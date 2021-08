Faktencheck zur 3. Bundesliga-Runde 2021/22

Der dritte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt etwa der SK Sturm...

Der dritte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt etwa der SK Sturm Graz seinen „Lieblingsgegner“ den SCR Altach in der steirischen Landeshauptstadt zum Duell um die drei Punkte. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo u.a. die bereits sich in blendender Verfassung befindlichen Salzburger Bullen die sieglose Wiener Austria empfangen.

SK Sturm Graz – SCR Altach

Samstag 17:00, Merkur-Arena, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Der SK Sturm Graz meisterte zuletzt die schwierige Aufgabe mit dem Auswärtsspiel in Wolfsberg, wo man sich nach der Auftaktniederlage gegen Meister Salzburg rehabilitieren konnte. Dabei sahen die Anzeichen gar nicht gut aus und man geriet recht früh nach einer Standardsituation in Rückstand, womit man erst mal fertig werden musste. Doch die Reaktion der Steirer war vorbildlich und man konnte innerhalb weniger Minuten nicht nur den Rückstand egalisieren, sondern auch noch den Grundstein für den letztlich ungefährdeten 4:1 Erfolg legen. Herausragend dabei war Jakob Jantscher, der an allen Treffern direkt beteiligt war und seine starke Form der letzten Saison scheinbar konservieren konnte. Nun gilt es auch gegen die „Kleinen“ der Liga souverän aufzutreten und die qualitative Überlegenheit auf das Feld zu bringen, wobei die Bilanz gegen die Vorarlberger sehr gut aussieht und Hoffnung gibt.

Auch für den SCR Altach lief es nach der Auftaktniederlage gegen den LASK am vergangenen Spieltag wesentlich besser und man konnte ebenso wie der kommende Gegner Wiedergutmachung leisten. Obwohl man nur 30 Prozent Ballbesitz hatte und die meiste Zeit mit der Defensive beschäftigt war, konnte man dank der eigenen Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor den Grundstein für den Erfolg legen und setzte sich letztlich mit 2:1 gegen Hartberg durch. Damit kehrte man mit wichtigen drei Zählern aus der Steiermark nach Vorarlberg zurück und schrieb erstmals in der Tabelle an. Nun möchte man bei der nächsten Reise in die Steiermark erneut mit Punkten im Gepäck die Heimreise antreten, was allerdings alles andere als leicht wird, geht es doch gegen den eigenen Angstgegner der Liga.

– Der SK Sturm Graz traf in den vergangenen 6 Spielen in der Bundesliga gegen den SCR Altach immer (insgesamt 11-mal) – wie zuvor nur von April 2015 bis Mai 2017 (9 Spiele mit 24 Toren).

– Der SK Sturm Graz gewann 76% der Heimspiele in der Bundesliga gegen den SCR Altach (13 von 17) – höchster Anteil gegen alle Teams mit mehr als 6 Heimspielen.

– Der SCR Altach gewann das 1. Auswärtsspiel der Saison der Bundesliga (2:1 in Hartberg) – wie zuvor nur 2016. Die ersten 2 Auswärtsspiele einer BL-Saison gewann Altach noch nie.

– Der SCR Altach kassierte in den ersten 2 Spielen 2 Gegentore. So wenige waren es in der Bundesliga zuvor nur 2014/15 und 2016/17 – die einzigen 2 Saisonen, die Altach in den Top 6 beendete.

– Der SK Sturm Graz erzielte in der 2. Runde gegen den WAC 3 Kopfballtore und damit in diesem Spiel gleich viele wie in der gesamten Vorsaison der Bundesliga.

Letztes Duell: Altach 2:1 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 34 (20 Siege Sturm, 8 Remis, 6 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Trummer, Ingolitsch, Mwepu, Jantscher / Edokpolor, Prokopic, Bischof

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-Sturm/ Altach-Rapid

SV Ried – FC Admira

Samstag 17:00, Josko-Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Die SV Ried steht nach zwei Runden mit drei Punkten in der Tabelle da und damit ist man wohl auch voll im Soll bzw. war damit nach der harten Auslosung nicht unbedingt zu rechnen. Nach dem Auftakterfolg gegen die Wiener Austria musste man nach Salzburg, wo man mit einer Niederlage rechnen musste. Doch es war letztlich nicht nur eine Niederlage, die man gegen die Bullen erlitt, sondern eine Demontage nach allen Regeln der Kunst und mit dem 1:7 war man letztlich sogar noch gut bedient. Den Spielern war die Erleichterung anzusehen, als der Schlusspfiff letztlich erfolgte. Die gute Nachricht für die Innviertler ist, dass man nun längere Zeit vor einem Duell mit den Salzburgern verschont bleibt und nun eine deutlich angenehmere Aufgabe vor der Brust hat. Das Spiel gegen die Admira wird dann auch eine gute Standortbestimmung sein, um zu sehen wo man genau steht.

Der Start des FC Admira hat nach zwei Runden etwas Ungewöhnliches, auch wenn es die Auslosung gut mit den Niederösterreichern meinte. Mit vier Punkten aus zwei Spielen war dennoch nicht unbedingt zu rechnen und damit finden sich die Südstädter auf dem zweiten Rang wieder. Normalerweise sah der Auftakt der Admira in der Vergangenheit anders aus und man musste länger auf Zuwachs auf das Punktekonto warten. Doch Neo-Trainer Andi Herzog schaffte es trotz eines größeren Umbruchs recht schnell eine Mannschaft zu formen, in der einige spannende Akteure vertreten sind. Dabei stach vor allem Jungstar Babuscu zuletzt heraus, der als 17-Jähriger mit einem Doppelpack seine ersten Treffer in der Bundesliga erzielen konnte und damit einen wichtigen Beitrag beim 4:0 Sieg über Aufsteiger Klagenfurt leistete. Nun hoffen die Südstädter auch im dritten Spiel ungeschlagen zu bleiben und eine Serie zu starten, damit man sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzt.

– Die SV Ried gewann gegen den FC Admira 23 Spiele in der Bundesliga, mehr als gegen jedes andere Team.

– Die SV Ried blieb in den vergangenen 3 Spielen in der Bundesliga gegen den FC Admira ohne Gegentor – wie zuvor nur 2005/06.

– Die SV Ried ist seit 16 Heimspielen in der Bundesliga gegen den FC Admira ungeschlagen (8 Siege, 8 Remis) – Klubrekord für die Innviertler.

– Der FC liegt auf Platz 2 in der Tabelle der Bundesliga – erstmals seit September 2015.

– Der FC Admira erzielte 5 Tore in den ersten 2 Spielen dieser Saison der Bundesliga. Das gelang den Niederösterreichern erstmals in der 3-Punkte-Ära zu Beginn einer BL-Saison.

Letztes Duell: Ried 0:0 Admira

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 56 (23 Siege Ried, 20 Remis, 13 Siege Admira)

Verletzt/Angeschlagen: Gragger, Ziegl / Datkovic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Ried / Admira-Salzburg

Austria Klagenfurt – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Wörthersee-Stadion, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Einen eigenwilligeren Auftakt, als es die Austria Klagenfurt bislang erlebte, sieht man auch nicht aller Tage. Nach zwei Spielen steht man schon bei drei (!) Platzverweisen und musste damit in den bisherigen Spielen mit einem ordentlichen Rucksack auftreten. Vor allem am vergangenen Wochenende gegen die Admira war dies eklatant und erhielt man bereits nach einer halben Stunde zwei Platzverweise, womit man klarerweise klar unterlegen war und letztlich auch mit 0:4 verlor, auch wenn man sich lange Zeit tapfer wehrte. Nun wird es für den Aufsteiger in den kommenden Spielen vor allem darum gehen, zu Elft die Spiele zu beenden, um damit auch die eigenen Siegchancen zu erhöhen. Mit dem TSV Hartberg hat man dabei auch einen Gegner auf Augenhöhe vor der Brust, bei dem man sich einen Punktegewinn ausrechnen kann.

Der TSV Hartberg auf der anderen Seite steht nach zwei Runden mit drei Zählern da, was schon mal besser ist als der Start in der vergangenen Saison. Doch er hätte auch besser ausfallen können, hätte man sich gegen den SCR Altach nicht einen Selbstfaller geleistet. Obwohl man die dominante Mannschaft war und das Spiel unter Kontrolle hatte, musste man sich letztlich mit 1:2 geschlagen geben und brachte auch der Sturmlauf in der Schlussphase nichts mehr. Neo-Trainer Russ stellte sich jedenfalls vor die Mannschaft und nahm die Niederlage auf seine Kappe, auch wenn dies wohl eher den Spielern zuzuschreiben ist. Nun hat man die Gelegenheit, Wiedergutmachung zu leisten und gegen den Aufsteiger erneut anzuschreiben, um auf Kurs zu bleiben.

– Der SK Austria Klagenfurt und der TSV Hartberg treffen erstmals in einem Pflichtspiel in den oberen 2 Ligen (inkl. ÖFB Cup) aufeinander.

– In der Regionalliga-Saison 2016/17 gewann der SK Austria Klagenfurt das Heimspiel 3:1, der TSV Hartberg sein Heimspiel 5:0. Hartberg stieg am Ende der Saison als Tabellenerster in die 2. Liga auf.

– Der TSV Hartberg kassierte 2 Gegentore in den ersten 2 Spielen – erstmals so wenige in den ersten 2 Runden einer Saison der Bundesliga.

– Der TSV Hartberg gewann das 1. Auswärtsspiel mit 2:0 beim SK Rapid Wien und startete damit erstmals mit einem Auswärtssieg in eine Saison der Bundesliga.

– Dario Tadic erzielte in den ersten 2 Runden 3 Tore, das gelang ihm in der Bundesliga nie zuvor.

Letztes Duell: Klagenfurt 3:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 2 (1 Sieg Klagenfurt, 1 Sieg Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Von Haacke, Paul / Swete, Belakovic, Luckeneder

Gesperrt: Gkezos, Wimmer / Yoda

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-Klagenfurt / Hartberg-Ried

SK Rapid Wien – Wolfsberger AC

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Nach dem wechselhaften Start konnte sich der SK Rapid zuletzt wieder stabilisieren und mit zwei guten Leistungen innerhalb weniger Tage aufwarten. Nachdem man in der Liga im schwierigen Auswärtsspiel gegen den LASK mit einem 1:1 Unentschieden heimkehrte, folgte unter der Woche in der Qualifikation zur Europa League ein enorm wichtiger Sieg. Gegen Famagusta feierte man vor der heimischen Kulisse einen souveränen 3:0 und ist damit nicht nur mit mehr als einem Bein in der nächsten Runde, sondern hat auch de facto eine Gruppenphase im Herbst fixiert. Nun wartet in den intensiven Wochen ein weiteres schweres Spiel gegen den WAC wo man hofft, den ersten Sieg in der Liga folgen zu lassen, um damit den Rückstand auf die Tabellenspitze nicht zu vergrößern.

Der Wolfsberger AC auf der anderen Seite hat sich den Start in die Saison sicherlich gänzlich anders vorgestellt und wartet ebenfalls nach wie vor auf den ersten vollen Erfolg. Nach dem späten Schock gegen den Lokalrivalen Austria Klagenfurt folgte im „Pack-Derby“ gegen Sturm ebenfalls ein schwer zu verdauendes Spiel. Obwohl man früh in Führung ging, führten Nachlässigkeiten bei Standards und eigene zum Teil haarsträubende Fehler zu einer deutlichen Niederlage gegen Sturm und man musste sich mit 1:4 geschlagen geben. Damit wird der Druck auf Neo-Trainer Dutt natürlich nicht kleiner und langsam muss man anfangen zu liefern. Die Auslosung meint es auch nicht gut mit den Lavanttaler und ein Punktegewinn wäre hier wohl bereits als Erfolg zu werten.

– Der SK Rapid Wien gewann 4 der vergangenen 6 Spiele gegen den WAC (2 Niederlagen) und damit so viele wie in den 15 Spielen in der Bundesliga zuvor.

– Der SK Rapid Wien traf in den vergangenen 9 Duellen in der Bundesliga gegen den WAC immer (21 Tore) – wie sonst nur von Juli 2013 bis August 2016, damals in 13 Spielen (30 Tore).

– Der SK Rapid Wien verlor das erste Heimspiel mit 0:2 gegen den TSV Hartberg. Mit 2 Heimniederlagen startete Rapid noch nie in eine Saison der Bundesliga.

– Der WAC erzielte die letzten 6 Tore in Auswärtsspielen beim SK Rapid Wien in den zweiten 45 Minuten. Der letzte WAC-Treffer in der Bundesliga in einem Auswärtsspiel bei Rapid datiert am 23. September 2017 – Gschweidl traf in Minute 19.

– Der WAC ließ 8,3 gegnerische Pässe außerhalb des eigenen Verteidigungsdrittels zu, bevor eine defensive Aktion erfolgte – nur der FC Red Bull Salzburg agierte hier an den ersten beiden Spieltagen aggressiver und ließ nur 6,2 Pässe pro Passsequenz (PPDA) zu.

Letztes Spiel: Rapid 1:2 WAC

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 34 (13 Siege Rapid, 10 Remis, 11 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Kitagawa, Petrovic, Stojkovic / Novak, Vielgut, Henriksson

Gesperrt: Ljubicic / Leitgeb

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Rapid / WAC-WSG

Red Bull Salzburg – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, Red Bull-Arena, Schiedsrichter: Andreas Heiß

Bereits früh in der Saison präsentiert sich der FC Red Bull Salzburg in blendender Verfassung, womit nach einigen hochkarätigen Abgängen nicht unbedingt zu rechnen war. Neo-Trainer Jaissle hat es in kürzester Zeit geschafft, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, mit einigen herausragenden Talenten, die ihr Potenzial aktuell auch voll ausschöpfen. Die Folge ist, dass man in der Bundesliga nicht nur mit sechs Punkten und zehn erzielten Toren gestartet ist, sondern auch zuletzt die beiden spanischen Riesen Atletico und Barcelona in Testspielen bezwingen konnte. Für die Bullen ist diese gute Form zu dem frühen Zeitpunkt enorm wichtig, stehen doch schon bald die entscheidenden Qualifikationsspiele für die Champions League an. Bis dahin will man die Verfassung natürlich konservieren und daher gilt es auch gegen die Violetten am Gas zu bleiben.

Für die Wiener Austria andererseits ist der Zeitpunkt für dieses schwierige Spiel gegen Salzburg nicht gerade ideal, befindet man sich doch nach wie vor in der Findungsphase. Nach dem schwachen Saisonstart und dem Ausscheiden aus dem Europacup, zeigte man am vergangenen Wochenende gegen die WSG Tirol eine Reaktion und lieferte ein zumindest ordentliches Spiel ab, welches man eigentlich gewinnen hätte müssen. Stattdessen wurde es nur ein Punkt und damit liegt man klar unter dem Soll, nachdem man eigentlich zum Auftakt eine machbare Auslosung hatte. Nun besteht die Gefahr, nach drei Runden nur mit einem Zähler dazustehen, ist man doch in Salzburg chronisch erfolglos und sind Punktegewinne äußerst selten. Die Violetten werden über sich hinauswachsen müssen und einen perfekten Matchplan brauchen, um diese Negativserie zu beenden und nicht erneut mit leeren Händen die Heimreise antreten müssen.

– Der FC Red Bull Salzburg ist seit 8 Spielen in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (7 Siege, 1 Remis) und verlor nur eines der vergangenen 23 BL-Spiele (16 Siege, 6 Remis), mit 0:4 auswärts am 27. Mai 2018.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte in jedem der vergangenen 8 Spiele in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien mehr als 1 Tor (insgesamt 22) und traf in den vergangenen 4 BL-Auswärtsspielen bei der Austria stets doppelt – erstmals.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte 10 Tore in den ersten 2 Spielen dieser Saison der Bundesliga. Mehr Tore erzielten in den ersten 2 Spielen einer BL-Saison zuvor nur die Salzburger selbst – 11 Tore in der Saison 2014/15.

– Der FK Austria Wien erzielte die letzten 5 Tore in Heimspielen gegen den FC Red Bull Salzburg in den zweiten 45 Minuten. Der letzte Austria-Treffer in der Bundesliga in einem Heimspiel gegen Salzburg datiert am 27. Mai 2018 – Prokop traf in Minute 37.

– Der FK Austria Wien hatte an den ersten beiden Spieltagen eine Passgenauigkeit von 80% – nur der FC Red Bull Salzburg (82%) eine höhere.

Letztes Spiel: Salzburg 3:1 Austria

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 188 (68 Siege Salzburg, 46 Remis, 74 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Vallci, Berisha, Koita, Sucic, Bernardo, Junuzovic / Martins, Wimmer, Antovski

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-Klagenfurt / Admira-Salzburg

WSG Tirol – LASK

Sonntag 17:00, Tivoli-Stadion, Schiedsrichter: Josef Spurny

Für die WSG Tirol verlief der bisherige Saisonstart eher nicht berauschend, auch wenn man vor der Saison aufgrund der Umbruchs im Kader und einiger wichtiger Abgänge davon ausgehen musste. Trainer Silberberger mahnte daher auch und forderte Zeit ein, weshalb die Rede davon war, dass man erst nach der Länderspielpause wohl sein wahres Können wird zeigen können. Umso bittere ist es, dass man nach beiden Spielen nur mit zwei Punkten dasteht, und das obwohl man in beiden Partien lange Zeit in Front war und erst kurz vor Schluss den Ausgleich kassierte. Am vergangenen Wochenende gegen die Austria war dies allerdings verdient und man sah doch in einigen Phasen, dass man noch viel Arbeit vor sich hat und speziell in der Defensive dem Gegner zu viele Möglichkeiten gewährt. Das muss in den nächsten Wochen sicherlich besser werden, denn die Gegner werden nicht gerade einfacher. Nun kommt der starke LASK nach Tirol, gegen den man allerdings in den letzten Spielen meist gut aussah und der sich zu einem kleinen Lieblingsgegner für die Wattener entwickelt.

Für den LASK geht es dagegen nun Schlag auf Schlag und warten intensive und heiße Wochen auf die Oberösterreicher. Am vergangenen Wochenende war dabei der Auftakt für die englischen Wochen und nach dem Remis gegen Rapid, folgte unter der Woche das wichtige Europacup-Duell gegen Vojvodina Novi Sad. Dank eines starken Auftritts, wo man hochkonzentriert agierte und dem Gegner nicht viel Möglichkeit gab zu glänzen, setzten sich die Linzer hochverdient mit 1:0 durch und kehrten damit mit einem wichtigen Erfolg aus Serbien zurück. Nun wird es für Trainer Thalhammer klarerweise wichtig sein, eine passende Belastungssteuerung zu finden und mit den Kräften gut hauszuhalten, will man doch sowohl in der Liga, als auch im Europacup erfolgreich sein. Gegen die WSG hat man dabei noch eine Rechnung offen und wartet seit fast zwei Jahren schon auf einen Sieg.

– Die WSG Tirol verlor nur 1 der 6 Spiele in der Bundesliga gegen den LASK (2 Siege, 3 Remis), am 23. November 2019 mit 0:2. Die WSG blieb nur in diesem Spiel gegen den LASK torlos.

– Saisonpremieren: Die WSG Tirol war 2019/20 das erste Team, das dem LASK Punkte abnahm. 2020/21 war die WSG das 1. Team, das auswärts beim LASK gewann.

– Die WSG Tirol gab an den ersten beiden Spieltagen 46% ihrer Schüsse von außerhalb des Strafraums ab – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga.

– Der LASK erzwang 30 Turnovers der Gegner innerhalb 40 Meter vor dem gegnerischen Tor – so viele wie kein anderes Team nach den ersten beiden Spieltagen dieser Saison der Bundesliga.

– Alexander Schmidt steht vor seinem 50. Spiel in der Bundesliga. Er erzielte bisher 14 Tore, gegen die WSG Tirol ist er allerdings noch ohne Treffer.

Letztes Spiel: LASK 3:3 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 12 (2 Siege WSG, 5 Remis, 5 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Andrade, Raguz, Gruber, Lawal, Monschein, Balic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WAC-WSG / LASK-Sturm