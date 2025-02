Faktencheck zur 19. Bundesliga-Runde 2024/25

Die 19. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnung mit sich. Am Samstag startet die Runde bereits mit...

Die 19. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnung mit sich. Am Samstag startet die Runde bereits mit einem hochinteressanten Spitzenspiel zwischen der Wiener Austria und Red Bull Salzburg, wo die Violetten mit einem Punktegewinn vorübergehend an die Tabellenspitze klettern könnten. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo im Abendspiel der LASK den SK Rapid empfangen wird.

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg

Samstag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Unter veränderten Vorzeichen findet dieses Topspiel statt, denn üblicherweise reisen die Bullen in den letzten Jahren als klarer Favorit zum FK Austria Wien. Doch dieses Jahr ist dies anders, könnten die Vorzeichen und die Form der beiden Teams unterschiedlicher nicht sein. Die Violetten befinden sich auf einer bemerkenswerten Erfolgswelle und feierten nicht nur aus den letzten zehn Spielen gleich neun Siege bei einem Unentschieden, sondern man sicherte sich letzte Woche mit dem 2:1 über Rapid einen Prestigeerfolg. Die letzte Niederlage? Richtig, im Hinspiel dieser Begegnung, wo sich die Bullen etwas glücklich mit 2:0 durchsetzen konnten. Nun möchten die Austrianer Revanche nehmen und sich mit einem Sieg vorübergehend an die Tabellenspitze setzen.

Ganz anders dagegen die Lage beim FC Red Bull Salzburg, der seinen Zielen hinterherhinkt und einen denkbar schlechten Frühjahrsstart zu verkraften hat. Keines der ersten fünf Pflichtspiele konnte Neo-Trainer Thomas Letsch gewinnen und damit wartet der Deutsche nach wie vor auf seinen Premierensieg. Zuletzt kam man im Heimspiel gegen Nachzügler WSG Tirol nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus, womit man erneut das Spielfeld mit hängenden Köpfen verließ. Dabei machte man speziell im zweiten Durchgang ein starkes Spiel und hätte den Sieg verdient gehabt, doch es gelingt den Bullen aktuell nicht, über 90 Minuten eine konstante Leistung zu zeigen. Es wäre nicht ohne Ironie, wenn Thomas Letsch bei seiner alten Wirkungsstätte in Favoriten ausgerechnet seinen ersten Sieg einfahren würde.

Fakten

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 19 Spielen in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (15S 4U) – erstmals so lange – und verlor nur eines der letzten 34 BL-Duelle (24S 9U), mit 0:4 auswärts am 27. Mai 2018. Die Wiener Austria hatte in der Bundesliga-Historie noch nie zuvor eine so lange sieglose Serie wie aktuell gegen Salzburg (19 BL-Spiele).

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit neun Auswärtsspielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (6S 3U). Eine derartige Serie gelang in der BL-Historie gegen die Wiener Austria zuvor nur dem LASK (von Februar 2018 bis Dezember 2023 – auch 9).

Der FK Austria Wien steht nach den ersten 18 Spielen dieser Saison der Bundesliga bei 37 Punkten – so viele wie zuletzt in der Meistersaison 2012/13 (damals sogar 42). Die Wiener Austria ist seit 10 BL-Spielen ungeschlagen (9S 1U) – erstmals so lange seit 2019/20 (damals 11 in Folge).

Der FK Austria Wien blieb in den ersten neun Heimspielen dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (8S 1U) – wie zuletzt 2009/10 (7S 2U). Acht der ersten neun BL-Heimspiele – wie aktuell – gewann die Wiener Austria zuletzt in der Saison 1993/94. Der FK Austria Wien ist als einzige Mannschaft in dieser BL-Saison in Heimspielen ungeschlagen.

Der FC Red Bull Salzburg blieb in acht Spielen ohne Gegentor – so oft wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der FK Austria Wien blieb in zwei der 18 Spiele dieser BL-Saison torlos – geteilter Topwert mit dem FC Blau Weiß Linz. Salzburg ist das letzte Team, das in dieser BL-Saison gegen die Wiener Austria ohne Gegentor geblieben ist (2:0 in Runde 8).

Zlatko Junuzovic wird in der Halbzeitpause des Spiels mit dem Pokal für das schönste Tor aus 50 Jahren Bundesliga – gewählt im vergangenen Jahr in einer Publikumswahl – ausgezeichnet. Mehr Infos: 50-Jahre-Tor.

Letztes Duell: Salzburg 2:0 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 199 (74 Siege Austria, 49 Remis, 76 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Wustinger, El Sheiwi, Kante, Kos, Wiesinger / Konate, Kjaergaard, Tijani, Guindo, Onisiwo, Caufriez, Kawamura, Blank

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Prelec, Dragovic, Fischer, Wiesinger / Bidstrup

Nächstes Spiel: GAK-Austria / Salzburg-Sturm

WSG Tirol – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Mit dem Start in das neue Jahr kann die WSG Tirol sicherlich zufrieden sein, auch wenn mit etwas mehr Glück ein Sieg mehr dabei hätte heraussehen können. Vor allem der Auftritt bei Red Bull Salzburg war aller Ehren wert und man zeigte eine tolle Leistung, weshalb man beim 1:1 verdientermaßen einen Zähler mit nach Tirol nehmen konnte. Nun wartet die nächste schwere Aufgabe auf die Wattener, kommt doch mit dem WAC ein Team mit einer enorm breiten Brust angereist.

Der Wolfsberger AC kann ebenfalls mit dem Frühjahrsstart nicht nur zufrieden, sondern hochzufrieden sein, gewann man doch bislang alle drei Pflichtspiele im Jahr 2025. Zuletzt feierte man einen sensationellen 3:0-Heimerfolg über Doublesieger Sturm Graz, bei dem man den Steirern die Grenzen aufzeigte und hochverdient gewann. Aktuell steht man bei fünf Bundesligasiegen in Folge und möchte diese Serie klarerweise auch gegen die WSG prologieren, wo das offensive Zauberduo Ballo und Zukic erneut für Furore soll. Doch unterschätzen sollte man die Tiroler auf keinen Fall, ging das Hinspiel doch beim 1:3 an die Tiroler.

Fakten

Die WSG Tirol gewann das erste Duell in dieser Saison der Bundesliga mit 3:1 beim WAC, einen Sieg im ersten Saisonduell gab es für die Tiroler zuvor nur 2020/21. Zwei BL-Siege in Folge gelangen der WSG gegen den WAC zuletzt im Frühjahr 2023. Die WSG Tirol erzielte gegen den WAC 37 Tore – mehr als gegen jedes andere Team in der Bundesliga.

Die WSG Tirol holte 18 Punkte aus den ersten 18 Spielen dieser Saison der Bundesliga – sieben mehr als zum Vergleichszeitpunkt der vergangenen BL-Saison (damals 11 Punkte). In den ersten zwei BL-Spielen des Jahres blieben die Tiroler ungeschlagen (2U) – wie zuvor nur 2021 (2S).

Der WAC gewann 10 der ersten 18 Spiele dieser Saison der Bundesliga – erstmals in der Klubhistorie der Lavanttaler. 32 Punkte aus den ersten 18 BL-Spielen sind ebenfalls Klub-Bestwert für die Wolfsberger.

Der WAC gewann seine letzten fünf Spiele in der Bundesliga – für die Kärntner ist es die längste Siegesserie seit Herbst 2021 (damals auch 5). Eine längere Siegesserie hatte der WAC nur 2014 unter Dietmar Kühbauer (7).

Dietmar Kühbauer wird den WAC zum 100. Mal in einem Spiel der Bundesliga betreuen. Damit wird er als vierter Trainer der Bundesliga-Historie zwei Klubs in mindestens 100 BL-Spielen betreut haben (104 den SK Rapid) – nach Ernst Dokupil (Admira und Rapid), Otto Baric (Rapid und Salzburg) und Peter Pacult (Rapid und Klagenfurt).

Letztes Duell: WAC 1:3 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 17 (7 Siege WSG, 4 Remis, 6 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Skrbo / Scherzer, Kojzek, Atanga,

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Skrbo / Nwaiwu

Nächstes Spiel: BW Linz-WSG / Hartberg-WAC

SK Austria Klagenfurt – Grazer AK

Samstag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der Start für den SK Austria Klagenfurt kann den Umständen entsprechend als durchaus akzeptabel eingeordnet werden. Nachdem man zum Auftakt in das Jahr 2025 Red Bull Salzburg einen Punkt abknöpfen konnte, folgte in Hartberg ein weiteres Unentschieden, welches jedoch aufgrund der deutlichen Überlegenheit der Steirer eher schmeichelhaft war. Nun wartet mit dem GAK ein weiterer steirischer Verein und hoffen die Klagenfurter den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren zu können, um den Abstand nach unten vergrößern zu können.

Noch besser dagegen die Lage beim Grazer AK, wo man mit dem Frühjahrsstart mehr als nur zufrieden sein kann und aus den ersten beiden Runden ordentliche vier Punkte einfahren konnte. Am letzten Spieltag trennte man sich vom LASK mit einem 0:0, wo man vor allem mit der defensiven Stabilität zu überzeugen wusste und es den Oberösterreichern schwermachte, zu Torchancen zu kommen. Das gleiche Rezept soll nun auch in Klagenfurt wirken, um so zumindest einen Punktegewinn einzufahren und weiter ungeschlagen zu bleiben.

Fakten

Der SK Austria Klagenfurt und Grazer AK 1902 duellierten sich in zwei Saisonen in der 2. Liga (2019/20 und 2020/21), dabei gewann Klagenfurt zwei der vier Spiele bei einem Remis und einer Niederlage. Der einzige GAK-Sieg gelang in Klagenfurt im Juni 2020 (2:1 A). Das erste Duell in der Bundesliga entschied Klagenfurt auswärts beim GAK für sich (1:0 – Siegtorschütze: Jannik Robatsch).

Der Grazer AK 1902 ist erstmals in dieser Saison der Bundesliga drei Auswärtsspiele in Folge ungeschlagen (2S 1U), in den ersten sechs BL-Auswärtsspielen wurde nur zweimal gepunktet (2U). Die letzten zwei BL-Auswärtsspiele wurden gewonnen – so viele wie zuletzt im Frühjahr 2005 (4).

Der SK Austria Klagenfurt erzielte als einziges Team mehr als die Hälfte der Tore in dieser Saison der Bundesliga nach Standards (67%, 10 von 15). Die letzten fünf Tore erzielten die Kärntner nach Standards und auch beim 1:0 gegen den Grazer AK 1902 in der Hinrunde traf Jannik Robarsch nach Ecke.

Klagenfurts Kosmas Gkezos erzielte beim 1:1 gegen den TSV Hartberg sein siebentes Tor in der Bundesliga – fünf davon per Kopf. Gegen einen Aufsteiger erzielte er im Oktober 2022 sein erstes BL-Tor, damals gelang ihm gegen den SC Austria Lustenau sogar ein Doppelpack.

Klagenfurt-Trainer Peter Pacult ist in der Bundesliga gegen den Grazer AK 1902 ungeschlagen (3S 2U), die letzten drei Spiele gewannen seine Teams jeweils zu null (zweimal mit dem SK Rapid, einmal mit dem SK Austria Klagenfurt). Der GAK erzielte gegen Pacults Teams in fünf Bundesligaspielen nur ein Tor (1:1 gegen den SK Rapid im November 2006).

Letztes Duell: GAK 0:1 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 1 (1 Sieg Klagenfurt)

Verletzt/Angeschlagen: Straudi, Schwarz / Niemand

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Cvetko, Bobzien, Koch / Cipot, Italiano

Nächstes Spiel: Klagenfurt-LASK / GAK-Austria

SK Sturm Graz – FC Blau-Weiß Linz

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Alain Sadikovski

Der Frühjahrsstart in die Bundesliga verlief für den SK Sturm Graz bislang durchwachsen und man holte aus den beiden Begegnungen nur einen einzigen Zähler. Zuletzt setzte es beim Wolfsberger AC eine deftige 0:3 Klatsche, wo man viele Grundtugenden vermissen ließ und insgesamt viel zu fehlerhaft und fahrig agierte. Dadurch konnte Verfolger Austria mit den Steirern gleichziehen und vor dem eigenen Spiel erstmals vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Man darf gespannt sein, wie die Grazer mit dieser Drucksituation umgehen werden, wartet doch auch mit BW Linz ein unangenehm zu bespielender Gegner, der einem alles abverlangen wird.

Einen Rückschlag musste der FC Blau-Weiß Linz am vergangenen Wochenende verkraften, verlor man doch überraschend vor heimischer Kulisse gegen das Schlusslicht Altach mit 1:3. Im gesamten Spielverlauf wirkte man dabei fahrig und tat sich schwer damit, gute Torchancen zu kreieren, während man in der Defensive die Gegentore schlecht verteidigte. Glücklicherweise konnte die Konkurrenz jedoch ebenso nicht gewinnen, weshalb sich die Niederlage tabellarisch nicht großartig auswirkte. Nun geht es für die Linzer jedoch zu Sturm, wo man seit der Rückkehr in die höchste Spielklasse noch keinen Sieg holen konnte. Doch dass die Steirer verwundbar sind, zeigten die vergangenen Spiele.

Fakten

Der SK Sturm Graz wird am 19. Spieltag die 11. Runde in Folge als Tabellenführer in den Spieltag gehen – zuletzt wurde gegen den WAC verloren (0:3 A). Wenn Sturm als Tabellenführer in eine Runde der Bundesliga ging, dann wurden zuletzt im Herbst 2023 zwei Spiele in Folge verloren – damals folgte einem 0:1 gegen den FK Austria Wien ein 1:3 beim LASK und die Steirer verloren damals dadurch die Tabellenführung.

Der SK Sturm Graz holte 20 Punkte aus den ersten neun Heimspielen dieser Saison der Bundesliga – so viele wie bereits in der Meistersaison 2023/24. Die Grazer erzielten 28 Tore in diesen nun Heimspielen – alleiniger Höchstwert in dieser Saison und erstmals so viele in der Klubhistorie zum Vergleichszeitpunkt. In diesem Jahrtausend erzielte nur der FC Red Bull Salzburg mehr als 28 Treffer in den ersten neun BL-Heimspielen – Salzburg gelang dies fünfmal (zuletzt 2020/21 mit 32 Toren).

Der FC Blau Weiß Linz blieb in den zwei Spielen im neuen Jahr in der Bundesliga sieglos (1U 1N), nachdem die Linzer das Jahr 2024 noch mit zwei Siegen abschließen konnten. Auswärts ist der FC Blau Weiß Linz allerdings seit zwei Spielen ungeschlagen (1S 1U) und könnte nun erstmals in der Klubhistorie in drei BL-Auswärtsspielen in Folge ungeschlagen bleiben.

Der SK Sturm Graz erzielte 10 Weitschusstore – die meisten in dieser Saison der Bundesliga und nur um eines weniger als in der gesamten Meistersaison (11 in 32 Spielen). Der FC Blau Weiß Linz kassierte ein Gegentor von außerhalb des Strafraums – nur der WAC in dieser Saison keines.

Der SK Sturm Graz (30) und FC Blau Weiß Linz (29) spielten in dieser Saison der Bundesliga die meisten Vertikalangriffe (Sequenzen, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden). Der amtierende Meister traf fünfmal nach Vertikalangriffen – so oft wie kein anderes Team 2024/25.

Letztes Duell: Sturm 2:1 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 3 (2 Siege Sturm, 1 Remis)

Verletzt/Angeschlagen: Borkovic, Johnston, Mayulu / Lukse, Joao Luiz, Dantas

Gesperrt: Niemand / Pirkl, Briedl

Gefährdet: Lavalee / Ronivaldo, Diabate, Pasic, Pirkl

Nächstes Spiel: Salzburg-Sturm / BW Linz-WSG

SCR Altach – TSV Hartberg

Sonntag 14:30, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Einen lang ersehnten Befreiungsschlag konnte der SCR Altach nach einer gefühlten Ewigkeit feiern, womit allen Verantwortlichen wohl ein großer Stein vom Herzen fiel. Nach dreizehn sieglosen Spielen gelang es den Vorarlbergern, erstmals wieder einen Sieg zu feiern und das ausgerechnet gegen BW Linz, bei dem man die heimstarken Oberösterreicher mit 3:1 bezwang. Die Erleichterung war in allen Gesichtern zu sehen und mit dem Erfolg konnte man den Rückstand aufs rettende Ufer verkürzen. Nun darf man gespannt sein, ob dieser Befreiungsschlag Kräfte freigesetzt hat und ob man im Heimspiel gegen Hartberg nachlegen kann.

Auf der anderen Seite wartet der TSV Hartberg im Jahr 2025 noch auf den ersten Sieg in der Liga und musste sich zuletzt mit zwei Remis begnügen. Am vergangenen Wochenende kam man im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt nicht über ein 1:1 hinaus, obwohl man dabei die klar bessere Mannschaft war und eine Vielzahl an Torchancen leichtfertig vergab. Damit hat man aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg holen können, was im Kampf um die Meistergruppe viel zu wenig ist. Daher müssen die Steirer danach trachten, in Altach zu gewinnen und den Druck nach oben zu erhöhen.

Fakten

Der TSV Hartberg feierte in der Bundesliga 10 Siege gegen den SCR Altach– so viele wie gegen kein anderes Team. Die Oststeirer erzielten 31 BL-Tore und blieben in sieben BL-Spielen gegen Altach ohne Gegentor – jeweiliger Höchstwert des TSV Hartberg gegen ein BL-Team.

Der SCR Altach feierte am 18. Spieltag den ersten Sieg in der Bundesliga seit dem 18. August 2024 bei einem 2:0 gegen den WAC – dazwischen blieben die Vorarlberger 14 BL-Spiele in Folge sieglos. Nun könnte Altach erstmals seit August 2024 wieder zwei BL-Siege in Folge feiern (damals 2:1 beim LASK und 2:0 gg. den WAC).

Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen (1S 2U) und könnte nun erstmals unter Manfred Schmid vier BL-Spiele in Folge ungeschlagen bleiben.

Der TSV Hartberg blieb in der Bundesliga in den letzten beiden Auswärtsspielen ungeschlagen und holte aus diesen vier Punkte und damit so viele Punkte wie aus den ersten fünf BL-Auswärtsspielen unter Manfred Schmid (1S 1U 3N). Hartberg blieb in den letzten beiden BL-Auswärtsspielen ohne Gegentor und könnte nun erstmals seit September 2023 in drei BL-Auswärtsspielen in Folge ohne Gegentor bleiben.

Der TSV Hartberg erzielte bei seinen letzten sieben Auswärtssiegen in der Bundesliga immer mehr als ein Tor. Der letzte 1:0-Auswärtssieg gelang im August 2023 beim SK Rapid. Der SCR Altach gewann nur eines der letzten 28 BL-Heimspiele, in denen zwei oder mehr Gegentore kassierte wurden (3:2 gg. den FK Austria Wien im August 2022) bei 21 Niederlagen und sechs Remis.

Letztes Duell: Hartberg 2:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 21 (5 Altach, 6 Remis, 10 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Tietietta / Scherf

Gesperrt: Niemand / Diarra

Gefährdet: Demaku, Koller, Bähre, Gugganig / Avdijaj, Diarra, Demir

Nächstes Spiel: Rapid-Altach / Hartberg-WAC

LASK – SK Rapid

Sonntag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Den erklärten „Neustart“ nach der Winterpause hatte sich der LASK wohl etwas anders vorgestellt und in der Liga kommt man bislang nicht so richtig in Fahrt. In beiden Spielen reichte es nur für ein torloses Unentschieden und gelang es zwar die Defensive einigermaßen zu stabilisieren, allerdings auf Kosten der Offensive, wo man insgesamt einfach viel zu wenig Durchschlagskraft entwickelt. Das war auch beim 0:0 beim GAK zu sehen, wo man zwar mit etwas mehr Glück gewinnen hätte können, aber insgesamt zu wenig Lösungen gegen einen tiefstehenden Gegner kreierte. Nun wartet mit dem SK Rapid ein völlig anderes und wohl offeneres Spiel, was den Linzern vermutlich mehr liegen könnte. Ein Sieg ist beinahe Pflicht, denn sonst rückt die Meistergruppe in immer weitere Ferne.

Beim SK Rapid herrscht bislang im Frühjahr auch mehr Tristesse als Freude, hatte man sich doch den Start in das Jahr 2025 viel besser vorgestellt. Stattdessen setzte es sowohl gegen den WAC, als auch gegen den Erzrivalen Austria eine Niederlage, womit der Abstand auf die Tabellenspitze auf neun Zähler angewachsen ist. Doch nicht nur das, seit mittlerweile fünf Ligaspielen wartet man nun auf einen vollen Erfolg, was den Druck auf die Hütteldorfer erhöht. Daher ist man beim LASK schon gehörig unter Druck und sollte dieses Spiel unter keinen Umständen verlieren, sonst droht man den Anschluss nach oben immer mehr zu verlieren. Zusätzlich muss man mit den gesperrten Beljo, Sangare und Hedl einige Stützen vorgeben, was die Aufgabe nicht gerade erleichtert.

Fakten

Das LASK ist in der Bundesliga seit sieben Duellen gegen den SK Rapid ungeschlagen (2S 5U) – zuvor nur von 1979 bis 1981 so lange (auch 7 Spiele) und nie länger.

Der LASK ist in der Bundesliga seit sechs Heimspielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (3S 3U) – zuvor nur von 1979 bis 1984 so lange (sogar 8 BL-Heimspiele). Der LASK gewann drei der letzten vier BL-Heimspielduelle (1U) – wie zuletzt von Oktober 1996 bis März 1998 (auch 3S 1U).

Der LASK blieb in den ersten beiden Frühjahrsspielen in der Bundesliga sieg- und torlos (2U). Die Linzer Athletiker starteten bereits 2024 sieglos ins BL-Frühjahr (damals in den ersten 6 Spielen – 4U 2N). Der SK Rapid startete zum zweiten Mal in der Bundesliga-Historie nach 2001 mit zwei Niederlagen ins BL-Frühjahr. Mit drei Niederlagen in ein BL-Frühjahr starteten die Hütteldorfer in der 51-jährigen Bundesliga-Historie noch nie.

Nur der FC Red Bull Salzburg (57) kam in dieser Saison der Bundesliga auf mehr Sequenzen im offenen Spiel mit mind. 10 Pässen, die in einem Schuss oder einer Ballaktion im gegn. Strafraum endeten, als der LASK und SK Rapid (je 36). Der SK Rapid ließ nur 13 solcher gegnerischen „Build ups“ zu – nur Salzburg (8) weniger.

LASK-Spieler Valon Berisha absolviert bei einem Einsatz am 19. Spieltag sein 200. Spiel in der Bundesliga. 21 seiner bisherigen 199 BL-Spiele absolvierte er gegen den SK Rapid – nur gegen den SK Sturm Graz (23) mehr. Im Hinspiel lieferte der 32-jährige den Assist zum 1:1-Ausgleich durch Robert Žulj ab.

Letztes Duell: BW Linz 1:0 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 166 (37 Siege LASK , 35 Remis, 89 Siege Rapid)

Verletzt: Boateng, Andrade, Pintor, Jungwirth, Mustapha, Usor, Zulj / Burgstaller, Orgler, Amane

Gesperrt: Niemand / Beljo, Sangare, Hedl

Gefährdet: Taoui, Jovicic / Bolla

Nächstes Spiel: Klagenfurt-LASK / Rapid-Altach