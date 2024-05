Faktencheck zur 30. Bundesliga-Runde 2023/24

Die 30. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Freitag,...

Die 30. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Freitag, wo der SC Austria Lustenau den definitiven Abstieg verhindern will und gegen die Wiener Austria einen Sieg braucht. Am Samstag kommt es dann zum Spiel zwischen BW Linz und der WSG Tirol, bei dem beide auf das Playoff schielen, ehe am Sonntag der Fokus auf dem Meisterkampf rückt und der SK Rapid im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg das Zünglein an der Waage werden könnte.

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien

Freitag 19:30, ImmoAgentur Stadion, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Die Stimmungslage beim FK Austria Wien lässt sich aktuell als eher bescheiden bezeichnen. Nicht nur, dass man einen mickrigen Zähler gegen die WSG und Altach holen konnte, auch die Leistung war dabei besorgniserregend und offensiv war man überhaupt nicht imstande Torchancen zu kreieren. Nun darf man gespannt sein, ob es von den Violetten eine Reaktion geben wird, trifft man doch auf abstiegsgefährdete Lustenauer, die um den Verbleib in der Liga kämpfen werden. Allerdings fallen mit Handl, Galvao und Spielmacher Fitz wichtige Kräfte aus, was die Aufgabe zusätzlich erschwert.

Auf der anderen Seite droht den Lustenauern bei einem Punkteverlust der definitive Abstieg. Die Chancen sind allerdings bei drei verbliebenen Runden und einem acht Punkte Rückstand nur noch theoretischer Natur und braucht es ein Wunder. Bei der WSG Tirol kam man erneut nicht über ein Unentschieden hinaus und trennte sich 0:0 von einem direkten Konkurrenten. Gegen die Violetten holte man in der Saison in den drei Duellen keinen Sieg, jedoch schlug man sich zumindest wacker, was zumindest etwas Hoffnung gibt.

Fakten

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit fünf Spielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (3S 2U) – nie länger. Die Vorarlberger konnten seit dem Wiederaufstieg nur eines der sieben Duelle gewinnen (1:0 im Februar 2023), die Wiener Austria blieb seit 2022 nur in diesem Duell torlos.

– Der FK Austria Wien verlor nur acht der ersten 29 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – nie weniger seit der Ligareform. Weniger Niederlagen nach 29 BL-Spielen kassierte die Wiener Austria zuletzt in der Meistersaison 2012/13 (3).

– Der FK Austria Wien hat in der Bundesliga in der diesjährigen Gruppenphase den höchsten Ballbesitzanteil (61.8%), der SC Austria Lustenau den niedrigsten (39.2%). Den höchsten Ballbesitzanteil in einem Spiel der Gruppenphase aller Teams (inkl. Meistergruppe) hatte die Wiener Austria im Hinspiel gegen die Lustenauer Austria (75.8%).

– Austria Lustenaus Lukas Fridrikas erzielte seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga vier der fünf Tore der Vorarlberger gegen den FK Austria Wien. In der diesjährigen Qualifikationsgruppe erzielte Lustenau vier Tore, die letzten drei davon Fridrikas.

– Austria Wiens Marvin Potzmann bestreitet bei einem Einsatz am 30. Spieltag sein 250. Spiel in der Bundesliga. Der 30-jährige kam bisher für sechs verschiedene Klubs zum Einsatz (16-mal für den FK Austria Wien, 73-mal für den LASK, 21-mal für den SK Rapid, 64-mal für den SK Sturm Graz, 42-mal für den SV Grödig und 33-mal für den SV Mattersburg).

Letztes Duell:

Austria 1:1 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 17 (3 Siege Lustenau, 7 Remis, 7 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Grujicic, Meisl, Devisate / El Sheiwi, Raguz, Wustinger, Holland, Pazourek, Galvao

Gesperrt: Niemand / Handl, Fitz

Gefährdet: Grabher, Bobzien, Matheus Lins / Huskovic

Nächstes Spiel: Lustenau-BW Linz / Austria-WAC

FC Blau-Weiß Linz – WSG Tirol

Samstag 17:00, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Beim FC Blau-Weiß Linz läuft es in den letzten Wochen richtig gut und nach einer langen Serie an sieglosen Spielen feierte man zuletzt zwei Siege in Folge. Am letzten Spieltag gab es dabei ein überzeugendes 2:0 auswärts gegen den Wolfsberger AC, wo man die Kärntner gut im Griff hatte und das Spiel hochverdient gewann. Damit ist man nun sogar auf Tuchfühlung zum zweiten Tabellenplatz, der zu einer Playoff-Teilnahme berechtigen würde. Dafür müssen die Linzer allerdings die Tiroler bezwingen, die ein ähnliches Ziel haben werden.

Die Bundesliga-Saison 2024/25 wird erneut mit der WSG Tirol an den Start gehen! Im „Endspiel“ gegen den Tabellenletzten Lustenau gelang es den Tirolern mit einem 0:0 den erforderlichen Punkt zu holen und damit den Klassenerhalt zu fixieren. In Anbetracht der Mittel und der Ausgangslage nach der Punkteteilung ein toller Erfolg, der auch dementsprechend bejubelt wurde. Nun haben die Tiroler sogar die Chance, mit einem Sieg über BW Linz an der Playoff-Teilnahme zu schnuppern und mit der WAC gleichzuziehen. Damit würde man die Saison noch zusätzlich veredeln.

Fakten

– Die WSG Tirol verlor nur eins der 15 Pflichtspiele im Profifußball gegen den FC Blau Weiß Linz (inklusive 2 Regionalliga Playoff-Spiele) – dabei gab es sieben Siege für die WSG bei sieben Remis. Den einzigen Sieg gegen die Tiroler feierten die Linzer in der sechsten Runde der laufenden Saison in der Bundesliga (4-2 A), die beiden letzten BL-Duelle gingen an die Tiroler.

– Der FC Blau Weiß Linz gewann zuletzt in der Bundesliga erstmals überhaupt zwei Spiele in Serie (2:1 gegen Altach, 2:0 gegen den WAC). Zudem verloren die Linzer nur eins der letzten sieben BL-Spiele (2S 4U) – kein Team weniger im Vergleichszeitraum.

– Der FC Blau Weiß Linz blieb in dieser Saison der Bundesliga nur in drei der 14 Heimspiele punktelos (3S 8U 3N) – einzig der FK Austria Wien (1), FC Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz (beide je 2) seltener. Neben den beiden Wiener Klubs konnte nur eine Mannschaft in der laufenden BL-Saison einen Sieg bei Blau Weiß Linz holen, die WSG Tirol in der 17. Runde (2:1).

– Der FC Blau Weiß Linz traf in der Bundesliga in jedem der letzten vier Spiele (7 Tore), in den vier Spielen zuvor blieben die Linzer noch torlos. Zudem trafen die Linzer zum zweiten Mal in der laufenden BL-Saison in drei BL-Spielen in Serie je doppelt – zuvor im Oktober/November 2023 (auch 3 BL-Spiele).

– Die WSG Tirol blieb die letzten beiden Spiele in der Bundesliga ohne Gegentor – zwei BL-Spiele zu null spielten die Tiroler letztmals im November 2022, drei BL-Spiele ohne Gegentor in Serie gelangen der WSG Tirol noch nie.

Letztes Duell:

WSG 2:1 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 3 (1 Sieg BW, 2 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Koch, Joao Luiz / Stumberger, Oswald

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Noß, Haudum, Ronivaldo / Bacher

Nächstes Spiel: Lustenau-BW Linz / WSG-Altach

SCR Altach – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der SCR Altach feierte zumindest einen moralischen Erfolg am vergangenen Wochenende, gelang es doch beim Gastspiel in Wien nach zweimaligem Rückstand zurückzukommen und letztlich einen wichtigen Punktegewinn einzufahren. Nun geht es für die Vorarlberger gegen den WAC, wo man mit einem Punktegewinn den Klassenerhalt fixieren und das Minimalziel erreichen könnte. Doch nicht nur das, mit einem Erfolg würde man auf zwei Zähler an die Kärntner heranrücken und könnte am Playoff schnuppern.

Beim Wolfsberger AC gab es am vergangenen Wochenende mal wieder hängende Köpfe, was in den letzten Wochen vermehrt der Fall war. Im Heimspiel gegen BW Linz gab es eine 0:2 Pleite, bei dem man eine schlechte Vorstellung zeigte. Dementsprechend wackelt auch der Stuhl von Trainer Schmid und muss dieser Argumente sammeln, um nicht von seinen Aufgaben entbunden zu werden. Daher brauchen die Wölfe dringend ein Erfolgserlebnis gegen Altach, um auch den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe zu festigen.

Fakten

– Der SCR Altach und der WAC trennten sich siebenmal torlos – davon zweimal in dieser Saison der Bundesliga. So häufig trennten sich die beiden Teams jeweils von keinem anderen Team in der Bundesliga mit einem torlosen Remis. Damit endeten 23% der Duelle 0:0, einen derartigen Anteil gibt es in der Bundesliga bei mind. 20 Duellen sonst nur zwischen dem FC Wacker Innsbruck und der VSE St. Pölten (32%).

– Der WAC ist erstmals in der Bundesliga seit fünf Spielen gegen den SCR Altach ungeschlagen (1S 4U) und auch erstmals fünf BL-Auswärtsspiele in Serie (3S 2U). Der SCR Altach gewann keines seiner letzten acht BL-Spiele gegen Kärntner Teams (5U 3N) und gewann nur eines der letzten 15 dieser Duelle – mit 3:2 gegen den WAC im Oktober 2022.

– Der SCR Altach spielte in 12 der 29 Spiele unentschieden – so oft teilten die Altacher in einer kompletten Saison in der Bundesliga nur 2007/08 die Punkte und nie häufiger. Altach verlor nur eines der letzten neun BL-Spiele (1S 7U) – mit 1:2 gegen den FC Blau Weiß Linz in der 28. Runde.

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit vier Heimspielen ungeschlagen (4U) – erstmals so lange seit März bis August 2022 (damals 7 Heimspiele). Altach ist aber auch seit sechs BL-Heimspielen sieglos (5U 1N) – zuletzt von August 2021 bis Mai 2022 so lange (13 Heimspiele).

– Der WAC verlor zwei der letzten vier Qualifikationsgruppenspiele (1S 1U) – das sind doppelt so viele Niederlagen wie in den ersten 13 Qualifikationsgruppenspielen der Lavanttaler (6S 6U). Auswärts sind die Kärntner in der diesjährigen Qualigruppe ungeschlagen (1S 2U) und verloren saisonübergreifend nur eines ihrer acht Auswärtsspiele in der QG der ADMIRAL Bundesliga (5S 2U).

Letztes Duell:

WAC 0:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 31 (11 Siege Altach, 10 Remis, 11 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Schützenauer, Ingolitsch, Stojanovic / Veratschnig, Zimmermann

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Lukacevic, Demaku, Koller / Zimmermann, Ibertsberger

Nächstes Spiel: Altach-WSG / Austria-WAC

SK Austria Klagenfurt – LASK

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Die Freude über den Überraschungserfolg über den Liga-Krösus Salzburg währte nur kurz für den SK Austria Klagenfurt, im direkten Duell gegen den TSV Hartberg setzte es für die Kärntner eine enorm bittere Niederlage, die erhebliche Konsequenzen nachziehen könnte. Die Steirer haben nun einen Vorsprung auf Platz 4 erarbeiten können und die Klagenfurter müssen danach trachten, nicht auf dem sechsten Platz hängen zu bleiben. Daher braucht es gegen den LASK einen Punktegewinn, um die Chance am Leben zu erhalten.

Der LASK auf der anderen Seite kommt aus der Feierstimmung aktuell nicht hinaus, nachdem man zwei unheimlich wichtige Siege einfahren konnte. Zuletzt deklassierte man den SK Rapid mit 5:0 vor heimischer Kulisse und feierte nicht nur einen Galaauftritt, sondern hat nun einen komfortablen Vorsprung herausgearbeitet und den dritten Platz gefestigt. Nun haben die Linzer die Chance, im Gastspiel in Klagenfurt Nägel mit Köpfen zu machen und mit einem Sieg den dritten Tabellenplatz frühzeitig zu fixieren.

Fakten

– Der LASK ist in der Bundesliga gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (5S 4U). Bei mehr als zwei BL-Duellen sind die Kärntner gegen kein anderes Team sieglos. Der LASK absolvierte nur gegen den SKN St. Pölten mehr Spiele, ohne jemals zu verlieren (12).

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga sein letztes Heimspiel mit 4:3 gegen den FC Red Bull Salzburg und könnte erstmals seit März 2023 wieder zwei Heimsiege in Folge feiern. Klagenfurt verlor nur drei der 14 Heimspiele in dieser BL-Saison – erstmals so wenige zum Vergleichszeitpunkt.

– Der LASK gewann in der Bundesliga drei seiner vier Spiele unter der Leitung von Thomas Darazs (1N) und feierte dabei genauso viele Siege wie in den letzten 12 BL-Spielen unter Thomas Sageder. Zudem gewannen die Linzer Athletiker erstmals seit Oktober 2023 zwei BL-Spiele in Folge, mehr Siege in Serie waren es zuletzt im Spätsommer 2023 (3).

– Der LASK traf in der Bundesliga in jedem seiner vier Spiele unter Thomas Darazs und erzielte dabei 11 Tore – mehr als in den letzten 13 Spielen unter Thomas Sageder zusammen (10). Nur unter Matthias Hamann (2009) waren es bei einem LASK-Trainer in den ersten 4 BL-Spielen mehr (14 Tore).

– LASK-Spieler Marin Ljubicic erzielte in seinen letzten vier Spielen in der Bundesliga fünf Tore, nachdem der Kroate in den ersten 24 Saisonspielen nur vier Tore erzielen konnte. Gegen den SK Austria Klagenfurt traf Ljubicic in sieben BL-Spielen viermal – gegen kein anderes Team erzielte der 22-jährige mehr Tore.

Letztes Duell:

LASK 1:0 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 9 (4 Remis, 5 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Binder, Djoric, Maglica, Gkezos, Straudi / Wiesinger, Renner, Ljubic, Mustapha

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gkezos, Irving, Menzel / Ljubicic, Bello, Jovicic, Horvath

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Rapid / LASK-Sturm

SK Sturm Graz – TSV Hartberg

Sonntag 14:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Der SK Sturm Graz befindet sich auf einer regelrechten Erfolgswelle und ist auf dem besten Weg eine historische Saison hinzulegen. Unter der Woche feierte man im Cupfinale gegen Rapid einen 2:1 Erfolg, und das obwohl man zur Halbzeit in Rückstand lag. Doch dank einer starken zweiten Hälfte, gelang es das Spiel umzudrehen und mit den eigenen Fans zu jubeln. Doch allzu lange sollten die Feierlichkeiten nicht andauern, wartet doch am Sonntag bereits der TSV Hartberg und steht die Meisterschaft auf dem Spiel. Man wird wohl alle drei Spiele gewinnen müssen, um vor Salzburg zu bleiben und das „Double“ perfekt zu machen.

Der TSV Hartberg auf der anderen Seite kommt auch aus einem Erfolgserlebnis und holte enorm wichtige drei Punkte. Gegen Austria Klagenfurt legte man eine tolle erste Halbzeit hin und dank eines Hattricks von Donis Avdijaj lag man schon komfortabel mit 3:0 in Front, ehe man es im zweiten Durchgang noch spannend machte und die Kärntner auf 2:3 verkürzen konnten. Allerdings brachten die Steirer letztlich das Ergebnis über die Zeit und sind nun erster Anwärter auf den vierten Platz. Nun hat man mit dem SK Sturm allerdings einen schweren Brocken vor der Brust, gegen den die Trauben hochhängen werden.

Fakten

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga erstmals seit sechs Duellen gegen den TSV Hartberg ungeschlagen (4S 2U) und kassierte in diesen sechs Duellen nie mehr als ein Gegentor pro Spiel bei zwei Zu-Null-Spielen.

– Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga nur eines der letzten 16 Spiele (10S 5U) – so wenige wie kein anderes Team im Vergleichszeitraum. Weiters verlor der SK Sturm nur drei der ersten 29 BL-Spiele – wie zuvor nur 1997/98, also sogar nur eines der ersten 29 BL-Spiele verloren wurde.

– Der SK Sturm Graz gewann in der Meistergruppe der Bundesliga sechs der letzten acht Heimspiele (2N) – beide Niederlagen kassierte Sturm gegen den FC Red Bull Salzburg. Das einzige Heimspiel in der Meistergruppe gegen den TSV Hartberg verlor der SK Sturm – am 5. Juli 2020 mit 1:4.

– Der TSV Hartberg ist seit zwei Auswärtsspielen ungeschlagen (1S 1U) – so lange in dieser Saison der Bundesliga zuvor nur in den ersten vier Auswärtsspielen (2S 2U). Weiters punktete der TSV Hartberg in sechs der acht Meistergruppen-Auswärtsspiele (5S 1U) – nur gegen den FC Red Bull Salzburg nicht (1:5 im März 2024 und 0:3 im Juni 2020).

– Der TSV Hartberg erzielte fünf Tore nach Hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – nur der SK Austria Klagenfurt (6) in dieser Saison der Bundesliga mehr. Hartberg erzielte drei dieser fünf Treffer in der Gruppenphase – Höchstwert. Der SK Sturm gab 38 Schüsse nach Hohen Ballgewinnen ab – nur der FC Red Bull Salzburg (44) in dieser BL-Saison mehr.

Letztes Duell:

Hartberg 1:3 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 15 (8 Siege Sturm, 3 Remis, 4 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Sarkaria, Borkovic, Scherpen / Wilfinger

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Wüthrich, Kiteishvili / Heil, Sallinger, Entrup, Avdijaj

Nächstes Spiel: LASK-Sturm / Hartberg-Salzburg

SK Rapid – Red Bull Salzburg

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Dem SK Rapid droht die Saison im Endspurt völlig zu entgleiten und zum schlechtesten Zeitpunkt rutscht man in eine Krise hinein. Seit fünf Spielen haben die Hütteldorfer nicht mehr gewonnen und liegen gemeinsam mit Klagenfurt am Tabellenende der Meistergruppe. Unter der Woche gab es dann auch noch die Niederlage im Cup gegen Sturm, wo man nach einer guten ersten Halbzeit völlig den Faden verlor und so auch als Verlierer vom Platz ging. Nun müssen die Wiener schnellstens ihre Kräfte mobilisieren und gegen Salzburg etwas holen, sonst könnte auch Platz 4 bald außer Reichweite sein.

Beim FC Red Bull Salzburg ist die Devise für die verbleibenden drei Spielen relativ klar: Es zählen nur noch Siege. Man ist dabei auch auf einem Ausrutscher von Sturm angewiesen und hat es nicht mehr in der eigenen Hand, den Titelgewinn einzufahren, deshalb muss man zunächst einmal die eigenen Hausaufgaben erledigen. Hoffnung gibt den Bullen die starke zweite Halbzeit gegen die Steirer, wo man sich zurückkämpfen konnte und noch den verdienten Ausgleich erzielte. Nun wartet auf die Salzburger ein schwieriges Gastspiel beim angeschlagenen SK Rapid, wo man hochkonzentriert zu Werke gehen muss.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 19 BL-Spielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (15S 4U) – gegen kein anderes Team blieb Rapid in der Bundesliga-Historie in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos. In der Meistergruppe ist Salzburg gegen Rapid ungeschlagen (7S 2U).

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in jedem der letzten 19 Spiele gegen den SK Rapid (43 Tore) – das gelang zuvor keinem Team gegen die Hütteldorfer. Salzburg hat aktuell sonst nur gegen den SCR Altach (19 Spiele) eine derartige Serie.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit neun Auswärtsspielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (7S 2U) – seit Gründung der Bundesliga blieb nur der FK Austria Wien (11 von 2016 bis 2023) in mehr BL-Auswärtsspielen in Folge beim SK Rapid ungeschlagen. Weiters verlor Salzburg nur eines der letzten 18 BL-Auswärtsspiele bei Rapid (0:2 am 24.2.2019, dazu 12S 5U).

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in jedem der 12 Frühjahrsspiele 2024 – als einziges Team, und erzielte dabei 28 Tore – so viele wie kein anderes Team im Bundesliga-Frühjahr 2024. Der SK Rapid erzielte um die Hälfte weniger Tore (14) und kassierten in den letzten beiden BL-Spielen acht Gegentore – wie zuletzt im Juni 2020 (damals sogar 9 – gegen Salzburg 7 und Sturm 2).

– Salzburgs Karim Konaté erzielte 16 Tore in dieser Saison der Bundesliga – alleiniger Höchstwert. Die Hälfte seiner Tore (8) erzielte er im Frühjahr. Er traf in drei BL-Einsätzen in Folge – in mehr in Folge nie. Konaté erzielte zwei BL-Treffer gegen den SK Rapid – jeweils zum 1:0.

Letztes Duell:

Salzburg 1:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 201 (75 Siege Rapid, 51 Remis, 75 Siege Salzburg)

Verletzt: Gale, Seydi, Strunz, Moormann, Kongolo, Cvetkovic, Auer / Kjaergaard, Capaldo, Ulmer, Morgalla, Dedic, Fernando

Gesperrt: Lang /Niemand

Gefährdet: Niemand / Schlager

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Rapid / Hartberg-Salzburg