Expected-Goal-Werte zum 4. Spieltag 2023/24

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

WSG Tirol – LASK 1:1 (xG=0.8:1.78)

Die WSG Tirol startete mit drei Niederlagen in die neue Saison und ging als Tabellenschlusslicht in die Partie gegen den LASK. In der ersten Hälfte sah man aber nichts von einer Krise, denn die Tiroler waren in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft und führten verdient mit 1:0. Dass es nur für einen Punkt reichte, lag an einem Geschenk von Felix Bacher, dessen Rückgabe zum eigenen Tormann viel zu kurz ausfiel, sodass der eingewechselte Havel den Ausgleich erzielen konnte. Allerdings war der Favorit aus Oberösterreich in den zweiten 45 Minuten die klar bessere Mannschaft und hätte mit einer effizienteren Chancenauswertung auch gewinnen können, wie die xG-Werte von 0.8:1.78 ebenfalls belegen.

SC Austria Lustenau – SK Sturm Graz 0:1 (xG=0.49:2.14)

Der SK Sturm feierte einen knappen 1:0-Auswärtssieg im Ländle, der allerdings sicherlich verdient war. Die Hausherren brachten von ihren acht Schussversuchen nur einen einzigen auf das gegnerische Tor und waren insgesamt viel zu harmlos. Die Expected-Goal-Werte von 0.49:2.14 zeigen aber auch, dass die Grazer mit ihrer Chancenverwertung zu fahrlässig umgingen. Den einzigen Treffer erzielte Abwehrspieler Wüthrich in der 33. Minute. Neuzugang Jatta wurde in der 58. Minute eingewechselt, zog sich aber nur wenige Minuten danach eine schwere Verletzung zu und wird einige Wochen ausfallen.

SK Austria Klagenfurt – SCR Altach 1:1 (xG=0.60:1.10)

Im Spiel zwischen Austria Klagenfurt und dem SCR Altach waren Großchancen nicht an der Tagesordnung, weshalb auch das Publikum nach dem 1:1-Unentschieden zum Missfallen von Peter Pacult mit Unmutsäußerungen reagierte. Die Hausherren hatten mehr Ballbesitz, in Summe aber laut den xG-Zahlen von 0.60:1.10 die qualitativ etwas schlechteren Chancen. Die Spieler der Hausherren waren vor dem Tor aber etwas effizienter, denn obwohl sie bei den xG-Werten knapp mit 0.6:1.1 hinten liegen, weisen sie die etwas besseren xGOT-Zahlen auf. Am Ende aber kein ungerechtes Unentschieden.

FK Austria Wien – Wolfsberger AC 0:0 (xG=1.34:0.94)

Die Wiener Austria kam gegen den WAC nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus, das laut den xG-Werten von 1.34:0.94 auch größtenteils in Ordnung ging. Im Endeffekt sah man aber der Austria durchaus die Europacup-Strapazen an und beide Teams brachten im gesamten Spiel nur einen Schuss auf das gegnerische Tor. In den letzten Sekunden des Spiels wurde es allerdings richtig spannend, da beide Mannschaften einen Matchball hatten. Bei den Violetten schoss Huskovic aus kurzer Distanz am Tor vorbei, ehe bei einer Doppelchance der Kärntner einmal die Latte aushelfen musste.

FC Blau-Weiß Linz – SK Rapid Wien 0:5 (xG=0.85:1.89)

Nach dem 5:0-Auswärtssieg Gegen Debrecen feierte die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic ein weiteres Erfolgserlebnis in dieser Höhe. Im Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß Linz agierten die Hütteldorfer souverän und effizient, wobei man sich insbesondere vor dem Tor als kaltschnäuzig erwies. Während die xG-Werte mit 0.85:1.89 nicht so klar ausfielen, weisen die Gäste einen xGOT-Wert von 4.21 in dieser Partie auf, was bedeutet, dass die Schüsse sehr präzise waren und die Spieler aus den vorhandenen Offensivszenen viel herausholten. Ein riesiger Wermutstropfen ist aber der Kreuzbandriss von Nenad Cvetkovic, der dem SK Rapid in den kommenden Monaten schmerzlich abgehen wird.

TSV Hartberg – Red Bull Salzburg 1:5 (xG=0.84:1.41)

Was für den SK Rapid gilt, gilt in ähnlicher Form auch für RB Salzburg, denn die xG-Zahlen fallen mit 0.84:1.41 relativ knapp und nicht dem Ergebnis entsprechend aus. Die xGOT-Werte liegen mit 1.42:2.10 ebenfalls recht knapp zusammen. Die Hausherren waren insbesondere in der ersten Halbzeit ein Gegner auf Augenhöhe, wobei die drei Punkte auch aufgrund der zweiten 45 Minuten natürlich in Ordnung gingen. Extrem spielfreudig agierte in einer Salzburg-Mannschaft, die viele verletzte Spieler vorgeben musste, Außenverteidiger Dedic, der auch zwei Treffer erzielte.