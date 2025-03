Faktencheck zur 22. Bundesliga-Runde 2024/25

Die 22.Runde der österreichischen Bundesliga und damit die letzte Runde des Grunddurchgangs steht vor der Tür. Es finden erneut alle Spiele gleichzeitig am Sonntag...

Die 22.Runde der österreichischen Bundesliga und damit die letzte Runde des Grunddurchgangs steht vor der Tür. Es finden erneut alle Spiele gleichzeitig am Sonntag statt und der Kampf um den Einzug in die Meistergruppe rückt in den Fokus. Ein Team aus dem Trio Rapid, LASK und BW Linz wird am Ende das Nachsehen haben, weshalb hier ein besonderes Augenmerk auf diese Begegnungen liegen wird.

SK Rapid – GAK

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Zum Abschluss des Grunddurchgangs hätte sich der SK Rapid vor einigen Wochen wohl nicht erwartet, dass es um den Einzug in die Meistergruppe nochmal eng werden könnte. Doch nachdem man nur eines der letzten acht Bundesligaspiele gewinnen konnte, beträgt der Vorsprung auf den Tabellensiebten BW Linz vor diesem entscheidenden Spieltag nur mehr einen einzigen Zähler. Auf dem Papier hat man zwar mit dem Tabellenvorletzten GAK die machbarste Aufgabe, allerdings verausgabte man sich unter der Woche im Europacup gegen Borac Banja Luka und musste in die Verlängerung, was sicherlich körperliche Spuren hinterlassen hat. Andererseits kann der Einzug in das Conference-League-Viertelfinale auch Kräfte freisetzen, weshalb man gespannt sein kann, welches Gesicht die Hütteldorfer präsentieren werden.

Der Grazer AK musste am vergangenen Spieltag eine enorm bittere Niederlage verkraften, bei der man gegen den Erzrivalen Sturm den Kürzeren zog. Dabei lag man bis zur 87. Minute gegen den Double-Sieger in Front und ließ kaum etwas zu. Doch die letzten Minuten brach man dann zusammen, kassierte zunächst den Ausgleich, dann einen dummen Ausschluss und in der Nachspielzeit schlussendlich das 1:2, weshalb man letztlich in diesem Grazer-Derby als Verlierer vom Platz ging. Nun darf man gespannt sein, wie der Aufsteiger diese Schlappe verkraften wird und ob man es diesmal schafft, nicht nur den favorisierenden Gegner zu ärgern, sondern auch zu punkten.

Fakten

Der SK Rapid Wien blieb in den letzten vier Duellen in der Bundesliga gegen den Grazer AK 1902 ungeschlagen (2S 2U) – das gab es davor zuletzt von 1988 bis 1996 (11 Spiele). Rapid traf in den letzten 13 BL-Duellen gegen die Grazer immer – das ist aktuell die längste Gegentorserie des GAK in der Bundesliga.

Der SK Rapid ist in der Bundesliga gegen Aufsteiger seit 10 Spielen ungeschlagen (5S 5U), die letzte Niederlage gab es im November 2020 gegen die SV Ried (3:4 A). In Heimspielen verlor Rapid gegen Aufsteiger nur eines der letzten 15 BL-Spiele (3:4 gegen den TSV Hartberg im April 2019) und gewann 11 dieser 15 Spiele.

Der SK Rapid verlor in der Bundesliga vier der fünf Spiele (1S) im Frühjahr 2025 – erstmals in der 51-jährigen Bundesliga-Historie. Rapid verlor damit in den fünf BL-Spielen 2025 doppelt so oft wie in den 16 Spielen im Herbst 2024 und häufiger als jedes andere Team.

Der SK Rapid gewann zwar das letzte Heimspiel in der Bundesliga mit 5:0 gegen den SCR Altach, verlor aber zwei der letzten drei BL-Heimspiele – von den ersten sieben Heimspielen dieser BL-Saison wurde keines verloren und sechs gewonnen.

Der Grazer AK 1902 erzielte in der Bundesliga in jedem der letzten drei Auswärtsspiele mehr als ein Tor – eine derartige Serie hatten die Grazer zuletzt im Frühjahr 2005. Zwei der letzten drei BL-Auswärtsspiele gewann der GAK, in den ersten sieben Auswärtsspielen dieser BL-Saison blieben die Grazer sieglos.

Letztes Duell: GAK 1:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 145 (79 Siege Rapid, 33 Remis, 33 Siege GAK)

Verletzt/Angeschlagen: Burgstaller, Orgler, Amane / Italiano, Vucic

Gesperrt: Bolla / Lichtenberger, Perchtold

Gefährdet: Italiano, Cipot / Niemand

FC Blau-Weiß Linz – TSV Hartberg

Sonntag 17:00, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Josef Spurny

Einen großen Überraschungserfolg konnte der FC Blau-Weiß Linz am vergangenen Spieltag feiern, mit dem wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet haben. Man trat beim formstarken Wolfsberger AC an und musste dabei auch noch auf den gesperrten Torjäger Ronivaldo verzichten, zeigte sich aber eiskalt in der Verwertung der Torchancen und gewann so knapp mit 2:1. Dieser Sieg war auch unglaublich wichtig, hat man so die Chance auf den Sprung in die Meistergruppe gewahrt und nun zum Abschluss den TSV Hartberg zu Gast, was eine machbare Aufgabe darstellt. Holt man hier drei Punkte, stehen die Chancen sehr gut, dass der erstmalige Sprung unter die besten sechs Teams gelingt.

Vom TSV Hartberg gab es endlich mal wieder ein Lebenszeichen und es gelang am vergangenen Spieltag der erste Ligasieg im Jahre 2025. Im Heimspiel gegen den SK Rapid zeigte man einen leidenschaftlichen Auftritt und belohnte sich mit einem nicht unverdienten 2:1 Heimsieg, mit dem man die drei Punkte in der Steiermark behielt. Leider kommt dieser Erfolg jedoch zu spät, weshalb die Ost-Steirer auch keine Chance mehr haben, in die Meistergruppe zu kommen. Man spielt nun eher darum, den Abstand zum Siebtplatzierten zu verringern, um in der Qualifikationsgruppe einen möglichst kleinen Abstand zu haben.

Fakten

Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga gegen den FC Blau-Weiß Linz ungeschlagen (2S 1U) – gegen kein anderes Team bei mindestens drei Duellen. Blau-Weiß Linz ist in der Bundesliga sonst noch gegen den Grazer AK (2 Duelle) sowie SC Austria Lustenau und SK Sturm Graz (je 4 Duelle) sieglos.

Der TSV Hartberg traf in jedem der 16 Pflichtspielduelle (oberhalb der Regionalliga) gegen den FC Blau-Weiß Linz und erzielte dabei 30 Tore. In den letzten sieben dieser Duelle trafen die Oststeirer sogar immer mindestens doppelt (insg. 18 Tore).

Der FC Blau-Weiß Linz gewann zuletzt in der Bundesliga zwei Spiele in Folge – zum dritten Mal in dieser BL-Saison (Runde 6,7 | 15, 16 & 20, 21). In der Premierensaison gewann Blau-Weiß nur einmal mehrere BL-Spiele in Folge (damals 3 in Folge von Runde 28-30).

Der FC Blau-Weiß Linz holte in dieser Saison der Bundesliga 30 Punkte aus den ersten 21 Spielen und damit um 11 Punkte mehr als im gesamten Grunddurchgang 2023/24. Blau-Weiß feierte im 21. Saisonspiel den neunten Sieg und damit bereits jetzt mehr als in der gesamten vergangenen BL-Saison in 32 Spielen (7S 11U 14N).

Der TSV Hartberg blieb in der Bundesliga in den letzten drei Auswärtsspielen ungeschlagen und holte aus diesen fünf Punkte – gleich viele Punkte wie aus den ersten sieben BL-Auswärtsspielen dieser Saison (1S 2U 4N). Hartberg blieb in den letzten drei BL-Auswärtsspielen ohne Gegentor – erstmals seit September 2023 und nie länger.

Letztes Duell: Hartberg 2:1 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 3 (1 Remis, 2 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Lukse, Joao Luiz, Dantas / Niemand

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Pirkl, Pasic / Avdijaj, Heil, Kainz

FC Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Alain Sadikovski

Nachdem man die beiden Tabellenersten der Liga nacheinander bezwingen konnte, herrschte eine kleine Euphorie beim FC Red Bull Salzburg und man wurde wieder als Meisterkandidat deklariert. Der Dämpfer ließ allerdings nicht lange auf sich warten und erneut tat man sich gegen einen Nachzügler schwer. Gegen den SCR Altach lag man dabei zwar in Front, kassierte jedoch den Ausgleich und es gelang in der Schlussphase nicht mehr, das Spiel zu eigenen Gunsten zu drehen. Die gute Nachricht für die Bullen ist, dass mit dem WAC erneut ein Spitzenspiel wartet und man hier eventuell etwas mehr Räume bekommen wird, als es noch gegen die Altacher der Fall war. Man sollte jedenfalls trachten, das Spiel zu gewinnen, um sich vor der Punkteteilung eine bessere Ausgangsposition zu erarbeiten und die drittplatzierten Wolfsberger zu überholen.

Der Wolfsberger AC auf der anderen Seite musste nach einer Serie von sieben ungeschlagenen Spielen das erste Mal seit langem wieder als Verlierer vom Platz gehen. Im Heimspiel gegen BW Linz legte man vor allem im ersten Durchgang einen schwachen Auftritt hin, was man dann zwar in der zweiten Halbzeit besser löste, jedoch dennoch die eigenen Chancen nicht nutzen konnte und so das Spiel verlor. Nun müssten die Kärntner nach Salzburg und steht den Wölfen eine schwierige Aufgabe bevor, die man noch dazu ersatzgeschwächt bestreiten muss, da mit dem gesperrten Baumgartner und dem angeschlagenen Wimmer wohl zwei Drittel der Innenverteidigung fehlen wird.

Fakten

Der FC Red Bull Salzburg verlor in der Bundesliga nur zwei der vergangenen 34 Spiele gegen den WAC (22S 10U), zuletzt im Grunddurchgang 2020/21 mit 2:3. Im Hinspiel dieser BL-Saison (0:0) holte der WAC nach zuvor acht Niederlagen in den vergangenen drei BL-Saisonen erstmals wieder einen Punkt gegen den FC Red Bull Salzburg.

Der FC Red Bull Salzburg würde mit einem Sieg den Grunddurchgang auf Platz 3 beenden – weiter vorne klassiert war Salzburg in dieser Saison der Bundesliga nur nach den ersten drei Spieltagen. Wenn der WAC nicht verliert, dann würden die Kärntner erstmals seit der Ligareform den Grunddurchgang vor Salzburg liegend beenden.

Der FC Red Bull Salzburg verlor nur ein Heimspiel in dieser Saison der Bundesliga (wie der FK Austria Wien und SK Puntigamer Sturm Graz) – kein Team weniger. Die Salzburger kassierten in dieser BL-Saison nur acht Gegentore in Heimspielen – geteilter Bestwert mit dem FK Austria Wien.

Der WAC holte 19 Punkte aus den ersten 10 Auswärtsspielen dieser Saison der Bundesliga – nur der SK Sturm Graz (20 – bei einem Spiel mehr) holte mehr Punkte. Mit einem Sieg in Salzburg würde der WAC die beste Heimmannschaft des Grunddurchgangs werden. Allerdings verlor der WAC die vergangenen vier BL-Auswärtsspiele beim FC Red Bull Salzburg mit 1:9 Toren.

Der FC Red Bull Salzburg erspielte sich in dieser Saison der Bundesliga den höchsten Expected-Goals-Wert (39,3). Der WAC agierte am effizientesten und erzielte um 9,4 Tore mehr als aufgrund der Chancenqualität zu erwarten gewesen wäre (44 Tore bei xG=34,6).

Letztes Duell: WAC 0:0 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 45 (27 Siege Salzburg, 13 Remis, 5 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Kawamura, Konate, Kjaergaard, Tijani, Guindo, Clark, Blank, Onisiwo / Scherzer, Kojzek, Atanga, Wimmer

Gesperrt: Bidstrup / Baumgartner

Gefährdet: Yeo / Jasic

SK Sturm Graz – LASK

Sonntag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Am vergangenen Spieltag verlor der SK Sturm Graz um ein Haar nicht nur das Grazer-Derby, sondern auch die Tabellenführung in der Bundesliga. Bis zur 87. Spielminute sah es ganz danach aus, ehe man mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten das Spiel komplett drehte und letztlich gewann. Allerdings war die Leistung von Sturm erneut nicht wirklich überzeugend und die Sorgenfalten wachsen im Lager des Doublesiegers. Nun kommt mit dem LASK ein Team angereist, welches dringend Punkte braucht und eine schwierige Aufgabe bevorsteht.

Der LASK auf der anderen Seite feierte ebenso einen Last-Minute Erfolg, mit dem man im Rennen um die Meistergruppe und den Platz in eben dieser festigte. Im Heimspiel gegen die WSG geriet man zwar zunächst in Rückstand, drehte danach jedoch auf und erspielte sich eine Chancenflut, um das Spiel in die eigene Richtung kippen zu lassen. Das gelang dann auch letztlich, wenn auch erst in der 94. Minute, in der Zulj den umjubelten Siegestreffer erzielte. Damit hat man es nun nach wie vor in der eigenen Hand den Einzug in die Meistergruppe zu schaffen und mit einem Sieg in Graz gelingt dieses Etappenziel auch, wobei man natürlich im Vergleich zur Konkurrenz die schwerste Aufgabe vor der Brust hat.

Fakten

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen den LASK ungeschlagen (2S 1U) – zuletzt von April bis Nov. 2021 so lange (2S 2U). Die Grazer trafen in den letzten acht BL-Duellen gegen den LASK immer (insg. 12 Tore) – eine längere Trefferserie gelang zuletzt von November 1999 bis November 2008 (12 in Serie).

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga die letzten drei Heimspiele gegen den LASK und blieb dabei ohne Gegentor. Vier BL-Heimsiege in Folge gelangen Sturm gegen den LASK zuletzt von April 2000 bis Juli 2007, in vier BL-Heimspielen in Folge blieben die Grazer gegen die Linzer Athletiker noch nie ohne Gegentor.

Der SK Sturm Graz gewann 13 der ersten 21 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – wie in der Meistersaison 2023/24. 14 Siege im Grunddurchgang holte der SK Puntigamer Sturm zuvor nur in der Saison 2022/23.

Der LASK holte in der Bundesliga aus den fünf Spielen in diesem Frühjahr die meisten Punkte (11). Das sind um vier (FC Blau-Weiß Linz) bzw. acht (SK Rapid) Punkte mehr als die beiden verbliebenen Kontrahenten um einen Platz in der Meistergruppe im Jahr 2025 holten. Der LASK ist 2025 in der Bundesliga ungeschlagen – wie sonst nur der FC Red Bull Salzburg (2S 3U – 10 Punkte).

Der LASK holte in dieser Saison der Bundesliga 17 Punkte nach Rückständen – so viele wie kein anderes Team. Sechs dieser 17 Punkte holte der LASK in den letzten beiden Spielen in Runde 20 in Klagenfurt und Runde 21 gegen die WSG Tirol – beide Male 2:1 nach 0:1-Rückstand. Nach 0:1-Rückständen gewann der LASK in dieser BL-Saison bereits fünfmal – alleiniger Höchstwert und so oft gelang dies den Linzer Athletikern in der Bundesliga-Historie sonst nur 1979/80 (auch 5-mal).

Letztes Duell: LASK 1:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 145 (58 Siege Sturm, 33 Remis, 54 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Borkovic, Mayulu / Boateng, Andrade, Pintor, Coulibaly, Maksimov, Jungwirth, Mustapha, Usor

Gesperrt: Niemand / Jovicic, Ziereis

Gefährdet: Chukwuani / Taoui

WSG Tirol – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Jakob Semler

Bitterer hätten aus Sicht der WSG Tirol die vergangenen beiden Spieltage nicht verlaufen können, nahmen sie doch jeweils den gleichen Verlauf. Gegen die beiden Linzer Vereine musste man jeweils in der Nachspielzeit das bittere 1:2 erleiden, womit man nach beiden Spielen mit leeren Händen die Heimreise antreten musste. Jedoch war man in beiden Begegnungen vor allem in der Schlussphase zu passiv und es gelang nicht für Entlastung zu sorgen. Daran muss man zwingend arbeiten, kommt doch nun mit der Austria das wohl formstärkste Team der letzten Monate, was eine große Herausforderung für die Wattener sein wird.

Ganz anders dagegen die Lage beim FK Austria Wien, der am vergangenen Spieltag eine der wohl besten Saisonleistungen auf das Feld zauberte. Gegen Nachzügler Austria Klagenfurt spielten sich die „Veilchen“ in einen regelrechten Rausch und erspielten sich nach 90 Minuten einen xG-Wert von 4 Toren – Höchstwert in dieser Saison. Der schwachen Chancenverwertung war es verschuldet, dass man nur 2:0 gewann, jedoch war das Spiel in Wirklichkeit nie in Gefahr. Nun möchte man den starken Grunddurchgang zum Abschluss mit einem weiteren Sieg krönen, um eventuell als alleiniger Tabellenführer in die Meisterrunde gehen zu können.

Fakten

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga vier der letzten fünf Spiele gegen die WSG Tirol (1N) – gleich viele wie von den ersten 10 BL-Duellen. In fünf der letzten sechs BL-Duelle blieb die Wiener Austria ohne Gegentor, davor nur in zwei der neun BL-Duelle.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga nur eines ihrer letzten 23 Spiele gegen Wiener Klubs (7U 15N), dieses aber im letzten Heimspiel gegen den FK Austria Wien (1:0 im April 2024). Seit dem 2:5 gegen den SK Rapid im Oktober 2021 erzielte die WSG in keinem der 17 BL-Spiele gegen einen Wiener Klub mehr als ein Tor und blieb dabei 11-mal torlos.

Der FK Austria Wien spielt mit 43 Punkten nach 21 Spielen seine beste Saison in der Bundesliga seit der Meistersaison 2012/13 (51 Punkte). Die Wiener Austria gewann 13 der ersten 21 BL-Spiele in dieser Saison – mit mindestens 13 Siegen nach 21 Spielen beendete der FAK die Saison immer in den Top 2 (8-mal Meister, 5-mal Vizemeister).

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga seit Anfang Oktober 11 der 13 Spiele (1U 1N). 11 Siege sind in diesem Zeitraum absoluter Höchstwert (SK Sturm Graz: 8). 34 Punkte sind um sieben mehr als das zweitbeste Team in diesem Zeitraum holte (SK Sturm: 27).

Der FK Austria Wien kassierte in dieser Saison der Bundesliga nur 19 Gegentore – Ligabestwert, so wenige Gegentore waren es für den FAK nach 21 Spielen einer BL-Saison zuletzt in der Meistersaison 2012/13 (damals nur 17 Gegentore).

Letztes Duell: Austria 3:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 21 (4 Siege WSG, 4 Remis, 13 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Sulzbacher, Skrbo / Kante, Wustinger, El Sheiwi, Kos, Handl

Gesperrt: Niemand / Fischer

Gefährdet: Skrbo, Müller / Prelec, Wiesinger

SK Austria Klagenfurt – SCR Altach

Sonntag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Für beide Mannschaften gibt es keine Möglichkeiten mehr sich für die Meistergruppe zu qualifizieren. In diesem Spiel haben die beiden Teams aber die Möglichkeit mit einem Erfolgserlebnis den Grunddurchgang abzuschließen und die Ausgangslage im unteren Playoff zu verbessern.

Altach konnte überraschend zuhause einen Punkt gegen RB Salzburg holen und zeigte eine starke Leistung gegen die roten Bullen, die zuvor ihre Spiele gegen Sturm und die Wiener Austria gewannen. Auf der Gegenseite war die Mannschaft von Trainer Peter Pacult im Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria chancenlos und hätte das Spiel noch höher verlieren müssen.

Dieses Spiel ist sicherlich schon ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die meisten Mannschaften im unteren Playoff erwarten wird. Aufgrund der Punkteteilung wird es wieder sehr eng unten werden und Schwächephasen wird man sich nicht leisten dürfen, wenn man mit dem Abstieg nichts zu tun haben will.

Fakten

Der SK Austria Klagenfurt verlor in der Bundesliga keines seiner sieben Spiele gegen den SCR Altach (5S 2U) – gegen kein anderes BL-Team absolvierten die Kärntner so viele BL-Spiele, ohne zu verlieren.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte in der Bundesliga gegen den SCR Altach 17 Tore in sieben Spielen (2,4 Tore pro Spiel) – der höchste Schnitt für die Kärntner. Beim 2:2 im ersten Saisonduell zwischen diesen beiden Teams kassierte der SKA jedoch erstmals zwei Gegentore gegen Altach.

Der SK Austria Klagenfurt holte in der Bundesliga vier seiner fünf Punkte im Jahr 2025 (1S 1U) in Heimspielen und erzielte in den letzten zwei Heimspielen fünf Tore –mehr als in den vorherigen fünf Heimspielen zusammen. Gegen Altach holte der SKA zu Hause sieben der möglichen neun Punkte (2S 1U) und erzielte sechs Tore in drei Spielen.

Der SCR Altach erzielte 72% seiner Treffer in der zweiten Hälfte (13 von 18) – der höchste Anteil eines Teams in dieser Saison der Bundesliga. Im Hinspielduell fixierte Paul-Friedrich Koller in Minute 72 den 2:2-Endstand.

Altachs Fabio Ingolitsch sah beim 1:1 gegen den FC Red Bull Salzburg seine vierte Rote Karte im 135. Spiel in der Bundesliga und wird den Altachern gegen den SK Austria Klagenfurt gesperrt fehlen. Beim SCRA ging in dieser BL-Saison kein anderer Spieler in so viele Zweikämpfe wie Ingolitsch (212).

Letztes Duell: Altach 2:2 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 7 (5 Siege Klagenfurt, 2 Remis)

Verletzt: Gkezos, Straudi, Schwarz / Tietietta

Gesperrt: Niemand / Ingolitsch

Gefährdet: Toshevski, Bobzien / Demaku, Koller, Gugganig