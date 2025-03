Faktencheck zur 21. Bundesliga-Runde 2024/25

Die 21.Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnung mit sich. Da sich die Punkteteilung nähert und nach den...

Die 21.Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnung mit sich. Da sich die Punkteteilung nähert und nach den nächsten beiden Spieltagen vollzogen wird, finden am Sonntag alle Spiele gleichzeitig statt. Die interessanteste Begegnung an diesem Wochenende steigt dabei in der Steiermark, wo das Grazer Derby zwischen dem GAK und dem SK Sturm Graz auf dem Programm steht und die Landeshauptstadt elektrisieren wird.

Grazer AK – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Der Grazer AK musste in den vergangenen zwei Wochen ebenso viele Niederlagen verarbeiten und droht, in einen Negativstrudel zu geraten. Allerdings muss man speziell die letzte Niederlage gegen die Wiener Austria in den richtigen Kontext setzen, verpassten doch gleich mehrere Stammspieler die Partie aufgrund einer Grippewelle und war man stark ersatzgeschwächt. Dennoch schlug man sich gegen den Tabellenzweiten aus Wien tapfer und musste sich erst in der zweiten Hälfte aufgrund eines Doppelschlags geschlagen geben. Nun hofft man beim Derby gegen den Erzrivalen Sturm wieder anschreiben zu können und dazu einige wiedergenesene in der Mannschaft begrüßen zu können, um den Tabellenführer zu ärgern.

Beim SK Sturm Graz auf der anderen Seite läuft es in der Liga ebenfalls in diesem Jahr noch nicht nach Plan und hängt man den Erwartungen etwas hinterher. Aus den letzten vier Bundesliga-Partien gab es nur einen einzigen Sieg, während man gegen die Topteams wie den WAC, die Austria und zuletzt Salzburg nicht gewinnen konnte und sogar nur einen einzigen Punkt holte. Bitter war dabei das Gastspiel bei den Bullen, wo man eine ordentliche erste Halbzeit spielte, jedoch im zweiten Durchgang völlig einbrach und letztlich mit leeren Händen die Heimreise antreten musste. Nun hofft man im Derby den Erzrivalen schlagen zu können, um wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Fakten

Das erste Grazer Derby seit dem 17. Mai 2007 in der Bundesliga gewann der SK Sturm Graz gegen den Grazer AK 1902 in der Hinrunde mit 5:2. Der SK Sturm Graz gewann erstmals seit 1997/98 drei BL-Duelle in Folge gegen den GAK – nie mehr.

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit 14 Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (12S 2U) – eine längere Serie hatte Sturm nur von 1996 bis 1998 (16 Spiele). Die letzte Niederlage gegen einen BL-Aufsteiger kassierte der SK Sturm im Oktober 2018 beim TSV Egger Glas Hartberg (0:2 A).

Der SK Sturm Graz erzielte beim 1:3 gegen den FC Red Bull Salzburg zum 16. Mal das erste Tor im Spiel – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Sturm kassierte aber die erste Niederlage nach 1:0-Führung in dieser BL-Saison, eine Niederlage nach 1:0-Führung gab es für Sturm davor zuletzt am 28. Mai 2023 gegen den SK Rapid (2:3 A).

Der SK Sturm Graz traf beim 1:3 gegen Red Bull Salzburg zum 15. Mal nach einer Standardsituation – nur der WAC (16-mal) in dieser Saison der Bundesliga häufiger. Der Grazer AK 1902 kassierte 19 Gegentore nach Standards – Höchstwert. Drei davon kassierte der GAK in der Hinrunde gegen den SK Sturm.

Der Grazer AK 1902 läuft in dieser Saison der Bundesliga mit der im Schnitt ältesten Startelf auf: 28 Jahre und 30 Tage. Die Startelf des SK Sturm Graz ist im Schnitt 24 Jahre und 97 Tage alt, nur die des FC Red Bull Salzburg ist jünger (22 Jahre, 274 Tage).

Letztes Duell: Sturm 5:2 GAK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 127 (44 Siege GAK, 40 Remis, 43 Siege Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Vucic, Maderner, Jovicic, Wiegele, Italiano, Jano / Borkovic, Wüthrich, Mayulu

Gesperrt: Niemand / Lavlee

Gefährdet: Italiano, Cipot, Lichtenberger / Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-GAK / Sturm-LASK

TSV Hartberg – SK Rapid

Sonntag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Die wohl letzte Chance auf ein Ticket für die Meistergruppe hat der TSV Hartberg wohl am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den WAC verspielt. Gegen die Kärntner verlor man glatt mit 0:3 und hat nun damit zwei Runden vor Schluss bereits fünf Zähler Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz, auf dem der LASK liegt. Daher bräuchte es hierfür wohl ein Wunder und es geht für die Oststeirer in den verbleibenden beiden Runden in erster Linie darum, so viele Punkte wie möglich noch zu sammeln, um nach der Punkteteilung über einen möglichst großen Polster auf den Tabellenletzten zu verfügen.

Der SK Rapid feierte in der Liga zuletzt einen Befreiungsschlag und stoppte nach mehreren sieglosen Spielen den Negativlauf. Im Heimspiel gegen den SCR Altach fegte man den Tabellenletzten mit einem 5:0 vom Feld und zeigte endlich ein wenig Effektivität vor dem gegnerischen Tor, womit man das Ticket für die Meistergruppe mehr oder weniger fixiert hat. Diese Effektivität war aber wiederum im Achtelfinale der Conference-League erneut nicht vorhanden, weshalb man im Gastspiel bei Borac Banja Luka nicht in trockene Tücher brachte und in der Nachspielzeit per Elfmeter den 1:1 Ausgleich kassierte. Nun geht es für die Hütteldorfer um die passende Belastungssteuerung, hat man doch in der Liga nichts zu verschenken und muss gleichzeitig am kommenden Donnerstag wieder frisch sein.

Fakten

Der SK Rapid gewann in dieser Saison der Bundesliga das erste Saisonduell mit dem TSV Hartberg (2:1 H). Damit wechselten sich in den letzten fünf Saisonen im ersten Duell dieser beiden Teams Sieg und Niederlage ständig ab (3 SCR, 2 HTB). Das zweite Saisonduell entschied in der vergangenen Saison der TSV Hartberg für sich (1:0 H), nachdem die Hütteldorfer in den ersten fünf BL-Saisonen im zweiten Saisonduell ungeschlagen geblieben sind (2S 3U).

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga nur zwei der neun Heimspiele gegen den SK Rapid (2U 5N). Einer dieser beiden Heimsiege gelang im November 2023 im zweiten Saisonduell (1:0 – Torschütze: Christoph Lang).

Der SK Rapid beendete in der 20. Runde eine sechs Spiele andauernde Sieglos-Serie (2U 4N) und erzielte dabei erstmals seit Oktober 2023 in einem Spiel der Bundesliga fünf Tore – diesmal im Heimspiel gegen Altach, damals auswärts in Lustenau. Zwei BL-Spiele in Folge mit mindestens fünf Toren gelangen dem SK Rapid in der Drei-Punkte-Ära nur im Mai 2005, als einem 5:0-Heimsieg gegen Salzburg am 4. Mai ein 6:0-Heimsieg gegen die Admira am 7. Mai folgte.

Der SK Rapid steht nach 20 BL-Spielen bei 31 Punkten – exakt so vielen wie in der Vorsaison, noch mehr Punkte waren es in der Bundesliga zum Vergleichszeitpunkt zuletzt 2020/21 (41). Nun könnten die Hütteldorfer erstmals seit Oktober 2024 wieder zwei BL-Siege in Folge feiern, damals lauteten die Gegner ebenfalls SCR Altach (1:0 A) und TSV Hartberg (2:1 H).

Rapids Andrija Radulovic traf in seinen ersten beiden Spielen in der Bundesliga– das gelang für den SK Rapid zuvor nur Dejan Savicevic, Jan Åge Fjørtoft und Marek Kincl. In seinen ersten drei BL-Spielen für die Hütteldorfer traf in der 51-jährigen Bundesliga-Historie nur Marek Kincl im Herbst 2004.

Letztes Duell: Rapid 2:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 19 (7 Siege Hartberg, 4 Remis, 8 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Burgstaller, Orgler, Amane, Jansson

Gesperrt: Niemand / Cvetkovic

Gefährdet: Kainz, Avdijaj / Bolla

Nächstes Spiel: BW Linz-Hartberg / Rapid-GAK

SCR Altach – FC Red Bull Salzburg

Sonntag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Isa Simsek

Eine herbe Klatsche musste der SCR Altach am vergangenen Wochenende einstecken. Im Gastspiel beim SK Rapid wurde man mit einem 0:5 aus dem Stadion geschossen und verlor vor allem nach dem eigenen Ausschluss die Ordnung, wobei man speziell bei Standardsituationen nicht aufmerksam genug agierte. Nun wartet auf den Tabellenletzten der nächste harte Brocken, kommen doch die wiedererstarkten Bullen aus Salzburg angereist, die ihren Lauf fortsetzen möchten. Hier wird man über sich hinauswachsen müssen, um einen Punktegewinn mitnehmen zu können.

Auf der anderen Seite meldete sich der FC Red Bull Salzburg nach zwei Prestigeerfolgen zurück im Titelkampf und demonstrierte, dass man die Meisterschaft nicht so leicht hergeben möchte. Nachdem man zunächst bei der Austria gewann, folgte am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Tabellenführer Sturm ein 3:1 Heimerfolg, bei dem man einen Halbzeitrückstand letztlich in einen Sieg umwandeln konnte. Vor allem der Auftritt im zweiten Durchgang dürfte den Bullen viel Zuversicht für die nächsten Wochen geben, zeigte man sich hier entfesselt und spielte die starken Grazer förmlich an die Wand. Doch die Salzburger haben ihre Probleme nicht in den Spitzenspielen, sondern gegen tiefstehende Gegner, weshalb man gespannt sein kann, wie du Bullen diese Aufgabe im Ländle angehen werden.

Fakten

Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga 19 der vergangenen 23 Spiele gegen den SCR Altach (3U 1N) und blieb in 13 dieser 23 BL-Spiele ohne Gegentor.

Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in den vergangenen 20 Spielen gegen den SCR Altach immer (insgesamt 51 Tore) – erstmals. Das gelang gegen die Vorarlberger zuvor keinem anderen Team.

Der FC Red Bull Salzburg gewann beim 3:1 gegen den SK Sturm Graz zum dritten Mal in dieser BL-Saison nach 0:1-Rückstand – so oft wie zuletzt 2021/22 in einer gesamten Saison der Bundesliga. Salzburg gewann als einziges Team die Hälfte der Spiele nach 0:1-Rückständen (3 von 6), der SCR Altach gewann nach 1:0-Führungen nur ein Drittel der Spiele (2 von 6) – Tiefstwert.

Der SCR Altach erzielte 100% seiner Tore von innerhalb des Strafraums – als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga. Der FC Red Bull Salzburg kassierte 71% der Gegentore von innerhalb – nur der SK Rapid (68%) mit einem geringeren Anteil.

Salzburg-Trainer Thomas Letsch kassierte in der Bundesliga in seinen ersten sechs Spielen beim FC Red Bull Salzburg nur zwei Gegentore – das gelang zuletzt Adi Hütter 2014 (1). Hütter war es auch, dem das überhaupt in der Bundesliga zuletzt in den ersten sechs Spielen bei einem Klub gelang.

Letztes Duell: Salzburg 2:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 41 (5 Siege Altach, 7 Remis, 29 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Kawamura, Konate, Kjaergaard, Tijani, Guindo, Clark, Blank

Gesperrt: Koller / Niemand

Gefährdet: Demaku, Gugganig, Koller / Bidstrup, Yeo

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Altach / Salzburg-WAC

LASK – WSG Tirol

Sonntag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Arnes Talic

Einen immens wichtigen Auswärtssieg konnte der LASK am vergangenen Wochenende feiern, mit dem man die Position in der Meistergruppe verteidigen konnte. Im Gastspiel bei Austria Klagenfurt lieferte man sich einen harten Fight, zeigte sich jedoch eiskalt in der Verwertung der Torchancen und gewann so knapp mit 2:1. Nun wartet auf die Oberösterreicher die nächste Pflichtaufgabe und angesichts dessen, dass man in der letzten Runde beim SK Sturm antreten muss, sind die drei Punkte gegen die Tiroler absolute Pflicht.

Eine bittere Pille musste die WSG Tirol am vergangenen Spieltag schlucken und mit leeren Händen die Heimreise antreten. Im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Linz war man zwar die klar unterlegene Mannschaft und rettete mit Mühe und Not ein 1:1 in die Nachspielzeit, wo man jedoch in letzter Sekunde noch einen Gegentreffer kassierte und somit mit 1:2 verlor. Nun wartet auf die Wattener das nächste Gastspiel in der oberösterreichischen Landeshauptstadt und wird eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein, sonst wird man auch diesmal mit leeren Händen die Heimreise antreten müssen.

Fakten

Der LASK ist in der Bundesliga seit vier Duellen gegen die WSG Tirol ungeschlagen und gewann drei davon – eine längere Serie hatten die Linzer Athletiker gegen die Tiroler nie. Erstmals traf der LASK in sechs BL-Duellen in Folge gegen die WSG Tirol.

Der LASK blieb in den ersten vier Frühjahrsspielen ungeschlagen (2S 2U), 2024 blieb der LASK in den ersten vier BL-Frühjahrsspielen noch sieglos (3U 1N). Der LASK holte in der Bundesliga acht Punkte aus den ersten vier BL-Spielen im Frühjahr 2025 – nur der WAC (10) mehr.

Der LASK gewann zwei BL-Spiele in Folge – zum dritten Mal unter Markus Schopp und nie mehr in Folge in dieser Saison der Bundesliga. Drei BL-Siege in Folge gab es für die Linzer Athletiker zuletzt im Frühjahr 2024 – zwei der drei damals wie jetzt gegen den SK Rapid und SK Austria Klagenfurt.

Die WSG Tirol holte drei der vier Siege in dieser Saison der Bundesliga in Auswärtsspielen. In den vergangenen vier BL-Auswärtsspielen traf die WSG immer – das gelang den Tirolern zuletzt 2022/23 (5 Auswärtsspiele in Folge mit Tor).

Der LASK gewann gegen den SK Austria Klagenfurt nach Rückstand und holte nach Rückständen 14 Punkte – sonst nur der FK Austria Wien so viele. Nach 0:1-Rückständen gewann der LASK bereits viermal – so oft wie zuletzt 2017/18 in einer gesamten Saison der Bundesliga.

Letztes Duell: WSG 1:2 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 21 (10 Siege LASK, 7 Remis, 4 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Boateng, Andrade, Pintor, Coulibaly, Maksimov, Jungwirth, Mustapha, Usor / Sulzbacher, Skrbo

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Ziereis, Taoui, Jovicic / Müller, Skrbo

Nächstes Spiel: Sturm-LASK / WSG-Austria

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Nachdem im letzten Heimspiel gegen Red Bull Salzburg die beeindruckende Serie ein Ende nahm, machte sich der FK Austria Wien am vergangenen Wochenende daran, eine neue zu starten. Im Gastspiel beim GAK holte man einen 2:1-Sieg, bei dem man zwar nicht glänzte, aber dank der eigenen Stabilität kaum etwas zuließ und die Chancen vorne verwertete. Damit zog man erneut mit Tabellenführer Sturm gleich in der Tabelle und hat die Möglichkeit, an der Tabellenspitze in die Meisterrunde zu gehen. Nun wartet auf die Violetten der nächste tiefstehende Gegner und wird es spielerische Lösungen gegen Klagenfurt brauchen, um das eigene ausverkaufte Haus mit einem Heimsieg zu beschenken.

Der SK Austria Klagenfurt musste sich zuletzt ebenfalls von einer Serie verabschieden, nämlich jener ungeschlagen im Jahr 2025 zu sein. Im Heimspiel gegen den LASK musste man sich mit 1:2 geschlagen geben, wobei Trainer Pacult vor allem mit der spielerischen Leistung seines Teams nicht einverstanden war und man hier viel zu fehlerhaft und ängstlich agierte. Nun hofft man im Lager der Kärntner auf eine Reaktion beim schwierigen Gastspiel bei den „Veilchen“ aus Wien. Hier ist man seit dem Wiederaufstieg in der Liga ungeschlagen geblieben und liegt diese Reise den Klagenfurtern.

Fakten

Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur eines der 11 Duelle gegen den SK Austria Klagenfurt, im April 2023 in einem Heimspiel (1:2) – bei drei Siegen und sieben Remis.

Der FK Austria Wien spielt mit 40 Punkten nach 20 Spielen seine beste Saison in der Bundesliga seit der Meistersaison 2012/13 (48 Punkte). Die Wiener Austria gewann 12 der ersten 20 BL-Spiele in dieser Saison – mit mindestens 12 Siegen nach 20 Spielen beendete der FAK die Saison immer in den Top 3.

Der FK Austria Wien kassierte in dieser Saison der Bundesliga nur 19 Gegentore – Ligabestwert, so wenige Gegentore waren es für die Wiener Austria nach 20 Spielen einer BL-Saison zuletzt in der Meistersaison 2012/13 (damals sogar nur 16 Gegentore).

Der FK Austria Wien und der SK Austria Klagenfurt sind die Teams mit den meisten Toren nach Elfmetern in dieser Saison der Bundesliga (je 5). Auf der anderen Seite kassierte Klagenfurt bereits sechs Gegentore vom Punkt – ligaweit nur der Grazer AK 1902 mehr (8).

Martin Hinteregger lieferte beim 1:2 gegen den LASK seinen ersten Assist in der Bundesliga seit dem 2. August 2014 ab – damals für den FC Red Bull Salzburg gegen die SV Ried. Gegen den FK Austria Wien gewann Hinteregger neun seiner bisherigen 14 BL-Duelle (3U 2N).

Letztes Duell: Klagenfurt 0:1 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 11 (3 Siege Austria, 7 Remis, 1 Sieg Klagenfurt)

Verletzt/Angeschlagen: Kante, Wustinger, El Sheiwi, Kos, Handl / Gkezos, Straudi, Schwarz, Hinteregger

Gesperrt: Niemand / Koch

Gefährdet: Prelec, Fischer, Wiesinger / Bobzien, Toshevski

Nächstes Spiel: WSG-Austria / Klagenfurt-Altach

Wolfsberger AC – FC Blau-Weiß Linz

Sonntag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Safak Barmaksiz

Nachdem der Wolfsberger AC im Gastspiel bei der WSG, Punkte liegen ließ, kehrte man nach dem letzten Wochenende wieder zurück auf die Erfolgsstraße. Im Auswärtsspiel in Hartberg holte man ein souveränen 3:0 Erfolg und bewies, dass man auch Spiele als Favorit für sich entscheiden kann. Vor allem das Duo Zukic und Ballo sorgt in der Offensive für Furore und ist jederzeit für geniale Momente gut. Nun geht es für die Kärntner im Heimspiel gegen BW Linz, wo man das Hinspiel bereits gewinnen konnte und nun hofft, auch die zweite Begegnung gegen die Stahlstädter für sich zu entscheiden.

Einen unheimlich wichtigen Heimerfolg feierte der FC Blau-Weiß Linz, der die eigenen Chancen auf die Meistergruppe am Leben ließ. Zwar machte man sich das Leben aufgrund der schwachen Chancenverwertung selbst unnötig schwer, jedoch erzielte in der Nachspielzeit Mittelfeldspieler Pasic das erlösende 2:1 gegen die WSG, womit man die drei Punkte in Linz behielt. Nun wartet die nächste Schlüsselpartie für die Oberösterreicher, wo man zumindest einen Punktegewinn einfahren muss, um auch am letzten Spieltag Chancen auf die Meistergruppe zu haben. Auskommen müssen wird man allerdings ohne den besten Torschützen Ronivaldo, der aufgrund seiner fünften gelben Karte diese Begegnung verpassen wird.

Fakten

Der WAC gewann in der Bundesliga zwei der fünf Duelle gegen den FC Blau-Weiß Linz (1U 2N). Das sind auch die einzigen zwei BL-Spiele gegen die Linzer, in denen die Lavanttaler trafen, in den anderen drei Spielen blieb der WAC torlos.

Der WAC steht nach 20 BL-Spielen bei 36 Punkten und gewann 11 der ersten 20 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – jeweils erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt in der Klubhistorie der Lavanttaler. In der gesamten vergangenen BL-Saison feierte der WAC 12 Siege (in 33 BL-Spielen – inkl. Playoff-Halbfinale).

Der WAC ist in der Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen (6S 1U) – erstmals so lange seit April bis Juni 2023 (damals 8 Spiele) und aktuell nur der FC Red Bull Salzburg länger (8 Spiele – 4S 4U). Der WAC holte mit 10 Punkten die meisten Punkte in diesem Frühjahr.

Der FC Blau-Weiß Linz feierte im 20. Saisonspiel den achten Sieg und damit bereits jetzt mehr als in der gesamten vergangenen Saison in der Bundesliga in 32 Spielen (7S 11U 14N). Blau-Weiß holte im vierten Frühjahrsspiel den ersten Sieg (1U 2N), 2024 holten die Linzer erst im 11. Frühjahrsspiel den ersten Sieg.

Ronivaldo erzielte mit 12 Toren die meisten in dieser Saison der Bundesliga. Er traf auch siebenmal zum 1:0 – so oft wie kein anderer Spieler 2024/25 und ohne seine Tore hätte der FC Blau-Weiß Linz um 12 Punkte weniger geholt – so wertvoll waren die Tore keines anderen Spielers dieser BL-Saison.

Letztes Duell: BW Linz 0:1 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 5 (2 Siege WAC, 1 Remis, 2 Siege BW Linz)

Verletzt: Scherzer, Atanga, Kojzek / Lukse, Dantas, Joao Luiz

Gesperrt: Nwaiwu / Diabate, Ronivaldo

Gefährdet: Yeo, Bidstrup / Lavalee

Nächstes Spiel: Salzburg-WAC / BW Linz-Hartberg