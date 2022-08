Donis Avdijaj verlässt den TSV Hartberg

Offensivspieler Donis Avdijaj wechselt mit sofortiger Wirkung zum amtierenden Schweizer Meister FC Zürich und zeichnet einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2025. Trainer der Schweizer ist Ex-ÖFB-Teamchef und Sturm Graz Trainer Franco Foda.

Über die Ablösesumme wurde zwischen den Vereinen Stillschweigen vereinbart.

Der 25-Jährige war exakt 11 Monate beim TSV Egger Glas Hartberg und absolvierte 23 Pflichtspieleinsätze für die Blau-Weißen. Avdijaj erzielte dabei sieben Treffer, beim Auftakt gegen Altach einen Doppelpack.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr:

„Der Abgang von Donis schmerzt natürlich sehr. Er war richtig gut in Schuss und ein absoluter Kreativspieler und Leistungsträger. Einen Spieler seiner Qualität bekommt man nur, indem man ihm die Möglichkeit eines Wechsels einräumt. Nun ist es passiert und wir können und möchten Donis keine Steine in den Weg legen. Er war eine Bereicherung für uns und es zeigt einmal mehr, dass Spieler, die keine einfachen Zeiten hinter sich haben oder ein großes Potenzial haben, sich bei uns in Ruhe ins Rampenlicht spielen können, um dann zu größeren Adressen im Fußball zu wechseln. Jetzt müssen wir schnellstmöglich einen adäquaten Ersatz finden.“