Expected-Goal-Werte zum 20. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SCR Altach – LASK 0:1 (xG=1.00:0.89)

Beim Bundesliga-Spiel zwischen Altach und dem LASK merkte man deutlich, dass die Oberösterreicher vom Cup-Spiel gegen den WAC, das erst in der Verlängerung entschieden wurde, noch etwas müde waren. Die Mannschaft tat sich enorm schwer gegen Canadis Altacher und nahm nur mit etwas Glück die drei Punkte aus dem Ländle mit. Der einzige Treffer fiel nach einem Eigentor von Subotic und hätte eigentlich nicht zählen dürfen, da Balic nach einem Wiesinger-Zuspiel klar im Abseits stand. Ansonsten waren in einem von vielen Zweikämpfen geprägten Spiel Chancen eher Mangelware und beide Mannschaften befanden sich auf Augenhöhe. Dies zeigt auch unsere Expected-Goal-Wertung von 1.00:0.89 zugunsten der Hausherren. Altach wird unter Canadi nicht mehr so leicht zu bezwingen sein wie zuvor. Auch unsere Overlyzer-Grafik zeigt, dass die Hausherren sogar ein wenig mehr vom Spiel hatten:

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

TSV Hartberg – Admira 2:1 (xG=0.77:0.42)

Die Hartberger feierten einen 2:1-Sieg gegen die Admira und sammelten damit drei wichtige Punkte für den Kampf ums obere Playoff. Auch in dieser Partie gab es keine Unmenge an Torszenen, wie auch die Expected-Goal-Wertung von 0.77:0.42 belegt. Beide Mannschaften gaben nur zwei Torschüsse ab, die den Weg zum gegnerischen Tor fanden und auch der Ballbesitz war ausgeglichen.

WSG Tirol – SK Sturm Graz 1:1 (xG=0,78:1.21)

Keinen Sieger sah das Spiel zwischen der WSG Tirol und dem SK Sturm Graz, wobei die Heimmannschaft beinahe die drei Punkte über die Zeit brachte. Der Ausgleich der Grazer fiel erst in der 93. Minute und ausgerechnet der Ex-Wattener Yeboah, der in der 72. Minute als Joker in die Partie kam, traf gegen seinen alten Arbeitgeber. Auch hier waren über weiter Strecken der Partie Torszenen Mangelware, wobei die Punkteteilung aufgrund der Schlussoffensive der Blackies sicherlich verdient war. Dies zeigt auch die xG-Wertung von 0.78:1.21 zugunsten der Gäste.

RB Salzburg – SKN St. Pölten 4:1 (xG=2.83:0.22)

Der SKN St. Pölten erwischte einen Traumstart gegen den Tabellenführer und ging in der 12. Minute nach einem Treffer von Booth in Führung. Die Salzburger übernahmen danach jedoch das Kommando und fuhren schlussendlich einen hochverdienten Sieg ein, der trotz des Rückstands nie wirklich in Gefahr war. Die xG-Werte von 2.83:0.22 sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Dass die Salzburger nach dem Rückstand die zu erwartende Reaktion zeigten, sieht man auch an unserer Overlyter-Grafik:

SV Ried – Wolfsberger AC 0:4 (xG=1.37:2.52)

Nach der Entlassung von Ferdinand Feldhofer meldete sich der WAC mit einem starken 4:0-Auswärtssieg zurück und ist damit knapp davor das obere Playoff zu fixieren. Roman Stary beförderte wie es zu erwarten war Michael Liendl zurück in die Startelf und seine Mannschaft führte bereits nach 13 Minuten mit 2:0. Neben dem bewährten Personal kehrte der Coach auch zum alten 4-4-2-System zurück, da er seiner Mannschaft wieder Stabilität geben wollte. Der Sieg war in jedem Fall verdient, auch wenn er laut den Expected-Goal-Werten von 1.37:2.52 wohl zu hoch ausfiel.

FK Austria Wien – SK Rapid Wien 0:0 (xG=0.24:1.94)

Das Wiener Derby endete mit einem torlosen Unentschieden mit dem beide Mannschaften eher schwer leben können. Der SK Rapid war das klar dominierende Team und hätte, wie schon im letzten Derby, das eine oder andere Tor mehr erzielen müssen. Die Wiener Austria kann angesichts des Spielverlaufs mit dem Unentschieden zwar hochzufrieden sein, allerdings könnte der eine Punkt für das Erreichen des oberen Playoffs in der Schlussabrechnung zu wenig sein. Angesichts der Ausgangslage wunderten sich zahlreiche Austria-Fans, dass ihre Mannschaft gegen Ende des Spiels nicht stärker auf die drei Punkte ging. Zum Wiener Derby verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse sowie Spielerbewertungen. Die Expected-Goal-Werte von 0.24:1.94 aus Sicht der Austria sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Die Überlegenheit der Hütteldorfer wird auch durch unsere Overlyzer-Grafik gut veranschaulicht:

