Erleichterte Austria-Fans: „Hochverdient, aber jetzt nicht nachlassen!“

Die Wiener Austria gewann nun auch ihr drittes Saisonspiel gegen den SV Mattersburg und dürfte damit zumindest den Klassenerhalt gesichert haben. Wir haben die Meinungen der erleichterten Austria-Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

hope and glory: „Absolut verdienter und absolut wichtiger Sieg. Natürlich war nicht alles Gold was glänzt bzw. war auch das Glück heute auf unserer Seite. Gehört in unserer Situation hart erarbeitet. Und das hat das Team heute gemacht. Wichtige 3 Punkte für den Klassenerhalt. Bravo!“

culixo: „War heute eine klare Steigerung, sowohl im Zweikampfverhalten, als auch spielerisch. Denn so viele Chancen haben wir in den ganzen Partien vorher zusammen nicht gesehen, zumal es im letzten Drittel auch besser geklappt hat und viel mehr Abschlüsse zustande kamen. Eigentlich hätte man vor der Pause schon die Chance gehabt, dass dritte Tor zu machen, mit dem Anschlusstor aus dem nichts wurde es dann kurzfristig wieder knapp. Mattersburg aus dem Spiel heraus harmlos. Mit dem dritten Tor war der Drops dann gelutscht, zumal wir auch kaum etwas zugelassen haben. Natürlich haben wir auch das nötige Glück gehabt – der abgefälschte Schuss beim 0:1 bzw. der Pfiff vor dem 1:4. Aber man hat insgesamt gesehen, dass in der Mannschaft schon mehr steckt als man zuletzt gesehen hat.“

Menor: „War unter den Umständen eine gute Partie. Bis auf die knapp 10 Minuten zwischen dem Gegentor und der Pause stand der Sieger eigentlich nie außer Frage. Obwohl heute natürlich auch etwas Schiri-Glück und etwas „günstiger Spielverlauf“ dabei war der Sieg, auch in dieser Höhe, hoch verdient. So Burschen, jetzt nur nicht nachlassen. Wattens daheim reinhauen und dann kann man wieder an die Mini-Chance EC denken.“

Hurricane: „Sakaria, Fitz, Grünwald haben mir gut gefallen heute nach den Startschwierigkeiten. Auch der Borkovic war gut.“

maxglan: „Mattersburg ist tatsächlich zweimal in einer Saison so deppert, uns Räume zum Spielen zu lassen. Natürlich muss man diese Räume auch erst einmal nutzen, das haben wir phasenweise sehr gut gemacht. Aber das ist eben genau das, was ich immer predige: Diese Mannschaft kann kicken, nur muss man sie lassen. Gegen Pressing und körperbetontes Spiel haben wir zumeist das Nachsehen.“

DeusAustria: „Noch wichtiger als die 3 Punkte finde ich die Tatsache, dass der Sieg nie ernsthaft gefährdet war. Gab‘s in den letzten 3 Partien noch jeweils eine doch lange Druckphase des Gegners, so war das heute nie der Fall.“

Danubius: „War keine perfekte Leistung, aber eine immense Verbesserung im Vergleich zum Altach Spiel. Jetzt gilt es aber mal auf so einem Ergebnis aufzubauen und nicht gleich wieder einen Rückschlag zu erleiden.“

QPRangers: „Mattersburg war auch lange nicht so spritzig und hat nicht so schnell gespielt wie z.B. Altach oder St. Pölten…ich denke, Wattens mit Yeboah und Co wird eher wieder schwierig werden. Da sollten wir uns was überlegen für Dienstag. Denn ein zweiter Sieg in Folge ist lebenswichtig (!!) sonst ist das 4-1 heute wertlos. Mattersburg war schon sehr hölzern.“

chris_ajh: „Schwacher Beginn von uns mit sehr vielen Fehlpässen. Danach hat uns ein glückliches Tor in die Spur geholfen. Die 20 Minuten nach dem 1:0 waren wohl ziemlich das Beste, was wir in dieser Saison von uns gesehen haben. Wir haben spielerische Lösungen gefunden und ordentlichen Druck aufgebaut. Der Anschlusstreffer, welcher zu diesem Zeitpunkt komplett unverdient war hat uns zum Glück nicht wieder völlig verunsichert. Der große Schwung war zwar weg – unterm Strich konnten wir dennoch einen souveränen klaren Sieg einfahren. Für mich ist das Wichtigste, dass wir das Thema Abstieg nun wieder deutlich entspannter sehen können als vor dem heutigen Spieltag. Bitte hart weiterarbeiten, damit dieses Thema so schnell wie möglich abgehakt werden kann. Ab dann kann man sich wieder vermehrt über das Thema EL-Playoff Gedanken machen (wobei es aus meiner Sicht ab dann noch wichtige wäre, alles was noch kommt als Vorbereitung für die nächste Saison zu sehen).“

Südveilchen: „Wenn alle Mannschaften in Österreich so spielen würden wie Mattersburg, dann könnten wir wieder einmal um den Meistertitel mitspielen. Blöd halt nur, dass die anderen Mannschaften uns nicht genug Freiraum geben wollen. So wird es mit dem Kader weiterhin zach bleiben. Wird schon wieder gegen Wattens anders, weil die wieder die ganze Zeit lästig marschieren werden.“

