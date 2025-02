Faktencheck zur 17. Bundesliga-Runde 2024/25

Die 17.Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und damit kehren die Mannschaften endlich aus der langen Winterpause zurück. Am Freitag eröffnet ein...

Die 17.Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und damit kehren die Mannschaften endlich aus der langen Winterpause zurück. Am Freitag eröffnet ein absolutes Spitzenspiel das neue Jahr in der Liga, empfängt doch Tabellenführer SK Sturm mit dem Tabellenzweiten Austria Wien den ersten Verfolger. Doch auch der restliche Spieltag hat einige Highlights zu bieten, empfängt doch am Samstag u.a. der SK Rapid den WAC, während es am Sonntag zum Linzer-Derby zwischen dem LASK und BW Linz kommt.

SK Sturm Graz – FK Austria Wien

Samstag 20:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer , Live auf ORF1

Der absolute Schlager der Runde wiederholt sich innerhalb von nur wenigen Tagen, trafen doch die beiden Mannschaften bereits im Cup-Viertelfinale an selber Stelle aufeinander. Die Austria hatte das bessere Ende für sich und setzte sich mit 2:0 durch. Daher sinnt der SK Sturm klarerweise nach Rache und möchte für Wiedergutmachung sorgen und zumindest in der Liga die Oberhand behalten. Hierfür wird man vor allem im letzten Drittel konkreter sein müssen, verabsäumte man es doch speziell im zweiten Durchgang sich Torchancen zu erarbeiten. Daher kündigte Sturm-Trainer Säumel auch bereits eine offensivere Aufstellung an und dürfte Neuzugang Mayulu in der Doppelspitze sein Startelfdebüt geben.

Auf der anderen Seite geht die unheimliche Serie des FK Austria Wien auch im neuen Jahr munter weiter. Aktuell steht man bei Sage und Schreibe 10 Siegen in Serie und hat seit Ende September (!) nicht mehr verloren. Gerade beim 2:0 Erfolg demonstrierten die Violetten, was sie auszeichnet: eine überaus kompakte Defensive mit einem überragenden Abwehrchef Dragovic, kollektive Leidenschaft und individuelle Klasse im Angriffsspiel. Dieses Rezept soll nun auch in der Liga greifen und mit einem weiteren Sieg könnten sich die „Veilchen“ erstmalig in dieser Saison auf die Tabellenspitze setzen und mit den Grazern gleichziehen.

Fakten

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit zwei Duellen gegen den SK Sturm Graz ungeschlagen (1S 1U) – das gab es zuletzt im Herbst 2021. Das Hinspiel endete in Wien mit einem 2:2. In sieben der letzten acht BL-Duelle erzielten die Grazer mehr als ein Tor, die Ausnahme war das letzte Heimspiel (0:1 im Oktober 2023).

Der SK Sturm Graz steht in dieser Saison der Bundesliga nach 16 Spielen bei 36 Punkten – zwei mehr als in der Vorsaison und nur 1997/98 und 1998/99 mehr (jeweils 37). Seit 10 BL-Spielen sind die Grazer ungeschlagen (7S 3U). Der FK Austria Wien steht nach den ersten 16 BL-Spielen bei 33 Punkten (10S 3U 3N) – so viele wie zuletzt in der Meistersaison 2012/13 (damals sogar 38).

Der SK Sturm Graz gewann sechs der ersten acht Heimspiele in dieser Saison der Bundesliga – mehr waren es zuletzt 1997/98 (7). 26 Tore in den ersten acht BL-Heimspielen sind neuer Vereinsrekord für die Grazer.

Der FK Austria Wien feierte in den letzten Spielen des Jahres 2024 erstmals seit 2010 wieder acht Siege in Folge, mehr Siege in Folge in der Bundesliga gelangen der Wiener Austria nur 1978 (9), 1983 (10) und 1985 (13). Das ist aktuell die längste Siegesserie in der Bundesliga.

Der SK Sturm Graz erzielte in den ersten 16 Spielen dieser Saison der Bundesliga 40 Tore – neuer Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt. Neben dem SK Sturm in dieser Saison gelang es sonst nur dem FC Red Bull Salzburg in diesem Jahrtausend in den ersten 16 BL-Spielen mind. 40 Tore zu erzielen. Salzburg gelang dies sechsmal – zuletzt 2020/21.

Letztes Duell: Austria 2:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 219 (62 Siege Sturm, 51 Remis, 106 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Borkovic, Johnston / Wustinger, El Sheiwi, Kante, Wiesinger

Gesperrt: Chukwuani / Niemand

Gefährdet: Lavalee / Perez-Vinlöf, Prelec, Dragovic, Fischer, Wiesinger

Nächstes Spiel: WAC-Sturm / Austria-Rapid

SK Rapid – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Markus Hameter

Ein knackiges Auftaktprogramm kommt auf den SK Rapid zu, wo keine Zeit zum auftauen bleibt und man sofort da sein muss. Bedingt durch das frühe Ausscheiden aus dem Cup, hatte man eine Woche länger Zeit, sich auf das harte Programm einzustellen. Das letzte Testspiel wurde dabei mit einem Erfolg bestritten und man setzte sich gegen den Liga-Konkurrenten BW Linz mit 1:0 durch. Nun hoffen die Wiener auch in der Liga siegreich zu bleiben und auf die Tabellenspitze aufschließen zu können.

Der Wolfsberger AC andererseits startete bereits am vergangenen Wochenende in mit einem Pflichtspiel in das Frühjahr und empfing Bregenz im Cup-Viertelfinale. Gegen den starken Zweitligisten gab man sich keinerlei Blöße und holt einen recht ungefährdeten 3:1 Heimerfolg, womit man nun im Halbfinale steht und das Pokalfinale im Blick hat. Zuvor gilt es jedoch in der Liga die Hausaufgaben zu machen, wo man zunächst mit Rapid und anschließend Sturm ebenfalls ein knackiges Programm vor der Brust hat. Um dieses zu bewältigen, wurde am letzten Transfertag nochmal ein Knaller präsentiert und der ehemalige Teamspieler Alessandro Schöpf verpflichtet.

Fakten

Der SK Rapid ist in der Bundesliga seit vier Duellen gegen den WAC ungeschlagen (2S 2U) – das gab es zuletzt von Mai 2017 bis August 2018 (6). In der vergangenen BL-Saison (1S 1U) blieb Rapid erstmals seit 2017/18 gegen den WAC ungeschlagen (damals in 4 Duellen), das Hinspiel 24/25 endete 1:1.

Der WAC blieb in der Bundesliga in den letzten zwei Auswärtsspielen beim SK Rapid ungeschlagen (1S 1U) – länger gelang das nur in den ersten drei BL-Auswärtsspielen überhaupt (damals 2S 1U). In diesen beiden Auswärtsspielen erzielten die Kärntner jeweils drei Tore – in den ersten 19 BL-Auswärtsspielen erzielte der WAC nur einmal mehr als zwei Tore (4:2 im September 2013 damals gegen den Rapid-Trainer Kühbauer).

Der SK Rapid holte im Herbst 28 Punkte – so viele waren es in den ersten 16 Spielen einer Saison der Bundesliga zuletzt 2020/21 (36). Nur zwei Niederlagen in den ersten 16 BL-Spielen gab es für Rapid seit 2010/11 nur in der Saison 2020/21.

Der WAC erzielte 15 Tore in Auswärtsspielen – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Der SK Rapid kassierte in Heimspielen sechs Gegentore – kein Team weniger.

Der WAC erzielte neun Tore nach Eckbällen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Die Wolfsberger trafen in einer kompletten BL-Saison sonst nur 2019/20 so oft nach Eckbällen (10). Der SK Rapid kassierte kein Gegentor nach Ecken – wie sonst nur der FK Austria Wien.

Letztes Duell: WAC 1:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 43 (17 Siege Rapid, 12 Remis, 14 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Burgstaller, Orgler, Amane / Scherzer, Kojzek

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Sangare, Bolla / Nwaiwu

Nächstes Spiel: Austria-Rapid / WAC-Sturm

SCR Altach – Grazer AK

Samstag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Zu einem richtigen Kellerduell kommt es im Ländle, wo der Tabellenletzte SCR Altach den Vorletzten GAK empfängt. Dabei wollen sich die Vorarlberger nach dem verkorksten Herbst von einer ganz anderen Seite zeigen und so schnell wie möglich die Rote Laterne abgeben. Helfen sollen dabei einige namenhafte Neuzugänge und speziell mit Zech und Gorgon holte man sich nicht nur viel Qualität, sondern auch Routine in die Mannschaft dazu. Man darf daher gespannt sein, wie sich die Altacher nach der Vorbereitung präsentieren werden und ob man es schafft die lange Durststrecke von 13 (!) sieglosen Spielen zu durchbrechen.

Was für die Altacher gilt, kann man auch auf den Grazer AK umlegen, jedoch mit einem kleinen Unterschied. Nach dem Trainerwechsel der „Rotjacken“ und unter der Leitung von Rene Poms gelang es dem Aufsteiger sich merklich zu stabilisieren und nicht nur regelmäßig zu punkten, sondern auch die ersten Siege einzufahren. Zum Abschluss des Herbstes schwächelte man dafür allerdings wieder und vor allem die 3:4 Heimniederlage gegen den WAC bleibt da in Erinnerung, wo man unerklärlicherweise eine 3:0 Führung in der letzten Viertelstunde verspielte. Nun hat man die große Chance, mit einem Sieg den Vorsprung auf den Tabellenkeller auszubauen und sich einen kleinen Polster zu erarbeiten.

Fakten

Der Grazer AK 1902 und SCR Altach duellierten sich in der Saison 2006/07 in der Bundesliga, dabei blieb die Heimmannschaft jeweils ungeschlagen (GAK 1S, 1U und Altach 2S) und beide Team trafen immer (GAK 7 Tore, Altach 9 Tore). Das Hinspiel in dieser Saison endete 1-1 in Graz.

Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit 11 Spielen gegen Aufsteiger sieglos (5U 6N) – erstmals so lange in der Bundesliga-Historie der Vorarlberger. In der über 50-jährigen Bundesliga-Geschichte blieben nur zwei Teams in mehr Spielen in Folge gegen Aufsteiger sieglos: der TSV Hartberg (12 Spiele von 2020 – 2023) und der LASK (13 Spiele von 1995 – 1997).

Der Grazer AK 1902 blieb in den letzten zwei Auswärtsspielen 2024 ungeschlagen – erstmals in dieser Saison der Bundesliga. Im letzten Auswärtspiel (2:1 beim FC Blau Weiß Linz) gewannen die Grazer erstmals seit dem 11. November 2006 ein BL-Auswärtsspiel. Zwei BL-Auswärtsspiele in Folge gewann der GAK zuletzt im April/Mai 2005 (4).

Der Grazer AK 1902 kassierte im Herbst in der in der Bundesliga 15 Gegentore nach Standards – Höchstwert. Der SCR Altach erzielte 46% seiner Tore nach Standards (6 der 13) – nur der SK Austria Klagenfurt anteilig mehr (64%).

Der SCR Altach erzielte jedes Tor von innerhalb des Strafraums in dieser Saison der Bundesliga – wie sonst nur der LASK.

Letztes Duell: GAK 1:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 5 (2 Siege Altach, 2 Remis, 1 Sieg GAK)

Verletzt/Angeschlagen: Tietietta / Niemand

Gesperrt: Estrade / Jovicic, Jano

Gefährdet: Koller, Bähre, Gugganig / Cipot, Italiano

Nächstes Spiel: BW Linz-Altach / GAK-LASK

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Einen vergleichsweise unterdurchschnittlichen Herbst spielte der SK Austria Klagenfurt in der Hinrunde, was nicht etwa an der Erwartungshaltung oder der Qualität lag, sondern an den vergangenen starken Jahren, die man trotz widrigster Umstände hinlegte. Doch es scheint so, als würde man in diesem Jahr mit mehr Problemen zu kämpfen haben und so verabschiedete man sich auch vom Jahr 2024 mit vier Niederlagen in Serie. Nun hofft man im Frühjahr auf einen Umschwung und dabei soll vor allem Neuzugang Martin Hinteregger helfen, der seine Erfahrung miteinbringen soll. Mit Salzburg wartet jedoch ein schwieriger Auftaktgegner, wo es in der Regel wenig zu holen gibt für die Kärntner.

Der Start ins neue Jahr verlief für den FC Red Bull Salzburg und Neo-Trainer Letsch alles andere als verheißungsvoll im Gegenteil. Während es in der Champions League die zwar zu erwartenden, aber dennoch sehr deutlichen Niederlagen gegen Real und Atletico gab, folgt im Cup-Viertelfinale beim LASK eine weitere Niederlage und verabschiedete man sich damit aus dem Bewerb, weshalb man nun eine Titelchance weniger hat. Bleibt also nur noch die Meisterschaft, wo man wohl bis zur Punkteteilung eine Siegesserie brauchen wird, um den Rückstand nach oben zu verkürzen. Man darf gespannt sein, ob dies den Bullen gelingen wird.

Fakten

Der SK Austria Klagenfurt punktete in der Bundesliga in den letzten beiden Heimspielen gegen den FC Red Bull Salzburg jeweils nach Zwei-Tore-Rückstand (2:2 im Oktober 2023 und 4:3 im April 2024). Diese zwei Heimspiele sind die einzigen zwei Punktgewinne Klagenfurts in den letzten neun BL-Duellen gegen Salzburg (1S 1U 7N).

Der FC Red Bull Salzburg erzielte seit der Saison 2005/06 in der Bundesliga in 241 Spielen drei oder mehr Treffer und verlor davon nur ein einziges Spiel – am 24. April 2024 auswärts beim SK Austria Klagenfurt (3:4) bei 235 Siegen und fünf Remis in solchen Spielen.

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 2021 im ersten Spiel eines Kalenderjahres ungeschlagen (3S 1U) und verlor seit 2005/06 nur zwei der bisherigen 19 solcher Spiele (2019 & 2020) bei zwölf Siegen und fünf Remis. Der SK Austria Klagenfurt startete noch nie mit einem Sieg in ein BL-Frühjahr (2U 1N).

Der FC Red Bull Salzburg traf fünfmal in der Anfangsviertelstunde – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Der SK Austria Klagenfurt kassierte fünf Gegentore in den ersten 15 Minuten (wie der Grazer AK 1902) – kein Team mehr.

Klagenfurts Martin Hinteregger wird bei einem Einsatz am 17. Spieltag nach 3087 Tagen sein Comeback in der Bundesliga geben. Seine bisherigen 143 BL-Spiele absolvierte er allesamt für den FC Red Bull Salzburg. Der 32-jährige gehörte in fünf BL-Saisonen dem Meisterkader der Salzburger an (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16 & 2016/17).

Letztes Duell: Salzburg 3:0 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 13 (2 Siege Klagenfurt, 2 Remis, 9 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Szerencsi, Straudi, Wydra, Schwarz / Kjaergaard, Tijani, Guindo, Konate

Gesperrt: Robtasch / Niemand

Gefährdet: Bobzien / Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Klagenfurt / Salzburg-WSG

WSG Tirol – TSV Hartberg

Sonntag 14:30, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Emil Ristoskov

Fakten

Der SV Hartberg gewann in der Bundesliga drei der letzten vier Duelle gegen die WSG Tirol (1N). Die WSG blieb bei diesen drei Niederlagen torlos und damit öfter als in den ersten 11 BL-Duellen zusammen (2-mal).

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga nur das erste Auswärtsspiel bei der WSG Tirol (1:0 im Oktober 2019) und ist seither in der Bundesliga bei der WSG sieglos (3U 3N). Die WSG Tirol blieb gegen kein anderes BL-Team sechs Heimspiele in Folge ungeschlagen.

Die WSG Tirol holte 16 Punkte aus den ersten 16 Spielen dieser Saison der Bundesliga – das sind doppelt so viele Punkte wie zum Vergleichszeitpunkt der vergangenen BL-Saison (damals 8 Punkte). Die WSG kassierte dabei 21 Gegentore – erstmals so wenige zum Vergleichszeitpunkt (Bestwert zuvor waren 26 Gegentore – 2020/21 & 22/23).

Die WSG Tirol startete jedes zweite Jahr mit einem Sieg ins Frühjahr einer Saison der Bundesliga – gewonnen wurde 2021 (4:2 beim LASK) und 2023 (2:1 beim WAC). Gesetz dieser Serie sollte die WSG 2025 wieder mit einem Sieg ins BL-Frühjahr starten. Der TSV Hartberg startete nur 2023 mit einem Sieg ins BL-Frühjahr (1:0 in Ried) bei drei Remis und zwei Niederlagen.

Der TSV Hartberg gewann zum Jahresabschluss mit 3:0 beim Grazer AK 1902 und ging wie bereits 2023 mit einem Sieg in die Winterpause (2-: H gg. WAC). Die Oststeirer könnten nun erstmals seit Sept./Oktober 2024 wieder zwei Spiele in Folge in der Bundesliga gewinnen (damals 3).

Letztes Duell: Hartberg 1:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 15 (7 WSG, 3 Remis, 5 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Gugganig, Okungbowa / Scherf

Gesperrt: Üstündag / Demir

Gefährdet: Skrbo / Avdijaj, Diarra, Demir

Nächstes Spiel: Salzburg-WSG / Hartberg-Klagenfurt

LASK – FC Blau-Weiß Linz

Sonntag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Eine intensive Winterpause hatte der LASK und Trainer Markus Schopp hinter sich, wo man nicht nur versuchte eine neue Einheit zu formen, sondern sich auch im Kader einiges verändert hat. Am letzten Transfertag holte man noch zwei weitere Offensivspieler, womit man nun einen noch breiteren Kader als ohnehin schon hat mit über 30 (!) Spielern. Dazu gab es auch in der Mannschaftshierachie eine gravierende Änderung, wurde doch Robert Zulj als Kapitän abgesetzt und übernimmt dessen Rolle nun Innenverteidiger Ziereis. Der Auftakt in das neue Jahr verlief dabei nach Maß für die Oberösterreicher, bezwang man doch im Cup-Viertelfinale Salzburg und zog somit ins Halbfinale ein. Nun möchte man diesen Schwung klarerweise mitnehmen und die Fans mit einem Derbysieg beschenken, um auch für die magere Kost aus dem Herbst Wiedergutmachung zu leisten.

Auf der anderen Seite sah die Welt beim FC Blau-Weiß Linz wesentlich fröhlicher aus und man spielte insgesamt einen tollen Herbst, weshalb man auch aktuell nicht unverdient auf dem sechsten Tabellenplatz steht – und damit in der Meistergruppe dabei wäre. Mit zwei Siegen verabschiedete man sich dabei vom Jahr 2024, wobei natürlich der Auswärtssieg bei Rapid in Erinnerung bleibt. Nun hoffen die Linzer auch in der Rückrunde da anknöpfen zu können, wo man aufhörte und den Erzrivalen eine Niederlage zuzuführen. Das wäre auch wichtig, würde man so den Vorsprung auf sechs Punkte anwachsen lassen.

Fakten

In den bisherigen drei Duellen in der Bundesliga zwischen dem LASK und dem FC Blau Weiß Linz gewann immer das Heimteam und blieb dabei ohne Gegentor – der LASK im August 2023 (2.0), Blau Weiß im November 2023 (2.0) und September 2024 (1.0).

Der FC Blau Weiß Linz gewann sieben der ersten 16 Spiele und damit genauso viele wie in der gesamten Vorsaison in der Bundesliga (7 in 32 BL-Spielen). 23 Punkte nach 16 BL-Spielen sind um vier Punkte mehr als im gesamten Grunddurchgang 2023/24 (19 Punkte).

Der FC Blau Weiß Linz gewann in der Bundesliga die letzten beiden Spiele im Jahr 2024 (1:0 bei Rapid & 2:1 gg. Klagenfurt). Blau Weiß gewann damit erstmals seit Runde 6 und 7 wieder zwei BL-Spiele in Folge. Die Linzer gewannen zudem drei ihrer letzten vier BL-Spiele, in den fünf davor blieb Blau Weiß noch sieglos (1U 4N).

Der LASK verlor in der Bundesliga seit dem Wiederaufstieg nur 2021 das erste Spiel im Frühjahr (2:4 H gg. WSG Tirol) und blieb in den anderen sechs solcher Spiele ungeschlagen (4S 2U). Der FC Blau Weiß Linz startete 2024 mit einem 1:1-Auswärtsremis in Altach ins Bundesliga-Frühjahr.

Maximilian Entrup erzielte sechs Tore in seinen ersten 10 Spielen für den LASK in der Bundesliga – vier seiner sechs Tore erzielte er ab der 87. Minute – Höchstwert aller Spieler in dieser Saison der Bundesliga. Ronivaldo vom FC Blau Weiß Linz erzielte in dieser BL-Saison bereits sechsmal das 1:0 – so oft wie kein anderer Spieler. Im ersten Saisonduell gegen den LASK erzielte Ronivaldo den 1:0-Siegtreffer.

Letztes Duell: BW Linz 1:0 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 3 (1 Sieg LASK , 2 Siege BW Linz)

Verletzt: Boateng, Zulj, Andrade, Pintor, Jungwirth, Mustapha, Usor / Lukse, Strauss, Joao Luiz, Dantas

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Taoui / Ronivaldo, Pirkl, Briedl

Nächstes Spiel: BW Linz-Altach / GAK-LASK