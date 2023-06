Faktencheck zur 32. Bundesliga-Runde 2022/23

Die 32. Runde steht auf dem Programm und damit das Saisonfinale in der österreichischen Bundesliga. Den Anfang macht dabei die Qualifikationsgruppe diesmal schon am...

Die 32. Runde steht auf dem Programm und damit das Saisonfinale in der österreichischen Bundesliga. Den Anfang macht dabei die Qualifikationsgruppe diesmal schon am Freitag, wo fast alle Entscheidungen schon gefallen sind und nur der letzte Playoff-Platz zwischen dem SC Austria Lustenau und dem TSV Hartberg ausgespielt wird. Am Samstag geht es dann mit der Meistergruppe weiter, wo ebenfalls die meisten Entscheidungen bereits fielen und sich nur noch die beiden Wiener Vereine Rapid und Austria in einem Fernduell um den vierten Tabellenplatz duellieren werden.

SV Ried – Wolfsberger AC

Freitag 19:30, Josko Arena, Schiedsrichter: Florian Jäger

Auf die SV Ried wartet die Abschiedsvorstellung in der höchsten Spielklasse, nachdem man in Hartberg mit 0:2 verlor und damit den Abstieg endgültig besiegelte. Damit bleibt bei den Innviertlern auch kein Stein auf dem anderen, denn neben dem Präsidenten musste auch mit Thomas Reifeltshammer der Sportdirektor seine Sachen packen und wurde von seinen Aufgaben entbunden. Nun wollen sich die Rieder nochmal gebührend vor den heimischen Fans verabschieden und mit der neuen Saison den raschen Wiederaufstieg anpeilen.

Der Wolfsberger AC befindet sich dagegen am genau anderen Ende der Tabelle und führt die Qualifikationsgruppe an. Zuletzt feierte man einen souveränen 2:0-Heimerfolg über die WSG Tirol und hat damit das Ticket für das Europacup-Playoff fixiert. Mit einem Punktegewinn würde man hier das Heimspiel und den Gewinn der Qualifikationsgruppe fixieren, weshalb es spannend sein wird, wofür sich Trainer Schmid in der Prioritätensetzung entscheiden wird – müssen die Kärntner doch schlimmstenfalls vier Spiele innerhalb von zehn (!) Tagen bestreiten.

– Der WAC ist in der Bundesliga seit fünf Auswärtsspielen gegen die SV Ried ungeschlagen (2S 3U) – erstmals so lange. Von den ersten acht BL-Duellen in Ried verlor der WAC noch vier und konnte nur zwei gewinnen.

– Die SV Ried ist mit einer Bilanz von fünf Remis und vier Niederlagen die einzige sieglose Mannschaft in der Qualifikationsgruppe dieser Saison der Bundesliga. Der WAC holte in der Qualifikationsgruppe 18 Punkte – Höchstwert aller Teams in der Qualigruppe. Der WAC verlor nur eins seiner neun BL-Spiele in der Qualifikationsgruppe (5S 3U) – so wenige wie kein anderes Team.

– Der WAC ist in der Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen (4S 3U) – erstmals so lange seit August bis November 2019 (damals sogar 10 Spiele unter Gerhard Struber). Der WAC gewann erstmals unter Manfred Schmid zwei BL-Spiele in Folge, zwei Siege am Stück gelangen den Lavanttalern davor zuletzt im September/Oktober 2022 (damals sogar 3).

– Die SV Ried ist seit neun Heimspielen sieglos (5U 4N) – erstmals so lange in der Bundesliga. Den letzten BL-Heimsieg feierten die Innviertler am 15. Oktober gegen den SK Rapid Wien (1:0). Die Innviertler gewannen erstmals nur zwei der ersten 15 BL-Heimspiele, weniger als vier Heimsiege waren es in einer gesamten BL-Saison noch nie.

– Der WAC gewann in der Bundesliga erstmals innerhalb einer Gruppenphase drei Auswärtsspiele (zuvor nie mehr als 2). Der WAC gewann acht Auswärtsspiele in dieser BL-Saison – ligaweit nur der FC Red Bull Salzburg (13) mehr. Mehr Auswärtssiege in einer BL-Saison gelangen den Lavanttalern nur 2020/21 (10).

Letztes Duell

WAC 1:0 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 27 (9 Siege Ried, 8 Remis, 10 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand

Wir empfehlen euch an dieser Stelle unseren Kooperationspartner wettformat.com, wo ihr neben aktuellen Prognosen und Wetttipps auch einen täglichen Wettschein zum Nachtippen findet!

WSG Tirol – SCR Altach

Freitag 19:30, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Für beide Teams geht es in dieser Begegnung um nichts mehr, wobei man sicherlich zufrieden über diese Tatsache sein kann. Bei der WSG Tirol wird dennoch etwas Ärger dabei sein, verpasste man doch mit der 0:2-Auswärtsniederlage gegen den Wolfsberger AC die große Chance, das Playoff für den Europacup doch noch zu erreichen. Auf der anderen Seite kann man allerdings dennoch zufrieden mit der Saison sein, wird man trotz überschaubarer finanzieller Mittel eine weitere Saison in der höchsten Spielklasse Österreichs verbleiben.

Beim SCR Altach auf der anderen Seite herrschte am vergangenen Wochenende Jubelstimmung, gelang es doch im Derby gegen den Lokalrivalen Austria Lustenau den Klassenerhalt zu fixieren. Damit sprang man gerade noch so von der Schippe und rettete sich auf dem letzten Drücker, allerdings ist damit auch klar, dass eine Trendwende dringend nötig sein wird, sofern man eine ähnliche Situation im nächsten Jahr vermeiden möchte. Die ersten Weichen wurden dahingehend bereits gestellt und der Sportdirektor Festetics wurde nach einem kurzen Intermezzo bereits wieder von seinen Aufgaben entbunden und mit Roland Kirchler ein neuer starker Mann im sportlichen Bereich installiert.

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit fünf Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (3S 2U) – erstmals. Die Vorarlberger blieben in der Bundesliga nur gegen den FC Wacker Innsbruck länger ungeschlagen (7 Spiele von 2006 bis 2008).

– Die ersten zwei Duelle zwischen dem SCR Altach und der WSG Tirol im Grunddurchgang endeten 0:0. Die WSG spielte erstmals in einer Saison der Bundesliga gegen einen Gegner zweimal 0:0, bei Altach gab es das zuvor nur 2017/18 gegen den SK Sturm Graz. Drei torlose Remis in einer BL-Saison gab es zuletzt 1996/97 zwischen dem SK Sturm und Salzburg.

– Der SCR Altach ist der Bundesliga seit drei Auswärtsspielen ungeschlagen (1S 2U) – nie länger in dieser Saison. In den letzten zwei BL-Auswärtsspielen blieb Altach ohne Gegentor – erstmals seit Herbst 2021.

– Der SCR Altach erzielte in der Gruppenphase die wenigsten Tore aller 12 Teams (6). Mit acht Gegentoren kassierte allerdings auch kein Team in der Bundesliga seit der Ligateilung weniger Gegentore als Altach (LASK und FC Red Bull Salzburg auch je 8).

– Thomas Silberberger und Klaus Schmidt trafen der Bundesliga als Trainer sechsmal aufeinander. Silberberger gewann die vier Duelle gegen den TSV Hartberg mit Schmidt, verlor aber gegen Schmidt, wenn der ein anderes Team trainierte: sowohl gegen den FC Admira als auch zuletzt gegen den SCR Altach.

Letztes Duell:

Altach 1:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:Spiele insgesamt: 13 (3 Siege WSG, 4 Remis, 6 Siege Altach)

Gesperrt: Niemand

SC Austria Lustenau – TSV Hartberg

Freitag 19:30, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Ein direktes Duell um einen Platz im Europacup-Playoff findet im Vorarlberg statt, wo Austria Lustenau den TSV Hartberg empfängt. Dabei haben es die Gastgeber selber in der Hand dieses zu erreichen, würde ein Remis schon ausreichen, um diesen begehrten Platz zu fixieren und ins Playoff einzuziehen. Allerdings liefen die letzten Wochen alles andere als rund bei den Vorarlbergern und man wartet bereits seit fünf Runden auf einen Sieg. Die Formkurve wird nun in den entscheidenden Spielen steigen müssen, denn sonst könnte die Saison bereits am Freitag vorbei sein.

Der TSV Hartberg kommt dagegen etwas unverhofft doch noch zu der großen Möglichkeit, ins Playoff einzuziehen, nachdem es eigentlich schon so schien, als wäre man nach der 0:2-Heimniederlage gegen den WAC raus aus dem Rennen. Doch ein 2:0 Heimsieg über die SV Ried katapultierte die Steirer wieder zurück ins Geschehen und nun hat man die große Chance, mit einem Auswärtssieg im Ländle das begehrte Playoff-Ticket zu buchen. Verlassen kann man sich dabei auf die starke Serie, den zuletzt holte man von möglichen 12 Punkten starke 9 Zähler, womit man mit reichlich Selbstvertrauen ausgestattet sein dürfte

– Der SC Austria Lustenau ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (2S 1U) – das gelang den Lustenauern sonst nur gegen den SCR Altach (3S 1U).

– Der TSV Hartberg ist gegen Austrias (Lustenau, Klagenfurt, Wien) in der Bundesliga seit 13 Spielen sieglos und verlor 12 dieser 13 Duelle. Hartbergs letzter BL-Sieg gegen eine Austria war am 10. April 2021 gegen den FK Austria Wien (1:0-Heimsieg).

– Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga drei der letzten vier Spiele und blieb bei diesen drei Siegen ohne Gegentor. In diesen vier Spielen holten die Oststeirer gleich viele Siege wie in den vorangegangenen 17 BL-Spielen und blieben so oft ohne Gegentor wie in den vorangegangenen 22 BL-Spielen.

– Der TSV Hartberg ist in der Qualifikationsgruppe dieser Saison der Bundesliga auswärts ungeschlagen (2S 2U) – wie sonst nur der SC Austria Lustenau (2S 3U). Auch in der Vorsaison blieben die Oststeirer die ersten vier Auswärtsspiele ungeschlagen, verloren aber das letzte Auswärtsspiel mit 2:4 bei der WSG Tirol.

– Der SC Austria Lustenau traf in der Bundesliga erstmals in 11 Spielen in Folge. Die Vorarlberger trafen als einziges Team in jedem der neun Qualifikationsgruppenspielen und erzielten seit der Ligateilung 5,4 Tore mehr als zu erwarten waren (16 Tore bei 10,6 xG) – sogar Bestwert aller 12 Teams. Lustenau erzielte in dieser BL-Saison 45 Tore – mehr als jemals zuvor in einer BL-Saison.

Letztes Duell:

Hartberg 0:1 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 3 (2 Siege Lustenau, 1 Remis)

Gesperrt: Niemand

Einen Wetttipp für diese Partie findet ihr bei unserem Kooperationspartner wettformat.com

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg

Samstag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Die Saison des FK Austria Wien ist geprägt von Rückschlägen und auch in den letzten Tagen dieser Spielzeit sollte es nicht anders sein. Nachdem man in Linz zum wiederholten Mal ein Spiel in der Schlussphase verlor und gleichzeitig der Erzrivale Rapid ein 0:2 in einen 3:2 Sieg verwandelte, braucht man nun ein kleines Wunder gegen Salzburg und Schützenhilfe aus Klagenfurt, um doch noch den vierten Tabellenplatz zu erreichen. Doch nicht nur das, unter der Woche kam noch die Meldung auf, dass mit El Sheiwi und Leidner gleich zwei Akteure sich Kreuzbandrisse zuzogen, was eine Schocknachricht war. Nun geht es noch dazu zum Abschluss der Meisterschaft gegen den alten und neuen Meister Salzburg, gegen den man seit fünf Jahren nicht mehr gewinnen konnte. Kein gutes Omen also für die Violetten, die wohl in Sachen Europacup nachsitzen werden müssen.

Auf der anderen Seite zeigte sich der neue Meister Red Bull Salzburg von seiner besten Seite und dass man mit einer tollen Einstellung und Mentalität ausgestattet ist. Bei der Trophäenübergabe im Spiel gegen Klagenfurt lag man zwar zur Halbzeit mit 0:2 zurück, kämpfte sich jedoch eindrucksvoll zurück und gewann schließlich doch noch mit 3:2. Dementsprechend ausgefallen fielen auch die Feierlichkeiten aus, nichtsdestotrotz möchte man sich gebührend von der Meisterschaft verabschieden und auch im Gastspiel in Wien einen harten Fight liefern.

– Der FC Red Bull Salzburg ist der Bundesliga seit 15 Spielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (13S 2U) – erstmals so lange und die Wiener Austria hatte nur gegen den SK Rapid Wien eine längere Sieglosserie (16 von Mai 1996 bis März 2000). Weiters verlor Salzburg nur eines der letzten 30 BL-Duelle (22S 7U), mit 0:4 auswärts in der letzten Runde 2017/18.

– Der FC Red Bull Salzburg traf der Bundesliga in den vergangenen 15 Duellen gegen den FK Austria Wien immer – erstmals. Zuletzt blieb Salzburg am 27. Mai 2018 gegen die Wiener Austria in der Bundesliga torlos (0:4 A).

– Der FC Red Bull Salzburg verlor nur eines der ersten 31 BL-Spiele – erstmals in der Klubhistorie und als zweites Team seit Gründung der Bundesliga nach dem SK Sturm Graz (1997/98). Kein Team kassierte in einer gesamten BL-Saison mit mehr als 30 Spielen nur eine Niederlage.

– Der FC Red Bull Salzburg feierte 13 Auswärtssiege in dieser Saison – erstmals so viele innerhalb einer Saison der Bundesliga und kein Team in der BL-Historie in einer gesamten Saison mehr (FK Austria Wien 1985/86 und 2012/13 sowie LASK 2019/20 je 13).

– Der FK Austria Wien erzielte 10 Tore nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der FC Red Bull Salzburg hatte die meisten hohen Ballgewinne (273) in dieser BL-Saison.

Letztes Duell:

Salzburg 3:3 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 195 (74 Siege Austria, 47 Remis, 74 Siege Salzburg)

Gesperrt: Niemand

Hier findet ihr einen Wetttipp zum Spiel zwischen der Wiener Austria und RB Salzburg!



SK Sturm Graz – LASK

Samstag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Bei diesem Spitzenspiel zweier formstarker Teams geht es um die sprichwörtliche „goldene Ananas“. Der SK Sturm Graz wird die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz beenden und kann auf eine starke Saison zurückblicken, die mit dem Triumph im Cup gekrönt wurde. Einen bitteren Nachgeschmack hatte allerdings das vergangene Wochenende, wo man im Prestigeduell gegen den SK Rapid eine 2:0 Führung aus der Hand gab und letztlich mit 2:3 dieses Spiel verlor. Nun möchte man sich gebührenden vor dem heimischen Publikum verabschieden, wartet doch ein ausverkauftes Stadion auf die Grazer.

Auch der LASK blickt auf eine sehr gute Saison zurück und vor allem in der Meistergruppe wusste man in vielen Phasen zu überzeugen, verlor man doch bisher nur ein einziges Spiel. Dementsprechend verdient ist auch der dritte Tabellenrang und man hat sich hier klar von der Konkurrenz absetzen können. Das unterstrich man auch im letzten Spiel im Heimspiel gegen die Wiener Austria, wo man trotz der Bedeutungslosigkeit der Partie mit 3:1 gewinnen konnte. Nun möchte man klarerweise auch in Graz alles nochmal raushauen, um sich dann in den wohlverdienten Urlaub zu verabschieden.

– Der LASK blieb in den drei BL-Duellen dieser Saison gegen den SK Sturm Graz ungeschlagen und ist seit vier Spielen in der Bundesliga gegen die Steirer ungeschlagen (2S 2U) – wie zuletzt von April 2019 bis Februar 2021 (damals 6S 1U). Der LASK könnte zum zweiten Mal nach 2019/20 (3S 1U) in allen vier BL-Saisonduellen gegen den SK Sturm ungeschlagen bleiben.

– Der LASK verlor im Jahr 2023 in der Bundesliga nur zwei der 15 Spiele (7S 6U) – nur der FC Red Bull Salzburg kein einziges im Jahr 2023 und damit als einziges Team weniger als die Linzer Athletiker. Der LASK kassierte in dieser BL-Saison erst fünf Niederlagen – in einer Saison mit mehr als 30 Spielen gelang dies den Linzer Athletikern zuvor nur 2018/19 (ebenfalls nur 5).

– Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison in der Bundesliga 11 Heimspiele – so viele wie kein anderes Team und nie mehr innerhalb einer gesamten BL-Saison seit der Ligareform (wie 2020/21).

– Sowohl der SK Sturm Graz als auch der LASK erzielten je 10 Tore in der Anfangsviertelstunde – kein anderes Team in dieser Saison in der Bundesliga so viele. Die Linzer Athletiker erzielten 17 Tore in der Schlussviertelstunde – Topwert in dieser BL-Saison. Der SK Sturm kassierte fünf Gegentore in den letzten 15 Spielminuten – nur der WAC (3) in dieser BL-Saison weniger.

– Der SK Sturm Graz gab 37 Schüsse nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – nur der LASK (40) in dieser BL-Saison mehr. Die Pressinglinie der Steirer startet im Schnitt 44.3 Meter vor dem eigenen Tor – so weit vorne wie bei keinem anderen Team in dieser Saison der Bundesliga.

Letztes Spiel:

LASK 2:1 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 139 (54 Siege Sturm, 32 Remis, 53 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien

Samstag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Die Ausgangssituation vor diesem Spiel hätte sich der SK Austria Klagenfurt nicht erhofft, steht doch nach dem letzten Spieltag bereits fest, dass man die Saison auf den sechsten Tabellenplatz beenden wird. Dabei hatte man es eigentlich in eigener Hand, für die Sensation zu sorgen, führte man doch zur Halbzeit in Salzburg mit 2:0, um letztlich doch noch die Führung aus der Hand zu geben und mit einem 2:3 als Verlierer vom Platz zu gehen. Nun geht es im abschließenden Meisterschaftsspiel nur noch darum, sich gebührend vom heimischen Publikum zu verabschieden und dem Gegner möglicherweise ein Bein zu stellen.

Ganz anders dagegen die Lage beim SK Rapid Wien, der vor dem Saisonfinale in der Pole-Position im Kampf um den vierten Tabellenplatz liegt. In diese Situation beförderte man sich dank eines Kraftaktes im letzten Spiel, wo man trotz eines 0:2 Rückstands gegen den SK Sturm nicht aufgab und mit den Fans im Rücken die Partie auf 3:2 umdrehte. Da der Erzrivale Austria zeitgleich verlor, hat man nun die große Chance, mit einem Punktegewinn diese Platzierung zu fixieren und eine überwiegend verkorkste Saison doch noch versöhnlich zu Ende zu bringen.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga nur eines der sieben Duelle gegen den SK Rapid Wien ((2U 4N) – am 22. Oktober 2022 in Wien-Hütteldorf mit 1:0. Dies war auch das einzige BL-Duell, in dem die Kärntner ohne Gegentor geblieben sind.

– Der SK Rapid Wien beendet bei einem Punktgewinn in Klagenfurt, unabhängig vom Ergebnis des FK Austria Wien gegen den FC Red Bull Salzburg, die Saison in der Bundesliga auf Tabellenplatz 4. Bei einer Niederlage darf die Wiener Austria nicht gewinnen.

– Der SK Austria Klagenfurt ist in der Bundesliga seit fünf Spielen sieglos (2U 3N) – wie zuletzt von Runde 14 bis 18, länger zuletzt von April bis August 2022 (8 Spiele). Allerdings punktete Klagenfurt zuletzt in zwei BL-Heimspielen in der Meistergruppe in Folge, nach zuvor sieben Niederlagen am Stück, ist aber zuhause noch sieglos in der Meistergruppe.

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte 20 Tore nach Standardsituationen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der SK Rapid Wien traf 16-mal nach Flanken aus dem Spiel heraus – so oft wie kein anderes Team in dieser BL-Saison. Klagenfurts Siegtreffer gegen den SK Rapid Wien am 13. Spieltag fiel nach einem Eckball.

– Rapids Guido Burgstaller erzielte am 31. Spieltag sein 50. BL-Tor und wurde dadurch zum 100. Spieler seit Gründung der Bundesliga, der diese Marke erreichte. Burgstaller traf als erster Spieler des SK Rapid Wien in acht BL-Einsätzen in Folge – in der BL gelang das zuletzt Roland Kollmann (9 Einsätze 2003 für den Grazer AK). Der 34-jährige hält als Führender der Torschützenliste bei 21 Toren und könnte der erste österreichische Torschützenkönig seit Philipp Hosiner (32 Tore) in der Saison 2012/13 werden.

Letztes Spiel:

Rapid 3:1 Klagenfurt

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 7 (1 Sieg Klagenfurt, 2 Remis, 4 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand