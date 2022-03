Expected-Goal-Werte zum 22. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Red Bull Salzburg – Altach 4:0 (xG=3.46:0.06)

Die Generalprobe für das CL-Achtelfinale gegen die Bayern verlief wie erhofft aus Sicht der Salzburger, denn gegen das Schlusslicht feierte man einen klaren 4:0-Sieg, was nach dem Corona-Cluster sicherlich eine Erleichterung war. Auch die Expected Goals von 3.46:0.06 zeigen wie eindeutig die Partie ausfiel. Unter der Woche setzte es allerdings die große Ernüchterung, denn bei der 1:7-Niederlage gegen die Bayern war der österreichische Serienmeister klar unterlegen. Aus Sicht der Bayern fielen die xG-Werte mit 3.9:0.98 aus.

Admira Wacker – FK Austria Wien 1:2 (xG=0.52:0.72)

Über den 2:1-Auswärtssieg der Wiener Austria verfasste Kollege und Austria-Experte Dalibor Babic bereits eine umfangreiche Analyse, weshalb wir an dieser Stelle bloß die xG-Werte nachliefern wollen, die mit 0.52:0.72 recht ausgeglichen und wenig spektakulär ausfielen.

Wolfsberger AC – LASK 1:0 (xG=1.04:2.28)

Der Wolfsberger AC setzte sich zuhause gegen den LASK knapp mit 1:0 durch, wobei beide Mannschaften einige hochkarätige Chancen ausließen. Insbesondere der LASK kam zu guten Abschlüssen, denen aber die Präzision fehlte. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.04:2.28 zugunsten der Gäste aus, die insgesamt 22 Schussversuche aufweisen, von denen sieben aufs Tor gingen. Vergleichsweise kamen die Hausherren zu acht Schussversuchen, von denen zwei den Weg zum gegnerischen Tor fanden. Wieder einmal konnte der LASK aus einem zumindest über die meiste Zeit spielerischem Übergewicht kein Kapital schlagen, weshalb auch der Weg ins untere Playoff angetreten werden muss, obwohl man bei den Expected Points nach Salzburg die zweitbeste Mannschaft in der Bundesliga ist.

SV Ried – SK Sturm Graz 2:2 (xG=1.71:2.07)

Die Ried-Fans sahen einen wahren Krimi gegen den SK Sturm, der nicht das beste Ende für ihre Schützlinge nahm. Die heimstarken Oberösterreicher standen knapp vor Spielende in der Meistergruppe, kassierten aber den Ausgleich zum 2:2-Unentschieden durch ein Gestocher-Tor von Wüthrich. Zudem hatte die Heimmannschaft Pech, dass der Schiedsrichter beim Platzverweis von Tormann Samuel Sahin-Radlinger sehr streng war. So mussten die Rieder den Klagenfurtern am Ende den Vorrang in der Meistergruppe gewähren. Insgesamt geht das Unentschieden laut den Expected Goals von 1.71:2.07 jedoch in Ordnung.

SK Rapid Wien – Austria Klagenfurt 3:0 (xG=2.26:1.28)

Die Hütteldorfer hielten dem Druck stand und holten nach dem Sieg gegen die WSG Tirol souverän weitere drei Punkte gegen Austria Klagenfurt. Der junge Bernhard Zimmermann avancierte mit einem Doppelpack zum unerwarteten Helden und der ausgeliehene Ferdy Druijf durfte ebenfalls zum ersten Mal in der Meisterschaft anschreiben. Vor mehr als 20.000 Fans zeigte der SK Rapid eine insgesamt reife Leistung und gewann auch laut den Expected Goals von 2.26:1.28 verdient, wenn auch vielleicht ein wenig zu hoch.

TSV Hartberg – WSG Tirol 0:1 (xG=1.65:0.26)

Die Hartberger verloren zuhause gegen die WSG Tirol mit 0:1 und trennten sich anschließend von Trainer Kurt Russ. Klaus Schmidt soll in den verbleibenden zehn Runden aufpassen, dass der Vorsprung auf Altach, der durch die Punkteteilung schmilzt, nicht weiter schrumpft und dass die Steirer nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wobei das untere Playoff für viele Mannschaften sehr belastend sein wird, da die Abstiegsangst mitspielt. Die Niederlage war laut den Expected Goals von 1.65:0.26 jedenfalls sehr unglücklich, zumal die Hausherren auch fünf Mal so oft aufs gegnerische Tor schossen und das Spielgeschehen diktierten.

