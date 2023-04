Expected-Goal-Werte zum 26. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten udn Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und Overlyzer.

Wolfsberger AC – TSV Hartberg 2:2 (xG=1.42:1.73)

Am 25. Spieltag holte der TSV Hartberg gegen den SCR Altach einen 0:2-Rückstand auf und ging mit einem Punkt vom Platz. Dieses Mal war es genau umgekehrt, denn die Mannschaft von Trainer Markus Schopp lag nach zwei Treffern von Sangare und Tadic bereits mit 2:0 vorne, ehe es erneut zur Punkteteilung kam. Trainer Manfred Schmid riskierte nach dem Rückstand viel und der Mut sollte belohnt werden. In spielerischer Hinsicht rief der WAC jedoch nicht alles ab und wird sich in den kommenden Runden steigern müssen. Dass das Unentschieden letztendlich in Ordnung geht zeigen auch die xG-Werte von 1.42:1.73.

SCR Altach – SV Ried 1:1 (xG=0.78:2.15)

Die SV Ried wird nach den 90 Minuten gegen Altach zwei verlorenen Punkten nachtrauern, denn die Oberösterreicher waren insbesondere in der ersten Halbzeit deutlich überlegen. Nachdem eine 1:0-Führung durch Nuhiu egalisiert wurde, drückten die Rieder auch in der Schlussphase auf die drei wichtigen Punkte, scheiterten aber an der Stange und Latte. Die Expected-Goal-Werte von 0.78:2.15 bestätigen auch, dass die Gäste näher am Sieg dran waren.

WSG Tirol – SC Austria Lustenau 0:2 (xG=1.35:3.26)

Big points für Austria Lustenau! Die Vorarlberger gewannen das Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol mit 2:0 und führen nun die Qualifikationsgruppe mit einem Vorsprung von vier Punkten an. Lukas Fridrikas brachte die Gäste in der 56. Minute per Strafstoß in Führung, Anderson besorgte 15 Minuten vor Schluss den 2:0-Endstand. Die Gäste agierten taktisch clever und verteidigten sowohl tief als auch konsequent. Die WSG Tirol hatte rund 60% Ballbesitz, generierte aber weniger hochqualitative Chancen als die Gäste, wie man auch anhand der xG-Zahlen von 1.35:3.26 sehen kann.

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 1:2 (xG=1.58:1.35)

Das Fehlen der beiden Schlüsselspieler Tabakovic und Fitz machte sich bei der Wiener Austria bemerkbar. Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse zur 1:2-Niederlage der Veilchen, sodass wir nur noch die xG-Werte nachliefern wollen, die mit 1.58:1.35 knapp für die Hausherren ausfallen. Mehr als die Hälfte des xG-Werts von Austria Klagenfurt geht zudem auf den Last-Minute-Elfmeter zurück, der den Gästen auch den Sieg bescherte.

Die Grafik des Wetttools Overlyzer zeigt, dass die Wiener Austria in der Phase vor und nach der Pause die bessere Mannschaft war. Auch wenn die Niederlage unglücklich ausfiel, hätten sich die meisten Austria-Fans mehr von ihrem Team erwartet.

LASK – SK Rapid Wien 3:1 (xG=3.53:1.58)

Auch zum Spiel zwischen dem LASK und dem SK Rapid gibt es bereits ihr eine ausführliche Analyse, die sich wie so oft mit dem schwachen Pressing der Hütteldorfer beschäftigt und dies mit dem PPDA-Wert auch untermauert. In der Analyse geht mein Kollege Daniel Mandl auch auf die Expected-Goal-Werte ein: „Die Expected Goals Statistik dieses Spiels sagte am Ende 3.53:1.58 für den LASK. Das 3:1 scheint demnach leistungs- und auch datengerecht. Aber das Aufschlüsseln der einzelnen Rapid-Aktionen zeigt, dass der xG-Wert für Rapid durchaus schmeichelhaft ist. Ferdy Druijfs Tor zum 1:2 hatte einen xG-Wert von 0.14 und dank seines hervorragenden ersten (und einzigen) Kontakts zappelte der Ball im Netz. Der darauffolgende Kopfball von Grüll hatte einen xG-Wert von 0.30 und der Abstauber von Greil, der am Tor vorbeiging, 0.79, was gleichbedeutend mit einer „Hundertprozentigen“ wäre. Ohne diese Doppelchance, in der Rapid also insgesamt 1.09 xG sammelte, wären die Hütteldorfer gerade mal auf 0.49 xG gekommen.“

Nur zu Beginn der zweiten Halbzeit war der SK Rapid die überlegene Mannschaft.

SK Sturm Graz – RB Salzburg 0:2 (xG=0.55:0.63)

Der SK Sturm erwischte gegen RB Salzburg nicht seinen besten Tag, lieferte dem Tabellenführer aber erneut einen harten Kampf. Es wurde um jeden Zentimeter gekämpft und beide Mannschaften kamen insgesamt bloß auf fünf Schussversuche. Der Unterschied war, dass die Hausherren keinen einzigen auf das gegnerische Tor brachten, während drei Schüsse von den Gästen auf und zwei Versuche auch in das Tor gingen. Auch die xG-Zahlen von 0.55:0.63 zeigen, dass sich beide Mannschaften aufgrund des gegnerischen Pressings die Zähne ausbissen und Chancen eher rar gesät waren.

Auch die Overlyzer-Grafik zeigt, dass keine der beiden Mannschaften einen hohen Druck entwickeln konnte