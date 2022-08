Expected-Goal-Werte zum 4. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

FK Austria Wien – WSG Tirol 2:1 (xG=1.16:1.09)

Die Wiener Austria gewann das Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 2:1 und ließ damit die „Minus-Punkte“ hinter sich. Lucas Galvao sah nach rund 30 Minuten die rote Karte, sodass die Heimmannschaft lange Zeit in Unterzahl agieren musste. Fitz erhöhte jedoch auf 2:0 und Prica gelang in der 59. Minute nur noch der Anschlusstreffer. Die WSG Tirol hatte zwar die eine oder andere Möglichkeit auf weitere Tore, doch insgesamt fehlte es an der spielerischen Leichtigkeit und man generierte weniger Chancen als in den ersten Runden. Die xG-Werte fallen mit 1.16:1.09 ausgeglichen aus. Hier findet ihr eine ausführliche Analyse zum 2:1-Sieg der Veilchen.

SK Austria Klagenfurt – SV Ried 1:0 (xG=2.16:0.65)

Peter Pacults Mannschaft holte am Wochenende den ersten Dreier und der war durchaus verdient. Schon vor der gelb-roten Karte von Lackner waren die Hausherren spielerisch die bessere Mannschaft und hätten durchaus höher gewinnen können, was auch die xG-Zahlen von 2.16:0.65 bestätigen.

SK Sturm Graz – SCR Altach 4:0 (xG=2.05:0.50)

Der 4:0-Sieg des SK Sturm war insgesamt durchaus verdient, doch das Ergebnis fiel deutlich zu hoch aus. Positiv für die Grazer ist in jedem Fall, dass die Mannschaft das Ausscheiden in der Verlängerung gegen Dynamo Kiew verdaute. Ein weiterer Pluspunkt ist zudem, dass Neuzugang Emanuel Emegha ein Ausrufezeichen erzielte und einen Doppelpack beisteuerte. Holte hier der SK Sturm schon einen perfekten Höjlund-Nachfolger? Die Expected Goals fallen mit 2.05:0.50 zugunsten der Grazer aus.

SC Austria Lustenau – TSV Hartberg 4:1 (xG=1.59:2.18)

Die Zuschauer im Reichshofstadion sahen eine verrückte Partie, in der die Gäste den wesentlich besseren Start hatten und die Partie schon in der ersten Hälfte hätten entscheiden können. Mit unnötigen Fehlern weckte man die Hausherren auf und fiel am Ende der Partie noch auseinander. Die Expected Goals fallen mit 1.59:2.18 zugunsten der Gäste aus, was das Ergebnis umso bitterer macht. Eine unnötige Niederlage der Steirer.

RB Salzburg – Wolfsberger AC 2:1 (xG=1.54:0.62)

RM Salzburg dominierte in der ersten Stunde das Spielgeschehen nach Belieben und war den Kärntnern in jeder Hinsicht überlegen. Dann kippte jedoch die Partie, da die Mannschaft sichtlich einen Gang zurückschaltete und die Gäste das Kommando übernahmen. Die Offensive kam jedoch zu spät, da der Anschlusstreffer durch Vizinger erst in der 93. Minute fiel. Dennoch sollte die Leistung in der zweiten Halbzeit der Dutt-Mannschaft durchaus Mut geben. Bei der xG-Wertung haben die Hausherren aus Salzburg mit 1.54:0.62 die Nase vorne.

LASK – SK Rapid Wien 2:1 (xG=1.98:0.91)

Zu dem 2:1-Sieg des LASK verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse, sodass wir euch nur noch die xG-Wertung nachliefern wollen, die mit 1.98:0.91 für die Hausherren ausfällt.