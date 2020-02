Expected-Goal-Werte zum 20. Spieltag 2019/20

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

WSG Tirol überrascht gegen den WAC

Der 2:0-Heimsieg der Tiroler war unsere Überraschung des 20. Spieltags, insbesondere da sich der WAC in der Runde zuvor keinerlei Blöße gab und klar mit 3:0 gegen Hartberg gewann. Der Sieg der Tiroler war laut dem Expected-Goal-Modell ein wenig glücklich, wobei die Werte mit 1,51:1,81 aus Sicht der Hausherren recht ausgeglichen ausfielen. Auffallend ist, dass der WAC mit rund 68% weit mehr Ballbesitz hatte und auch die Passquote mit 82,8% gegenüber den 58,1% der Tiroler weitaus besser ausfiel. Die Hausherren versuchten es mit vielen langen Bällen nach vorne – von den 265 Pässen, wurden ganze 100 Zuspiele weit nach vorne gespielt! Der WAC kam vergleichsweise auf 61 lange Pässe, tätigte insgesamt aber 514 Zuspiele.

SK Sturm macht oberes Playoff klar

Der SK Sturm kam zu einem 2:0-Auswärtssieg gegen die Admira und steht damit zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs fix im oberen Playoff. Beide Mannschaften haben die gleiche Torschussstatistik, denn bei jeweils neun Schussversuchen gingen drei Treffer auf das gegnerische Tor. Dennoch hatten die Gäste die qualitativ hochwertigeren Chancen laut dem Expected-Goal-Modell, das auch Sicht der Hausherren 0,88:1,57 ausfällt.

Nullnummer in Mattersburg

Die Zuschauer im Pappelstadion sahen vergangenes Wochenende keine Tore, da sich der SV Mattersburg mit einem 0:0-Unentschieden von Altach trennte. In der ersten Hälfte hatten die Burgenländer die besseren Chancen, in der zweiten Hälfte kam Altach immer besser ins Spiel und fand die eine oder andere gute Chance vor, auch wenn man das anhand des Expected-Goal-Modells nicht gut ablesen kann. Die xG-Werte fallen mit 1,00:0,25 recht klar zugunsten der Hausherren aus, wobei eine gute Chance von Thurnwald in der zweiten Hälfte nicht mitgezählt wird, da der Altacher einen aussichtsreichen Konter nicht abschloss, sondern den Ball nach einem Dribbling verlor. Insgesamt gab es wenig spielerische Highlights zu bestaunen und echte Torchancen waren Mangelware. Die Burgenländer brachten nur einen Schuss aufs gegnerische Tor, Altach immerhin zwei.

LASK auch mit Rotation souverän

Dem LASK geht momentan alles auf. Nach dem Cup-Sieg gegen Sturm, den drei Punkten in Salzburg und dem 1:1 im Europa-League-Auswärtsspiel gegen Alkmaar, zeigten die Oberösterreicher in dieser Runde, dass sie auch über gute Ersatzspieler verfügen. Trainer Ismael änderte seine Mannschaft gleich auf sechs Positionen, wobei insbesondere Neuzugang Husein Balic beim 4:1-Sieg herausstach und zwei Treffer erzielte. Der LASK lag in St. Pölten bereits nach 13 Minuten mit 3:0 vorne, sodass die Partie blitzschnell entschieden war. Die Expected-Goal-Werte sprechen mit 0,84:2,69 eine deutliche Sprache. Der LASK kam auf stolze 19 Schussversuche, wobei acht aufs gegnerische Tor gingen. Die Hausherren probierten es fünfmal und brachten zwei Schüsse aufs gegnerische Tor.

Neuzugang Kara rettet Rapid einen Punkt

Der SK Rapid erzielte im Auswärtsspiel gegen Hartberg in letzter Minute den Ausgleich zum 2:2-Unentschieden, wobei ausgerechnet der eingewechselte Neuzugang Ercan Kara den Treffer erzielte. Laut dem Expected-Goal-Modell müssen die Steirer trotz des späten Ausgleichstreffers mit dem Unentschieden zufrieden sein, denn aus Sicht der Hartberger lautet das xG-Modell 0,65:1,45. Die Wiener kamen auf 13 Schussversuche, die Steirer auf sechs, wobei jeweils nur zwei der Schüsse auf das gegnerische Tor gingen. Daniel Mandl verfasste bereits eine ausführliche Analyse zu diesem Spiel.

RB Salzburg seit drei Pflichtspielen ohne Sieg

RB Salzburg kommt im neuen Jahr nicht richtig in die Gänge, denn nach der Niederlage gegen den LASK und dem 1:4-Debakel in Frankfurt fuhr man auch im Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria nicht die gewünschten drei Punkte ein. Die beiden Teams trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden, das auch laut den Expected-Goal-Werten von 1,84:2,05 in Ordnung geht. Unser Autor Dalibor Babic hat die Partie für uns bereits genauestens analysiert und auch Spielerbewertungen verfasst, die wir euch an dieser Stelle ans Herz legen wollen.