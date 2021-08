Expected-Goal-Werte zum 3. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SK Sturm Graz – SC Rheindorf Altach 3:1 (xG=4.40:0.32)

Obwohl der SK Sturm Graz keine besonderen Vorteile im Ballbesitz und die geringfügig geringere Passquote aufwies, wurde der SC Rheindorf Altach recht deutlich mit 3:1 bezwungen. Die Grazer waren dabei in den entscheidenden Situationen wacher, konnten mehr Bälle erobern bzw. rückerobern. Die Mannschaft von Christian Ilzer gewann deutlich mehr Zweikämpfe und konnte Altach so langsam niederarbeiten. Am Ende hieß es 3:1, aber Sturm hatte über die gesamte Spieldauer mehr vom Spiel, mit Ausnahme einer kurzen Altacher Drangphase zu Beginn der zweiten Hälfte, auf die Sturm aber mehr als reif reagierte. So standen die Expected-Goal-Werte am Ende bei 4.40:0.32 zugunsten der Blackies, die das Spiel also eigentlich noch höher hätten gewinnen müssen. Bei diesem Ergebnis fällt die teilweise mangelnde Effizienz aber nicht zu sehr ins Gewicht.

SK Austria Klagenfurt – TSV Hartberg 4:3 (xG=2.55:1.54)

Ein verschossener Elfmeter von Dario Tadic in den letzten Atemzügen der Partie machte Austria Klagenfurt schlussendlich zum verdienten Sieger in einem der vielen „Süd-Derbys“ der Liga. Klagenfurt spielte dabei wie auch Hartberg ein wenig über Erwartung und die Expected Goals waren mit 2.55:1.54 deutlich niedriger, als das Ergebnis schlussendlich ausfiel. Die Kärntner überließen Hartberg weitgehend den Ball, was auch daran lag, dass die Oststeirer immer wieder hinterherliefen. Die zwingenderen Aktionen brachte aber eindeutig die Elf von Peter Pacult zustande, weshalb dieser Erfolg am Ende zwar glücklich, aber doch verdient war.

SV Ried – Admira Wacker Mödling 2:1 (xG=0.96:0.84)

Geht es nach den Expected Goals, so hätte das Spiel zwischen Ried und der Admira eigentlich mit einem Remis enden müssen. Die Werte zeigen ein knappes 0.96:0.84 zugunsten der Innviertler, die aber in der ersten Halbzeit die schlichtweg effizientere Mannschaft waren und den Südstädtern in der zweiten Halbzeit das Spiel überließ. Die Mannschaft von Andreas Herzog kam am Ende fast auf zwei Drittel des Ballbesitzes, Ried konnte den Sieg aber über die Zeit bringen und ließ nur sehr wenig zu. Es lag schlussendlich auch an der Schussgenauigkeit und an der Qualität der Torchancen, dass die Rieder das Spiel für sich entscheiden konnten. Die Admira brachte nur ein Drittel ihrer Schüsse aufs Tor, die Rieder hingegen die Hälfte – und zwei waren drin.

SK Rapid – Wolfsberger AC 3:0 (xG=2.39:0.95)

Rapid startete schwach und unsicher in die Partie gegen den WAC, der in der ersten Viertelstunde richtig anpresste und zu mehreren Chancen kam, wie auch der Graph von Overlyzer zeigt. Danach konnte sich Rapid aber kurioserweise im Anschluss an ein aberkanntes Tor befreien und sorgte in der zweiten Halbzeit dank eines Doppelpacks für die Vorentscheidung. In der Torentstehung war man allerdings durchaus glücklich und speziell Taxiarchis Fountas stand stets goldrichtig. Einmal stand aber beispielsweise auch WAC-Verteidiger Luka Lochoshvili zugunsten der Grün-Weißen ideal und fälschte einen Fountas-Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab. So steht am Ende ein Expected-Goals-Wert von 2.39:0.95 zugunsten der Hütteldorfer, die somit – trotz zweier aberkannter Treffer – etwas zu hoch gewannen. Der WAC hatte durchaus Chancen selbst zu treffen, war aber nicht so effektiv wie die Wiener.

Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 1:0 (xG=1.79:0.36)

Die Austria igelte sich in Salzburg geschickt ein und ließ die Bullen kommen. Allerdings konnte die Mannschaft von Matthias Jaissle nicht so viel Druck aufbauen, wie man es normalerweise von ihr gewöhnt ist, was auch an der cleveren Zentrumsverdichtung durch die Wiener lag. So stand am Ende ein xG-Wert von 1.79:0.36 zugunsten der Heimmannschaft, was der Austria durchaus hoch anzurechnen ist. Zwar wurde man selbst kaum zwingend und vergab die wenigen, sich auftuenden Möglichkeiten, allerdings ließ man verhältnismäßig für ein Auswärtsspiel in Salzburg auch wenig zu und ermöglichte den Bullen kaum Dauerdruckphasen. Salzburg hatte jedoch aufgrund des Spielcharakters eine höhere Passsicherheit und gewann auch etwas mehr Zweikämpfe, was am Ende wohl auch der Grund für Adeyemis Siegtreffer war.

WSG Tirol – LASK 1:1 (xG=1.61:2.48)

Für den LASK waren zwei verlorene Punkte: Auswärts in Tirol ließ man sich nur in der ersten Halbzeit phasenweise zurückdrängen, dominierte dann aber den zweiten Durchgang und ein zweites Tor für die Linzer lag dauerhaft in der Luft. 16-mal schossen die Linzer am Tor der Wattener vorbei, mehr Schüsse aufs Tor hatte aber die Elf von Thomas Silberberger. Unterm Strich wurde der LASK mit den vielen verzogenen Schüssen dennoch gefährlicher als die „Kristallkicker“ und so stand am Ende ein Expected-Goals-Wert von 2.48:1.61 zugunsten der Linzer. Da aber, wie schon in den letzten Spielen, die Schussgenauigkeit der Linzer zu wünschen übrig ließ, endete das Spiel „nur“ mit einem 1:1, aus Sicht des LASK…