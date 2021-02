Expected-Goal-Werte zum 15. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

SV Ried – Admira Wacker 0:0 (xG=0.48:1.38)

Die Admira ist nach dem 0:0-Unentschieden in Ried das Schlusslicht der österreichischen Bundesliga, da sich Altach überraschend mit 2:1 gegen den SK Sturm durchsetzen konnte. Trainer Damir Buric stellte fest, dass sein Team durchaus verdient in Führung gehen hätte können, was angesichts der Expected-Goal-Werte von 0.48:1.38 aus Sicht der Hausherren keine übertriebene Feststellung ist. Die Rieder kamen erst in der Schlussphase ein wenig auf und mussten sich den Punkt insgesamt recht hart erkämpfen.

SCR Altach – SK Sturm Graz 2:1 (xG=1.37:1.43)

Der SK Sturm sucht im neuen Jahr weiter nach seinem Rhythmus. Nach der Niederlage gegen Altach kann man von einem Fehlstart ins neue Kalenderjahr sprechen und dass obwohl die Grazer zu Beginn der Partie die klar bestimmende Mannschaft waren. Nach dem Führungstreffer der Gäste kamen die Hausherren aber recht schnell wieder zurück und drehten durch Tore von Netzer und Fischer noch in der ersten Halbzeit die Partie um. Christian Ilzer kritisierte nach dem Schlusspfiff Schiedsrichter Stefan Ebner, der beim Ausgleichstreffer von Netzer eine Abseitsstellung übersah. Die Expected-Goal-Werte lauten 1.37:1.43 aus Sicht der Hausherren, was für eine recht ausgeglichene Chancenverteilung spricht.

TSV Hartberg – RB Salzburg 0:3 (xG=0.36:2.31)

Die Hartberger versteckten sich beim Meisterschaftsspiel gegen RB Salzburg keineswegs, sondern versuchten von Anfang an mit dem Serienmeister mitzuspielen. Belohnt wurden sie jedoch nicht für ihr Engagement, denn der Klasseunterschied war wie erwartet zu groß und die Mannschaft von Jesse Marsch setzte sich sicher mit 3:0 durch. Es ist der dritte Sieg in diesem Kalenderjahr in Folge ohne Gegentreffer. Die Expected-Goal-Werte sprechen mit 0.36:2.31 ebenfalls eine recht klare Sprache.

FK Austria Wien – WSG Tirol 2:2 (xG=2.43:1.66)

Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse sowie Spielerbewertungen zum 2:2-Unentschieden zwischen der Wiener Austria und der WSG Tirol für euch. Nachliefern wollen wir die Expected-Goal-Werte, die mit 2.43:1.66 zugunsten der Hausherren ausfallen. Stögers Mannschaft, die wieder einmal weit weniger Ballbesitz als der Gegner hatte (40.6%), fand demnach insgesamt die aussichtsreicheren Möglichkeiten vor.

SKN St. Pölten – Wolfsberger AC (xG=1.48:1.68)

Der Wolfsberger AC kann also auch im neuen Kalenderjahr doch noch Treffer erzielen. Die Mannschaft von Coach Ferdinand Feldhofer feierte einen 2:0-Auuswärtssieg gegen den SKN St. Pölten, der nach dem Expected-Goal-Modell von 1.48:1.68 allerdings doch glücklich ausfiel. St. Pölten kam auf 51.2% Ballbesitz und feuerte mit elf Schüssen um sechs weniger als der Gegner ab.

LASK – SK Rapid Wien 1:2 (xG=1.31:1.71)

Der SK Rapid bleibt weiterhin der Angstgegner der Oberösterreicher. Die Hütteldorfer gewannen das fünfte Spiel in Folge gegen den LASK und bleiben damit Tabellenführer Salzburg auf den Fersen. Bei den Expected-Goal-Werten liegen die Grün-Weißen mit 1.31:1.71 knapp vorne. Dominik Thalhammer zeigte sich nach dem Schlusspfiff vom „Ping-Pong-Spiel“ des Gegners etwas genervt und der SK Rapid kam tatsächlich nur auf 37.2% Ballbesitz. Die Taktik von Trainer Didi Kühbauer ging jedoch wieder einmal auf.

