Faktencheck zur 12. Bundesliga-Runde 2024/25

Die 12.Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Bereits am Samstag kommt es dabei zum Spitzenspiel...

Die 12.Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Bereits am Samstag kommt es dabei zum Spitzenspiel der Runde, wo der Double-Sieger SK Sturm den SK Rapid zum großen Gipfeltreffen empfängt. Am Sonntag folgen dann die restlichen Begegnungen, wo unter anderem im Abendspiel der FK Austria Wien den FC Blau-Weiß Linz zu Gast hat.

SK Sturm – SK Rapid

Samstag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Beim SK Sturm läuft es trotz der schwerwiegenden Ausfälle von Wüthrich und Gorenc-Stankovic in den letzten Wochen ganz nach Plan und zuletzt konnte man gleich fünf Siege in Serie feiern. Den letzten unter der Woche im Cup-Achtelfinale gegen BW Linz, wo man die Oberösterreicher knapp mit 2:1 bezwingen konnte. Nun geht es für die Grazer Schlag und Schlag und es wartet mit dem Topspiel gegen Rapid das nächste Highlight, weshalb kaum Zeit zum Verschnaufen gibt. Gewinnt man dieses Spiel, könnte man den Polster auf die Verfolger auf sechs Punkte vergrößern.

Auf der anderen Seite lief es in letzter Zeit auch beim SK Rapid eigentlich gut, jedoch folgte unter der Woche ein herber Dämpfer, der die Stimmung in den vergangenen Tagen deutlich trübte. Im Cup gegen den Zweitligisten SV Stripfing gab man eine 1:0 Führung leichtfertig aus der Hand und erweckte einen weitestgehend ungefährlichen Gegner zum Leben, weshalb man plötzlich das Spiel überraschenderweise mit 1:2 verlor. Damit musste man vorzeitig aus dem Cup die Segel streichen und verpasste ein Saisonziel bereits frühzeitig. Nun sind die Hütteldorfer gefragt, eine Reaktion auf diese Darbietung zu liefern und Wiedergutmachung zu leisten. Mit einem vollen Erfolg, könnte man mit dem Tabellenführer Sturm gleichziehen.

Fakten

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga in Heimspielen unter Christian Ilzer gegen den SK Rapid ungeschlagen (5S 3U). So lange in BL-Heimspielen gegen Rapid ungeschlagen blieb Sturm zuletzt von November 1998 bis März 2002 unter Ivica Osim (8) und nie länger.

Der SK Rapid gewann das erste Duell in dieser Saison der Bundesliga sowohl gegen den SK Sturm Graz (1:0 H) als auch gegen den FC Red Bull Salzburg (3:2 H) – das gelang zuletzt dem SV Mattersburg 2015/16. Insgesamt gewann Rapid die letzten drei BL-Spiele gegen Sturm und Salzburg (eins gegen Sturm, zwei gegen Salzburg) – mehr gelangen zuletzt dem FC Superfund Pasching 2004 bis 2005 (5).

Der SK Sturm Graz und der SK Rapid treffen in der Bundesliga erstmals seit August 2015 als Erster und Zweiter der Tabelle aufeinander (2:2). Wenn die beiden Teams als Spitzenduo aufeinandertrafen, gewann der SK Sturm nur zwei der acht Duelle, der SK Rapid vier – bei zwei Remis.

Der SK Rapid kassierte in den ersten 11 Spielen dieser Saison in der Bundesliga nur 11 Gegentore – erstmals so wenige in einer Hinrunde seit der Ligareform. Der SK Sturm Graz erzielte 26 Tore – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. So oft trafen die Grazer seit der Ligareform in der Hinrunde zuvor nur 2021/22 (27 Tore).

Der SK Sturm Graz traf acht Mal nach Standards – nur der WAC (10-mal) in dieser Saison der Bundesliga öfter. Der SK Rapid kassierte als einziges Team kein Gegentor nach Standardsituationen in dieser Hinrunde der Bundesliga

Letztes Duell: Rapid 1:0 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 223 (59 Siege Sturm, 58 Remis, 106 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Wüthrich, Gorenc-Stankovic, Borkovic / Jansson, Mmaee, Oswald, Druijf, Zimmermann, Seydi, Borkeeiet

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Sangare

Nächstes Spiel: Hartberg-Sturm / Rapid-Klagenfurt

FC Red Bull Salzburg – Grazer AK

Samstag 17:00, Red Bull-Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Die Krise beim FC Red Bull Salzburg nahm auch am vergangenen Wochenende ihre Fortsetzung und war offensichtlich zu sehen, konnte man doch trotz 40-minütiger Überzahl gegen den WAC dieses Spiel weder gewinnen, noch geschweige denn gute Torchancen erarbeiten. Zumindest konnte man sich unter der Woche im Cup gegen die WSG Tirol den Frust von der Seele schießen und gewann dieses Duell glatt mit 3:0. Nun wartet auf die Bullen der nächste Pflichtsieg, wo es gilt einen tiefstehenden Gegner zu bespielen und souverän zu gewinnen. Der Kredit bei den Anhängern dürfte verspielt sein, waren im Cup gegen die WSG doch nur 2500 (!) Zuseher anwesend.

Auf der anderen Seite verlief das Debüt von Neo-Trainer Rene Poms zwiespältig. Zunächst gelang es am vergangenen Wochenende dem SK Rapid beim 1:1 überraschenderweise einen Punkt abzuknöpfen und mit eine bisschen mehr Glück wären auch drei Zähler möglich gewesen. Unter der Woche folgte dann der Dämpfer, verlor man doch auswärts in Bregenz und schied damit vorzeitig aus dem Cup aus. Nun folgt der nächste schwere Gang nach Salzburg, wo man über sich hinauswachsen wird müssen, sofern man etwas mitnehmen will.

Fakten

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga gegen den Grazer AK 1902 seit sechs Spielen ungeschlagen (5S 1U), in Pflichtspielen sogar achtmal in Folge – das erste Duell in dieser BL-Saison gewann Salzburg mit 3:2. Die längste Siegesserie des GAK in der Bundesliga gab es allerdings von 2003 bis 2005 gegen Salzburg (9S).

Der FC Red Bull Salzburg gewann zum siebenten Mal in Folge die ersten drei Heimspiele einer Saison der Bundesliga – zuletzt nicht der Fall war dies 2017/18. Salzburg ist im Jahr 2024 in BL-Heimspielen ungeschlagen (8S 3U).

Der Grazer AK 1902 ist erst das fünfte Team in der Drei-Punkte-Ära der Bundesliga, dass in den ersten 11 Spielen sieglos blieb – nach dem SK Vorwärts Steyr (95/96), FC Wacker Innsbruck (2007/08), SKN St. Pölten (17/18) und SC Austria Lustenau (23/24). Damit blieb auch erstmals in der Drei-Punkte-Ära mind. ein Team in zwei Saisonen in Folge nach den ersten 11 BL-Spielen sieglos.

Der FC Red Bull Salzburg traf fünfmal in der Anfangsviertelstunde – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Zwei dieser fünf Tore fielen beim Auftakt gegen den Grazer AK 1902. Der GAK erzielte fünf Tore in der Viertelstunde nach der Halbzeitpause (wie der TSV Hartberg) – kein Team mehr in dieser Saison der Bundesliga.

Der Grazer AK 1902 erzielte in Auswärtsspielen sechs Tore nach der Halbzeitpause – alleiniger Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Die Grazer kassierten allerdings auch 10 Gegentore (wie die WSG Tirol) – kein Team mehr. Der FC Red Bull Salzburg kassierte in Heimspielen nur ein Gegentore in der zweiten Hälfte – kein Team weniger in dieser BL-Saison.

Letztes Duell: GAK 2:3 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 111 (42 Siege Salzburg, 26 Remis, 43 Siege GAK)

Verletzt/Angeschlagen: Diakite, Gourna, Schlager, Baidoo, Kawamura, Ratkov, Dedic, Gloukh, Fernando, Yeo, Kjaergaard

Gefährdet: Niemand / Jovicic

Nächstes Spiel: BW Linz-Salzburg / GAK-WSG

LASK – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Ärgerlich verlief für den LASK der vergangene Spieltag, wo man im Topspiel gegen den SK Sturm gut im Spiel war und auf den Sieg drückte, ehe man in der Schlussphase das 1:2 kassierte und damit letztlich mit leeren Händen dastand. Im Cup konnte man sich dann zumindest rehabilitieren und nach zwischenzeitlichen Rückstand gegen den Zweitligisten Voitsberg das Spiel drehen und letztlich souverän gewinnen. Nun trifft LASK-Trainer Schopp erstmals auf seine ehemaligen Schützlinge und man darf gespannt sein, wer hier die Oberhand behalten wird.

Der TSV Hartberg auf der anderen Seite kehrte in den letzten Spielen auf die Erfolgsspur zurück und blickt auf eine erfolgreiche Woche zurück. Nachdem man zunächst in der Liga BW Linz mit 2:1 bezwingen konnte, folgte im Cup ein souveränes 3:0 gegen Austria Lustenau, wo man sich keine Blöße gab. Nun wartet auf die Steirer ein äußerst wichtiges Spiel gegen den LASK, wo man mit einem Sieg den Polster nach hinten ausbauen und einen direkten Konkurrenten auf die Meistergruppe auf Distanz halten könnte.

Fakten

Der LASK gewann in der Bundesliga die letzten zwei Duelle gegen den TSV Hartberg – das gelang zuvor nur 2019/20. Vor diesen beiden Siegen blieb Hartberg erstmals gegen ein Team 11 Bundesliga-Spiele in Folge ungeschlagen (4S 7U). Der LASK hält bei 399 Siegen in der Bundesliga. Bei einem Sieg gegen Hartberg wären die Linzer Athletiker der siebente Klub in der BL-Historie mit mindestens 400 Siegen, nach dem FK Austria Wien, SK Rapid, Salzburg, SK Sturm, Wacker Innsbruck und Admira Wacker.

Der TSV Hartberg steht nach zehn Spielen der laufenden Saison der Bundesliga bei 15 Punkten – mehr waren es für die Oststeirer zum Vergleichszeitpunkt einzig in der Vorsaison (damals 16 Punkte unter dem jetzigen LASK-Trainer Markus Schopp).

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga vier seiner letzten fünf Spiele (1N) – alle unter Manfred Schmid, nach dem keines der ersten fünf Saisonspiele unter Markus Schopp gewonnen wurde (3U 2N). Schmid ist der erste Hartberg-Trainer, der vier seiner ersten fünf BL-Spiele gewann – seine drei Vorgänger gewannen max. eines (Schopp & Russ) sowie keines (Klaus Schmidt).

Der LASK erzielte drei Tore nach Hohen Ballgewinnen (innerhalb von 40 Meter vor dem gegnerischen Tor) – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Die Linzer Athletiker kamen 17-mal nach Hohen Ballgewinnen zum Abschluss – nur der FK Austria Wien (19-mal) in dieser BL-Saison öfter.

Der LASK erzielte vier Tore nach langen Pässen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der TSV Hartberg kassierte sieben Gegentore aus dem laufenden Spiel heraus – Tiefstwert in dieser Saison der Bundesliga

Letztes Duell: Hartberg 1:2 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 19 (6 Siege LASK, 8 Remis, 5 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Lawal, Andrade, Usor, Ljubic / Havel, Omoregie

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Altach-LASK / Hartberg-Sturm

SK Austria Klagenfurt – Wolfsberger AC

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Arnes Talic

Innerhalb weniger Tage treffen diese beiden Teams gleich zum zweiten Mal aufeinander und dabei sinnt der SK Austria Klagenfurt auf Revanche. Im Cup mussten sich die Klagenfurter dem WAC geschlagen geben, nachdem man sich einen regelrechten Fight ablieferte und bis ins Elfmeterschießen ging, ehe nach über 20 Strafstößen sich der WAC durchsetzen konnte. Daher wollen es die Klagenfurter diesmal vor ihren eigenen Fans besser machen und zumindest in der Liga den Lokalrivalen bezwingen.

Auf der anderen Seite war das Cupspiel für den Wolfsberger AC wie erwähnt erfolgreicher und letztlich zählt nur der Aufstieg in die nächste Runde. Dazu konnten die Kärntner auch am vergangenen Spieltag für Schlagzeilen sorgen, gelang es doch gegen die Übermacht aus Salzburg in einer langen Unterzahlsituation das eigene Tor sauber zu halten und keinen Gegentreffer zu kassieren. Nun wollen die Wölfe auch in der Liga die Klagenfurter bezwingen und den Status als Nummer 1 in Kärnten verteidigen.

Fakten

Der WAC blieb 2023/24 in den zwei Duellen in der Bundesliga gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (1S 1U), damit konnte Klagenfurt erstmals in einer BL-Saison gegen die Wolfsberger nicht gewinnen. Der WAC gewann die letzten zwei Duelle gegen Klagenfurt – das gelang erstmals einem Team in diesem Duell.

Der WAC traf in der Bundesliga in jedem der neun Duelle gegen den SK Austria Klagenfurt und erzielte 23 Tore – in jedem der ersten neun BL-Duelle trafen die Wolfsberger sonst nur gegen den FC Wacker Innsbruck und 23 Tore gelangen den Wolfsbergern gegen keinen anderen Gegner in den ersten neun BL-Duellen.

Der WAC feierte in der Bundesliga zuletzt drei Auswärtssiege in Folge – mehr waren es für die Lavanttaler zuletzt von April bis Juni 2023 (4). Der WAC gewann drei seiner ersten fünf Auswärtsspiele (2N) – in der Vorsaison gab es den dritten Sieg erst im 10. Gastspiel.

Der WAC erzielte 10 Tore nach Standardsituationen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Sieben Tore davon fielen nach Eckbällen – ebenfalls Bestwert und für die Wolfsberger in einer kompletten BL-Saison zuletzt 2019/20 so viele (10). Der SK Austria Klagenfurt erzielte als einziges Team in der Hinrunde der Bundesliga mehr als die Hälfte der Tore nach Standardsituationen (55%, 6 von 11).

WAC-Trainer Dietmar Kühbauer ist in Spielen in der Bundesliga gegen Klagenfurt-Trainer Peter Pacult ungeschlagen (4S 2U mit dem LASK, dem SK Rapid und dem WAC). Nur gegen Manfred Schmid bestritt Pacult auch so viele BL-Duelle, ohne jemals zu gewinnen (7), Kühbauer bestritt gegen keinen anderen Trainer auch so viele BL-Spiele, ohne jemals zu verlieren

Letztes Duell: WAC 4:1 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 9 (2 Siege Klagenfurt, 2 Remis, 5 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Gezos / Scherzer, Atanga, Gütlbauer, Kojzek

Gesperrt: Cvetko / Niemand

Gefährdet: Niemand / Ballo

Nächstes Spiel: Rapid-Klagenfurt / WAC-Austria

WSG Tirol – SCR Altach

Sonntag 14:30, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Die WSG Tirol musste innerhalb weniger Tage gleich zwei bittere Niederlagen verkraften. Zunächst verlor man in Wien gegen die Austria mit 0:3, und das obwohl man im ersten Durchgang eine starke Vorstellung ablieferte und der eigene Mut nicht belohnt wurde. Dann folgte unter der Woche der Auftritt in Salzburg im Cup, wo man ebenfalls mit 0:3 den Kürzeren zog und es der Spielverlauf nicht gerade gut mit den Tirolern meinte. Zum Glück steht den Wattenern nun ein Gegner auf Augenhöhe bevor und könnte man mit einer guten Leistung auf die drei Punkte spekulieren.

Der SCR Altach holte unter Neo-Trainer Ingolitsch den ersten Punkt am vergangenen Wochenende. Im Heimspiel gegen Klagenfurt lieferte man sich einen intensiven Schlagabtausch ab und kämpfte sich nach einem Rückstand zurück, weshalb man letztlich mit einen Punktegewinn aus diesem Spiel kam. Nun spekulieren die Vorarlberger natürlich mit mehr und wollen sich für ihren Einsatz selbst belohnen. Nachdem man im Cup bereits in der ersten Runde ausschied, konnte man sich anders als die Tiroler die ganze Woche auf dieses Spiel vorbereiten und wird mit frischen Beinen auflaufen können.

Fakten

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga zwei der letzten vier Spiele gegen den SCR Altach (darunter zum Auftakt 2:1) – von den ersten 15 BL-Duellen zusammen gewannen die Tiroler drei. Zwei BL-Siege in Folge gegen Altach gelangen der WSG nur 2020/21.

Der SCR Altach verlor in der Bundesliga nur eines seiner letzten sechs Auswärtsspiele im Bundesland Tirol (2S 3U) – mit 1:5 gegen die WSG Tirol im November 2023. Insgesamt mussten die Altacher in ihren 15 BL-Auswärtsspielen in Tirol nur drei Niederlagen hinnehmen und spielten in neun dieser 15 Spiele zu null.

Der SCR Altach erzielte in den zwei Spielen unter Fabio Ingolitsch drei Tore und traf in diesen zwei Spielen genauso oft wie in den letzten fünf in der Bundesliga unter Joachim Standfest und Louis Ngwat-Mahop.

Der SCR Altach erzielte als einziges Team jedes Saisontor von innerhalb des Strafraums in dieser Saison der Bundesliga. Die Vorarlberger erzielten zudem auch 27% ihrer Treffer (3 von 11) durch Verteidiger – bei keinem anderen Team ist in dieser Saison der Bundesliga der Anteil an Verteidiger-Toren so hoch.

Mit Matthäus Taferner, Jamie Lawrence, Valentino Müller und Adam Stejskal kamen vier Spieler der WSG Tirol über sämtliche 990 Minuten zum Einsatz – alleiniger Höchstwert in dieser Hinrunde der Bundesliga.

Letztes Duell: Altach 1:2 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 19 (5 Siege WSG, 6 Remis, 8 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Hinterseer, Gugganig, Czyborra, Anselm / Kronberger, Madritsch, Tietietta, Lincoln

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Ingolitsch

Nächstes Spiel: GAK-WSG / Altach-LASK

FK Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Jakob Semler

Der FK Austria Wien reitet aktuell auf einer kleinen Erfolgswelle und weist eine Bilanz von vier Siegen in Folge auf, die man sich erarbeiten konnte. Dabei waren zwar die Leistungen nicht immer überzeugend, allerdings stand man in der Defensive gut und zeigte sich vor dem gegnerischen Tor kaltschnäuzig. Damit kletterte man auf den dritten Tabellenplatz in der Liga und möchte diesen auch in den nächsten Wochen verteidigen. Nun kommt BW Linz angereist, mit dem man noch eine Rechnung offen hat, verlor man doch das Auftaktspiel gegen die Stahlstädter mit 0:1.

Beim FC Blau-Weiß Linz dagegen herrscht quasi eine spiegelverkehrte Situation vor und man wartet nun schon seit längerer Zeit auf einen Sieg. Fünf Pflichtspiele in Folge gab es keinen Erfolg und zuletzt verlor man sowohl in der Liga gegen den TSV Hartberg, als auch im Cup-Achtelfinale gegen den SK Sturm mit jeweils 1:2. Nun müssen die Linzer allmählich danach trachten, die Trendumkehr einzuleiten, droht man doch den guten Saisonstart zu verspielen und im Kampf um die Meistergruppe ins Hintertreffen zu geraten. Man ist bereits aus den „Top6“ rausgerutscht und verliert man auch dieses Spiel, könnte der Rückstand noch größer werden.

Fakten

Der FC Blau Weiß Linz gewann das erste Saisonduell gegen den FK Austria Wien 1-0, in der vergangenen Saison der Bundesliga blieben die Linzer gegen die Wiener Austria noch sieglos (1U 3N) – gegen kein anderes Team blieben die Wiener vergangene BL-Saison bei vier Duellen ungeschlagen.

Der FK Austria Wien gewann erstmals in der laufenden Saison der Bundesliga und damit erstmals unter Stephan Helm drei BL-Spiele in Folge – in diesen drei Spielen feierte der FAK mehr Siege als in den ersten acht BL-Saisonspielen zusammen (2S 3U 3N). Weiters gewann die Wiener Austria vier der ersten fünf Heimspiele der laufenden BL-Saison (1U) – vier Siege aus den ersten fünf BL-Heimspielen gelangen dem FAK zuletzt in der Saison 2011/12.

Der FK Austria Wien holte in dieser Saison der Bundesliga 18 Punkte aus den ersten 11 Spielen (wie 2022/23) – nie mehr aus der Hinrunde seit der Ligareform. Die Wiener Austria kassierte dabei nur 12 Gegentore – seit der Ligareform nur 2018/19 (damals 11) auch so wenige zum Vergleichszeitpunkt.

Der FK Austria Wien holte sieben Punkte nach 0:1-Rückständen – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Damit holte die Wiener Austria in der Hinrunde dieser BL-Saison bereits mehr Punkte nach 0:1-Rückständen als in der gesamten vergangenen BL-Saison (5 Punkte).

Der FC Blau Weiß Linz erzielte zwei Tore per direktem Freistoß – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Weiters traf Blau Weiß in jedem der ersten sechs Auswärtsspiele und damit als einziges Team in jedem Auswärtsspiel 2024/25.

Letztes Duell: BW Linz 1:0 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 5 (3 Siege Austria, 1 Remis, 1Sieg BW Linz)

Verletzt: El Sheiwi, Pazourek, Handl, Kante / Wähling, Noß, Briedl, Luiz, Lukse, Dantas, Tursch

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Fitz, Vinlöf / Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Austria / BW Linz-Salzburg