Faktencheck zur 20. Bundesliga-Runde 2024/25

Die 20.Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnung mit sich. Am Samstag gastiert die Wiener Austria beim Aufsteiger...

Die 20.Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnung mit sich. Am Samstag gastiert die Wiener Austria beim Aufsteiger GAK und möchte mit Tabellenführer Sturm vorübergehend gleichziehen. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo im Topspiel der Runde der FC Red Bull Salzburg den Doublesieger SK Sturm empfängt.

Grazer AK – FK Austria Wien

Samstag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Nachdem der Grazer AK einen guten Auftakt in das Frühjahr hatte und vier Punkte aus den ersten beiden Spielen ergatterte, folgte am vergangenen Wochenende ein Tiefschlag. Gegen Austria Klagenfurt musste man sich mit 2:4 geschlagen geben, wobei Trainer Poms vor allem aufgrund der Vorstellung im ersten Durchgang fuchsteufelswild war. Im zweiten Abschnitt zeigte man dann ein anderes Gesicht und glich zum 2:2 aus, um dann in der Schlussphase doch noch zu verlieren. Nun möchte der Aufsteiger schnell wieder die Köpfe nach oben bekommen und mit der Austria steht ein schwieriger Brocken bevor, wo man sich eine schlechte Halbzeit nicht leisten kann.

Auch der FK Austria Wien musste am vergangenen Wochenende einen Rückschlag verkraften und das nach einer halben Ewigkeit. Nachdem man elf Spiele in der Liga ungeschlagen geblieben ist, verlor man zuletzt das Heimspiel gegen mit Salzburg mit 0:1 und damit erneut gegen jenes Team, welches zuvor die letzte Mannschaft war, die die Violetten bezwangen. Man erwischte dabei zwar nicht den besten Tag, hätte aber dennoch ein Unentschieden verdient und der Spielverlauf meinte es diesmal nicht gut mit den Wienern. Nun wartet auf der Papierform eine leichtere Aufgabe gegen den GAK, wo man allerdings einen dichten Abwehrverbund knacken muss. Das wird man ohne Abwehrchef Dragovic versuchen müssen, der gesperrt ausfallen wird.

Fakten

Der FK Austria Wien gewann das erste Duell in dieser Saison der Bundesliga gegen den Grazer AK 1902 mit 2:1, zwei BL-Siege in Folge gelangen in diesem Duell zuletzt der Wiener Austria von 2002 bis 2003 (5S in Folge).

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit sieben Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (5S 2U) – das gab es zuletzt von 2004 bis 2006 (8 Spiele). Auswärts ist die Wiener Austria seit drei BL-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen – das gab es zuletzt von November 2015 bis Juni 2016.

Der FK Austria Wien verlor durch das 0:1 gegen den FC Red Bull Salzburg nach zuvor 10 ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga erstmals seit der 8. Runde ein Ligaspiel – auch damals gegen Salzburg. 37 Punkte nach 19 BL-Spielen sind dennoch Austrias beste Zwischenbilanz seit der Meistersaison 2012/13 (damals 45).

Der Grazer AK 1902 kassierte beim 2:4 gegen Austria Klagenfurt drei Gegentore nach Standards und mit 18 Gegentoren nach Standards die meisten in dieser Saison der Bundesliga. Der FK Austria Wien erzielte seine letzten drei Tore nach Standards und traf auch in der Hinrunde gegen den GAK per Elfmeter.

Der Grazer AK 1902 und FK Austria Wien erzielten mit je acht Kopfballtoren die geteilt meisten in dieser Saison der Bundesliga. GAK-Spieler Daniel Maderner traf viermal per Kopf und damit doppelt so oft wie die Spieler mit den zweitmeisten Kopfballtoren – u.a. Maurice Malone und Nik Prelec vom FK Austria Wien.

Letztes Duell: Austria 2:1 GAK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 155 (33 Siege GAK, 34 Remis, 78 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Vucic, Maderner, Jovicic, Wiegele, Italiano / Wustinger, El Sheiwi, Kante, Kos

Gesperrt: Schriebl / Dragovic

Gefährdet: Italiano, Cipot / Prelec, Fischer, Wiesinger

Nächstes Spiel: GAK-Sturm / Austria-Klagenfurt

TSV Hartberg – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Drei Liga-Spiele im Frühjahr und dreimal lautete das Ergebnis Unentschieden für den TSV Hartberg, womit man in der Tabelle nicht wirklich vom Fleck kommt. Zuletzt holte man allerdings immerhin einen moralischen Sieg, musste man doch über weite Strecken der Partie gegen den SCR Altach in Unterzahl bewältigen und hielt letztlich das 0:0, womit man einen hart erkämpften Punkt mit nach Hause nahm. Nun geht es gegen den WAC und will man noch ein Wort im Kampf um die Meistergruppe mitreden, wird man diesmal einen Sieg brauchen.

Die Siegesserie des Wolfsberger AC nahm nach fünf Erfolgen hintereinander zwar am vergangenen Wochenende ein Ende, jedoch wendete man in letzter Sekunde eine Niederlage ab. Im Gastspiel bei der WSG Tirol ging man zwar zweimal in Führung, gab die Partie jedoch aus der Hand und nur dank eines Elfmetertores in letzter Sekunde sicherte man sich beim 3:3 einen Punktegewinn. Nun wartet das nächste Gastspiel auf das Team von Trainer Kühbauer und wollen die Wölfe in der Steiermark auf die Siegerstraße zurückkehren.

Fakten

Der TSV Hartberg gewann vergangene Saison in der Bundesliga beide Duelle gegen den WAC, damit blieb in diesem Duell erstmals ein Team in einer gesamten BL-Saison ohne Punkteverlust. Hartberg gewann die letzten drei BL-Spiele gegen den WAC – das gelang in diesem Duell zuvor keinem Team.

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga zwei der letzten drei Heimspiele gegen den WAC (1N), von den ersten fünf BL-Heimspielen gegen die Wolfsberger gewann Hartberg keines (3U 2N).

Der TSV Hartberg holte 23 Punkte aus den ersten 19 Spielen und damit um sieben Punkte weniger als zum Vergleichszeitpunkt der vergangenen Saison (30) in der Bundesliga. Allerdings verloren die Oststeirer nur in der Saison 2023/24 seltener in der ersten 19 BL-Spielen (5N) als in der aktuellen Saison (6N).

Der TSV Hartberg traf erstmals in der Bundesliga in neun Heimspielen in Folge. Allerdings sind die Hartberger seit drei BL-Heimspielen sieglos (2U 1N) – wie in dieser Saison sonst nur in den ersten drei Heimspielen.

Der WAC erzielte in der Bundesliga in jedem der letzten sechs Spiele mehr als ein Tor – wie zuvor nur 2014 (7 Spiele). 40 Tore nach 19 BL-Spielen erzielte der WAC zuvor nur 2019/20 (44).

Letztes Duell: WAC 1:3 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 17 (7 Siege Hartberg, 5 Remis, 5 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Skrbo / Scherzer, Kojzek, Atanga,

Gesperrt: Komposch, Demir / Niemand

Gefährdet: Skrbo, Müller / Nwaiwu, Baumgartner

Nächstes Spiel: Hartberg-Rapid / WAC-BW Linz

SK Rapid – SCR Altach

Samstag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Jakob Semler

Der Start ins Frühjahr kann für den SK Rapid mehr als nur bescheiden bezeichnet werden, verlor man doch bislang alle drei Spiele und legte damit einen historisch schlechten Frühjahrsstart hin. Beim 1:2 gegen den LASK zeigte man sich vor allem in der Defensive zu fehlerhaft und ermöglichte es dem Gegner zu einfachen Toren zu kommen, wodurch man das Spiel nicht zu eigenen Gunsten drehen konnte. Damit wartet man in der Liga bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg und man droht den Anschluss nach oben zu verlieren. Daher ist dieses Spiel gegen den Tabellenletzten der Inbegriff eines Pflichtsieges, sonst könnte es auch für Trainer Klauß langsam eng werden.

Nachdem dem SCR Altach der lang ersehnten Befreiungsschlag in Form eines Sieges gegen BW Linz gelang, lag der nächste Erfolg gegen den TSV Hartberg auf den Silbertablett. Gegen die Steirer hatte man über weite Strecken eine Überzahlsituation, konnte daraus jedoch trotz toller Möglichkeiten kein Kapital daraus schlagen und musste sich so letztlich mit einem 0:0 begnügen. Nun wartet der schwere Gang in die Bundeshauptstadt für die Vorarlberger, wo man selten punktet, jedoch sich aufgrund der schlechten Form von Rapid sicherlich Chancen ausrechnet.

Fakten

Der SK Rapid gewann in der Bundesliga die letzten sechs Duelle gegen den SCR Altach allesamt zu null – das gelang Rapid nie zuvor gegen ein Team und passierte Altach nie zuvor. In der Bundesliga-Historie holte nur der Grazer AK 1902 gegen die SV Ried mehr Zu-null-Siege in Folge (7 – Nov. 1997 bis Juli 1999).

Der SK Rapid gewann erstmals in der Bundesliga fünf Heimspiele in Folge gegen den SCR Altach. In den letzten drei BL-Heimspielen kassierte Rapid kein Gegentor – gleich oft wie in den ersten 18 BL-Heimspielen gegen Altach zusammen.

Der SK Rapid verlor in der Bundesliga erstmals seit Herbst 2022 wieder aufeinanderfolgende Heimspiele (diesmal 2, damals 4). Von den ersten sieben Heimspielen in dieser BL-Saison gewann der SK Rapid sechs und verlor keines.

Der SCR Altach holte in der Bundesliga aus den letzten beiden Spielen vier Punkte und damit doppelt so viele wie aus den ersten acht BL-Spielen unter Trainer Fabio Ingolitsch (2U 6N).

Im letzten Auswärtsspiel gewann der SCR Altach erstmals wieder seit August 2024 ein Spiel in der Fremde in der Bundesliga – beide in Linz (2. Runde 2:1 beim LASK, 18. Runde 3:1 bei Blau-Weiß Linz). In Wien gewann Altach zuletzt im Juni 2020 ein BL-Spiel, damals 2:0 bem FK Austria Wien – beim SK Rapid zuletzt am 25. Mai 2019 mit 2:1.

Letztes Duell: Altach 0:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 43 (21 Siege Rapid, 10 Remis, 12 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Burgstaller, Orgler / Kameri, Stojanovic

Gesperrt: Niemand / Bähre

Gefährdet: Bolla / Demaku, Gugganig, Koller

Nächstes Spiel: Hartberg-Rapid / Altach-Salzburg

FC Blau-Weiß Linz – WSG Tirol

Sonntag 14:30, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Der Frühjahrsstart in die Bundesliga verlief für den FC Blau-Weiß Linz bislang durchwachsen und man holte nur einen einzigen Punkt aus den ersten drei Spielen. Zuletzt setzte es beim schwierigen Gastspiel beim SK Sturm eine 1:2 Niederlage, wo man lange Zeit zu harmlos in der Offensive blieb, um einen Punktegewinn mitnehmen zu können. Mit der Niederlage flog man aus der Meistergruppe hinaus und muss nun wieder um den Einzug in das obere Playoff zittern. Daher kann das Heimspiel gegen die WSG Tirol als Pflichtsieg betitelt werden, sonst droht der Einzug in die Meistergruppe in weite Ferne zu rücken.

Die WSG Tirol auf der anderen Seite hat zwar nur zwei Punkte mehr geholt als BW Linz, allerdings eine völlig andere Gefühlslage dabei. Das liegt daran, dass man gegen drei Anwärter auf die Meistergruppe jeweils ein Unentschieden holte und sogar mehr drinnen gewesen wäre. Im letzten Heimspiel gegen den WAC hatte man sogar den Sieg auf dem Silbertablett, ehe man mit einem dummen Elfmeter noch den vollen Erfolg aus der Hand gab. Nun geht es für die Tiroler nach Oberösterreich, wo man weiterhin ungeschlagen bleiben will.

Fakten

Die WSG Tirol verlor nur zwei der 17 Pflichtspiele gegen den FC Blau-Weiß Linz – darunter aber das letzte Auswärtsspiel im Mai 2024 (2:3). Beide Pflichtspielsiege gegen die WSG holten die Linzer in der Bundesliga.

Der FC Blau-Weiß Linz stand nur nach fünf der 19 Spieltage in dieser Saison der Bundesliga nicht in den Top 6 und nach zwei Spieltagen in Folge nur nach dem 11. (7.) und 12. (8.) Spieltag nicht in den Top 6 der Tabelle. Mit 24 Punkten holten die Linzer fünf Punkte mehr als nach 19 Spielen der Vorsaison.

Die WSG Tirol steht nach 19 Spielen bei 19 Punkten – acht mehr als nach 19 Spielen der Vorsaison (11), damals gab es den 19. Punkt erst in der 25. Runde. Die WSG punktete in 11 der ersten 19 Spiele, in der gesamten Vorsaison in der Bundesliga punkteten die Tiroler 12-mal.

Die WSG Tirol ist in der Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen (3U) – erstmals so lange in dieser Saison. Vier BL-Spiele ohne Niederlage in Folge gab es für die Tiroler zuletzt im März/April 2024.

Die WSG Tirol erzielte beim 3:3 gegen den WAC zum erst dritten Mal in dieser Saison der Bundesliga drei Tore einem Spiel, zwei Spiele mit drei oder mehr erzielten Toren in Folge gab es für die Tiroler zuletzt im Oktober 2022 (sogar 3 Spiele).

Letztes Duell: WSG 1:1 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 5 (2 Siege BW Linz, 1 Remis, 2 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Lukse, Joao Luiz, Dantas / Sulzbacher, Skrbo

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Ronivaldo, Diabate, Pasic, Pirkl / Müller, Skrbo

Nächstes Spiel: WAC-BW Linz / LASK-WSG

SK Austria Klagenfurt – LASK

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Florian Jäger

Peter Pacult gelingt es mal wieder das Optimum aus seiner Mannschaft zu holen und so ist der SK Austria Klagenfurt bislang im Frühjahr noch ungeschlagen geblieben. Zuletzt feierten die Kärntner einen überzeugenden 4:2-Heimsieg über den GAK, wo man zwar kurzzeitig eine komfortable Führung verspielte, jedoch nochmal die Kurve kratzte und in der Schlussphase die wichtigen drei Punkte fixierte. Nun möchte man auch in diesem Heimspiel den eigenen Fans eine ansprechende Leistung liefern und dem Favoriten Punkte abknöpfen.

Der LASK hat auf der anderen Seite die gleiche Bilanz wie die Klagenfurter und sich am vergangenen Spieltag mit einem Prestigeerfolg dick im Kampf um die Meistergruppe zurückgemeldet. Im Heimspiel gegen den LASK zeigte man vor allem im zweiten Durchgang eine starke Leistung und holte so einen verdienten 2:1 Erfolg, durch den der Sprung in die Meistergruppe gelang. Nun möchten die Linzer diese Position klarerweise verteidigen, weshalb man in Klagenfurt einen Sieg brauchen wird

Fakten

Der LASK blieb in den 22 Pflichtspielen (inkl. Regionalliga Mitte) gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (17S 5U) und traf in jedem dieser 22 Duelle (insgesamt 62 Tore). Der höchste Sieg in diesen Duellen war ein 7:0 des LASK in Klagenfurt am 14. März 2014 in der Regionalliga Mitte. Das Hinspiel in dieser Saison der Bundesliga gewann der LASK mit 4:0 – der höchste Saisonsieg der Linzer Athletiker in dieser BL-Saison.

Der SK Austria Klagenfurt feierte durch den 4:2-Erfolg gegen den GAK am 19. Spieltag nach zuvor sieben Spielen ohne Sieg in der Bundesliga den ersten Erfolg seit einem 2:1 gegen den WAC in der 12. Runde. Nun könnten die Klagenfurter erstmals seit August 2024 wieder zwei BL-Siege in Folge feiern.

Der LASK holte wie der SK Austria Klagenfurt fünf Punkte aus den ersten drei BL-Spielen im Frühjahr 2025 – nur der WAC (7) mehr. Die Linzer Athletiker sprangen durch den 2:1-Sieg gegen den SK Rapid auf Tabellenplatz 6. In den Top 6 war der LASK in dieser Saison der Bundesliga nur nach vier der 19 Spieltage klassiert (nach Spieltag 1, 14, 15 und 19). An drei dieser vier Spieltage hieß der Trainer Markus Schopp.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte beim 4:2-Erfolg gegen den Grazer AK 1902 doppelt so viele Tore wie in den vorangegangenen sieben sieglosen BL-Spielen (2 Tore – 2U 5N). Die Klagenfurter erzielten im Frühjahr 2025 Linzer in der Bundesliga fünf Tore – nur der WAC (9) mehr.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte als einziges Team mehr als die Hälfte der Tore in dieser Saison Linzer der Bundesliga nach Standards (68%, 13 von 19). Fünf dieser 13 Tore nach Standards waren Elfmeter – alleiniger Höchstwert. Der LASK kassierte nur drei Gegentore nach Standards (wie Rapid und Austria Wien) – kein Team weniger, und die Linzer Athletiker sind neben dem FC Red Bull Salzburg eines von zwei Teams, das 2024/25 kein Elfmetertor kassierte.

Letztes Duell: LASK 4:0 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 11 (4 Remis, 7 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Gkezos, Straudi, Schwarz / Boateng, Zulj, Flecker, Andrade, Pintor, Coulibaly, Maksimov, Jungwirth, Mustapha, Usor

Gesperrt: Cvetko / Niemand

Gefährdet: Bobzien, Koch / Jovicic, Taoui

Nächstes Spiel: Austria-Klagenfurt / LASK-WSG

FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Dem FC Red Bull Salzburg gelang der lang ersehnte Befreiungsschlag in der Bundesliga und nach fünf sieglosen Spielen feierte Neo-Trainer Thomas Letsch seinen ersten Sieg. Dieser gelang ausgerechnet an seiner alten Wirkungsstätte und gegen die Wiener Austria, wo man mit einer defensiv ausgerichteten Spielanlage einen knappen 1:0 Erfolg holte. Nun wartet auf die Bullen mit dem Duell gegen den SK Sturm der nächste „Kracher“ bei dem man erneut drei Punkte einfahren möchte. Interessant wird zu sehen sein, wie diesmal die Spielanlage aussehen wird und ob man es erneut so defensiv anlegen wird wie in Wien.

Nachdem der Liga-Start für den SK Sturm Graz eher nicht gelang und man zuletzt gegen den WAC sang- und klanglos mit 0:3 verlor, folgte am vergangenen Wochenende die Rehabilitation. Im Heimspiel gegen den BW Linz feierten die Grazer insgesamt einen recht ungefährdeten 2:1-Erfolg, wobei man den Anschlusstreffer erst in der Schlussphase kassierte. Da die Konkurrenz patzte, konnte man dadurch die Tabellenführung ausbauen und den Abstand auf Verfolger Austria erhöhen. Nun wartet das Topspiel in Salzburg, wo man gespannt sein wird, wie das Kräfteverhältnis zwischen diesen beiden dominierenden Teams der letzten Jahre aussehen wird.

Fakten

Der SK Sturm Graz gewann das Hinspiel in Runde 9 mit 5:0 und damit erstmals seit Juli 2022 ein Spiel in der Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg, dazwischen setzte es drei Niederlagen bei vier Remis für die Grazer in diesem BL-Duell. Zwei BL-Siege in Folge gelangen dem SK Sturm gegen Salzburg zuletzt 2022.

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit sieben Heimspielen gegen den SK Puntigamer Sturm Graz ungeschlagen (4S 3U) – zuletzt von Dezember 2002 bis November 2013 länger (22 Heimspiele – 19S 3U). Salzburg verlor nur eines der letzten 15 BL-Heimspiele gegen den SK Sturm (10S 4U) – am 21. November 2020 (1:3).

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen (3S 4U) – erstmals so lange in dieser Saison und könnte nun bei einem Sieg gegen den SK Sturm Graz erstmals seit Saisonbeginn (Runde 1-3) wieder zwei BL-Siege in Folge feiern.

Der SK Sturm Graz erzielte 44 Tore in den ersten 19 BL-Spielen – so viele wie zuvor nur 1997/98 (45) und 2008/09 (46). Die Grazer fügten in Runde 9 dem FC Red Bull Salzburg mit dem 5:0 die höchste Niederlage in der Bundesliga seit März 2008 zu (damals 0:7 gg. den SK Rapid). Dennoch blieb Salzburg in neun der ersten 19 BL-Spiele dieser Saison ohne Gegentor – so oft wie kein anderes Team 2024/25.

Der SK Sturm Graz erzielte in 15 der 19 Spiele dieser Saison der Bundesliga das 1:0 – so oft wie kein anderes Team. Salzburg kassierte in fünf Spielen das 0:1 – nur der SK Puntigamer Sturm Graz (4) in weniger. Salzburg punktete in 60% der Spiele nach 0:1-Rückstand (2S 1U) – nur der SK Rapid (62% – 8 Spiele, 1S 4U) mit einem höheren Anteil.

Letztes Duell: Sturm 5:0 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 191 (79 Siege Salzburg , 54 Remis, 58 Siege Sturm)

Verletzt: Onisiwo, Caufriez, Kawamura, Kjaergaard, Tijani, Guindo, Clark, Blank, Konate / Wüthrich, Borkovic, Mayulu

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Yeo, Bidstrup / Lavalee

Nächstes Spiel: GAK-Sturm / Altach-Salzburg