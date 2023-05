Faktencheck zur 30. Bundesliga-Runde 2022/23

Die 30. Runde steht auf dem Programm und es könnte bereits die eine oder andere Entscheidung fallen. Den Anfang macht dabei die Qualifikationsgruppe bereits...

Die 30. Runde steht auf dem Programm und es könnte bereits die eine oder andere Entscheidung fallen. Den Anfang macht dabei die Qualifikationsgruppe bereits heute, wo der Abstiegskracher zwischen der SV Ried und dem SCR Altach ausgetragen wird. Am Sonntag werden allerdings alle Blicke auf die Meistergruppe gerichtet sein, wo im absoluten Spitzenspiel der Titelkampf in den Fokus rückt und der FC Red Bull Salzburg den SK Sturm Graz empfangen wird.

SV Ried – SCR Altach

Freitag 19:30, Josko Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Zum absoluten Abstiegskracher kommt es am Freitag-Abend im Innviertel, wo viele Augen auf diese Begegnung gerichtet sein werden. Hier könnte eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen, empfängt doch der Tabellenletzte SV Ried den Vorletzten SCR Altach zum Duell. Dabei könnte man konstatieren, dass die Oberösterreicher als Favorit in dieses Spiel gehen, ist man doch seit fünf Spielen unbesiegt geblieben. Das einzige Problem – man spielte gleich fünf (!) Mal in Folge nur Unentschieden und verpasste damit die Chance, sich von unten abzusetzen. Nun müssen die Rieder danach trachten dieses Spiel zu gewinnen und endlich wieder drei Punkte einzufahren, um die Ausgangsposition zu verbessern. Zählen kann man dabei auf die eigenen Fans, wird die Josko-Arena doch ausverkauft sein.

Auf der anderen Seite taumelt der SCR Altach seit Wochen schon dem Tabellenkeller entgegen und ist es nur der SV Ried zu verdanken, dass man nicht auf den letzten Platz abgerutscht ist. Seit sechs Spielen wartet man nun schon auf einen Sieg und hat in diesem Zeitraum von 18 möglichen Zählern nur drei Stück geholt – und das in der Qualifikationsgruppe! Auch am vergangenen Spieltag setzte es eine 0:1-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen den TSV Hartberg, wo man einen erschreckenden Auftritt hinlegte und vor allem im Offensivspiel gar nichts zusammenlief. Nun muss man dieser Drucksituation mit dem ersten „Finalspiel“ standhalten und ein deutlich besseres Gesicht zeigen, sonst droht man nach diesem Spieltag endgültig im Tabellenkeller anzugelangen.

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga fünf der 11 Duelle gegen die SV Ried seit dem Bundesliga-Aufstieg 2020 der Innviertler – gegen kein anderes Team so viele in diesem Zeitraum. Auch die 19 erzielten Tore sind Altacher Höchstwert gegen einen Konkurrenten seit Juli 2020.

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga die letzten zwei Auswärtsspiele bei der SV Ried – von den ersten 15 Auswärtsspielen gewann Altach insgesamt nur drei, nie zwei in Folge und verlor 11 dieser 15 Duelle.

– Die SV Ried spielte zum fünften Mal in Folge remis – das gab es für die Innviertler in der Bundesliga zuvor nur 2006. Sechs Remis in Folge gab es in der BL-Historie nur zweimal bei Rapid und zuletzt 2020 bei Austria Wien. Ried ist dadurch aber auch erstmals seit dem Frühjahr 2021 fünf BL-Spiele in Folge ungeschlagen (damals 8).

– Die SV Ried und der SCR Altach erzielten mit jeweils 26 Toren die wenigsten in dieser Saison der Bundesliga. Der SCR erspielte sich mit 28,5 Expected Goals die niedrigste Chancenqualität, Ried erzielte 11,8 Tore weniger als ihr xG-Wert (37,8) zu erwarten ließ – die größte Diskrepanz.

– Die SV Ried erzielte 58% der Treffer nach Standardsituationen (15 von 26) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Die Innviertler erzielten drei der fünf Saisontore gegen den SCR Altach nach Standards (2 nach Ecken, 1 nach Freistoß).

Letztes Duell

Altach 1:1 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 35 (17 Siege Ried, 8 Remis, 10 Siege Altach)

Gesperrt: Jurisic / Niemand

Gefährdet: Ziegl, Lackner, Ungar / Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Lustenau / Hartberg-Ried

TSV Hartberg – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Für diese beiden Teams steht nach dem vergangenen Spieltag fest, dass man auch in der nächsten Saison in der höchsten Spielklasse vertreten sein wird. Dementsprechend groß war auch der Jubel beim TSV Hartberg, der im direkten Duell gegen den SCR Altach die Ruhe behielt und dank eines guten Auftritts verdientermaßen mit 1:0 gewann. Damit sicherte man recht souverän den Klassenerhalt und das hat man einem Mann zu verdanken, ist doch seit der Rückkehr von Trainer Markus Schopp eine andere Mannschaft auf dem Platz zu sehen, die in jedem Spiel mithalten konnte. Nun können die Steirer sogar einen Playoff-Platz ergattern und man trifft nun mit dem WAC auf einen direkten Konkurrenten, den man mit einem Sieg überholen und von diesem Platz verdrängen könnte.

Auch der Wolfsberger AC konnte nach dem letzten Spiel den Klassenerhalt fixieren, auch wenn dies nicht die Ambitionen der Kärntner sind und daher auch kein großer Jubel ausbrach. Beim 2:2 gegen Austria Lustenau lieferte man sich einen harten Fight gegen den Tabellenführer und es gab schon einen ersten Vorgeschmack, wie ein mögliches Playoff-Duell aussehen könnte. Nun bekommen die Wolfsberger jedoch von hinten Druck und Hartberg setzt zum Überholmanöver an, weshalb es diesen nun im Gastspiel in der Steiermark abzuwehren gilt. Mit einem Sieg könnte man hier für eine kleine Vorentscheidung sorgen und einen großen Schritt in Richtung Playoff machen.

– Der TSV Hartberg holte in der Bundesliga in zwei Spielen gegen den WAC trotz jeweils dreier Gegentore Punkte – 4:3 im Oktober 2018 und 3:3 im Juli 2020. Das gelang keinem anderen BL-Team gegen die Kärntner zwei Mal.

– Der WAC traf in der Bundesliga in allen sechs Auswärtsspielen gegen den TSV Hartberg (11 Tore) – das gelang bei mehr als drei Duellen sonst nur dem FC Red Bull Salzburg. Im Grunddurchgang gewann Hartberg erstmals ein BL-Heimspiel gegen den WAC – nach zuvor drei Remis und zwei Niederlagen.

– Für den TSV Hartberg und den WAC geht es um das Erreichen des Playoff-Halbfinale. In dieser Saison der Bundesliga holten beide Teams im direkten Duell jeweils vier Punkte, die Tordifferenz spricht für den WAC (6:5).

– Der TSV Hartberg feierte erstmals in dieser Saison der Bundesliga zwei Siege in Folge, zuvor gelang das den Oststeirern im April 2022. Hartberg ist seit sechs BL-Spielen ungeschlagen (3S 3U) – länger als jedes andere Team in der Qualifikationsgruppe und erstmals so lange seit April bis Mai 2021 (damals auch 6 Spiele). In der Qualifikationsgruppe blieb Hartberg nie länger ungeschlagen als aktuell (wie zuvor nur 2020/21).

– Der WAC ist in der Bundesliga seit fünf Spielen ungeschlagen (2S 3U) und verlor nur eins seiner letzten acht Spiele – 0:4 bei der WSG Tirol in der 24. Runde. So lange ungeschlagen blieben die Lavanttaler in der Bundesliga zuletzt von Oktober bis November 2021 (damals 5 Siege).

Letztes Duell:

WAC 2:2 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 13 (4 Siege Hartberg, 5 Remis, 4 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Frieser, Kainz, Horvat, Pfeifer / Omic, Veratschnig

Nächstes Spiel: Hartberg-Ried / WAC-WSG

SC Austria Lustenau – WSG Tirol

Samstag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Arnes Talic

Der SC Austria Lustenau bleibt auch weiterhin das Maß der Dinge in der Qualifikationsgruppe und ist nur schwer zu knacken. Im Topspiel gegen den WAC lieferte man sich beim 2:2 einen leidenschaftlichen Fight und kehrte mit einem verdienten Punktegewinn ins Ländle zurück. Damit hat man drei Runden vor Schluss vier Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz und es könnte im Hinblick auf das Playoff schon an diesem Spieltag eine Vorentscheidung fallen. Gewinnt man nämlich gegen die WSG und verliert Hartberg gegen den WAC, wäre man nicht mehr von den ersten beiden Rängen der Qualifikationsgruppe zu verdrängen. Bauen wird man hier auf Torjäger Fridrikas, der bereits sechs Tore in der Qualifikationsgruppe erzielen konnte.

Die WSG Tirol dagegen nimmt die letzten Wochen zunehmend den Status der „grauen Maus“ ein, da einerseits die Konkurrenz im Abstiegskampf zu unfähig ist Siege einzufahren und andererseits, weil man selber mit einigen Problemen zu kämpfen hat und seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet. Vor allem in der Defensive ist man die letzten Wochen überhaupt nicht sattelfest und lässt zu viele Torchancen zu. Nun hat man im Auswärtsspiel in Lustenau mehr oder weniger die letzte Chance, nochmal in Richtung Playoff anzugreifen und gleichzeitig Selbstvertrauen für die verbleibenden Runden zu tanken. Dazu gilt es den Klassenerhalt zu fixieren, gibt es doch noch theoretisch die Chance abzusteigen.

– Der SC Austria Lustenau verlor zuhause nur eines der 10 Ligaspiele in der Bundesliga und 2. Liga gegen die WSG Tirol – in der 2. Liga am 25. Mai 2001 mit 0:1. Lustenau traf in neun der 10 Liga-Duelle gegen die WSG und in acht dieser 10 Spiele sogar mehrfach.

– Der SC Austria Lustenau verlor in der Bundesliga nur eins seiner letzten neun Spiele (1:3 gegen den WAC in der 25. Runde, dazu 5S 3U) – in diesem Zeitraum musste nur der FC Red Bull Salzburg weniger Niederlagen hinnehmen (0). Lustenau ist seit vier Spielen ungeschlagen (1S 3U) – nie länger in der BL.

– Der SC Austria Lustenau erzielte in dieser Saison der Bundesliga 42 Tore – mehr als jemals zuvor in einer BL-Saison. In 12 Spielen erzielten die Lustenauer mehr als ein Tor (darunter in allen 3 Saison-Duellen gegen die WSG Tirol) –häufiger als in jeder anderen BL-Saison.

– Der SC Austria Lustenau verlor beim 2:2 gegen den WAC zum sechsten Mal in dieser Saison der Bundesliga Punkte nach 1:0-Führung (5U 1N) – erstmals so oft in einer BL-Saison. Die WSG Tirol gewann vier der 17 Spiele nach 0:1-Rückstand, in den ersten drei BL-Saisonen gewann die WSG zusammen nur dreimal nach 0:1-Rückständen.

– Lustenaus Lukas Fridrikas war in der Gruppenphase an neun Toren direkt beteiligt ( 6 Tore, 3 Assists) – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga seit der Ligateilung. Damit war Fridrikas an mehr Toren direkt beteiligt als die WSG Tirol überhaupt erzielte (7). Bei der WSG Tirol ist Tim Prica der beste Scorer der Gruppenphase (2 Tore, 2 Assists).

Letztes Duell:

WSG 0:2 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 2 (2 Sieg Lustenau, 1 Sieg WSG)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Türkmen / Bacher, Ertlthaler

Nächstes Spiel: Altach-Lustenau / WAC-WSG

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Der SK Austria Klagenfurt ruft dieses Duell als „Kampf um Europa“ aus und wie bereits im Hinspiel, ist dies wohl eine der letzten Chancen, sich nach oben zu orientieren und im Kampf um Platz 4 einzugreifen. Zuletzt gab es zwar eine deutliche 1:4-Klatsche in Graz, wo man allerdings nicht so schlecht agierte und das Ergebnis deutlicher klang, als es das Spiel hergab. Nun müssen die Kärntner im Duell gegen die Wiener allerdings ihre Heimschwäche ablegen, holte man doch bislang erst einen mickrigen Zähler vor heimischer Kulisse in der Meistergruppe. Dabei wird man zumindest personell Verstärkung bekommen, dürfte Stürmer Arweiler in den Kader zurückkehren und für eine zusätzliche Option im unterbesetzten Angriff sorgen.

Für den FK Austria Wien kann dieses Spiel auf der anderen Seite nicht schnell genug kommen, reist man doch mit Euphorie und einem positiven Gefühl nach Klagenfurt. Das hängt klarerweise mit dem letzten Spiel zusammen, wo man im großen Wiener Derby den Erzrivalen mit 3:1 bezwang und die wohl beste Saisonleistung auf das Feld zauberte. Dieses Auftreten hofft man klarerweise nun konservieren zu können und setzt dabei auf das goldene Duo Tabakovic und Fitz, die ja bekanntlich bei der Hinspielniederlage gegen die Kärntner gesperrt fehlten. Gelingt es die Klagenfurter zu bezwingen, würde man einen Platz unter den ersten fünf wohl fixieren und zusätzlich den vierten Rang absichern.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann am 26. Spieltag erstmals in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien (4U 2N). Damit sind die Kärntner nur noch gegen den LASK (3U 3N) und den FC Admira (1U 1N) in der Bundesliga sieglos.

– Der SK Austria Klagenfurt punktete am 28. Spieltag gegen den LASK (1:1) erstmals in einem Heimspiel in der Meistergruppe, nach zuvor sieben Niederlagen am Stück. Weiters punktete Klagenfurt in drei der letzten fünf Heimspiele und damit so oft wie in den ersten neun Heimspielen dieser Saison in der Bundesliga.

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte 19 Tore nach Standardsituationen, davon sechs per Elfmeter – jeweils so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Klagenfurt erzielte drei der fünf Tore in der Meistergruppe nach Standards, sowie die letzten vier BL-Tore gegen den FK Austria Wien (je 2-mal nach Ecken und per Elfmeter).

– Der FK Austria Wien erzielte seit der Ligateilung in drei der sieben Spiele mind. drei Tore – so oft gelang das im Vergleichszeitraum nur noch dem SK Sturm Graz (ebenfalls 3-mal). Der SK Austria Klagenfurt kassierte in vier der sieben Spiele seit der Ligateilung mind. drei Gegentore – so oft wie sonst nur der SK Rapid Wien (ebenfalls 4-mal) im Vergleichszeitraum dieser Saison der Bundesliga.

– Austria Wiens Haris Tabakovic traf in fünf Auswärtsspielen in Folge – das gelang in der Bundesliga für den FK Austria Wien zuvor nur Vladimir Janocko 2003. In mehr Auswärtsspielen in Folge traf in der BL-Historie nur Dario Tadic 2020 für den TSV Hartberg (6).

Letztes Duell:

Austria 1:2 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 7 (1 Sieg Austria Klagenfurt, 4 Remis, 2 Siege Austria Wien)

Gesperrt: Benatelli / Niemand

Gefährdet: Niemand / Braunöder

Nächstes Spiel: Salzburg-Klagenfurt / LASK-Austria

SK Rapid Wien – LASK

Sonntag 14:30, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Markus Hameter

Hängende Köpfe und viel Frust herrschte beim SK Rapid nach dem vergangenen Spieltag, wo man auch im vierten Saisonspiel den Erzrivalen Austria nicht bezwingen konnte und damit nicht nur die Saison mit einer negativen Derbybilanz abschloss, sondern auch auf den fünften Tabellenplatz abrutschte. Dabei war das Auftreten wieder einmal zu wenig und man präsentierte sich beim 1:3 in vielen Bereichen schwach, woran es dringend zu arbeiten gilt. Mit dem LASK kommt nun ein formstarker Gegner nach Hütteldorf angereist, der den dritten Rang fixieren möchte. Hier wird man dringend einen Punktegewinn brauchen, sonst könnte auch noch von hinten Gefahr lauern oder Platz 4 in Ferne rücken.

Der LASK auf der anderen Seite kommt trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag sicherlich mit einem guten Gefühl nach Wien angereist. Gegen Meister Salzburg lieferte man sich einen harten und intensiven Schlagabtausch und konnte die Bullen lange Zeit toll fordern, jedoch belohnte man sich dafür nicht und war letztlich vor dem gegnerischen Tor nicht kaltschnäuzig genug. Nun haben die Oberösterreicher die Chance, im Gastspiel bei Rapid den dritten Rang fixieren und gleichzeitig ein letztes Mal zu versuchen, den zweiten Platz anzuvisieren und den Rückstand auf Sturm zu verkürzen.

– Der SK Rapid Wien traf in der Bundesliga gegen den LASK 12 Spiele in Folge (insgesamt 24 Tore) – wie zuletzt von 1987 bis 1995 (ebenfalls 12 Spiele).

– Der LASK gewann in der Bundesliga nur eines der letzten 11 Duelle gegen den SK Rapid Wien (2:1 im Heimspiel in Runde 4) bei zwei Remis und acht Niederlagen. In BL-Heimspielen sind die Linzer Athletiker seit drei Spielen gegen Rapid ungeschlagen (1S 2U) – länger ohne BL-Heimniederlage gegen die Hütteldorfer blieb der LASK zuletzt von März 2000 bis August 2007 (4 – 2S 2U).

– Der LASK blieb erstmals in den ersten drei Spielen der Meistergruppe ungeschlagen (1S 2U) und verlor im Kalenderjahr 2023 in der Bundesliga nur eines der neun BL-Spiele (4S 4U) – nur Salzburg ist 2023 noch ungeschlagen (6S 3U).

– Der SK Rapid Wien erzielte fünf Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – wie der SC Austria Lustenau und kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr.

– Rapids Guido Burgstaller war an 17 Toren in dieser Saison der Bundesliga direkt beteiligt (16 Tore, 1 Assist) – geteilter Höchstwert mit Keito Nakamura vom LASK. 16 Tore erzielte sonst nur Markus Pink. Burgstaller fehlt gegen den LASK allerdings aufgrund einer Gelbsperre (5. Gelbe Karte) und damit erstmals in einem BL-Spiel dieser Saison.

Letztes Spiel:

LASK 3:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 155 (36 Siege LASK, 30 Remis, 89 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Renner, Ljubicic / Zimmermann, Bajic

Nächstes Spiel: Rapid-Sturm / LASK-Austria

FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Das absolute Topspiel dieser Meistergruppe findet an diesem Wochenende in Salzburg statt, wo der Tabellenführer Salzburg den Verfolger SK Sturm empfängt. Dabei ist die Ausgangslage so, dass die Bullen die große Chance haben, mit einem Sieg vor heimischer Kulisse den Meistertitel zu fixieren. Ausschlaggebend dafür war zuletzt der Auswärtserfolg beim LASK, wo man die Ruhe und in einem offenen Schlagabtausch mit einem 1:0 die Oberhand behielt. Nun hoffen die Salzburger, dass Ergebnis aus dem Hinspiel wiederholen zu können und mit einem Erfolg aus eigener Kraft die Meisterschaft einzutüten.

Was dagegen einzuwenden wird klarerweise der SK Sturm Graz haben, für den dieses Gastspiel in Salzburg das Spiel der letzten Chance sein wird. Nur ein Sieg ermöglicht den Grazern wohl eine Restchance auf einen Titel, haben die Bullen doch das wesentlich einfachere Restprogramm als die Grazer. Zumindest kommt man mit einer breiten Brust nach Salzburg angereist, feierte man doch zuletzt vier Siege in Serie und fühlt sich daher bereit für dieses Topspiel. In Wirklichkeit hat man auch nichts zu verlieren in diesem Spiel, haben die Bullen doch den Druck unbedingt Meister werden zu müssen, während von Sturm das niemand erwartet. Vielleicht gelingt es sich dieser Tatsache zu bedienen und so befreit aufzuspielen, um für die Sensation zu sorgen und als erste Mannschaft in dieser Saison in Salzburg zu gewinnen.

– Zum 13. Mal duellieren sich der SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg als Führungsduo in einem Spiel der Bundesliga. Sturm gewann drei dieser Spiele, Salzburg deren sieben, bei zwei Remis.

– Der SK Sturm Graz gewann 19 der ersten 29 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – nur 1997/98 zum Vergleichszeitpunkt mehr (21). Weiters verlor Sturm nur vier der ersten 29 BL-Spiele – so wenige wie zuvor nur 1997/98 (damals sogar nur 1N).

– Der FC Red Bull Salzburg ist seit der 2. Runde (1-2 gegen Sturm) in der Bundesliga ungeschlagen (20S 7U). So lange blieb Salzburg zuvor nur von Dezember 2012 bis November 2013 ungeschlagen (damals 33 Spiele – Bundesliga-Rekord). Weiters verlor Salzburg nur eines der ersten 29 BL-Spiele – erstmals in der Klubhistorie und als drittes Team seit Gründung der Bundesliga nach dem FK Austria Wien (1984/85) und dem SK Sturm Graz (1997/98).

– Der SK Sturm Graz gewann fünf der sieben Meistergruppenspiele in dieser Saison der Bundesliga – so viele wie kein anderes Team. Der FC Red Bull Salzburg ist als einziges Team in der diesjährigen Meistergruppe ungeschlagen (4S 3U).

– Der SK Sturm Graz gab 37 Schüsse nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Die Pressinglinie der Steirer startete im Schnitt 44,4 Meter vor dem eigenen Tor – so weit vorne wie bei keinem anderen Team in dieser BL-Saison, der FC Red Bull Salzburg folgt mit 43,2 Metern auf Platz 2 dieser Wertung.

Letztes Spiel:

Sturm 0:2 Salzburg

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 185 (51 Siege Sturm, 57 Remis, 77 Siege Salzburg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gourna, Dedic / Hierländer

Nächstes Spiel: Salzburg-Klagenfurt / Rapid-Sturm