Expected-Goal-Werte zum 19. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

LASK – TSV Hartberg 1:2 (xG=2.12:1.12)

Ohne die gesperrten Schlüsselspieler Michorl und Trauner setzte es für den LASK eine etwas überraschende 1:2-Niederlage gegen Hartberg. Dabei begann die Partie gut für die Linzer, da Stürmer Eggestein sein Team bereits in der vierten Minute in Führung brachte. Ein Doppelschlag von Chabbi und Horvath zwischen der 23. und 26. Minute drehte die Partie. Die Oberösterreicher hatten rund 66% Ballbesitz und gaben mehr als doppelt so viele Schüsse wie die Hartberger ab. Von den 15 Schussversuchen gingen allerdings nur vier auf das gegnerische Tor. Dominik Thalhammer bemängelte die Effizienz seiner Mannschaft und stellte fest, dass sein Team insgesamt 26 Flanken produzierte. Auch die Expected Goals sehen die Hausherren mit 2.12:1.12 vorne. Sicherlich eine etwas unglückliche Niederlage. Unsere Overlyzer-Grafik zeigt veranschaulicht die Überlegenheit der Hausherren insbesondere in den zweiten 45 Minuten.

SK Rapid Wien – SV Ried 1:0 (xG=2.08:0.36)

Erinnerungen an die Altach-Partie wurden beim Spiel gegen die SV Ried wach, denn die Grün-Weißen waren die klar spielbestimmende Mannschaft, konnten aber lange Zeit keinen Treffer erzielen. Dies lag einerseits an der mangelnden Chancenauswertung, andererseits am starken Sahin-Radlinger, der die Hütteldorfer mit seinen Paraden verzweifeln ließ. Mein Kollege Daniel Mandl verfasste bereits eine ausführliche Analyse zum Spiel, wo unter anderem Rapids Probleme im gegnerischen Strafraum beleuchtet werden. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 2.08:0.36 recht deutlich aus. Der Siegtreffer ist ein sicherer Kandidat für das Tor des Monats, denn Nachwuchstalent Yusuf Demir stellte in der Nachspielzeit seine geniale Schusstechnik unter Beweis und erzielte ein wahres Traumtor. Der Treffer hatte übrigens einen xG-Wert von 0.04. Unsere Overlyzer-Grafik zeigt, dass der SK Rapid über die gesamte Partie die spielbestimmende Mannschaft war.

Admira Wacker – WSG Tirol 1:1 (xG=1.50:2.02)

Beim 1:1-Unentschieden zwischen der Admira und der WSG Tirol hätten auch mehr Treffer fallen können, wie es auch das xG-Modell zeigt, das mit 1.50:2.02 zugunsten der Gäste ausfällt. Die Tiroler waren insbesondere in der Schlussphase das überlegene Team und der Ausgleich in der 84. Minute durch Smith war hochverdient. Alles in allem eine unterhaltsame Partie, in der sich beide Mannschaften aus kämpferischer Sicht nichts schenkten und es zudem genügend Torszenen gab. Sowohl der Ballbesitz (42.5%:57.5%) als auch die Torschüsse (7:18) zeigen ein Übergewicht für die Gäste an.

SKN St. Pölten – FK Austria Wien 0:2 (xG=1.48:1.24)

Die Wiener Austria feierte einen 2:0-Auswärtssieg gegen den SKN St. Pölten und darf sich damit weiterhin Hoffnungen auf das obere Playoff machen, auch wenn die verbleibenden drei Spieltage vor dem Cut eine schwere Auslosung mit sich bringen. Zunächst wartet das Derby auf die Violetten, anschließend das Auswärtsspiel gegen den SK Sturm und das Heimspiel gegen den Wolfsberger AC. Zu dieser Partie verfasste unser Austria-Experte Dalibor Babic bereits eine umfangreiche Analyse, wo beispielsweise die Systemumstellung der Violetten unter die Lupe genommen wurde. Die Expected-Goal-Werte fiel mit 1.48:1.24 nur knapp zugunsten der Gäste aus.

Wolfsberger AC – SCR Altach 0:1 (xG=0.46:0.59)

Ferdinand Feldhofer schonte vor dem heutigen Cup-Spiel gegen den LASK einige Akteure und bekam dafür die Rechnung preäsentiert. Die Altacher, bei denen Damir Canadi ein gelungenes Comeback feierte, setzten sich gegen die Kärntner mit 1:0 durch und übergaben den letzten Tabellenplatz an die Admira. Canadi betonte nach dem Spiel, dass es die oberste Priorität war keinen Gegentreffer zu erhalten, was man auch an den Expected-Goal-Werten von 0.46:0.59 sieht.

SK Sturm Graz – RB Salzburg 2:1 (xG=1.29:2.05)

Christian Ilzer hat es schon wieder gemacht. Der Sturm-Trainer gewann auch das zweite Saisonduell gegen RB Salzburg und profitierte davon, dass Jesse Marsch auf Rotation setzte. Der Salzburg-Trainer wollte mit frühen Wechseln den Umschwung einleiten, doch der SK Sturm zeigte eine kämpferisch starke Leistung und war sehr gut auf den Gegner eingestellt. Die Expected-Goal-Werte von 1.29:2.05 sind ein wenig durch Schiedsrichterentscheidungen verzerrt, denn während die Salzburger einen umstrittenen Elfmeter bekamen, übersah Referee Drachta ein Handspiel von Daka im eigenen Strafraum. Hätten beide Teams einen Elfmeter zugesprochen bekommen, wäre auch die xG-Wertung ausgeglichen gewesen. Marsch kritisierte nach dem Schlusspfiff ungewöhnlich scharf die jungen Talente, allen voran Karim Adeyemi, der auch schon aufgrund seines schwachen Zweikampfverhaltens nach 37 Minuten vom Platz musste.

