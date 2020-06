Expected-Goal-Werte zum 28. Spieltag 2019/20

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SV Mattersburg – SKN St. Pölten 2:0

Der SV Mattersburg konnte im vierten Anlauf zum ersten Mal in dieser Saison ein Duell gegen den SKN St. Pölten gewinnen. Die Burgenländer setzten sich mit 2:0 durch, wobei der Sieg auch nach dem Expected-Goal-Modell in Ordnung geht. Aus Sicht der Hausherren lauten die xG-Werte 1.72:0.42. Die Gäste gaben zwar zwölf Schussversuche ab, allerdings ging nur ein einziger Schuss auf das gegnerische Tor.

SCR Altach – Admira Wacker 1:1

Die Admira sicherte sich im Abstiegskampf einen wichtigen Punkt und nahm diesen völlig verdient aus Vorarlberg mit. Die Hausherren schossen zwar etwas öfters aufs Tor, hatten allerdings laut den xG-Werten von 0.43:1.16 aber nicht so aussichtsreiche Möglichkeiten wie die Gäste, die nur rund 33% Ballbesitz hatten.

WSG Tirol – FK Austria Wien 1:2

Die Austria setzte ihre Siegesserie auch in Tirol fort und holte den bereits dritten vollen Erfolg in Serie. Zu diesem Spiel haben wir bereits eine ausführliche Analyse sowie Spielerbewertungen verfasst. Die xG-Werte sprechen eine recht klare Sprache – aus Sicht der Hausherren lauten sie 0.77:2.23. Allerdings sah Wattens-Abwehrspieler Gugganig bereits in der ersten Hälfte die gelb-rote Karte, womit die Veilchen lange Zeit in Überzahl agieren konnten.

Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC 2:2

Wann gab Serienmeister Salzburg das letzte Mal in einem Liga-Spiel eine 2:0-Führung in den letzten Minuten aus der Hand? Bis zur 80. Minute führten die Mozartstädter gegen den WAC mit 2:0, doch ein Eigentor von Ulmer und ein Treffer von Michael Liendl drehten die Partie, sodass es am Ende keinen Sieger gab. Bei den Expected-Goal-Werten haben die Salzburger mit 2.25:0.52 klar die Nase vorne. Salzburg kam zudem auf knappe 62% Ballbesitz und feuerte mit 19 Schüssen fast drei Mal so viele wie der Gegner ab. Da der SK Rapid allerdings gegen den TSV Hartberg patzte, bauten die Salzburger die Tabellenführung trotz des Unentschiedens weiter aus.

SK Rapid Wien – TSV Hartberg 0:1

Der SK Rapid schoss gegen Hartberg insgesamt 18 Mal aufs Tor, schaffte es aber nicht einen Treffer zu erzielen. Die Hütteldorfer ließen zu viele hochkarätige Chancen liegen und hatten am Ende keine Ideen gegen die dichtgestaffelte Abwehr der Gäste. Ein Lichtblick in den ersten 45 Minuten war der 17-jährige Yusuf Demir, der eine Menge Spielwitz und Kreativität versprühte. Laut dem xG-Modell lagen die Hütteldorfer mit 1.33:0.37 recht deutlich vorne.

SK Sturm Graz – LASK 0:2

Der LASK fuhr einen souveränen 2:0-Auswärtssieg in Graz ein, wobei sich die Hausherren mit zwei gelb-roten Karten selbst schwächten. Die erste Halbzeit verlief recht ereignislos, doch bevor die beiden Teams in die Kabine mussten bekam der LASK noch einen Elfmeter zugesprochen, den Raguz sicher verwandelte. Joker Tetteh erzielte gegen neun Sturm-Spieler in der 83. Minute den alles entscheidenden Treffer zum 2:0. Die xG-Werte lauten aus der Sicht der Hausherren 0.33:1.48.