Expected-Goal-Werte zum 19. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SK Rapid Wien – RB Salzburg 1:2 (xG=0.58:1.22)

Der SK Rapid zeigte sich gegenüber der 1:2-Niederlage gegen Hartberg zumindest in kämpferischer Hinsicht verbessert, aber es sollte trotz Führung abermals nicht für einen Punktegewinn reichen. Vor dem Spieltag verfassten wir einen Bericht, dass die Salzburger bei den xG-Werten in der Liga erst in der zweiten Halbzeit so richtig aufdrehen und was die Expected-Goals angeht in den ersten 45 Minuten sogar nur Liga-Durchschnitt sind. Auch diesmal fand der Serienmeister vorrangig in der zweiten Halbzeit zu seinen Torchancen und drehte die xG-Verhältnisse um. Aus Sicht der Hausherren fallen die Expected Goals mit 0.58:1.22 aus. Hier findet ihr eine ausführliche Analyse des Spiels.

WAC – SV Ried 2:1 (xG=0.39:1.26)

Ried-Trainer Robert Ibertsberger trauerte nach dem Spiel einen Punkt nach, zumal die Oberösterreicher wohl einen Elfmeter zugesprochen bekommen hätten müssen. Aber auch ohne dem Strafstoß hatten die Gäste nach dem xG-Modell von 0.39:1.26 die klar besseren Torchancen und gingen sicher etwas unglücklich als Verlierer vom Platz. Skurril ist, dass die Hausherren nur einmal auf das gegnerische Tor schossen, aber dennoch zwei Tore erzielten. Dies liegt am Eigentor von Gragger, der seine Mannschaft nach 10 Minuten unglücklich in Rückstand brachte. Alleine deshalb muss man von einem glücklichen Sieg des WAC sprechen, der an Sturm vorbeizog und auf Platz 2 steht.

WSG Tirol – SK Sturm Graz 2:2 (xG=1.00:1.98)

Die WSG Tirol startete gut in das Spiel gegen die Grazer und belohnte sich gleich in der fünften Minute mit dem 1:0. Die Gäste wurden dann immer stärker, übernahmen das Kommando und dürfen sich wohl freuen, mit dem Neuzugang Höjlund eine gute Investition getätigt zu haben. Der junge Däne sorgte nicht nur für den Ausgleich, sondern brachte die Gäste in der 74. Minute sogar in Führung. Die Hausherren zeigten in der Schlussphase jedoch Moral und glichen nach einem sehenswerten Treffer von Skribo aus. Die Grazer fanden insgesamt die besseren Chancen vor und auch das xG-Modell sieht mit 1.00:1.98 einen doch recht deutlichen Vorteil für die Blackies.

SCR Altach – FK Austria Wien 0:2 (xG=0.26:2.12)

Die Wiener Austria feierte in Altach einen souveränen Sieg, nicht zuletzt weil die Eigenbauspieler Jukic und Braunöder sehr starke Vorstellungen abgaben. Neben den Spielerbewertungen verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse, sodass wir an dieser Stelle nur noch die xG-Werte nachliefern wollen, die mit 0.26:2.12 ganz klar für die Violetten ausfallen.

TSV Hartberg – Admira Wacker 1:1 (xG=0.98:1.09)

Nach dem Erfolgserlebnis im Cup-Spiel gegen den SK Rapid nahmen die Hartberger gegen die Admira zuhause einen Punkt mit, womit sich Trainer Russ durchaus zufrieden zeigte, auch da die Mannschaft von Corona-Ausfällen ersatzgeschwächt auftrat. Andi Herzog wiederum trauerte etwas den drei Punkten nach, darf aber mit den Neuzuängen Surdanovic und Vodhanel sehr zufrieden sein, da diese die besten Spieler am Platz waren und Vodhanel auch den Führungstreffer der Gäste erzielte. Der Tscheche hätte seine Mannschaft in der Schlussphase sogar noch zum Sieg schießen können, doch laut den xG-Werten von 0.98:1.09 war die Punkteteilung sicherlich nicht ungerecht.

LASK – SK Austria Klagenfurt 2:2 (xG=1.89:1.46)

Wieder einmal konnte sich der LASK nicht für eine gute Vorstellung belohnen, denn gegen Austria Klagenfurt gab man zweimal eine Führung aus der Hand. Die LASK-Fans sahen eine gute Vorstellung vom wiedergenesenen Raguz, der den ersten Treffer des Spiels erzielte und beinahe nachher nach einer wunderbaren Solo-Aktion das Tor des Jahres erzielt hätte. Den Ausgleich erzielte Gemicibasi nach einem umstrittenen Elfmeter, der auch die xG-Verhältnisse von 1.89:1.46 knapper aussehen lässt, als sie tatsächlich waren. Für den LASK wird es nun sehr eng, zumal in den verbleibenden drei Runden auch Red Bull Salzburg einmal zu Gast in Oberösterreich ist.

