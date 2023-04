Expected-Goal-Werte zum 25. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

SV Ried – WSG Tirol 1:1 (xG=1.11:1.32)

Die SV Ried erkämpfte sich einen Punkt gegen die WSG Tirol und trennte sich mit einem 1:1-Unentschieden von der Silberberger-Elf. In einer unterhaltsamen Partie, die aufgrund des Wetters nicht gerade bei einfachen Bedingungen über die Bühne lief, konnte sich Ried-Tormann Sahin-Radlinger in der zweiten Hälfte ein paar Mal auszeichnen, als die Tiroler nach ausgeglichenen 45 Minuten die Oberhand gewannen. Dass das Unentschieden letztendlich aber nicht unverdient ist, zeigen die xG-Werte von 1.11:1.32.

TSV Hartberg – SCR Altach 2:2 (xG=1.07:1.08)

Der SCR Altach lag zur Pause mit 2:0 in Führung, musste sich letztendlich aber mit einem Punkt zufriedengeben. Die Hartberger bewiesen in der zweiten Halbzeit Moral und erzeugten viel Druck, sodass die Punkteteilung letztendlich ein faires Ergebnis ist, was auch die xG-Werte von 1.07:1.08 demonstrieren. Hartberg-Coach Markus Schopp fand in der Pause offensichtlich die richtigen Worte, da seine Mannschaft gegenüber der ersten Halbzeit wesentlich aktiver agierte und so einen wichtigen Punkt holte.

SC Austria Lustenau – Wolfsberger AC 1:3 (xG=0.56:2.13)

Der Wolfsberger AC kam gegen Austria Lustenau zu einem verdienten Sieg und ließ endlich einmal die vollen PS auf die Straße. Es war sicherlich die beste Leistung der Kärntner unter Trainer Manfred Schmid und in dieser Form ist der WAC auch die stärkste Mannschaft im unteren Playoff. Auch die xG-Werte von 0.56:2.13 zeugen von einem verdienten Auswärtssieg.

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz 0:2 (xG=0.89:2.06)

Der SK Sturm machte zwei Punkte auf den Tabellenführer Red Bull Salzburg gut, denn während der Serienmeister gegen den LASK nicht über ein 0:0 hinauskam, fuhren die Blackies drei Punkte gegen Austria Klagenfurt ein. In den ersten 45 Minuten konnte Pacults Mannschaft das Spiel zumindest vom Ergebnis her offen gestalten, doch in der zweiten Halbzeit spielte der Favorit wesentlich direkter und mit mehr Tempo, sodass der Sieg schlussendlich auch in Ordnung war. Das zeigen auch die xG-Zahlen, die mit 0.89:2.06 für die Gäste ausfallen. Von neun Schussversuchen brachte Pacults Mannschaft übrigens nur einen auf das Tor der Gäste.

Das beste Tool für Live-Wetten, Overlyzer, zeigt hier deutlich die Überlegenheit der Gäste.

RB Salzburg – LASK 0:0 (xG=1.97:0.74)

Nach dem torlosen Unentschieden gegen den LASK wird die Meisterschaft wieder ein wenig spannender, denn vor dem direkten Duell gegen den SK Sturm beträgt der Vorsprung der Salzburger nur noch zwei Punkte. Neben der Punkteteilung sind dafür auch die Leistungen der Jaissle-Elf verantwortlich, die in den letzten vier Bundesligapartien nur ein Spiel gewannen und drei Unentschieden fabrizierten. Der Favorit tat sich gegen sehr disziplinierte Linzer schwer und konnte sich erst in der Schlussphase gute Möglichkeiten herausspielen. Aufgrund der Schlussoffensive liegt die Heimmannschaft bei den Expected Goals mit 1.97:0.74 vorne. Belohnen konnte sich der Tabellenführer jedoch nicht mehr.

Diese Overlyzer-Grafik bestätigt, dass die RB Salzburg nur in der Schlussphase die bessere Mannschaft war.

SK Rapid Wien – FK Austria Wien 3:3 (xG=1.13:1.97)

Die Fans sahen ein spektakuläres Wiener Derby bei dem die Wiener Austria in der ersten Hälfte die spielerisch klar bessere Mannschaft war. Erst als der SK Rapid fast die gesamte zweite Halbzeit nach einer roten Karte von Kasius in Unterzahl agieren musste, fanden die Grün-Weißen besser ins Spiel. Zum 339. Wiener Derby verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse und Spielerbewertungen, sodass wir nur noch die xG-Zahlen nachliefern wollen, die mit 1.13:1.97 zugunsten der Gäste ausfallen.

Auch das Wetttool Overlyzer zeigt Druckvorteile für die Wiener Austria an. Angesichts der langen Überzahl holten die Veilchen in der Schlussphase allerdings zu wenig aus der Partie heraus.