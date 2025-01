Ex-Rapidler Fally Mayulu wechselt zum SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Fally Mayulu bekannt. Der 22-jährige Franzose kommt per Leihe von Bristol City nach Graz und unterschreibt...

Der SK Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Fally Mayulu bekannt. Der 22-jährige Franzose kommt per Leihe von Bristol City nach Graz und unterschreibt für ein halbes Jahr beim SK Sturm. Der Angreifer wurde in der Jugend des RC Lens ausgebildet, kennt Österreich bereits aus seiner Zeit bei Blau-Weiß Linz sowie beim SK Rapid und wechselte im Sommer 2024 zu Bristol in die englische Championship, wo er im Herbst in 15 Ligaspielen zwei Tore verbuchte. Mayulu wechselt mit sofortiger Wirkung nach Graz, wo er die Nummer 9 tragen wird.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen erklärt: „Nach dem Abgang von Mika Biereth haben wir klar gesagt, dass wir im Angriff noch tätig werden wollen. Fally Mayulu bringt all jene Attribute mit, nach denen wir unser gesuchtes Stürmerprofil definiert haben – Wucht, Geschwindigkeit und Qualität in der Box. Außerdem kennt er die Liga bereits, weiß, worauf es hier ankommt und wird so keine lange Eingewöhnungszeit benötigen. Wir sind absolut davon überzeugt, dass er uns mit seinen Stärken ein zusätzliches Element im Sturm gibt und der Mannschaft so helfen kann. Wir freuen uns, dass sich Fally für den SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn am Platz zu sehen!“

Fally Mayulu sagt: „Was der SK Sturm in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, ist beeindruckend – speziell Stürmer konnten sich hier stets sehr gut etablieren und weiterentwickeln. Als im vom Interesse aus Graz gehört habe, musste ich daher nicht lange überlegen. Ich freue mich, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen, mit der Arbeit im Training und am Platz zu beginnen und hoffentlich dem Team dabei zu helfen, die Ziele zu erreichen.“