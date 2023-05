Expected-Goal-Werte zum 30. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten udn Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und Overlyzer.

SV Ried – SCR Altach 0:1 (xG=1.40:1.06)

Nach der 0:1-Heimniederlage der Rieder gegen Altach schaut es schlecht für die Oberösterreicher aus. Nach der Niederlage weist die Mannschaft von Maximilian Senft drei Punkte Rückstand auf und hat es nicht mehr in der eigenen Hand den Abstieg zu verhindern. Ried wurde allerdings nicht vom Glück verfolgt in dieser Partie. Abwehrchef Plavotic musste nach nur neun Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden und der einzige Treffer des Spiels resultierte aus einem Eigentor in der 83. Minute durch Ungar. Die Expected Goals weisen mit 1.40:1.06 leichte Vorteile für die Hausherren auf.

TSV Hartberg – Wolfsberger AC 0:2 (xG=1.17:0.60)

WAC-Trainer Manfred Schmid ist nach dem Auswärtssieg gegen Hartberg nun seit sechs Spielen ungeschlagen und führt mit Austria Lustenau die Qualifikationsgruppe an. Die Gäste waren in dieser Partie keineswegs die bessere Mannschaft, schlugen aber immer dann zu, wenn die Hausherren auf einen Treffer drängten. Auch die xG-Werte von 1.17:0.60 zeigen, dass die Partie anders hätte ausgehen können. Die Gäste waren aber äußerst effizient. Von fünf Schussversuchen gingen nur zwei auf und in das Tor. Die Hausherren zogen 14 Mal ab, brachten aber nur einen einzigen Versuch auf das gegnerische Tor.

SC Austria Lustenau – WSG Tirol 2:4 (xG=1.57:1.92)

Die WSG Tirol zeigte in den ersten 60 Minuten eine fantastische Leistung und lag auswärts in Lustenau mit 4:0 in Führung. Danach kamen die Vorarlberger zwar wesentlich besser ins Spiel, es sollte allerdings nur noch für zwei Tore reichen – der Rückstand war für eine ernsthafte Aufholjagd dann doch zu groß. Die xG-Werte fielen schlussendlich mit 1.57:1.92 sogar recht ausgeglichen aus, auch weil der Treffer zum 1:4 aus einem Elfmeter resultierte.

SK Rapid Wien – LASK 1:1 (xG=1.74:1.97)

Der SK Rapid Wien zeigte gegen den LASK über weite Strecken eine gute Leistung, muss sich am Ende aber mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben, auch weil Goalgetter Guido Burgstaller einen Elfmeter vergab. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.74:1.97 letztendlich aber recht ausgeglichen aus, auch weil der Ausgleichstreffer von Goiginger einen recht hohen xG-Wert aufweist.

Das Livewetten-Tool Overlyzer zeigt die Drucksituationen in dieser Partie an. Der SK Rapid kam in der zweiten Halbzeit besser in die Pause – in den letzten Minuten hatte die Kühbauer-Elf das Geschehen aber in der Hand.

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien 1:1 (xG=0.23:1.29)

In unserer lesenswerten Analyse erklären wir, weshalb sich die Wiener Austria in Klagenfurt meistens sehr schwertut. Wir wollen nur noch die xG-Werte nachliefern, die mit 0.23:1.29 zugunsten der Wiener ausfallen.

RB Salzburg – SK Sturm Graz 2:1 (xG=1.61:0.46)

Wieder einmal wandert der Meistertitel nach Salzburg. Die Mannschaft von Matthias Jaissle gewann mit 2:1 gegen den SK Sturm, der sich aber mit dem Cup-Titel und dem Vizemeister trösten darf. Die Grazer brachten von acht Schussversuchen nur einen einzigen aufs gegnerische Tor und auch beim xG-Wert sieht man mit 1.61:0.46 Vorteile für den frischgebackenen Meister.