Expected-Goal-Werte zum 12. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

TSV Hartberg – SCR Altach 1:0 (xG=0.81:0.64)

Der TSV Hartberg sicherte sich dank eines Treffers in der 83. Minute durch Rajko Rep einen 1:0-Heimsieg gegen den SCR Altach. Die Gäste machten in der ersten Halbzeit eine bessere Figur, doch Hartberg erkämpfte sich in den zweiten 45 Minuten ein Übergewicht. Altach-Coach Pastoor meinte nach der Partie, dass sich keine der beiden Mannschaften einen Sieg verdient hätte. Laut dem xG-Modell von 0.81:0.64 hat er nicht ganz unrecht.

Admira Wacker – SK Rapid Wien 0:1 (xG=0.21:1.79)

Auch beim Spiel zwischen der Admira und dem SK Rapid fiel nur ein Treffer, allerdings gingen die Hütteldorfer als verdienter Sieger vom Platz. Die Hausherren blieben fast über die gesamten 90 Minuten harmlos und gaben nur drei Schüsse ab, von denen kein einziger aufs gegnerische Tor ging. Der SK Rapid schoss 22 Mal aufs gegnerische Tor, wobei sie fünf Versuche aufs gegnerische Tor brachten. Laut dem xG-Modell von 0.21:1.79 aus Sicht der Hausherren gehen die drei Punkte für den SK Rapid natürlich in Ordnung. Auch unser Overlyzer-Modell zeigt die klare Überlegenheit des SK Rapid auf.

SK Sturm Graz – SKN St. Pölten 3:0 (xG=2.76:1.20)

Für Christian Ilzer läuft es in Graz wesentlich besser als in Wien. Die Blackies gewannen das sechste Pflichtspiel in Folge und sind der heimliche Winterkönig, da man in der Tabelle zwar einen Punkt Rückstand auf RB Salzburg aufweist, die Partie gegen den Wolfsberger AC allerdings noch ausständig ist. Die Gäste fanden nach dem 0:1 durchaus einige Möglichkeiten zum Ausgleich vor, agierten aber insgesamt ein wenig zu naiv – sowohl vor dem gegnerischen Tor als auch bei Kontersituationen der Grazer. Der Sieg war auch laut dem Expected-Goal-Modell von 2.76:1.20 verdient.

WSG Tirol – SV Ried 1:3 (xG=1.43:2.24)

Die SV Ried entließ vor rund einer Woche Trainer Baumgartner und feierte unter Interimscoach Schweitzer einen 3:1-Auswärtssieg gegen die WSG Tirol. Die Rieder lagen zur Pause mit 0:1 zurück, doch drei Treffer zwischen der 48. und 55. Minute drehten die Partie komplett um. Die Gäste brachten von den 19 Schussversuchen nur drei aufs gegnerische Tor – diese fanden allerdings auch den Weg ins Netz. Der Ausgleich fiel nach einem Strafstoß, der sich auch mit 0.76 in der xG-Wertung niederschlägt. Die Expected-Goal-Werte lauten aus Sicht der Hausherren 1.43:2.24.

RB Salzburg – Wolfsberger AC 2:3 (xG=2.69:1.27)

Der WAC feierte den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in einem Auswärtsspiel gegen RB Salzburg und machte damit die Meisterschaft so richtig spannend. Alle drei Treffer fielen in den zweiten 45 Minuten und die Salzburger werden in der Winterpause sicherlich am Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft arbeiten müssen. Der LASK und der Wolfsberger AC kassierten weit weniger Gegentore als Jesse Marschs Truppe, die in der Offensive mit 39 Treffern ohnehin konkurrenzlos ist. Dennoch ist der Sieg der Gäste durchaus ein wenig glücklich zustande gekommen, denn aus Sicht der Mozartstädter lauten die xG-Werte 2.69:1.27. Auch unsere Overlyzer-Grafik verdeutlicht, dass die Salzburger die dominierende Mannschaften waren:

FK Austria Wien – LASK 1:1 (xG=0.46:2.42)

Obwohl der LASK sieben verletzte Spieler vorgeben musste, diktierten die Oberösterreicher das Spielgeschehen. Die Linzer müssen sich am Ende die mangelnde Chancenauswertung vorwerfen lassen, wobei Austria-Tormann Pentz ein weiteres Mal in Hochform agierte und in der letzten Minute der Nachspielzeit sogar einen Strafstoß hielt. Die Expected-Goal-Werte lauten aus Sicht der Veilchen 0.46:2.42. Peter Stöger darf mit dem Punkt demnach zufrieden sein, obwohl die Tabellensituation nach wie vor ein schwieriges Frühjahr verspricht. Wie überlegen der LASK in der Schlussphase war seht ihr auch an unserer Overlyzer-Grafik.



