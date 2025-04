Faktencheck zur 24. Bundesliga-Runde 2024/25

Die 24.Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Zum Auftakt kommt es dabei direkt zu einem...

Die 24.Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Zum Auftakt kommt es dabei direkt zu einem Spitzenspiel, das bereits am Freitag-Abend stattfinden wird, wo der SK Sturm den SK Rapid zu einem stimmungsvollen Kracher empfängt. Die restlichen Spiele finden dann wie gewohnt am Wochenende statt, wo am Samstag unter anderem der LASK nach dem Cup-Aus den GAK zu einem Traditionsduell empfängt. Am Sonntag folgen dann die restlichen beiden Spiele der Meistergruppe, wo auch die Austria nach ihrem Aus im Cup Wiedergutmachung zu leisten hat und auf den Cupfinalisten WAC trifft.

SK Sturm Graz – SK Rapid

Freitag 19:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der SK Sturm musste erstmals nach einer sehr langen Zeit die Tabellenführung der Liga an die Wiener Austria abgeben. Zum Auftakt der Meistergruppe ging es für die Steirer zum schwierigen Gastspiel gegen den WAC, gegen den man sich ja in dieser Saison besonders schwertut. Nachdem man die ersten beiden direkten Duelle verlor, gab es nun in Wolfsberg ein 1:1 Unentschieden, wo man zumindest Schadensbegrenzung betrieb und einen frühen Rückstand egalisieren konnte. Überzeugend war der Auftritt jedoch nicht und haben die Grazer noch viel Luft nach oben. Nun kommt mit dem SK Rapid der nächste schwierige Gegner auf Sturm zu und darf man gespannt sein, wie man dieses heiße Duell bestreiten wird.

Der Auftakt in die Meistergruppe war für den SK Rapid zweifellos enttäuschend und begrub wohl auch die allerletzten Titelhoffnungen. Im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg legte man zwar eine gute Anfangsphase hin und konnte das Spiel offen gestalten, verlor jedoch im Verlauf der Partie immer mehr die Kontrolle und konnte letztlich speziell im zweiten Durchgang überhaupt nicht mehr ins Spiel finden, weshalb man sich auch mit 0:2 geschlagen geben musste. Ohne die lautstarke Unterstützung der Fans wirkten die Hütteldorfer etwas energielos und fehlte der berühmte Funke auf dem Feld. Das sollte in dieser Begegnung anders sein, wird doch die Stimmung hervorragend sein und sollte das genügend Kräfte freisetzen können.

Fakten

Der SK Sturm Graz blieb in den neun Heimspielen unter Christian Ilzer in der Bundesliga gegen den SK Rapid ungeschlagen (5S 4U) – so lange blieb Sturm daheim gegen Rapid nie zuvor ungeschlagen. Nun wird mit Jürgen Säumel erstmals seit Juni 2020 nicht Ilzer die Grazer in einem BL-Heimspiel gegen Rapid betreuen, damals verlor Sturm unter Thomas Hösele mit 2:3 nach einer 2:0-Führung das Heimspiel gegen den SK Rapid.

Der SK Sturm Graz ist erstmals seit der 7. Runde (Sept. 24) nicht Tabellenführer in der Bundesliga. Die Grazer blieben aber zum dritten Mal in Folge im ersten Spiel der Meistergruppe ungeschlagen (2S 1U), nach zuvor vier Auftakt-Niederlagen in Folge. In den ersten zwei Meistergruppen-Spielen blieben sie noch nie ungeschlagen.

Der SK Sturm Graz ist freitags seit vier Spielen in der Bundesliga ungeschlagen (2S 2U) – beide Siege in diesem Zeitraum gelangen gegen den SK Rapid in Heimspielen (jeweils 1:0). Der SK Rapid ist seit fünf Freitagsspielen in der ADMIRAL Bundesliga sieglos (2U 3N) – der letzte Sieg gelang am 22. Jänner 2021 gegen den SK Puntigamer Sturm Graz (4:1 H).

Der SK Rapid verlor erstmals in der Geschichte der Bundesliga fünf der ersten sieben BL-Spiele des Kalenderjahres. Rapid ist seit drei Saisonen am ersten Spieltag nach dem Grunddurchgang sieglos (1U 2N), in den vergangenen beiden Saisonen gewann Rapid aber anschließend das zweite Spiel.

SK-Sturm-Trainer Jürgen Säumel absolvierte als Spieler in der Bundesliga 22 Spiele gegen den SK Rapid – sein Höchstwert. Dabei kassierte er 11 Niederlagen (5S 6U) – ebenfalls sein Höchstwert. Sein einziges Bundesliga-Tor gegen Rapid erzielte er am 15. September 2007 (5:1 A), auf Rapid-Seite waren Geschäftsführer Steffen Hofmann und Co-Trainer Stefan Kulovits im Einsatz.

Letztes Duell: Altach 1:2 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 214 (59 Siege Sturm, 59 Remis, 106 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Borkovic, Mayulu, Karic / Burgstaller, Orgler, Wurmbrand

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gorenc-Stankovic, Chukwuani / Auer, Grgic

Nächstes Spiel: Salzburg-Sturm / Rapid-Austria

SK Austria Klagenfurt – SCR Altach

Samstag 17:00,28 Black Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Der SK Austria Klagenfurt legte einen tollen Start in die Qualifikationsgruppe hin und sammelte „Big-Points“ im Kampf gegen den Abstieg. Beim Gastspiel in Hartberg geriet man zwar in Rückstand und hätte ein kompliziertes Spiel erwartet, jedoch zeigten die Violetten Moral und konnten sich auf ihren Stürmer Toshevski verlassen, der einen Dreierpack in dieser Begegnung schnürte und so seine Mannschaft beim 3:2-Sieg auf die Siegerstraße brachte. Damit bauten die Kärntner den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf fünf Zähler heraus und liegen aktuell sogar auf einen möglichen Playoff-Platz. Nun wartet das nächste Schlüsselspiel auf die Klagenfurter, könnte man doch mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Altach auf acht Punkte davonziehen und wäre der Klassenerhalt damit zum Greifen nahe.

Ganz anders dagegen die Lage beim SCR Altach, wo der Auftakt in die Qualifikationsgruppe in die Hose ging. Im Heimspiel gegen den LASK zeigte man an und für sich einen guten Auftritt und dominierte über weite Strecken diese Partie. Jedoch kassierte man einfache Gegentore und konnte auf der anderen Seite aus der Überlegenheit und den Torchancen kein Kapital schlagen, weshalb man mit 0:2 verlor. Nun wartet das nächste wichtige Spiel auf die Vorarlberger und geht es erneut nach Klagenfurt, wo man vor wenigen Wochen bereits spielte. Damals kassierte man in der Nachspielzeit den 2:2 Ausgleich, weshalb man diesmal hofft, den Sack zumachen zu können und wichtige drei Punkte zu entführen.

Fakten

Der SK Austria Klagenfurt verlor in der Bundesliga keines seiner acht Spiele gegen den SCR Altach (5S 3U) – gegen kein anderes Team blieben die Kärntner in den ersten acht BL-Duellen ungeschlagen. In dieser BL-Saison punktete Altach aber in beiden Duellen (2U), in den ersten sechs Duellen zusammen nur einmal.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte in der Bundesliga gegen den SCR Altach 19 Tore in acht BL-Spielen (2,4 Tore pro Spiel) – der höchste Schnitt für die Kärntner. In beiden Saisonduellen zwischen diesen beiden Teams kassierte der SKA jedoch jeweils zwei Gegentore, davor in den sechs Duellen zusammen nur zwei Gegentore.

Der SK Austria Klagenfurt feierte durch das 3:2 in Hartberg den zweiten Sieg in der Bundesliga im Jahr 2025 – zuvor gewann der SKA in diesem Jahr nur in der 19. Runde gegen den Grazer AK (4:2 H). Klagenfurt punktete überhaupt erstmals zum Gruppenphasen-Auftakt, nach zuvor drei Niederlagen in der Meistergruppe.

Der SCR Altach holte zwei seiner drei Siege in dieser Saison in der Bundesliga in Auswärtsspielen – beide allerdings in Linz (2:1 gegen den LASK in der 2. Runde und 3:1 bei Blau-Weiß in der 18. Runde). Im Jahr 2025 punktete Altach in zwei der drei Auswärtsspiele (1S 1U 1N) – so oft wie im Herbst in acht Auswärtsspielen.

Der SCR Altach erzielte 40% der Tore nach Standards (8 von 20) – nur der SK Austria Klagenfurt (56% – 14 von 25) in dieser Saison der Bundesliga mit einem höheren Anteil.

Letztes Duell: Klagenfurt 2:2 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 8 (5 Siege Klagenfurt, 3 Remis)

Verletzt/Angeschlagen: Straudi, Koch, Schwarz, Juncaj / Dietz

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Bobzien, Toshevski / Demaku, Koller, Gugganig

Nächstes Spiel: WSG-Klagenfurt / GAK-Altach

LASK – Grazer AK

Samstag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Wunden lecken heißt es seit einigen Tagen beim LASK, nachdem man ein großes Ziel vorzeitig ad acta legen musste. Im Cup-Halbfinale gegen den WAC lief zunächst alles nach Plan und ging man nicht nur früh in Führung, sondern konnte diese auch bis in die Schlussphase verteidigen, ehe die Gäste den späten Ausgleich erzielten. Im Elfmeterschießen versagten dann den Oberösterreichern die Nerven, weshalb man nicht ins Finale einzog und ausschied. Nun muss man nicht nur die emotionalen, sondern auch die körperlichen Strapazen überwinden und zurück in die Spur finden. Mit dem GAK kommt ein Gegner, der um jeden Zentimeter kämpfen und den Linzern alles abverlangen wird.

Sein Debüt und die Rückkehr in die österreichische Bundesliga hätte sich der neue GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer sicherlich etwas besser vorgestellt und gab es zum Auftakt in die Qualifikationsgruppe ein 0:0 gegen die WSG. Allerdings war es offensichtlich, dass der Fokus bei den Grazern auf die defensive Kompaktheit lag, mit der man das Team zunächst stabilisieren wollte. Den „Lucky-Punch“ konnte man zwar nicht setzen, allerdings zumindest den Vorsprung auf den Tabellenletzten Altach minimal ausbauen. Nun wartet zwar ein schwieriges Gastspiel in Linz auf die Steirer, jedoch wohl zum richtigen Zeitpunkt, wird der Gegner doch angeschlagen sein und mit den Strapazen zu kämpfen haben.

Fakten

Der LASK ist in dieser Saison der Bundesliga gegen den Grazer AK 1902 ungeschlagen (1S 1U), drei ungeschlagene BL-Spiele in Folge gab es für die Linzer Athletiker zuletzt 1997/98. Eine gesamte BL-Saison ohne Niederlage gegen die Grazer gelang dem LASK zuletzt 1986/87.

Der LASK ist seit dem eigenen Aufstieg 2017 in Heimspielen in der Bundesliga gegen Aufsteiger ungeschlagen (5S 3U). Von den 16 Duellen seit 2017 insgesamt gegen Aufsteiger verloren die Linzer Athletiker nur zwei, zuletzt in der 14. Runde der Vorsaison gegen den FC Blau-Weiß Linz (0:2 A).

Der LASK gewann in der Bundesliga vier seiner letzten fünf Spiele (1N) und feierte dabei genauso viele Siege wie in den vorherigen 11 BL-Spielen zusammen. Der LASK traf in jedem seiner letzten fünf BL-Spiele doppelt – eine so lange Serie mit mind. zwei Toren pro Spiel gab es für die Linzer Athletiker zuletzt 2019/20 unter Valerien Ismael.

Der Grazer AK 1902 gewann in der 23. Runde nur 42% der Zweikämpfe – Tiefstwert. Über die gesamte Saison sind es in der Bundesliga 46,9% – nur beim SCR Altach weniger (46,7%). Der LASK gewann beim Gruppenphasen-Auftakt 57,6% der Duelle – nur die WSG Tirol (58%) mehr.

Ferdinand Feldhofer gewann wie seine beiden Vorgänger in dieser Saison in der Bundesliga Gernot Messner und Rene Poms sein erstes BL-Spiel auf der Bank des Grazer AK 1902 nicht, beide blieben auch im zweiten Spiel sieglos (jeweils remis). Der letzte GAK-Trainer, der sein erstes BL-Spiel gewann, war Walter Schachner 2002.

Letztes Duell: GAK 0:0 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 106 (39 Siege LASK, 29 Remis, 38 Siege GAK)

Verletzt/Angeschlagen: Usor, Mustapha, Jungwirth, Maksimovc, Smolcic / Vucic

Gesperrt: Bello / Maderner

Gefährdet: Taoui / Schriebl, Italiano, Cipot

Nächstes Spiel: Hartberg-LASK / GAK-Altach

WSG Tirol – TSV Hartberg

Der TSV Hartberg hatte unter der Woche allen Grund zum Jubeln, denn die Steirer schafften gegen die Wiener Austria den Aufstieg und stehen völlig überraschend im Cup-Finale, wo man gegen den WAC treffen wird. Bis es aber soweit ist, stehen einige Aufgaben in der Bundesliga an.

Am Samstag muss man zur WSG reisen und für die Hartberg-Fans bleibt es zu hoffen, dass die Euphorie über den Aufstieg stärker ins Gewicht fällt als die Müdigkeit nach dem kräfteaufreibenden Spiel in Favoriten. Akteure wie Donis Avdijaj ließen gegen die Austria alles auf dem Platz und waren nach dem Schlusspfiff sichtlich k.o..

Ob in diesem Duell viele Tore zu erwarten sind, ist ein wenig fraglich. Das Duell in der vergangenen Runde zwischen der WSG Tirol und dem GAK endete torlos und auch in den letzten drei Begegnungen vielen nicht viele Treffer. Zuletzt gab es im Februar ebenfalls ein 0:0-Unentschieden und in den beiden Duellen davor setzte sich jeweils die Heimmannschaft mit 1:0 durch. Nur wenn man noch weiter zurückblickt, findet man klare Hartberg-Siege. Im Mai und Oktober 2023 setzten sich die Steirer zuhause jeweils mit 3:0 und 5:0 gegen die WSG Tirol durch.

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Fakten

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga nur eines ihrer letzten sechs Spiele gegen den TSV Hartberg (2U 3N) – mit 1:0 im März 2024, zudem blieben die Tiroler in diesen sechs Spielen viermal torlos und erzielten nur zwei Tore.

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga nur das erste Auswärtsspiel bei der WSG Tirol (1:0 im Oktober 2019) und ist seither in der Bundesliga bei der WSG sieglos (4U 3N). Die WSG Tirol blieb gegen kein anderes BL-Team sieben Heimspiele in Folge ungeschlagen.

Der TSV Hartberg verlor beim 2:3 gegen den SK Austria Klagenfurt erstmals seit dem Aufstieg in die Bundesliga ein Spiel, in dem sie mindestens fünf Großchancen zu verbuchen hatten – so etwas passierte in dieser BL-Saison sonst nur noch dem SCR Altach im August 2024 gegen die WSG Tirol.

Obwohl die WSG Tirol (12) die wenigsten Schüsse nach Hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen) abgab, erzielten die Tiroler drei Tore nach Hohen Ballgewinnen – nur der WAC (5) in dieser Saison der Bundesliga mehr.

WSGs Jonas David schloss beim 0:0 gegen den Grazer AK 1902 jedes seiner fünf Tacklings erfolgreich ab – kein anderer WSG-Spieler absolvierte in dieser Saison der Bundesliga in einem Spiel mehr Tacklings mit einer 100%-igen Erfolgsquote. Seit seinem BL-Debüt im November 2024 gewann nur Mads Bidstrup mehr Tacklings (25) als David (24).

Letztes Duell: WAC 3:0 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 16 (7 Siege WSG, 4 Remis, 5 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Eckmayr, Sulzbacher / Niemand

Gesperrt: Niemand / Komposch

Gefährdet: Müller, Skrbo / Avdijaj, Heil, Kainz, Komposch, Karamatic

Nächstes Spiel: WSG-Klagenfurt / Hartberg LASK

FC Red Bull Salzburg – FC Blau-Weiß Linz

Sonntag 14:30, Red Bull-Arena, Schiedsrichter: Jakob Semler

Auch in der Meistergruppe setzt der FC Red Bull Salzburg seinen Erfolgslauf fort und feierte zum Auftakt einen sehr wichtigen Sieg. Im Auswärtsspiel beim SK Rapid zeigte man insgesamt eine reife Leistung und präsentierte sich vor allem im spielerischen Bereich verbessert und gewann hochverdient mit 2:0, und dass, obwohl man mit Gloukh den wichtigsten Spieler vorgeben musste. Damit konnten die Bullen den Abstand nach hinten ausbauen und nach vorne etwas verkürzen, weshalb man nur noch zwei Zähler hinter dem Tabellenzweiten Sturm liegt. Nun kommt allerdings mit BW Linz ein schwieriger und kompakter Gegner, gegen die man sich in dieser Saison bislang am schwersten tat. Hier werden Lösungen gefragt sein, um den Sieg einzufahren und Druck nach oben weiter auszuüben.

Auf der anderen Seite verlief der Auftakt vom FC Blau-Weiß Linz weniger erforderlich und musste man im ersten Heimspiel in der Meistergruppe etwas Lehrgeld zahlen. Die eigene Aggressivität wurde gegen einen verwendet und verschlief man vor allem den ersten Durchgang, weshalb man recht rasch gegen Tabellenführer Austria mit 0:2 in Rückstand lag. In der zweiten Halbzeit konnte man dann zwar deutlich zulegen und dominierte das Spielgeschehen, gelang es jedoch nicht den Anschlusstreffer zu erzielen, um das Spiel nochmal spannend zu machen. Nun wartet auf die Linzer der nächste harte Brocken und geht es zu formstarken Salzburgern, wo es definitiv starke 90 Minuten brauchen wird, um etwas mitnehmen zu können.

Fakten

Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga das Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz am 2. Spieltag mit 5:1 und erzielte dabei so viele Tore wie in keinem anderen BL-Spiel in der laufenden Spielzeit. Dieses 5:1 ist allerdings der einzige Salzburg-Sieg in vier BL-Duellen gegen Blau-Weiß (1U 2N).

Der FC Red Bull Salzburg startete immer mit einem Sieg ins erste Spiel der Meistergruppe (7 Siege, 21 Tore, 3 Gegentore). Die Salzburger sind in der ADMIRAL Bundesliga in Heimspielen der Meistergruppe ungeschlagen (23S 7U) und blieben nur in einem dieser 30 Heimspiele torlos – im April 2023 gegen den LASK (0:0 H).

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 11 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen (6S 5U) – erstmals so lange seit Oktober 2023 bis April 2024 (14 Spiele) und am längsten von allen aktuellen BL-Teams. Salzburg gewann vier der letzten fünf BL-Spiele (1U) und holte in diesen fünf Spielen so viele Siege wie in den vorangegangenen 15 BL-Spielen (4S 7U 4N).

Der FC Blau-Weiß Linz gewann in der Bundesliga das letzte Auswärtsspiel beim WAC mit 2:1. Zwei BL-Auswärtssiege in Folge gelangen den Blau-Weißen nur im September 2023 (4:2 bei der WSG & 1:0 beim FC Red Bull Salzburg).

Der FC Red Bull Salzburg (79) nahm in dieser Saison der Bundesliga die meisten Startelfwechsel vor. Der FC Blau-Weiß Linz nahm von einem auf den nächsten BL-Spieltag 39 Wechsel in der Startelf vor – nur der FK Austria Wien (30) in dieser BL-Saison weniger.

Letztes Duell: BW Linz 2:0 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 4 (1 Sieg Salzburg, 1 Remis, 2 Siege BW Linz)

Verletzt/Angeschlagen: Kawamura, Kjaergaard, Konate, Tijani, Blank, Daghim, Schlager / Lukse, Dantas, Joao Luiz

Gesperrt: Yeo, Capaldo / Niemand

Gefährdet: Niemand / Pirkl, Pasic

Nächstes Spiel: Salzburg-Sturm / BW Linz-WAC

FK Austria Wien – Wolfsberger AC

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Arnes Talic

Nach langer Zeit und einer regelrechten Erfolgswelle, bei der man 15 der letzten 17 Spiele gewinnen konnte, musste der FK Austria Wien einen großen Rückschlag hinnehmen. Im Cup-Halbfinale gegen Nachzügler Hartberg war vor ausverkauftem Haus eigentlich alles angerichtet, um den lang ersehnten Einzug ins Finale zu schaffen und die Chance auf einen Titelgewinn zu haben. Jedoch machten den Violetten speziell im zweiten Durchgang die Nerven einen Strich durch die Rechnung und agierte man zu verkrampft, um einen Rückstand zu egalisieren, weshalb man mit 0:1 verlor. Nun müssen die „Veilchen“ ihre Wunden lecken und schnell auf die Erfolgsspur zurückfinden, um zumindest in der Liga im Titelrennen zu verbleiben. Allerdings fallen mit den gesperrten Fitz und Dragovic die beiden wichtigsten Spieler für dieses Duell aus, was die ohnehin schon schwere Aufgabe gegen den WAC noch unangenehmer macht.

Anders als die Austria, gelang es dem Wolfsberger AC, den Sprung in das Cupfinale zu meistern und sich im Halbfinale gegen den LASK durchzusetzen. Lange Zeit mussten die Kärntner dabei einen Rückstand hinterherlaufen und leiden, ehe man in der Schlussphase doch noch den Ausgleich erzielte. Nach der ereignislosen Verlängerung ging es dann ins Elfmeterschießen, wo man einen kühlen Kopf bewahrte, alle Elfmeter verwandelte und so schlussendlich jubeln und den Einzug ins Finale feiern konnte. Nun hofft man klarerweise, diesen Flow mit in die nächste Aufgabe nehmen zu können und den schwierigen Gang zum Tabellenführer Austria zu meistern. Man darf gespannt sein, ob die Verlängerung in den Beinen ein Problem für die Wölfe darstellen wird oder die Freude über das erreichte Ziel für frische Beine sorgt.

Fakten

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga die letzten drei Duelle gegen den WAC – wie zuvor nur 2016/17. Vier BL-Duelle in Folge gewann die Wiener Austria gegen den WAC bislang nie.

Der FK Austria Wien gewann 15 der ersten 23 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – mit mindestens 15 Siegen nach 23 Spielen beendete der FAK die Saison immer in den Top 2 (7-mal Meister, 3-mal Vizemeister). Zum Vergleichszeitpunkt in der Drei-Punkte-Ära holte die Wiener Austria nur 2012/13 (18) und 2002/03 (16) so viele Siege, in beiden Saisonen wurde der FAK am Saisonende Meister.

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga 13 der letzten 15 Spiele – so viele wie kein anderes Team seit Runde 9. Das Team mit den zweitmeisten Siegen im Vergleichszeitraum ist der SK Sturm (9). Die Wiener Austria kassierte in diesen 15 BL-Spielen nur acht Gegentore – so wenige wie kein anderes Team.

Der WAC ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen den Tabellenführer ungeschlagen (2S 1U). Das gelang dem WAC zuletzt 2020. Länger gelang das zuletzt 2015/16, als die Kärntner in vier solcher BL-Duelle in Folge ungeschlagen blieben (2S 2U) – eines dieser vier Duelle damals war ein Heimspiel gegen den FK Austria Wien (2:0).

Austria Wiens Andreas Gruber absolviert bei einem Einsatz gegen den WAC sein 250. Spiel in der Bundesliga und würde dann zum 26. Mal gegen den WAC auflaufen – so oft wie gegen kein anderes Team. Der 29-jährige Offensivspieler gewann 14-mal gegen den WAC und erzielte gegen die Kärntner sieben Tore – jeweils persönlicher Bestwert für Gruber gegen ein BL-Team.

Letztes Duell: WAC 0:1 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 44 (19 Siege Austria, 9 Remis, 16 Siege WAC)

Verletzt: El Sheiwi, Wustinger, Kante, Gruber, Guenouche / Scherzer, Atanga

Gesperrt: Fitz, Dragovic / Niemand

Gefährdet: Prelec, Wiesinger, Galvao / Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-Austria / BW Linz-WAC