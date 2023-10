Expected-Goal-Werte zum 11. Spieltag 2023/24

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten und stammen von Wyscout S.p.a.

Red Bull Salzburg – LASK 0:1 (xG=0.53:0.99)

Der LASK sorgte für die größte Überraschung am elften Spieltag und feierte einen Auswärtssieg gegen Serienmeister Salzburg. Keine einfachen Zeiten für RB-Coach Gerhard Struber, der nun seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg wartet, da anschließend auch das Spiel gegen Inter mit 1:2 verloren wurde. Der LASK zeigte sich gegen die Mozartstädter jedenfalls von seiner besten Seite, attackierte im Spiel gegen den Ball sehr konsequent und mutig und ließ nur wenige Torchancen zu, was man auch anhand der Expected-Goal-Werte von 0.53:0.99 ablesen kann. Beide Teams verloren unter der Woche ihre Europacup-Partien. Der LASK verlor zwar aufgrund der späten Tore unglücklich, angesichts der xG-Zahlen von 2.50:0.95 aus der Sicht der Belgier jedoch nicht unverdient. Auch die Salzburger weisen mit 1.70:0.63 aus Inter-Sicht die schwächeren xG-Werte auf.

SK Sturm Graz – TSV Hartberg 2:1 (xG=2.54:0.85)

Der SK Sturm lag gegen den TSV Hartberg bereits nach vier Minuten mit 0:1 zurück, drehte die Partie nach Jatta- und Prass-Treffern allerdings noch in der ersten Halbzeit um. Sturm ließ sich von dem frühen Gegentor nicht verunsichern und hätte auch noch höher gewinnen können. Die xG-Werte von 2.54:0.85 bestätigen diesen Eindruck. Unter der Woche holte man trotz Unterzahl ein respektables 2:2-Unentschieden gegen Atalanta Bergamo, was angesichts der xG-Werte von 1.75:1.76 auch absolut verdient war.

FC Blau-Weiß Linz – SC Austria Lustenau 0:0 (xG=1.33:0.18)

In der Liga verlor das Schlusslicht Austria Lustenau seit dem Unentschieden gegen den WAC in der dritten Runde alle Spiele. Diese Negativserie wurde nun mit einem Punktegewinn gegen Blau-Weiß Linz gestoppt, allerdings warten die Vorarlberger immer noch auf den ersten Saisonsieg. Von diesem waren sie aber auch in Linz weit entfernt, wie man an den xG-Werten von 1.33:0.18 ablesen kann. Die Gäste kamen in den 90 Minuten auf nur drei Schussversuche, von denen nur ein Ball auf das gegnerische Tor ging.

SCR Altach – Wolfsberger AC 0:0 (xG=1.91:0.57)

Auch das zweite Spiel einer Vorarlberger Mannschaft endete am elften Spieltag mit einem 0:0-Unentschieden. Im Gegensatz zu den Lustenauern wird sich die Mannschaft von Trainer Standfest allerdings ärgern, dass am Ende nur ein Punkt herausschaute, denn insbesondere in der zweiten Halbzeit kam die Heimmannschaft zu den klar besseren Chancen. Zudem haderte Trainer Standfest mit dem nichtgegebenen Tor von Nuhiu, das aufgrund eines Handspiels von Fadinger aberkannt wurde. Auch ansonsten war die Heimmannschaft das gefährlichere Team, was auch die xG-Werte von 1.91:0.57 bestätigen.

WSG Tirol – FK Austria Wien 0:2 (xG=1,28:2.55)

Zum Auswärtssieg der Wiener Austria verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse, sodass wir euch nur noch die xG-Werte nachschießen wollen, die mit 1.28:2.55 für die Gäste aus Wien ausfallen.

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt 2:3 (xG=1.72:0.29)

In der ersten Halbzeit sahen die Rapid-Fans eine spielfreudige Mannschaft, die das Spielgeschehen bestimmte, allerdings zu wenige klare Möglichkeiten herausspielte. Nach dem Führungstreffer versäumte man allerdings nachzulegen und wurde, wie schon so oft in dieser Saison, für die Nachlässigkeiten schwer bestraft. Innerhalb von wenigen Minuten gingen die Gäste durch drei Weitschüsse mit 3:1 in Führung und drehten den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Und wie so oft, wirkten die Grün-Weißen durch den unglücklichen Spielverlauf gelähmt und kamen nicht mehr zurück in die Partie. Der Anschlusstreffer von Querfeld kam zu spät und so steht eine Niederlage zu Buche, die auch angesichts der xG-Werte von 1.72:0.29 eher kurios wirkt. Nun wartet das Spiel gegen den LASK auf die Grün-Weißen und Zoran Barisic weiß, dass er sich nicht mehr viele Punkteverluste leisten darf, da sein Stuhl wackelt.