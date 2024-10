Faktencheck zur 10. Bundesliga-Runde 2024/25

Die zehnte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag steigt dabei unter anderem nach...

Die zehnte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag steigt dabei unter anderem nach 17 Jahren das erste Grazer-Stadtderby in der Bundesliga und es trifft der Grazer AK auf den SK Sturm. Am Sonntag folgen dann die restlichen Begegnungen, wo im Abendspiel der SK Rapid den formstarken TSV Hartberg zu Gast hat.

Red Bull Salzburg – SCR Altach

Samstag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Bislang verlief der Herbst des FC Red Bull Salzburg mehr als nur durchwachsen und hinkt man den eigenen Erwartungen meilenweit hinterher. Negativer Höhepunkt waren dabei die Auftritte gegen Stade Brest und den SK Sturm, wo man sich innerhalb weniger Tage in den beiden Begegnungen mit einem Torverhältnis von 0:9 geschlagen geben musste. Nun hofft man bei den Bullen die richtigen Schlüsse aus dieser Negativphase gezogen zu haben und im Heimspiel gegen Altach eine passende Reaktion zu zeigen, um wieder in die Spur zu finden.

Beim SCR Altach ging es in der Länderspielpause stressiger als wohl bei den meisten anderen Vereinen zu, hatte man doch einen neuen Trainer zu verpflichten und einzuarbeiten. Die Wahl fiel letztlich auf Fabio Ingolitsch, der ausgerechnet beim kommenden Gegner Salzburg eine lange Vergangenheit vorzuweisen hat. Zweifellos eine mutige Entscheidung und man darf gespannt sein, welches Gesicht die Vorarlberger nach dem Trainerwechsel zeigen werden. Die Aufgabe wird natürlich alles andere als einfach, allerdings erwischt man die Bullen wohl zum bestmöglichsten Zeitpunkt und hatte man zwei Wochen Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga 18 der letzten 22 Spiele gegen den SCR Altach (3U 1N). Der SCR Altach verlor gegen Salzburg 28 BL-Spiele – Klub-Höchstwert.

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in den letzten 19 Spielen gegen den SCR Altach immer (insgesamt 49 Tore) – erstmals. Das gelang gegen die Vorarlberger zuvor nur Admira Wacker (ebenfalls 19 Spiele).

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 12 Heimspielen gegen den SCR Altach ungeschlagen (11S 1U). Salzburg blieb nur in einem der 20 BL-Heimspiele gegen Altach torlos – am 7. März 2015 (0:1).

– Der FC Red Bull Salzburg gewann wie schon in den vergangenen sechs Saisonen die ersten zwei Heimspiele – sieben BL-Saisonen in Folge die ersten zwei Heimspiele zu gewinnen gelang nie zuvor einem Team, Salzburg nun erstmals. Die Salzburger sind 2024 in BL-Heimspielen ungeschlagen (7S 3U).

– Der SCR Altach kassierte in den ersten neun Spielen wie in der vergangenen Saison der Bundesliga 11 Gegentore – weniger waren es nur 2017/18 (9). Allerdings blieben die Vorarlberger zuletzt dreimal in Folge torlos, nachdem in den ersten sechs Spielen dieser BL-Saison stets getroffen wurde.

Letztes Duell: Salzburg 3:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 40 (28 Siege Salzburg, 7 Remis, 5 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Kawamura, Fernando, Guindo, Terzic, Ratkov, Yeo, Nene / Lincoln, Kronberger, Madritsch, Tietietta

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Salzburg / Altach-Klagenfurt

Grazer AK – SK Sturm Graz

Samstag 17:00, Merkur-Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Die Aufstiegssaison läuft für den Grazer AK bislang alles andere als rund und man steht nach neun Spielen immer noch sieglos am Tabellenende der Bundesliga da. Zwar verkauft man sich in den meisten Begegnungen nicht schlecht und zeigt sich konkurrenzfähig, jedoch fehlt meist die letzte Konsequent und auch mal das Quäntchen Glück. Zuletzt musste man sich in Wien gegen die Austria unglücklich mit 1:2 geschlagen geben, nachdem man ein kurioses Eigentor fabrizierte. Nun haben die „Rotjacken“ jedoch die große Chance, all das vergangenen vergessen zu machen und mit einem Derbysieg gegen den Erzrivalen die Anhängerschaft zu beglücken.

Ganz anders dagegen die Lage beim SK Sturm Graz, der am anderen Ende der Tabelle steht, nämlich ganz vorne an der Spitze. Ausschlaggebend dafür war natürlich der furiose 5:0 Heimerfolg gegen Red Bull Salzburg, wo man sich in einen regelrechten Rausch spielte und demonstrierte, dass man trotz einiger wichtiger Ausfälle aktuell wohl die beste Mannschaft des Landes ist. Dies möchte man nun auch nach der Länderspielpause prologieren und hat nun ein wichtiges Spiel gegen den Lokalrivalen vor der Brust, was man nicht nur für sich, sondern vor allem für die eigenen Fans unbedingt gewinnen möchte.

Fakten

– Erstmals seit dem 17. Mai 2007 gibt es wieder ein Grazer-Derby in der Bundesliga – damals feierte der SK Sturm Graz einen 1:0-Heimsieg. Der SK Sturm Graz führte auch in der Bundesliga-Bilanz gegen den Grazer AK 1902 und gewann 36 der 96 Bundesliga-Duelle (31U 29N).

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit 13 Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (11S 2U). Die letzte Niederlage gegen einen BL-Aufsteiger kassierte Sturm im Oktober 2018 beim TSV Hartberg (0:2 A), die letzte Heimniederlage gegen einen Aufsteiger setzte es für Sturm im November 2016 (1:2 gegen St. Pölten).

– Als der SK Sturm Graz zuletzt gegen den Aufsteiger Grazer AK 1902 Duelle in der Bundesliga absolvierte, blieb Sturm sieglos. In der Saison 1995/96 gewann der GAK drei der vier Duelle (1U) und blieb in zwei davon ohne Gegentor.

– Der SK Sturm Graz feierte mit dem 5:0 gegen den FC Red Bull Salzburg seinen höchsten Sieg in der Bundesliga seit dem 19. September 2021 (5:0 gegen die WSG Tirol). Sturm Graz gewann wie in der Vorsaison sechs der ersten neun BL-Spiele und damit erstmals seit der Ligareform in zwei BL-Saisonen in Folge mind. sechs der ersten neun BL-Spiele.

– Der SK Sturm Graz gewann vier der ersten fünf Heimspiele dieser Saison der Bundesliga – erstmals so viele seit der Ligareform. Zuletzt gelang dies den Grazern 2017/18 (ebenfalls 4S). Sturm erzielte in den ersten fünf BL-Heimspielen 13 Tore – mehr waren es zuletzt 2000/01 (14).

Letztes Duell: GAK 2:3 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 126 (42 Siege Sturm, 40 Remis, 44 Siege GAK)

Verletzt/Angeschlagen: Kreuzriegler, Rusek / Wüthrich, Gorenc-Stankovic, Sarkaria, Borkovic

Gesperrt: Filipovic / Niemand

Gefährdet: Gazibegovic / Niemand

Nächstes Spiel: GAK-Rapid / LASK-Sturm

FC Blau-Weiß Linz – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Einen bitteren Rückschlag musste das bisherige Überraschungsteam der Saison vor der Länderspielpause einstecken, als man eine große Chance auf den Sieg leichtfertig aus der Hand gab und mit einem Gegentreffer kurz vor dem Spielende gegen die WSG Triol nicht über ein 1:1 Unentschieden hinauskam. Dies ist zwar kein Beinbruch, jedoch hätte man sich nachhaltig in der Spitzengruppe weiter festsetzen und den Vorsprung nach unten weiter ausbauen können. Nun kommt es zu einem Duell mit dem Tabellennachbarn WAC, wo man diesen Makel ausmerzen und einen direkten Konkurrenten einem Sieg mit auf Distanz halten könnte.

Katerstimmung herrschte auch beim Wolfsberger AC vor der Länderspielpause, nachdem man zwei überraschende Niederlagen einstecken musste. In den beiden Heimspielen gegen die WSG und Hartberg musste man sich jeweils geschlagen geben und stand nach den Spielen mit leeren Händen da. Vor allem in der Defensive zeigt man sich zu anfällig und gelingt es nicht, die Null zu halten. Daran wird man bestimmt in der Länderspielpause gearbeitet haben und man darf gespannt sein, ob von den Mannen von Trainer Kühbauer in diesem wichtigen Spiel eine Reaktion zu sehen sein wird.

Fakten

– Der FC Blau Weiß Linz ist seit drei Duellen in der Bundesliga gegen den WAC ungeschlagen (2S 1U) und blieb in jedem dieser drei Spiele ohne Gegentor. Einen so hohen Anteil an Zu-null-Spielen (75% – 3 von 4) hat Blau-Weiß in der Bundesliga gegen kein anderes Team.

– Der FC Blau Weiß Linz steht nach neun Spielen dieser Saison der Bundesliga bei 14 Punkten – in der Vorsaison waren es zum Vergleichszeitpunkt noch fünf Punkte weniger für die Linzer (9). Bei einem Sieg gegen den WAC hätten die Linzer in 10 Spielen bereits so viele Punkte geholt wie in den 17 Spielen bis zur Winterpause 2023/24.

– Der FC Blau Weiß Linz traf als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga in jedem seiner neun Spiele, saisonübergreifend trafen die Linzer in jedem ihrer letzten 10 BL-Spiele – ausgebauter Klubrekord. Trotz der Torserie gab in dieser BL-Saison nur der TSV Hartberg (88) weniger Schüsse als Blau Weiß (91) ab.

– Der WAC kassierte in den ersten neun Spielen in dieser Saison der Bundesliga 16 Gegentore – ligaweit musste nur der Grazer AK (18) mehr Gegentore hinnehmen und erzielte 21 Tore – so viele wie kein anderes Team. Insgesamt wurden bei den Spielen des WAC 37 Tore erzielt (21 Tore; 16 Gegentore) – bei keinem anderen Team waren es mehr als 29 Tore (GAK, LASK und Sturm).

– Der WAC gewann in der Bundesliga seine letzten beiden Auswärtsspiele, nachdem die Kärntner mit zwei Auswärtsniederlagen in die Saison gestartet waren. In den letzten zwei Gastspielen gegen den LASK (5) und SK Sturm Graz (3) erzielten die Lavanttaler acht Tore, nachdem in den ersten zwei Gastspielen nur ein Tor erzielt wurde.

Letztes Duell: WAC 0:2 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 4 (2 Siege BW Linz, 1 Remis, 1 Sieg WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Joao Luiz, Tursch, Wähling, Moormann, Noß, Vitek, Dantas / Scherzer, Baumgartner

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-BW Linz / WAC-Salzburg

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der SK Austria Klagenfurt hat es erneut geschafft, angeführt vom frisch gebackenen Trainer des Jahres Peter Pacult, nach einem turbulenten Sommer mit vielen Abgängen die Mannschaft zu stabilisieren und in eine gute Position zu hieven. Zuletzt gab es aus den letzten fünf Spielen starke zehn Punkte, bevor man vor der Länderspielpause gegen den LASK eine 0:4 Klatsche kassierte und sich deutlich geschlagen geben musste. Nun geht es für die Klagenfurter im Heimspiel gegen die Wiener Austria gegen einen direkten Konkurrenten, den man mit einem Sieg in der Tabelle überholen könnte.

Ganz anders sah dagegen der Trend des FK Austria Wien im September aus, musste man doch in diesem Monat lange auf einen Sieg warten und mehrere Niederlagen verkraften. Erst im Heimspiel gegen den GAK gab es den Befreiungsschlag und mit einem 2:1 Sieg wichtige drei Punkte, allerdings war dabei die Leistung alles andere als berauschend und tat man sich selbst gegen den Tabellenletzten schwer, Chancen zu kreieren. Nun hatte Austria-Trainer Helm wieder zwei Wochen Zeit, mit seiner Mannschaft in Ruhe zu arbeiten und man darf gespannt sein, ob man positive Schritte in die richtige Richtung setzen kann oder ob man erneut unter den Erwartungen bleibt. Klar ist, verlieren darf man dieses Spiel nicht, sonst könnte die Stimmung bei den Violetten schnell ins Negative kippen.

Fakten

– Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur eines der 10 Duelle gegen den SK Austria Klagenfurt, im April 2023 in einem Heimspiel (1:2) – bei zwei Siegen und sieben Remis.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga keines der fünf Heimspiele gegen den FK Austria Wien (4U 1N). Nur gegen den SK Sturm Graz absolvierte Klagenfurt mehr BL-Heimspiele ohne ein einziges zu gewinnen (6N).

– Der FK Austria Wien beendete mit dem 2:1 gegen den Grazer AK 1902 eine vier Spiele andauernde sieglose Serie in der Bundesliga, nun könnte die Wiener Austria erstmals in dieser Saison und erstmals unter Stephan Helm zwei BL-Siege in Folge feiern.

– Der FK Austria Wien erzielte fünf seiner 12 Tore in dieser Saison der Bundesliga per Kopf – absoluter und mit 42% auch anteiliger Höchstwert aller Teams. Der SK Austria Klagenfurt hingegen kassierte erst ein Kopfball-Gegentor – nur der SK Rapid (0) weniger.

– In der laufenden Saison der Bundesliga gab kein anderes Team so viele Schüsse nach Hohen Ballgewinnen ab wie der FK Austria Wien (15), auf der anderen Seite kassierte keine Mannschaft mehr Gegentore nach Hohen Ballgewinnen des Gegners als der SK Austria Klagenfurt (2).

Letztes Duell: Klagenfurt 2:2 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 10 (1 Sieg Klagenfurt, 7 Remis, 2 Siege Austria Wien)

Verletzt/Angeschlagen: Soto, Wydra / El Sheiwi, Kante, Pazourek, Handl,

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Cvetko / Fitz, Perez, Galvao

Nächstes Spiel: Altach-Klagenfurt / Austria-WSG

WSG Tirol – LASK

Sonntag 14:30, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Arnes Talic

Die letzten Wochen verliefen für die WSG Tirol nach einem kurzen Hänger wieder erfolgsversprechender und zeigte die Formkurve nach oben. In den letzten drei Spielen konnte man jeweils gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte ungeschlagen bleiben und hat sich damit eine kleine aber feine Serie erarbeitet. Vor der Länderspielpause holte man dank eines späten Ausgleichstreffers einen wichtigen Punkt gegen BW Linz, der der Moral sicher förderlich war. Nun hat man den zweiten Linzer Verein zu Gast und hofft auch diesmal ungeschlagen zu bleiben.

Der LASK auf der anderen Seite zeigt ebenfalls eine aufsteigende Formkurve und befindet sich seit der Amtsübernahme von Markus Schopp auf dem Weg der Besserung. Abgesehen von der Pleite im ersten Spiel gegen BW Linz, ist man seither in fünf Pflichtspielen ungeschlagen geblieben und hat sich damit eine feine Serie aufgebaut. Der Höhepunkt war wohl das 4:0 gegen Austria Klagenfurt, was wohl die beste Leistung unter Markus Schopp bislang war. Nun hofft man diesen Schwung auch in den nächsten Block an Spielen mitnehmen zu können und die eigene Serie weiter auszubauen.

Fakten

– Der LASK ist in der Bundesliga seit drei Duellen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (2S 1U) – nur von Mai 2021 bis März 2022 länger (4 – 2S 2U). Im letzten BL-Duell im November 2023 blieb die WSG erstmals seit März 2022 gegen den LASK torlos, nachdem die Tiroler in den vorangegangenen fünf BL-Duellen immer trafen (insg. 13 Tore).

– Die WSG Tirol gewann zwar nur eines der letzten acht Spiele (3U 4N) in der Bundesliga – mit 3:1 gegen den WAC in der 8. Runde – ist aber seit zwei BL-Spielen ungeschlagen (1S 1U) und könnte nun erstmals in dieser Saison drei BL-Spiele in Folge ungeschlagen bleiben. Drei ungeschlagene Spiele in Folge gelangen der WSG im Jahr 2024 nur im März/April (damals 4 in Folge).

– Der LASK ist in der Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen und holte aus diesen sieben Punkte – mehr als doppelt so viele wie aus den ersten sechs BL-Spielen dieser Saison (1S 5N).

– Der LASK erzielte in den letzten drei Spielen in der Bundesliga neun Tore – so viele wie sonst nur der SK Sturm Graz in seinen letzten drei BL-Spielen. Die WSG Tirol kassierte in den letzten vier BL-Spielen nur drei Gegentore – so wenige wie sonst nur der SK Rapid und der FC Blau Weiß Linz in seinen letzten vier BL-Spielen.

– Obwohl der LASK nur 50 Hohe Ballgewinne hatte (7 Teams mehr), gaben die Linzer Athletiker 14 Schüsse nach Hohen Ballgewinnen ab – nur der FK Austria Wien (15) mehr. Die WSG Tirol gab nach 51 Hohen Ballgewinnen nur fünf Schüsse ab – nur der TSV Hartberg (4) gab in dieser Saison der Bundesliga weniger Schüsse nach Hohen Ballgewinnen ab.

Letztes Duell: LASK 1:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 20 (4 Siege WSG, 7 Remis, 9 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Anselm / Smolicic, Usor, Ljubic, Lawal, Andrade

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Sulzbacher / Niemand

Nächstes Spiel: Austria-WSG / LASK-Sturm

SK Rapid – TSV Hartberg

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Markus Hameter

Dieses Spitzenspiel fühlt sich zwar vom Namen her nicht so prächtig an, jedoch zeigt die Formkurve, dass hier zwei der besten Teams der letzten Wochen aufeinandertreffen werden. Der SK Rapid konnte sich dank starker Ergebnisse bislang auf den zweiten Tabellenplatz festsetzen und liegt nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer Sturm. Vor der Länderspielpause feierte man trotz anstrengender englischer Wochen den wichtigen Auswärtssieg bei Altach, wo man sich ja traditionell nicht gerade leichttut. Nun bekommt man es mit den unangenehm zu bespielenden Hartbergern zu tun, vor denen man gewarnt sein sollte, tut man sich doch auch in der Vergangenheit gegen die Steirer alles andere als leicht.

Einen besseren Einstand als neuer Trainer als jenen von Manfred Schmid kann man sich wohl nicht wünschen, gelang es dem TSV Hartberg doch alle drei Spiele seit dessen Übernahme zu gewinnen und damit das Punktemaximum einzufahren. Dabei zeigte man sich gerade in den entscheidenden Momenten äußerst konsequent und unter anderem im letzten Spiel gegen den WAC in allen Bereichen besser als der Gegner. Daher darf man gespannt sein, wie man mit diesem Selbstvertrauen ausgestattet gegen den klaren Favorit Rapid auftreten wird und ob man in der Lage ist, den Hütteldorfern einen Punktegewinn abzuknöpfen.

Fakten

– Der TSV Hartberg gewann in der vergangenen Saison der Bundesliga beide Auswärtsspiele beim SK Rapid – erstmals innerhalb einer BL-Saison. Der TSV Hartberg gewann fünf BL-Auswärtsspiele in Hütteldorf – so viele wie sonst nur bei der Admira und dem WAC (je 5).

– Der SK Rapid traf in der Bundesliga in Heimspielen gegen den TSV Egger entweder mindestens doppelt (5-mal) oder gar nicht (4-mal) und blieb nur in einem der neun BL-Heimspiele ohne Gegentor – im März 2021 (4:0). Das Torverhältnis lautet in diesem Duell im Allianz Stadion (17:17).

– Der SK Rapid verlor nur eines der ersten neun Spiele (5S 3U) in dieser Saison der Bundesliga. Das gelang den Hütteldorfern seit der Ligareform nur 2020/21. Auch die aktuell 18 Punkte erreichte Rapid zuletzt 2020/21 (ebenfalls 18).

– Der SK Rapid blieb in den ersten fünf Heimspielen dieser Saison der Bundesliga ungeschlagen (4S 1U) und holte aus diesen fünf Heimspielen 13 Punkte – in der Drei-Punkte-Ära nie mehr (1999/2000, 2004/05, 2009/10 und 2024/25). Fünf der ersten sechs BL-Heimspiele gewann Rapid seit 1995/96 nur 2004/05 und 2009/10.

– Der TSV Hartberg feierte in der Bundesliga erstmals seit Oktober/November 2023 drei Siege in Folge – in den drei Spielen unter Manfred Schmid wurden so viele Siege geholt wie in den vorherigen 19 BL-Spielen zusammen. Weiters ist Hartberg seit sechs BL-Spielen ungeschlagen (3S 3U) – so lange wie zuletzt im April/Mai 2023 (auch 6). Sieben BL-Spiele in Folge blieben die Oststeirer in ihrer Bundesliga-Historie noch nie unbesiegt.

Letztes Duell: Rapid 0:3 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 18 (7 Siege Rapid, 4 Remis, 7 Siege Hartberg)

Verletzt: Gale, Mmaee, Schöller, Druijf, Seydi, Zimmermann, Oswald, Jansson / Havel, Omoregie, Schwarz

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Sangare / Niemand

Nächstes Spiel: GAK-Rapid / Hartberg-BW Linz