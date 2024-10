Faktencheck zur 11. Bundesliga-Runde 2024/25

Die elfte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt dabei unter anderem der...

Die elfte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt dabei unter anderem der FK Austria Wien die WSG Tirol und die Violetten möchten den dritten Sieg in Folge einfahren. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Spielen weiter, wo im Spitzenspiel der Runde der LASK den SK Sturm empfängt.

SCR Altach – SK Austria Klagenfurt

Samstag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Jakob Semler

Das Debüt von Neo-Trainer Ingolitsch beim SCR Altach verlief denkbar unglücklich, legte man doch beim schwierigen Gastspiel in Salzburg einen engagierten Auftritt ab und lag bis kurz vor Schluss mit 1:0 in Front, ehe man mittels eines Doppelschlags innerhalb kürzester Zeit doch noch das Spiel verlor. Nichtsdestotrotz können die Vorarlberger auf das Auftreten aufbauen und mit erhobenem Haupt in die nächsten Spiele gehen. Nun geht es jedoch gegen den kleinen Angstgegner Klagenfurt, wo man seit dem Wiederaufstieg der Kärntner nach wie vor auf einen Sieg wartet.

Auf der anderen Seite kommt auch der SK Austria Klagenfurt aus einer Niederlage in dieses Spiel und hofft auf Wiedergutmachung. Gegen die Wiener Austria verschlief man vor allem die Anfangsphase, kam dann aber gut zurück ins Spiel und hielt die Begegnung lange Zeit offen, ehe man in der Schlussphase den Gegentreffer kassierte, der die Niederlage besiegelte. Nun wollen die Mannen von Trainer-Haudegen Peter Pacult ihre Serie gegen Altach weiter verteidigen und dabei auch noch auf die Erfolgsstraße zurückkehren.

Fakten

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte in der Bundesliga gegen den SCR Altach 15 Tore in sechs Spielen (2,7 Tore pro Spiel) – der höchste Schnitt für die Kärntner. Nur gegen Altach kassierten die Klagenfurter erst zwei Gegentore bei mehr als drei Duellen. Die Tordifferenz von +13 ist die höchste der Klagenfurter gegen ein Bundesliga-Team.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga gegen den SCR Altach alle drei Auswärtsspiele – gegen kein anderes Team sind die Klagenfurter in BL-Auswärtsspielen bei mehr als einem Duell ohne Punkteverlust.

– Der SCR Altach gewann im Kalenderjahr 2024 in der Bundesliga nur eines der 13 Heimspiele (2:0 gg. WAC im August, dazu 7U 5N). So wenige Heimsiege feierte kein anderes BL-Team, das seit Jahresbeginn in der Bundesliga spielt. Altach gewann nur im Jahr 2018 auch so wenige der ersten 13 BL-Heimspiele (damals 1S 3U 9N) – den zweiten Sieg holte Altach damals im 14. Heimspiel.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann zwei der vier Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga – beide ohne Gegentor (jeweils 1:0 gegen die WSG Tirol und den GAK). Zwei der vier Auswärtsspiele wurden jedoch verloren – in beiden kassierten die Kärntner vier Gegentore (1:4 beim WAC und 0:4 beim LASK).

– Der SK Austria Klagenfurt ließ 13 gegnerische Pässe pro Defensivaktion im gegnerischen 3/5 des Platzes zu – nur der SCR Altach (13,7 Pässe) setzte die jeweiligen Gegner in dieser Saison der Bundesliga noch weniger unter Druck.

Letztes Duell: Altach 0:1 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 6 (1 Remis, 5 Siege Klagenfurt)

Verletzt/Angeschlagen: Lincoln, Kronberger, Madritsch, Tietietta / Gkezos

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Cvetko

Nächstes Spiel: WSG-Altach / Klagenfurt-WAC

FK Austria Wien – WSG Tirol

Samstag 17:00, Generali-Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der FK Austria Wien konnte nach der Länderspielpause dort anknüpfen, wo man vor eben jener aufhörte. Beim Gastspiel in Klagenfurt, wo man sich gegen die Kärntner traditionell schwertut, gelang ein knapper und seltener Sieg und man holte damit wichtige drei Punkte. Damit konnte man nun zwei Siege in Folge feiern und geht nun mit einer breiten Brust in das Heimspiel gegen die WSG. Gegen die Tiroler weist man eine gute Bilanz auf und hat die große Chance, mit einem weiteren Erfolg sich in der Spitzengruppe der Liga festzusetzen und die Hinrunde mit einem guten Gefühl abzuschließen.

Die WSG Tirol dagegen hätte sich die Rückkehr nach der Länderspielpause besser vorgestellt. Nachdem man drei Spiele ohne Niederlage blieb und auch etwa Salzburg einen Punkt abknöpfte, musste man sich im Heimspiel gegen den LASK mit 1:2 geschlagen geben, da man kurz vor dem Spielende den entscheidenden Verlusttreffer kassierte. Nun möchten die Tiroler Wiedergutmachung leisten und die guten Auftritte in Auswärtsspielen prologieren, wo man bislang in dieser Saison die meisten erarbeiteten Punkte einfuhr.

Fakten

– Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga in jedem der sieben Heimspiele gegen die WSG Tirol (13 Tore). Zuletzt blieben die Tiroler zwei BL-Auswärtsspiele gegen die Wiener Austria torlos – doppelt so oft wie in den ersten fünf BL-Auswärtsspielen zusammen.

– Der FK Austria Wien feierte zuletzt erstmals in dieser Saison der Bundesliga und erstmals unter Stephan Helm zwei Siege in Folge – in diesen zwei Spielen feierte der FAK genauso viele Siege wie in den ersten acht BL-Spielen zusammen.

– Der FK Austria Wien verlor keines seiner ersten vier Heimspiele in dieser Saison der Bundesliga und feierte dabei drei Siege (1U) – erstmals seit 2018/19, vier Siege aus den ersten fünf Heimspielen gab es für die Wiener Austria in der Bundesliga zuletzt 2011/12.

– Die WSG Tirol holte sechs ihrer neun Punkte in dieser Saison der Bundesliga auswärts (67%), zudem feierten die Tiroler ihre beiden Saisonsiege in der Fremde.

– Austria Wiens Andreas Gruber erzielte beim 1:0 gegen den SK Austria Klagenfurt sein viertes Tor in dieser Saison der Bundesliga und traf dabei erstmals seit Juni 2023 wieder als Joker in der Bundesliga (damals gegen den SC Austria Lustenau). In seinem letzten BL-Heimspiel gegen die WSG Tirol war Gruber beim 3:0 an allen drei Toren beteiligt (1 Tor, 2 Vorlagen).

Letztes Duell: WSG 1:0 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 20 (12 Siege Austria, 4 Remis, 4 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: El Sheiwi, Wustinger, Kante, Handl, Pazourek / Niemand

Gesperrt: Galvao / Sulzbacher

Gefährdet: Fitz,Vinlöf / Niemand

Nächstes Spiel: Austria-BW Linz / WSG-Altach

TSV Hartberg – FC Blau-Weiß Linz

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Isa Simsek

Einen kleinen Rückschlag musste der TSV Hartberg hinnehmen und riss eine kleine aber feine Serie. Nach drei Siegen in Folge musste sich Neo-Trainer Schmid im Gastspiel beim SK Rapid mit 1:2 erstmals geschlagen geben und mit leeren Händen die Heimreise antreten. Dabei lieferten die Steirer vor allem im zweiten Durchgang ein gutes Spiel ab und hätten mit etwas mehr Glück durchaus auch die Partie zu eigenen Gunsten drehen können. Nun möchten die Hartberger vor heimischer Kulisse sicherlich eine neue Serie starten und zum Sprung in die Meistergruppe ansetzen, denn mit einem Sieg könnte man BW Linz überholen.

Beim FC Blau-Weiß Linz lief es dagegen in den letzten Wochen nicht mehr nach Wunsch und gab es nur einen einzigen Zähler aus den letzten drei Spielen. Am vergangenen Wochenende hatte man den Wolfsberger AC zu Gast und verlor gegen die Kärntner mit 0:1, da man in der Offensive insgesamt zu wenig Durchschlagskraft entwickeln konnte und so torlos blieb. Nun müssen die Oberösterreicher danach trachten, schnellstmöglich auf die Siegerstraße zurückzukehren, sonst könnte man die gute Ausgangssituation im Kampf um die Meistergruppe verspielen und in eine Negativspirale geraten.

Fakten

– Der FC Blau Weiß Linz und TSV Hartberg trafen in 15 Pflichtspielen aufeinander (oberhalb der Regionalliga), zwei davon in der Bundesliga. Hartberg ist seit neun Pflichtspielduellen gegen den FC Blau Weiß Linz ungeschlagen (5S 4U).

– Der TSV Hartberg traf in jedem der 15 Pflichtspielduelle (oberhalb der Regionalliga) gegen den FC Blau Weiß Linz und erzielte dabei 28 Tore. In den letzten sechs Duellen trafen die Oststeirer sogar immer mindestens doppelt, in den zwei Duellen in der Bundesliga jeweils dreimal.

– Der TSV Hartberg holte acht Punkte aus den ersten fünf Heimspielen dieser Saison der Bundesliga – erstmals so viele. Erstmals wurde nur eines der ersten fünf BL-Heimspiele verloren (1:2 beim Auftakt gegen den LASK).

– Der FC Blau Weiß Linz ist seit zwei Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen (1S 1U) – nie länger. In drei der ersten fünf BL-Auswärtsspiele wurde gepunktet – bereits in halb so vielen Auswärtsspielen wie vergangene BL-Saison (3S 3U in 16 Auswärtsspielen).

– Der TSV Hartberg kassierte in den ersten fünf Heimspielen nur vier Gegentore dieser Saison der Bundesliga – erstmals so wenige. Die Oststeirer blieben zuletzt zweimal in Folge daheim ohne Gegentor – drei BL-Heimspiele in Folge ohne Gegentor gelangen nur in der Vorsaison zum Jahreswechsel.

Letztes Duell: WAC 0:2 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 2 (1 Siege Hartberg, 1 Remis)

Verletzt/Angeschlagen: Schwarz, Omoregie, Habvel / Joao Luiz, Tursch, Wähling, Noß, Dantas, Briedl, Lukse

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-Hartberg / Austria-BW Linz

Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg

Sonntag 14:30, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Nach zwei bitteren Heimniederlagen in Folge meldete sich der Wolfsberger AC zurück mit einem wichtigen Sieg. Im Gastspiel bei BW Linz gelang es endlich mal wieder den eigenen Kasten sauber zu halten und zu Null zu spielen, während man in der Offensive eine Standardsituation zum Goldtor nutzte. Damit konnte man mit den drei Punkten sich in der Meistergruppe platzieren an den direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Nun wartet auf die Kärntner das Heimspiel gegen Salzburg, wo man normalerweise recht chancenlos ist, jedoch die Bullen zu einem günstigen Zeitpunkt erwischt. Daher kann man sicherlich auf einen Punktegewinn spekulieren.

Auf der anderen Seite taumelt der FC Red Bull Salzburg die letzten Wochen über die Fußballplätze und ist ein Schatten seiner selbst. Auch gegen formschwachen Gegner wie Altach mühte man sich lange Zeit und ließ viele Aspekte vermissen, die die Bullen lange Zeit auszeichneten. Daher überrascht es auch nicht, dass man in der Champions League erneut verlor und sich Dinamo Zagreb mit 0:2 geschlagen geben musste, obwohl die Kroaten selbst keine gute Saison spielen. Nun geht es für die Salzburger in der Liga weiter und hat man die Chance, mit einem Sieg an der Spitzengruppe dranzubleiben.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg gewann die vergangenen Spiele in der Bundesliga gegen den WAC – erstmals. Gegen kein anderes Team verlor der WAC in der Bundesliga so oft in Folge. Salzburg gewann in den vergangenen drei BL-Saisonen alle acht Duelle gegen den WAC. Den letzten WAC-Punktgewinn gegen Salzburg gab es am 28. April 2021 (1:1 A).

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga die letzten sechs Auswärtsspiele gegen den WAC – das gelang zuvor keinem anderen Team. Salzburg verlor nur eines der letzten 16 BL-Auswärtsspiele beim WAC (10S 5U) – am 28. April 2019 (1:2) – und ist seit acht Auswärtsspielen beim WAC ungeschlagen (7S 1U).

– Der WAC gewann fünf der ersten 10 Spiele in dieser Saison der Bundesliga und erzielte dabei 22 Tore – so viele wie zuletzt jeweils in der Saison 2019/20 (damals sogar 7 Siege und 27 Tore).

– Der FC Red Bull Salzburg hält in dieser Saison der Bundesliga bei 16 Punkten nach den ersten acht Spielen und kassierte in diesen 12 Gegentore – so wenige Punkte (sogar nur 14) und so viele Gegentore (damals 13) kassierte Salzburg zum Vergleichszeitpunkt zuletzt in der Saison 2015/16.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte fünf Tor in der Anfangsviertelstunde – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga.

Letztes Duell: Salzburg 1:0 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 44 (5 Siege WAC, 12 Remis, 27 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Scherzer / Diakite, Schlager, Kawamura, Fernando, Raktov, Yeo

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-WAC / Salzburg-GAK

Grazer AK – SK Rapid Wien

Sonntag 14:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Zehn Spieltage lang hat man beim Grazer AK am Aufstiegstrainer Messner festgehalten und wollte gemeinsam den Weg aus der Misere finden, doch letztlich war die Niederlage im Derby gegen Sturm zu viel und man trennte sich vom Aufstiegshelden. Als Nachfolger wurde Rene Poms verpflichtet, der beispielsweise in Leoben gute Arbeit leistete und eine interessante Personalie ist. Jedoch bleibt für den neuen Übungsleiter wenig Zeit, seine Mannschaft kennenzulernen und auf den kommenden Gegner einzustellen, kommt doch mit Rapid ein formstarker Kontrahent, wo die Trauben sehr hoch hängen werden.

Ganz anders dagegen die Lage beim SK Rapid, wo man sich in einem regelrechten „Flow“ befindet und aktuell viele knappe Partien für sich entscheiden kann. Zuletzt sowohl in der Liga gegen Hartberg, als auch in der Conference League gegen FC Noah, wo man dank des Goldtors von Beljo den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte und damit den Kurs in Richtung K.O-Phase hält. Nun geht es zum Abschluss der Woche zum Aufsteiger GAK, der mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie sicherlich etwas schwerer einzuschätzen sein wird, wovor man Acht geben sollte.

Fakten

– Der SK Rapid gewann die letzten zwei Duelle in der Bundesliga gegen den Grazer AK 1902 – das gab es davor zuletzt im Jahr 2000. Rapid traf in den letzten 12 BL-Duellen gegen die Grazer – das ist aktuell die längste Gegentorserie des GAK in der Bundesliga.

– Der Grazer AK 1902 blieb zum zweiten Mal seit der Saison 1977/78 in den ersten 10 Spielen einer Saison Bundesliga sieglos (4U 6N). Damals feierten die Grazer den ersten Sieg erst im 13. Spiel (ein 4:2-Heimsieg gegen den SK Rapid).

– Der SK Rapid ist in der Bundesliga seit neun Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (5S 4U) und trafen in jedem der letzten 18 BL-Duelle gegen Aufsteiger (40 Tore insg.) – eine derartige Trefferserie gelang Rapid zuvor nur von Mai 1982 bis August 1984, als in 19 solcher Duelle getroffen wurde.

– Der SK Rapid verlor nur eines der ersten 10 Spiele (6S 3U) in dieser Saison der Bundesliga. Das gelang den Hütteldorfern seit der Ligareform nur 2020/21 und in den letzten 20 BL-Saisonen erst zum zweiten Mal. Auch die aktuell 21 Punkte erreichte Rapid zuletzt 2020/21 (ebenfalls 21).

– Rapids Guido Burgstaller absolviert bei einem Einsatz gegen den GAK sein 200. Spiel in der Bundesliga und wäre damit der 312. Spieler, dem dies in der Bundesliga-Historie gelang. Damit würde er zu den Spielern Helmut Köglberger, Michael Zisser und Matthias Maak (alle 200) aufschließen. Burgstaller erzielte in seinen letzten vier BL-Einsätzen gegen Aufsteiger fünf Tore (3 gg. Lustenau, 2 gg. Blau-Weiß Linz).

Letztes Duell: GAK 0:2 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 144 (33 Siege GAK, 32 Remis, 79 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Rusek / Jansson, Mmaee, Seydi, Druijf, Borkeeiet, Zimmermann, Oswald, Schaub

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Jovicic / Sangare

Nächstes Spiel: Salzburg-GAK / Sturm-Rapid

LASK – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Nach dem Last-Minute Sieg gegen die WSG Tirol, folgte für den LASK das böse Erwachen im Europacup, wo man in Laibach zu Gast war. Gegen die Slowenen setzte es eine verdiente 0:2-Niederlage, da man vieles vermissen ließ und die Leistung für die Qualität der Oberösterreicher zu wenig war. Nun wartet auf die Linzer allerdings ein harter Brocken und kommt mit Sturm der Double-Sieger angereist, weshalb kaum Zeit zum Verschnaufen bleibt. Hier wird man eine deutliche Leistungssteigerung hinlegen müssen, sonst droht die nächste Niederlage und man gerät im Kampf um die Meistergruppe weiter ins Hintertreffen.

Der SK Sturm dagegen befindet sich die letzten Wochen in der Liga in einem klaren Aufwärtstrend und man steht verdient an der Tabellenspitze. Der Prestigeerfolg gegen den GAK war hier nur die Krönung und kann als Belohnung für die investierte Arbeit gesehen werden. In der Champions League läuft es dagegen nicht wirklich rund und setzte es gegen Sporting Lissabon die nächste Niederlage in der Königsklasse. Das gilt es nun schnellstens abzuhaken, geht es doch nun gegen den LASK und darum, die Tabellenführung mit einem Sieg zu behaupten.

Fakten

– Der LASK ist seit vier Heimspielen in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz ungeschlagen (2S 2U) – länger zuletzt von 1995 bis 1998 (7 Spiele). In den letzten fünf BL-Heimspielen des LASK gegen Sturm trafen jeweils beide Teams.

– Der LASK ist seit vier Spielen in der Bundesliga ungeschlagen und holte aus diesen 10 Punkte – aus den ersten sechs BL-Spielen dieser Saison holte der LASK nur drei (1S 5N). Weiters gewann der LASK drei der letzten vier BL-Spiele. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie könnten die Linzer Athletiker erstmals seit April/Mai drei Siege in Folge feiern.

– Der LASK hält bei 399 Siegen in der Bundesliga. Bei einem Sieg gegen den SK Sturm Graz wären die Linzer Athletiker der siebente Klub in der BL-Historie mit mindestens 400 Siegen, nach dem FK Austria Wien, SK Rapid, Salzburg, SK Sturm, Wacker Innsbruck und Admira Wacker.

– Der LASK kassierte in der Bundesliga in den fünf Spielen unter Markus Schopp nur fünf Gegentore – weniger waren es in diesem Zeitraum nur beim FC Blau Weiß Linz und dem SK Rapid (jeweils 4). In den ersten fünf BL-Spielen dieser Saison unter Thomas Darazs waren es noch mehr als doppelt so viele Gegentore (11).

– In den letzten drei Spielen in der Bundesliga erzielte der SK Sturm Graz 12 Tore – kein anderes Team erzielte in diesem Zeitraum mehr als sieben Tore (der LASK). In den letzten zwei BL-Spielen erzielte Sturm jeweils fünf Tore – erstmals seit Oktober 2008, als es sogar je sechs Tore in zwei aufeinanderfolgenden Spielen waren. In drei BL-Spielen in Folge mindestens fünf Tore zu erzielten gelang dem SK Sturm noch nie und in der Bundesliga-Historie zuvor nur dem FC Red Bull Salzburg im August/September 2019 (damals sogar in 5 BL-Spielen in Folge mind. 5 Tore).

Letztes Duell: LASK 2:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 144 (54 Siege LASK, 33 Remis, 57 Siege Sturm)

Verletzt: Andrade, Usor, Ljubic, Lawal / Wüthrich, Gorenc-Stankovic, Borkovic

Gesperrt: Gazibegovic / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-Hartberg / Sturm-Rapid