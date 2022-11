Expected-Goal-Werte zum 14. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

RB Salzburg – TSV Hartberg 1:0 (xG=1.57:0.81)

RB Salzburg gönnte vor dem CL-Entscheidungsspiel im San Siro einigen Stammspielern eine Pause und tat sich beim 1:0-Sieg gegen die Steirer relativ schwer. Auch Trainer Jaissle gab nach dem Schlusspfiff zu, dass einige Akteure gedanklich wohl schon bei der darauffolgenden Partie waren. Joker Okafor sorgte dennoch mit dem einzigen Treffer des Spiels für drei Punkte, sodass der Serienmeister Platz 1 vor starken Grazern verteidigen kann. Der TSV Hartberg präsentierte sich jedenfalls weit besser als beim katastrophalen Nachtragsspiel in Hütteldorf und auch die xG-Zahlen fallen mit 1.57:0.81 überraschend knapp aus.

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol 2:3 (xG=0.83:1.82)

Mit dem Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt überholte die WSG Tirol die Kärntner in der Tabelle und die Mannschaft von Thomas Silberberger liegt damit aktuell auf dem starken vierten Platz. Es war eine spannende und intensive Partie, die erst in der 90. Minute entschieden wurde. Besonders in den ersten 45 Minuten zeigten die Gäste eine enorm starke Leistung, ehe die Hausherren in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel zurückfanden. Unverdient war der Auswärtssieg angesichts der xG-Zahlen von 0.83:1.82 ohnehin nicht.

SC Austria Lustenau – SK Rapid Wien 3:3 (xG=1.76:3.78)

Nach der guten Leistung in der zweiten Halbzeit beim Nachtragsspiel gegen den TSV Hartberg hoffte der SK Rapid auf weitere drei Punkte im Ländle. In einer extrem kuriosen Partie, die von seltsam anmutenden Schiedsrichter- und VAR-Entscheidungen geprägt war, fielen gleich drei Treffer in der Nachspielzeit, die stolze zehn Minuten dauern sollte. Der Last-Minute-Ausgleich war mehr als verdient, da die xG-Werte von 1.76:3.78 klar zugunsten der Gäste ausschlagen. Der SK Rapid kommt damit in den letzten beiden Spielen insgesamt fast auf einen xG-Wert von 10, was in den letzten Jahren eine Seltenheit war.

LASK – Wolfsberger AC 4:1 (xG=2.41:1.21)

Die Partie zwischen dem LASK und dem WAC war dank Robert Zulj schnell entschieden. Der 30-Jährige erzielte in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick und benötigte nur 23 Minuten für dieses Kunststück. Der Sieg war verdient, fiel aber angesichts der Expected-Goal-Werte von 2.41:1.21 etwas zu hoch aus.

FK Austria Wien – SCR Altach 2:1 (xG=3.65:0.71)

Zum Last-Minute-Sieg der Wiener Austria verfassten wir bereits eine umfangreiche Analyse. Nicht nur dort könnt ihr nachlesen, warum der Sieg hochverdient war, auch die xG-Werte von 3.65:0.71 sprechen ein ganz klares Bild.

SK Sturm Graz – SV Ried 2:1 (xG=3.17:0.51)

Der SK Sturm wartete mit dem Siegtreffer gegen die SV Ried nicht so lange wie die Austria im Parallelspiel gegen Altach, aber es gibt einige Gemeinsamkeiten. Bei beiden 2:1-Heimsiegen waren die drei Punkte hochverdient und die Ergebnisse hätten klarer ausfallen müssen. In diesem Spiel lag es nicht nur an der schwachen Chancenauswertung, sondern auch an einem überragenden Sahin-Radlinger, der mehrere Großchancen entschärfte. Die Expected-Goals fallen jedenfalls mit 3.17:0.51 klar für die Hausherren aus, die sich auch freuen dürfen, dass mit Jantscher und Kiteishvili zwei Spieler die Tore beisteuerten, die in der Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen hatten.

