapid ein Geschäft werden – wir fassen die aktuelle Lage für euch zusammen.

Im Sommer 2024 wechselte der kroatische U21-Nationalspieler Dion Beljo leihweise vom FC Augsburg zum SK Rapid. Die Hütteldorfer handelten zudem eine Kaufoption aus, die dem Vernehmen nach bei rund sieben Millionen Euro liegen soll, was für die Hütteldorfer natürlich nicht einfach zu stemmen ist.

Beljo erzielte in 37 Pflichtspielen in dieser Saison starke 18 Tore und steuerte zudem vier Assists bei. Dabei sieht der Kroate selbst im Abschluss noch Optimierungsmöglichkeiten und auch einige Fans meinen, dass er durchaus den einen oder anderen Treffer mehr hätte erzielen können. Dennoch kann sich seine Bilanz natürlich sehen lassen und er ist mit Abstand der torgefährlichste Rapid-Angreifer in dieser Saison.

Das kann man auch gut an der Expected-Goal-Wertung der aktuellen Saison ablesen:

Aus dieser Grafik lassen sich schnell zwei einfache Erkenntnisse ablesen. Dion Beljo liegt in der Meisterschaft tatsächlich etwas unter der statistischen Erwartung und hätte nach dem xG-Modell zwei Tore mehr erzielen müssen. Dennoch ist er der einzige Rapid-Spieler in den Top 15 dieser Wertung, auch weil er einer der wenigen Akteure im Sturm der Hütteldorfer ist, der von Verletzungen verschont blieb. Dass er die Expected-Goal-Wertung in Österreich anführt, macht ihn natürlich auch im Ausland interessant.

Für Scouts und Datenanalysten ist es nämlich in erster Linie wichtig, dass ein Stürmer zu vielen Chancen kommt – wenn er diese auch effizient verwandelt, ist das natürlich ein Pluspunkt, aber ein hoher xG-Wert beweist, dass sich ein Spieler Chancen erarbeiten kann und man kann davon ausgehen, dass sich die xG-Werte und die tatsächlich erzielten Treffer über einen längeren Vergleichsraum ausgleichen. Insgesamt kam Beljo in dieser Saison bewerbsübergreifend auf einen starken xG-Wert von 0.58 pro 90 Minuten und seine tatsächlich erzielten Tore liegen bei 0.54 pro 90 Minuten. Er agiert zwar nicht besonders effizient, die Chancenauswertung ist aber auch kein großes Problem.

Laut Sky mehrere Top-Klubs interessiert

Dass das auch andere Klubs so sehen, erkennt man an den zahlreichen Interessenten. Sky berichtet im Rahmen der YouTube-Sendung „Transfer Update XXL“ ab Minute 23, dass mehrere Vereine bereits Interesse gezeigt hätten. Konkret werden der FC Bologna, Ajax, die TSG Hoffenheim und der RSC Anderlecht genannt. Zudem soll es Interesse von mehreren spanischen Vereinen und Klubs aus den Benelux-Ländern geben.

Im Video wird auch erklärt, dass der SK Rapid hier die Personalie Stefanos Tzimas als Vorbild nehmen könnte. Der junge griechische Stürmer wechselte zunächst leihweise von PAOK Thessaloniki zum 1. FC Nürnberg. Der deutsche Zweitligist zog die Kaufoption über 18 Millionen Euro und verkaufte den Angreifer postwendend um 25 Millionen Euro an Brighton.

Bei Beljo wird es sich hier zwar nicht um ganz so hohe Summen handeln, aber laut Sky wäre es denkbar, dass der SK Rapid für 7 bis 9 Millionen Euro die Kaufoption zieht und den Angreifer dann um 10 bis 12 Millionen weiterverkauft.