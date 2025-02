Erstmals in Österreichs Bundesliga: WAC verpflichtet Alessandro Schöpf

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung des ehemaligen österreichischen Teamspielers Alessandro Schöpf bekannt. AKA Tirol – FC Bayern München – 1. FC Nürnberg...

AKA Tirol – FC Bayern München – 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 – Arminia Bielefeld – FC Vancouver Whitecaps. So liest sich die Vita des jüngsten Neuzugangs im Wolfsrudel. Der 30-jährige Tiroler, dessen Vertrag bei den FC Vancouver Whitecaps vor einem Monat ausgelaufen ist, wechselt ablösefrei ins Lavanttal. Der 32-fache österreichische Teamspieler verbrachte die letzten 2,5 Jahre beim kanadischen MLS-Klub, für die er insgesamt 84 Spiele absolvierte. Davor spielte der 1,78m große Rechtsfuß, der im Nachwuchs des FC Bayern München ausgebildet wurde, beim FC Schalke 04 und bei Arminia Bielefeld in der deutschen Bundesliga (143 Spiele, 11 Tore, 8 Vorlagen) und beim 1. FC Nürnberg in der zweiten deutschen Liga (51 Spiele, 11 Tore, 11 Vorlagen).

Alessandro Schöpf:

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit Cheftrainer Dietmar Kühbauer, in denen er mir aufgezeigt hat welche Rolle ich in der Mannschaft spielen kann. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, fühle mich aber auf jeden Fall noch für ein paar Jahre auf gutem Niveau bereit. Die Mannschaft ist aktuell in einer guten Verfassung und ich will dabei mithelfen eventuell wieder einen internationalen Startplatz zu erreichen. Als zweifacher Familienvater war natürlich auch die Rückkehr in die Heimat ein Mitgrund, wodurch auch die finanziellen Rahmenbedingungen eine untergeordnete Rolle spielten.“

Dietmar Kühbauer:

„Alessandro bringt eine riesige internationale Erfahrung mit und hat bei zahlreichen Stationen auf hohem Niveau seine Qualität gezeigt. Diese will er jetzt auch bei uns unter Beweis stellen und der Mannschaft helfen besser zu werden. Wir freuen uns als gesamter Klub darüber ihn bei uns in der Mannschaft zu haben.“

( Pressemeldung Wolfsberger AC )