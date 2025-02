ELO-Simulationen: Aktuell 47% vs. 27% im Bundesliga-Titelkampf

Der vergangene Spieltag hat in der heimischen Bundesliga wieder einiges durcheinandergewirbelt – vor allem aufgrund der klaren 0:3-Niederlage von Sturm Graz beim Wolfsberger AC...

Der vergangene Spieltag hat in der heimischen Bundesliga wieder einiges durcheinandergewirbelt – vor allem aufgrund der klaren 0:3-Niederlage von Sturm Graz beim Wolfsberger AC und des Derbysiegs der Austria. Vor allem die Veilchen klettern in den Wahrscheinlichkeiten damit gehörig.

Der Twitter/X-Account Football meets data erlangte in den letzten Monaten einen hohen Bekanntheitsgrad für seine ELO-Simulationen. Der Account lässt 10.000 Simulationen über aktuelle Ausgangssituationen in verschiedenen Ligen und Bewerben laufen und erzeugt so Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang selbiger.

Spielstärke an sich ist dabei kein Faktor, sondern nur, was die Ergebnisse in der unmittelbaren Vergangenheit konkret hergaben. Demnach ist neben den bereits fix über dem „Strich“ bleibenden Sturm und Austria, auch der Wolfsberger AC in jeder der Simulationen im Meisterplayoff dabei. Aber auch Salzburg und Rapid können sich der Teilnahme am Meisterplayoff mit 99% und 96% bereits recht sicher sein. Der LASK beispielsweise hat nach den beiden Nullnummern gegen Blau-Weiß Linz und den GAK nur noch eine 27%-ige Wahrscheinlichkeit zum aktuellen Zeitpunkt, was sich allerdings mit einem Heimsieg gegen Rapid am kommenden Wochenende wieder drehen könnte.

Wie man in dieser Rastergrafik erkennen kann, werden die Chancen auf einen neuerlichen Meistertitel des SK Sturm Graz aktuell mit 47% beziffert. Die Austria hat mit der für die Veilchen perfekt verlaufenen 18. Runde ihre Chancen aber auf 27% erhöht und damit fast 9% gutgemacht:

Wie man an dieser Grafik feststellen kann, waren die Austria und der WAC natürlich die großen Gewinner der Runde. Trotz ihrer sieglosen Partien gab es keine besonders gravierenden Auswirkungen auf Salzburg und Rapid, was auch mit der anstehenden Punkteteilung zusammenhängt. Sowohl die „Roten Bullen“, als auch die kriselnden Hütteldorfer werden Nutznießer dieser Punkteteilung sein und die Meisterschaft wird nicht an den kommenden vier Spieltagen entscheiden.

Allerdings werden die Weichen gestellt und vor allem die Wahrscheinlichkeiten für eine Teilnahme an der Meistergruppe sprechen aktuell dafür, dass auch Rapid und Salzburg – obwohl in misslichen Lagen – verhältnismäßig immer noch frei von effektivem (nicht gefühltem) Druck aufspielen könnten, um doch noch den einen oder anderen Punkt nach oben hin gutzumachen.

Gerade Salzburg hat in den kommenden Runden die Chance, „Big Points“ zu machen und die Konkurrenz aktiv zu schwächen. Für die Letsch-Elf geht es zunächst auswärts gegen die Austria, dann zu Hause gegen Sturm Graz.

Rapid wiederum hat im restlichen Grunddurchgang ausschließlich Gegner aus der unteren Tabellenhälfte und auch wenn für die qualitativ grundsätzlich sehr gut ausgestellten Wiener nichts mehr schiefgehen sollte, hat man die beiden verbliebenen Auswärtsspiele gegen den LASK und Hartberg, die jeweils mit sechs Punkten Rückstand auf Rapid auf den Rängen sieben und acht lauern und ihrerseits noch beide über den Strich rutschen wollen. Zwei Spiele, die nicht schiefgehen sollten, wenn man nicht in eine noch misslichere Lage kommen möchte – aber auch zwei Partien, in denen man klare Standortbestimmungen hinlegen kann…