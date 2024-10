Ein Neuanfang in schwierigen Zeiten: Rene Poms als neuer Cheftrainer des GAK vorgestellt

Nach zehn erfolglosen Spielen in der Bundesliga und einer Abwärtsspirale, die den GAK in eine bedenkliche Lage versetzt hat, wurde Rene Poms als neuer...

Nach zehn erfolglosen Spielen in der Bundesliga und einer Abwärtsspirale, die den GAK in eine bedenkliche Lage versetzt hat, wurde Rene Poms als neuer Cheftrainer präsentiert. Der gebürtige Grazer stellte sich den Fragen der Presse und lieferte Einblicke in seine ersten Schritte bei seinem Heimatverein.

Wofür steht Rene Poms?

Rene Poms begann seine Ausführungen damit, dass er in einer schwierigen Phase zum GAK kommt, in der das Selbstvertrauen der Mannschaft stark erschüttert ist. Er sieht seine Hauptaufgabe darin, Stabilität zu schaffen und durch klare Strukturen und Prinzipien wieder Vertrauen aufzubauen. „Auf jeden Fall einen Fußball, der sehr kompakt ist, wo Disziplin vorherrscht, und wo jeder Spieler genau weiß, was er zu tun hat“, beschrieb Poms seine Vorstellungen von der Mannschaft unter seiner Führung.

„In einer Phase, in der Verunsicherung herrscht, ist es umso wichtiger, dass man einfache Dinge macht“, erklärte Poms weiter. Er betonte, dass jeder Spieler klare Aufgaben haben solle, um Stabilität und Sicherheit zu gewinnen. „Wenn man die einfachen Dinge richtig macht, kann man darauf aufbauen und zu einer besseren Leistung finden“, fügte er hinzu.

Die Mission: Stabilität und Selbstvertrauen

Poms‘ Fokus liegt in den ersten Wochen vor allem darauf, der Mannschaft Stabilität zu geben. Dies soll durch ein klares taktisches Fundament erreicht werden, das Halt und Sicherheit bietet. „Es geht darum, die Mannschaft mit einfachen Dingen wieder auf Kurs zu bringen“, so Poms. Der Trainer zeigte sich überzeugt, dass durch hartes Training und eine fokussierte Herangehensweise der GAK schon bald wieder Erfolgserlebnisse verbuchen kann.

Ein Trainer mit klarer Vision

Poms, der zuvor in Griechenland beim Zweitplatzierten Volos NFC unter Vertrag stand, beschrieb seine Entscheidung, zum GAK zurückzukehren, als eine Herzensangelegenheit. „Ich bin ein geborener Grazer, der GAK bedeutet mir viel“, so Poms. Dass er bereit war, eine aufstrebende Mannschaft in Griechenland zu verlassen, zeigt, wie wichtig ihm diese neue Aufgabe ist. Sein Ziel sei es, den GAK wieder auf Kurs zu bringen und die Fans mit diszipliniertem und organisiertem Fußball zu begeistern.

Die Mannschaft soll wieder Vertrauen finden

Die aktuelle Situation des GAK, ohne Sieg nach zehn Spielen, stellt eine große Herausforderung dar. Poms machte jedoch deutlich, dass er bereit ist, diese Herausforderung anzunehmen. „Das Selbstvertrauen der Spieler ist natürlich nicht da, aber wir arbeiten jetzt daran, den Spielern dieses Selbstvertrauen wieder einzuhauchen“, erklärte der Trainer. Sein primäres Ziel sei es, die Spieler daran zu erinnern, was sie bereits erreicht haben und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie in der Lage sind, wieder erfolgreich zu sein.

Poms hob auch die Bedeutung der Disziplin hervor: „Ohne Disziplin geht es nicht. Wenn man gemeinsam etwas erreichen will, braucht man Disziplin, sonst wird es nicht funktionieren“. Dabei gehe es nicht um Strenge, sondern um ein gegenseitiges Geben und Nehmen: „Wenn ein Spieler alles für den Erfolg tut, dann bekommt er auch die notwendigen Freiheiten“.