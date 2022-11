Faktencheck zur 16. Bundesliga-Runde 2022/23

Der 16. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag kommt es unter anderem im...

Der 16. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag kommt es unter anderem im Ländle zum Vorarlberg Derby zwischen dem SC Austria Lustenau und dem SCR Altach. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo im Spitzenspiel der Runde der LASK den Tabellenzweiten Sturm Graz empfängt.

WSG Tirol – SV Ried

Samstag 17:00, Tivoli Neu, Schiedsrichter: Josef Spurny

Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen hat sich die WSG Tirol in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und möchte diesen Erfolgslauf nun auch im letzten Spiel des Jahres prologieren, um in der Meistergruppe zu überwintern. Zuletzt gab es gegen die Wiener Austria ein 0:0, wo man zwar nicht die beste Leistung zeigte und sich schwertat zu Torchancen zu kommen, allerdings zumindest die Null hielt, was nicht so häufig vorkommt. Nun geht es gegen den Tabellennachzügler aus Ried und hier muss man der Favoritenrolle gerecht werden, sofern man weiterhin ungeschlagen bleiben und die eigene Serie weiter ausbauen möchte.

Im Vergleich zum Anfang der Saison, hat sich die SV Ried leistungstechnisch mittlerweile stabilisiert und punktet die letzten Wochen nicht nur recht konstant, sondern ist auch gegen stärkere Gegner konkurrenzfähig. So auch zu sehen im letzten Spiel gegen Austria Klagenfurt, wo man chancentechnisch die Nase vorn hatte und auch drei Punkte einfahren hätte können. Zum Abschluss geht es zum Gastspiel nach Tirol zur WSG, gegen die man in der Vergangenheit nicht immer gutaussah und die Bilanz zu wünschen übriglässt. Keine einfache Aufgabe also für die Innviertler, die dennoch nur einen zwei Punkte-Vorsprung auf den Tabellenletzten Hartberg aufweisen.

– Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga vier der sieben Spiele gegen die SV Ried – gegen keinen anderen Klub haben die Tiroler einen so hohen Sieganteil (57%). Die WSG Tirol gewann zuletzt drei BL-Spiele in Folge gegen Ried – gegen keinen Klub mehr in Folge.

– Die WSG Tirol traf in der Bundesliga in jedem der sieben Duelle gegen die SV Ried – nur gegen den SV Mattersburg (4 Spiele) und SC Austria Lustenau (2 Spiele) trafen die Tiroler auch in jedem BL-Spiel.

– Die WSG Tirol ist in der Bundesliga seit vier Spielen ungeschlagen (3S 1U) – erstmals in dieser Saison. Weiters holte die WSG Tirol 10 Punkte aus den vier Spielen der Rückrunde des diesjährigen Grunddurchgangs – so viele wie sonst nur der FC Red Bull Salzburg.

– Die SV Ried blieb in der Bundesliga in drei der vier Spiele dieser Rückrunde ungeschlagen (1S 2U) – in der Hinrunde blieben die Innviertler in vier der 11 Spiele (2S 2U) ungeschlagen.

– Samuel Sahin-Radlinger von der SV Ried hat mit 753 Ballaktionen, 162 Abstößen und 119 Auswürfen jeweils die meisten aller Torhüter in dieser Saison der Bundesliga. Auch seine 59 abgewehrten Schüsse sind Bestwert der Liga.

Letztes Duell:

Ried 1:2 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 7 (4 Siege WSG, 3 Siege Ried)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Sulzbacher, Müller / Niemand

Nächstes Spiel: WAC-WSG / Ried-Hartberg

Hier findet ihr Wetttipps für die deutsche Bundesliga

TSV Hartberg – SK Rapid Wien

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der TSV Hartberg kommt nicht vom Fleck und hängt im Tabellenkeller fest, holte man doch nur einen einzigen Sieg aus den vergangenen elf Spielen. Seit mittlerweile vier Spielen ist man wieder einmal sieglos und auch gegen die kriselnden Lustenauer Austria am vergangenen Spieltag gab es keinen Befreiungsschlag. Hier konnte man auch eine Überzahl nicht ausnutzen und musste sich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Nun geht es zum Abschluss des Jahres gegen den SK Rapid, wo man vor einigen Wochen mit 1:5 unter die Räder kam und sicherlich Revanche üben möchte.

Bei den Steirern blieb der Befreiungsschlag zwar aus, dafür gab es diesen beim SK Rapid Wien am vergangenen Wochenende zu sehen. Nach vier sieglosen Spielen gab es vor heimischer Kulisse einen hart erkämpften 1:0-Erfolg über den LASK, womit man wichtige drei Punkte sammelte und den Sprung zurück in die Meistergruppe schaffte. Zwar wankte man im zweiten Durchgang ordentlich und musste einige gefährliche Momente überstehen, letztlich wurde die leidenschaftliche Vorstellung jedoch belohnt. Nun hat man die große Chance, mit einem Sieg in Hartberg in der Meistergruppe zu überwintern und trotz der ganzen Turbulenzen rundum des Vereins für einen halbwegs versöhnlichen Abschluss des Jahres zu sorgen.

– Der TSV Hartberg blieb vergangene Saison in der Bundesliga gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (1S 1U) – erstmals in einer Spielzeit. Die Steirer kassierten 2021/22 gegen Rapid nur ein Gegentor – weniger als gegen jedes andere Team. Rapid erzielte gegen jedes andere Team mehr als ein Tor.

– Der SK Rapid Wien gewann das Nachtragsspiel am Nationalfeiertag gegen den TSV Hartberg mit 5:1. Das war der höchste Sieg in diesem Duell, der zweithöchste Rapid-Sieg in dieser Saison der Bundesliga sowie die geteilt höchste Saison-Niederlage der Hartberger.

– Der SK Rapid Wien erzielte im Nachtragsspiel gegen den TSV Hartberg vier Tore nach der Halbzeitpause – so viele waren es zuvor in dieser Saison der Bundesliga nur bei Rapid selbst (10. Runde gegen die WSG Tirol) und beim FC Red Bull Salzburg (6. Runde gegen Lustenau).

– Der TSV Hartberg erzielte in dieser Saison der Bundesliga drei Elfmetertore – kein Team mehr. Der SK Rapid Wien kassierte fünf Gegentore per Elfmeter – so viele wie kein anderes Team.

– Rapids Guido Burgstaller erzielte beim 1:0-Sieg gegen den LASK sein 10. Tor in dieser Saison der Bundesliga – so viele wie sonst nur 2013/14 (damals 11). Er traf in drei BL-Einsätzen in Folge (darunter beim 5:1 gegen Hartberg) – das gelang ihm zuvor nur zu Saisonbeginn 2013/14.

Letztes Duell:

Rapid 5:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 13 (4 Siege Hartberg, 4 Remis, 5 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Farkas, Heil / Grüll

Nächstes Spiel: Ried-Hartberg / Sturm-Rapid

Hier findet ihr Wetttipps für die Premier League

SC Austria Lustenau – SCR Altach

Samstag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Das Vorarlberg Derby steht zum Abschluss des Jahres nochmal auf dem Programm und sorgt damit für ein Highlight im Ländle. Man kann dabei nur hoffen, dass dieses genauso spektakulär und dramatisch wie das letzte abläuft, wo sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch lieferten und die Lustenauer kurz vor Schluss den Siegestreffer erzielten. Das damalige Spiel fand Mitte August statt und seither gab es keinen (!) Sieg mehr für die Austria, womit man seit elf Spielen auf einen Sieg wartet. Zuletzt kam man auch beim Tabellenletzten Hartberg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nicht die besten Vorzeichen also, allerdings gäbe es wohl keinen besseren Zeitpunkt diese Negativserie zu beenden, als im letzten Spiel des Jahres und in einem Derby gegen den Rivalen.

Während die Formkurve bei Lustenau nach unten zeigt, sieht es beim Rivalen SCR Altach wesentlich besser aus und konnte man sich in den vergangenen Wochen stabilisieren. Aus den letzten sechs Partien blieb man vier Mal ungeschlagen und holte auch zuletzt gegen den starken SK Sturm Graz beim 1:1 einen nicht unverdienten Punktegewinn. Trainer Klose scheint langsam den richtigen Zugang zur Mannschaft gefunden zu haben und daher geht man auch als leichter Favorit in dieses wichtige Spiel hinein. Für die Altacher hat dies auch eine große Bedeutung, könnte man mit einem vollen Erfolg sich nicht nur vom Tabellenkeller absetzen, sondern sich auch eine Ausgangsposition schaffen, um tabellarisch im Frühjahr auf Tuchfühlung mit der Meistergruppe bleiben zu können.

– Der SC Austria Lustenau gewann das erste Duell in der Bundesliga gegen den SCR Altach auswärts mit 2:1 – der erste Auswärtssieg für Lustenau nach zuvor 18 sieglosen BL-Auswärtsspielen. Daheim ist Lustenau gegen Altach seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen (3S 2U) – erstmals im Profifußball.

– Der SC Austria Lustenau holte 15 Punkte aus den ersten 15 Spielen – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt in einer Saison der Bundesliga.

– Der SCR Altach holte aus den vier Spielen der Rückrunde des diesjährigen Grunddurchgangs sieben Punkte und damit fast so viele wie aus den 11 Spielen der Hinrunde (8 Punkte) in dieser Saison der Bundesliga.

– Der SC Austria Lustenau erzielte 20 Tore – erstmals so viele in den ersten 15 Spielen einer Saison der Bundesliga. Auch der SCR Altach erzielte 20 Tore – um 11 mehr als zum Vergleichszeitpunkt der vergangenen Saison.

– In dieser Saison der Bundesliga wurden 10 Franzosen eingesetzt – so viele wie seit Bundesliga-Gründung bis inklusive 2020/21 zusammen. Die Hälfte davon kamen für der SC Austria Lustenau (3) oder SCR Altach (2) zum Einsatz.

Letztes Duell:

Altach 1:2 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 1 (1 Sieg Lustenau)

Gesperrt: Edokpolor / Grujicic

Gefährdet: Jäger / Grabher

Nächstes Spiel: Salzburg-Lustenau / Altach-LASK

Lesetipp: Atletico Madrid vor dem Zerfall

FK Austria Wien – Wolfsberger AC

Sonntag 14:30, Generali Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Einen kleinen Dämpfer musste der FK Austria Wien am vergangenen Wochenende hinnehmen, wo man gegen den Lieblingsgegner WSG Tirol nicht über ein 0:0 Unentschieden hinauskam und damit aus der Meistergruppe verdrängt wurde. Allerdings war in diesem Spiel erstmals in dieser Saison deutlich zu sehen, dass die Violetten körperlich am Zahnfleisch krochen und sehr fahrig und kraftlos wirkten, was ein sehr fehlerhaftes Spiel zur Folge hatte mit vielen ungenutzten Situationen. Die gute Nachricht für die „Veilchen“ ist jedoch, dass man erstmals seit Monaten wieder eine volle Trainingswoche zur Verfügung hatte, um sich einerseits körperlich zu regenerieren und andererseits auf den WAC vorzubereiten. Daher sind die Erwartungen dementsprechend hoch für dieses Spiel und auch aufgrund der Tatsache, dass man fünf der letzten sieben Duelle gegen die Kärntner für sich entscheiden konnte und der Gegner in einer schlechten Verfassung angereist kommt.

Der Wolfsberger AC kommt mit einer veritablen Krise und Negativserie angereist, die sich gewaschen hat. Die letzten fünf (!) Spiele verlor man allesamt in Serie und daher wartet man schon seit Anfang Oktober auf einen Punktegewinn. Dabei präsentiert sich vor allem die Defensive als Sargnagel für die Wolfsberger und kassiert man schlicht zu viele Gegentore, um das mit dem eigenen Offensivspiel ausgleichen zu können. Zuletzt gab es gegen Meister Salzburg zwar nur eine knappe 1:2 Niederlage, allerdings vergab hier der Gegner eine Vielzahl an Chancen, weshalb das Ergebnis knapper ausfiel als es in Wirklichkeit war. Im abschließenden Spiel des Jahres geht es nun vermutlich auch um den Trainerstuhl von Robin Dutt, der sich eine weitere Niederlage wohl nicht leisten kann und dringend ein Erfolgserlebnis braucht.

– Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga fünf der letzten sieben Spiele gegen den WAC (1U 1N) – so viele wie in den vorangegangenen 15 Duellen. Die Wiener Austria ist seit vier BL-Duellen gegen den WAC ungeschlagen – so lange wie zuletzt von März 2016 bis März 2017 (damals ebenfalls 3S 1U).

– Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga gegen den WAC die vergangenen drei Heimspiele – erstmals. Die Wiener Austria traf in 11 BL-Heimspielen in Folge gegen den WAC und erzielte dabei 25 Tore – im Schnitt 2,3 Tore pro Heimspiel.

– Der WAC ist in der Bundesliga seit vier Spielen im letzten Spiel eines Kalenderjahres ungeschlagen (1S 3U). Die letzte Niederlage im letzten BL-Spiel des Jahres kassierte der WAC im Dezember 2017 beim 1:5 gegen den SV Mattersburg.

– Der FK Austria Wien hatte 100 Spielzüge mit mindestens 10 Pässen – so viele wie sonst nur der FC Red Bull Salzburg in dieser Saison der Bundesliga. Der WAC hatte mit 28 solcher Spielzüge die wenigsten in dieser BL-Saison.

– Dominik Baumgartner vom WAC absolvierte 99 Spiele in der Bundesliga, 11 dieser 99 Spiele absolvierte er gegen den FK Austria Wien – nur gegen den SK Rapid Wien und FC Red Bull Salzburg (je 14) mehr.

Letztes Duell:

WAC 1:2 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 37 (16 Siege Austria, 8 Remis, 13 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Fitz, Ranftl / Niemand

Nächstes Spiel: Austria W.-Klagenfurt / WAC-WSG

Lesetipp: Die neue Büffelherde bei Eintracht Frankfurt



SK Austria Klagenfurt – Red Bull Salzburg

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Nachdem man eine recht ansehnliche Serie aufbauen konnte, lief es beim SK Austria Klagenfurt die vergangenen beiden Wochen nicht mehr ganz so rund und gab es nur einen mickrigen Punkt. Diesen holte man am vergangenen Wochenende beim Gastspiel in Ried, wo man einen zwischenzeitlichen Rückstand zwar drehen konnte, dann allerdings einen unnötigen Elfmeter verursachte und sich dadurch möglicherweise um die drei Punkte brachte. Damit droht man über der Winterpause aus der Meistergruppe zu fliegen, geht es doch nun gegen eine ausgeruhte Mannschaft aus Salzburg, die sicherlich nochmal alles abrufen möchte. Allerdings konnte man sich für die Bullen in der Vergangenheit als unangenehmer Gegner tapfer schlagen, vielleicht gelingt dies ja erneut.

Der amtierende Meister Red Bull Salzburg hat sich am vergangenen Spieltag bereits die Winterkrone aufsetzen können, als man beim WAC knapp aber doch mit 2:1 gewinnen konnte. Ausschlaggebend dafür war sicherlich die körperliche Verfassung, die auch bei den physisch so starken Bullen ihre Spuren hinterließ, was man in einigen Situationen sah. Dennoch ging man über den inneren Schweinehund hinweg und konnte damit die Tabellenführung sogar ausbauen. Nun möchte man ausgeruht sicherlich nochmal alles aus sich herausholen und zum Abschluss eines erfolgreichen Jahres drei Punkte aus Kärnten mitnehmen.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann am 16. Spieltag der vergangenen Saison sein Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg mit 2:1 und fügte damit Salzburg die erste von zwei Niederlagen 2021/22 zu. Das zweite BL-Heimspiel gegen Salzburg am 10. April 2022 endete mit 0:6 – der höchsten Niederlage Klagenfurts in der Bundesliga.

– Der SK Austria Klagenfurt hält bei 21 Punkten nach den ersten 15 Spielen und damit bei zwei Punkten mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison. Die Klagenfurter rangieren aktuell auf Platz 5 und könnten auch diesmal auf einem Platz in der oberen Tabellenhälfte überwintern. 2021/22 überwinterte Klagenfurt in der Bundesliga auf Platz 4.

– Der FC Red Bull Salzburg sicherte sich zum 10. Mal in der Drei-Punkte-Ära die Winterkrone in der In den vorangegangenen neun Fällen wurde Salzburg danach auch Meister.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann erstmals unter Matthias Jaissle in der Bundesliga sechs Auswärtsspiele in Folge – das gelang als Salzburg-Trainer zuvor nur Ricardo Moniz von April bis September 2011 (damals sogar 7). Allerdings ist Salzburg seit fünf Jahren im letzten BL-Auswärtsspiel eines Kalenderjahres sieglos (3U 2N) und verlor 2021 das letzte BL-Auswärtsspiel in Klagenfurt (1:2).

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte neun Kopfballtore – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga und fast doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison (5). Salzburg kassierte zwei Gegentore per Kopf (wie der SK Sturm Graz und der LASK) – kein Team weniger in dieser BL-Saison.

Letztes Spiel:

Salzburg 2:0 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 5 (1 Sieg Klagenfurt, 1 Remis, 3 Siege Salzburg)

Gesperrt: Wimmer / Niemand

Gefährdet: Rieder / Sucic

Nächstes Spiel: Austria W.-Klagenfurt / Salzburg-Lustenau

Hier findet ihr Wettscheine zum Nachtippen!



LASK – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Eine bittere Pille musste der LASK am vergangenen Spieltag schlucken, als man beim Gastspiel in Wien gegen einen angeschlagenen SK Rapid mit 0:1 verlor und damit eine große Möglichkeit ausließ, die Position in der Meistergruppe zu festigen. Ausschlaggebend dafür war sicherlich die schwache erste Halbzeit, wo man nur wenig zustande brachte. Man steigerte sich zwar merklich im zweiten Durchgang, allerdings nutze man die zahlreichen Möglichkeiten nicht, weshalb man als Verlierer vom Platz ging. Nun wartet das nächste Topspiel auf die Linzer und an den SK Sturm hat man gute Erinnerungen, konnte man das Hinspiel doch für sich entscheiden.

Auf der anderen Seite musste der SK Sturm Graz am vergangenen Spieltag ebenfalls einen Dämpfer hinnehmen, kamen die Steirer doch beim SCR Altach nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei war speziell der Ärger über den Schiedsrichter sehr groß, fühlte man sich doch Benachteiligt und wurde der vermeintliche Siegestreffer zurückgenommen. Damit steht man nun im Duell gegen den LASK etwas unter Zugzwang, denn will man an Salzburg dranbleiben und sich eine gute Ausgansposition für das Frühjahr verschaffen, wird man drei Punkte aus Oberösterreich entführen müssen. Keine leichte Aufgabe, allerdings konnten sich auch die Grazer erstmals seit langem eine ganze Woche auf einen Gegner vorbereiten.

Hier findet ihr eine ausführliche Vorschau inklusive Wetttipp

– Der LASK gewann das Hinspiel in Runde 5 mit 1:0 beim SK Sturm Graz, nachdem die Linzer Athletiker zuvor vier Duelle in der Bundesliga sieglos geblieben waren (2U 2N). Zwei BL-Siege in Folge gegen Sturm gelangen dem LASK zuletzt von Juni 2020 bis Februar 2021 (damals sogar 4-zu-null-Siege in Folge).

– Der SK Sturm Graz verlor in dieser Saison der Bundesliga nur eines der ersten 15 Spiele (9S 5U) – wie zuvor nur 1997/98. Diese Niederlage kassierte Sturm im Hinspiel gegen den LASK (0:1, H). Weiters holte Sturm 32 Punkte aus den ersten 15 BL-Spielen – wie zuletzt 2017/18 (32) und in der 3-Punkte-Ära nur 1997/98 und 1998/99 mehr (je 34).

– Der LASK ist seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga im letzten BL-Spiel eines Kalenderjahres ungeschlagen (2S 3U), darunter ein 3:3-Heimremis gegen den SK Sturm Graz am 15. Dezember 2019.

– Der SK Sturm Graz ist seit der Ligareform in die Bundesliga im letzten Spiel eines Kalenderjahres ungeschlagen (3S 1U). Der einzige Punkteverlust in diesem Zeitraum war ein 3:3-Remis beim LASK am 15. Dezember 2019, als der SK Sturm Graz sogar mit 3:0 führte.

– Sascha Horvath vom LASK lief 149-mal in der Bundesliga auf, 48 dieser 149 Spiele absolvierte er für den SK Sturm Graz. Rene Renner steht vor seinem 100. BL-Spiel für den LASK, 10 seiner 99 BL-Spiele für den LASK absolvierte er gegen den SK Sturm Graz und feierte dabei sechs Siege – nur gegen den SCR Altach und den WAC (je 7) mehr.

Letztes Spiel:

Sturm 0:1 LASK

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 137 (52 Siege LASK, 31 Remis, 54 Siege Sturm)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Gorenc-Stankovic

Nächstes Spiel: Altach-LASK / Sturm-Rapid