Expected-Goal-Werte zum 17. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SCR Altach – SK Rapid Wien 0:0 (xG=0.01:2.41)

Der SK Rapid gab in dieser Saison zum ersten Mal Punkte ab, denn trotz einer langen numerischen Überlegenheit kamen die Hütteldorfer gegen Altach nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Altach machte die Räume gut zu und hatte mit Kobras einen starken Rückhalt, der die wenigen Großchancen zunichtemachte. Den Hütteldorfern fehlte die nötige Kreativität und das Tempo in vielen Aktionen. Die Expected-Goal-Werte von 0.01:2.41 sprechen eine klare Sprache, insbesondere die Harmlosigkeit der Hausherren wird gut verdeutlicht. Rapid hatte knappe 70% Ballbesitz und 21 Torschüsse, die Altacher schossen nur ein einziges Mal auf das gegnerische Tor. Auch unsere Overlyzer-Grafik verdeutlicht die Machtverhältnisse gut – am Ende fehlte jedoch das wichtige Tor.

Wolfsberger AC – Admira Wacker 2:1 (xG=1.53:0.93)

Vor dem EL-Spiel gegen die Spurs holten sich die Wolfsberger mit einem 2:1-Sieg gegen die Admira Selbstvertrauen. Die Gäste gingen durch einen Treffer von Wooten schnell in Führung, doch Tore von Henriksson und Joveljic drehten die Partie. Dass es keine ganz eindeutige Sache war zeigen auch die xG-Werte von 1.53:0.93 – insbesondere da fast die Hälfte der Expected-Goal-Werte des WAC auf einen von Liendl verschossenen Elfmeter fallen.

WSG Tirol – RB Salzburg 2:4 (xG=1.39:3.80)

RB Salzburg zeigte wieder einmal, dass die Mannschaft viel Mentalität hat, denn beim Auswärtssieg gegen starke Tiroler musste der Serienmeister zweimal einen Rückstand aufholen. Der Erfolg viel jedoch laut den Expected-Goal-Werten von 1.39:3.80 durchaus verdient aus. Respekt aber an die Mannschaft von Thomas Silberberger, die gegen die Salzburger mit 51.9% mehr Ballbesitz hatte und auch mehr Schüsse direkt aufs gegnerische Tor brachte (7:6).

FK Austria Wien – TSV Hartberg 0:1 (xG=0.56:1.17)

Die Wiener Austria erlebte im Kampf um das obere Playoff einen schweren Dämpfer und musste sich zuhause den Hartberger mit 0:1 geschlagen geben. In spielerischer Hinsicht war insbesondere in der ersten Hälfte ein Rückschritt zu erkennen und manche Fans kritisieren, dass die Aufstellung mit einer Doppelsechs zu vorsichtig war. Dazu kommt nun auch Pech – Suttner-Ersatz Andreas Poulsen zog sich einen Muskelfaserriss zu und wird einige Wochen fehlen. Laut dem Expected-Goal-Modell von 0.56:1.17 waren die Gäste die etwas gefährlichere Mannschaft.

SV Ried – SKN St. Pölten 1:1 (xG=1.72:1.54)

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen der SV Ried und dem SKN St. Pölten. Die Expected-Goal-Werte von 1.72:1.54 sprechen von einer recht ausgeglichenen Partie, in der vielleicht der eine oder andere Treffer mehr hätte fallen können. Tetteh rettete die Gäste mit einem Treffer in der 83. Minute vor einer Niederlage. In der ersten Hälfte waren die Hausherren überlegen, in den zweiten 45 Minuten fanden die Niederösterreicher besser in die Partie. Eine intensive Begegnung mit einem Unentschieden, das schlussendlich in Ordnung geht.

LASK – SK Sturm Graz 2:0 (xG=1.42:0.56)

Der LASK setzte sich gegen den SK Sturm zuhause mit 2:0 durch und bleibt damit an der Spitze dran. Bei den Gästen feierte Kelvin Yeboah sein Startelfdebüt, jedoch sah der Neuzugang eine Partie, in der Chancen zunächst Mangelware blieben. In der 35. Minute hätte er jedoch nach einem tollen Pass von Kiteishvili seine Mannschaft in Führung bringen können. Der erste Treffer fiel knapp vor der Pause, doch Eggesteins Tor hatte sich zu diesem Zeitpunkt kaum abgezeichnet. Der LASK gewann in der zweiten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel und Balic besorgte in der 84. Minute die Entscheidung. Eine äußerst intensive Partie ging zu Ende, in der beide Mannschaften stark gefordert wurden. Der LASK fand aber auch nach den Expected-Goal-Werten von 1.42:0.56 die besseren Chancen vor und holte am Ende verdient die drei Punkte.

