Faktencheck zur 5. Bundesliga-Runde 2024/25

Die fünfte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag kommt es dabei u.a. zur...

Die fünfte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag kommt es dabei u.a. zur Begegnung zwischen dem SK Sturm und der WSG Tirol, wo die Grazer einen Pflichtsieg einfahren wollen, um die Tabellenführung vorübergehend zu übernehmen. Am Sonntag folgen dann die restlichen Begegnungen, wo im Spitzenspiel der Runde der SK Rapid den FC Red Bull Salzburg empfängt.

TSV Hartberg – Grazer AK

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Bei diesem Spiel kommt es nicht nur zu einem steirischen Nachbarschaftsduell, sondern auch zu einem tabellarischen, hängen doch beide Teams aktuell im Tabellenkeller fest. Der TSV Hartberg hatte dabei jedoch das mit Abstand schwierigste Auftaktprogramm, ging es doch gegen LASK, Sturm, die Austria und Salzburg, wobei das letzte Spiel gegen die Bullen verschoben wurde. Die Leistungen der Steirer waren dabei nicht wirklich schlecht, es fehlte jedoch das gewisse Etwas, um noch mehr Punkte zu ergattern. Nun hoffen die Hartberger auf den ersten Sieg, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren und einen Befreiungsschlag zu feiern.

Dass die höchste Spielklasse in Österreich ein Haifischbecken ist, musste der Aufsteiger GAK in den ersten Wochen dieses neuen Abenteuers feststellen. Nach wie vor wartet man in der Liga auf den ersten Sieg und steht aktuell bei nur zwei Unentschieden. Zuletzt verlor man im Wolfsberg recht deutlich mit 2:4, wobei man zwischenzeitlich schon mit 0:4 hinten lag. Immerhin konnte man unter der Woche im Cup Selbstvertrauen tanken und gewann in Reichenau mit 9:0. Daher hofft man diesen Schwung mitnehmen zu können und im Nachbarschafsduell gegen Hartberg den ersten Sieg einzufahren.

Fakten

– Der TSV Hartberg blieb in der vergangenen Saison der Bundesliga gegen den Aufsteiger FC Blau Weiß Linz ungeschlagen (1S 1U) – das gab es nie zuvor für die Hartberger gegen einen Aufsteiger. Erstmals blieben die Hartberger überhaupt gegen einen Aufsteiger zwei BL-Spiele in Folge ungeschlagen.

– Der TSV Hartberg und der Grazer AK 1902 treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Hartberger sind seit acht Steirmark-Derbys in der Bundesliga sieglos (3U 5N gegen den SK Sturm Graz), der GAK verlor die letzten beiden BL-Duelle gegen ein steirisches Team (ebenfalls Sturm) und blieb dabei torlos.

– Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga nur zwei der 18 Spiele gegen (Mit)Aufsteiger, darunter aber zuletzt mit 3:2 gegen den FC Blau Weiß Linz im Grunddurchgang 2023/24 (dazu 1:0 gegen die WSG Tirol im Oktober 2019). Die Hartberger blieben nur bei diesem 1:0 gegen die WSG gegen einen Aufsteiger ohne Gegentor.

– Der TSV Hartberg holte zum vierten Mal seit 2020/21 nur einen Punkt aus den ersten beiden Heimspielen einer Saison der Bundesliga – die Ausnahme war 2022/23 (3 Punkte). Die Hartberger sind seit vier BL-Heimspielen sieglos und gewannen 2024 nur ein BL-Heimspiel – im April gegen den SK Austria Klagenfurt (3:2).

– TSV Hartberg-Trainer Markus Schop erzielte als Spieler gegen den Grazer AK 1902 in der Bundesliga vier Tore – nur gegen Admira Wacker (6) und den FC Wacker Innsbruck (5) mehr.

Letztes Duell: Hartberg 3:0 GAK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 6 (1 Sieg Hartberg, 3 Remis, 2 Siege GAK)

Verletzt/Angeschlagen: Havel / Kreuzriegler, Rusek, Nicht

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-WSG / GAK-Altach

SK Austria Klagenfurt – FC Blau-Weiß Linz

Samstag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Einen regelrechten Befreiungsschlag konnte der SK Austria Klagenfurt am vergangenen Wochenende einfahren. Im Gastspiel bei der WSG Tirol gelang der erste Saisonsieg, der ungemein hart erkämpft, aber letztlich nicht unverdient war. Nun möchte man klarerweise nachlegen und auch den ersten Heimsieg folgen lassen. Unter der Woche war man dazu auch noch im Cup erfolgreich und gab sich in Siegendorf beim 5:0 Erfolg über den Regionalligisten keine Blöße. Nun hat man die große Möglichkeit, die Woche zu vergolden und den dritten Erfolg in Serie einzufahren.

Auf der anderen Seite blickt der FC Blau-Weiß Linz auf einen tollen Saisonstart zurück, den in dieser Form wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht erwartet hätten. Mit sieben Zählern aus den ersten vier Spielen liegt man auf den dritten Tabellenplatz und feierte vor allem vor den heimischen Fans mit zwei Siegen über die Wiener Vereine tolle Erfolge. Nun möchten die Linzer auch in der Fremde den ersten Sieg nachfolgen lassen und in Klagenfurt gewinnen. Dabei setzt man auf Torjäger Ronivaldo, der sich beim Sieg über Rapid mit einem Doppelpack auszeichnen konnte,

Fakten

– Der FC Blau Weiß Linz ist seit sieben Pflichtspielen gegen den SK Austria Klagenfurt sieglos (1U 6N), den bisher einzigen Sieg gegen die Kärntner feierten die Linzer im August 2018 in der 2. Liga. In den beiden Duellen in der Bundesliga blieben die Linzer torlos (0:0 H, 0:2 A).

– Der SK Austria Klagenfurt gewann jedes der vier Pflicht-Heimspiele gegen den FC Blau Weiß Linz (in der Bundesliga mit 2:0). Die Kärtner erzielten in diesen vier Heimspielen 13 Tore (Schnitt: 3.3) und kassierten nur zwei Gegentore.

– Der SK Austria Klagenfurt feierte beim 1:0 gegen die WSG Tirol den ersten Sieg in der Bundesliga seit April, als die Kärntner den FC Red Bull Salzburg mit 4:3 besiegten. Zwei Siege in Folge gab es für die Klagenfurter zuletzt im Februar, wobei Klagenfurt den zweiten Sieg damals gegen den kommenden Gegner FC Blau Weiß Linz feierte (2:0 H).

– Der FC Blau Weiß Linz feierte mit dem 3:0 gegen den SK Rapid den höchsten Sieg in der Bundesliga in der Klubhistorie, zudem stehen die Linzer nach vier BL-Spielen bei sieben Punkten (2S 1U 1N) – in der Vorsaison war es nur ein Punkt nach den ersten vier Spielen.

– Ronivaldo vom FC Blau Weiß Linz erzielte beim 3:0 gegen den SK Rapid seinen zweiten BL-Doppelpack, nachdem der Brasilianer bereits im April gegen den SCR Altach doppelt traf. Mit 35 Jahren und 154 Tagen wurde Ronivaldo zum ältesten Spieler, dem in der Bundesliga ein Doppelpack gelang, seit Zlatko Dedic für die WSG Tirol im September 2020 (35 Jahre und 357 Tage).

Letztes Duell: Klagenfurt 2:0 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 2 (1 Sieg Klagenfurt, 1 Remis)

Verletzt/Angeschlagen: Soto / Joao Luiz, Wähling

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-Klagenfurt / BW Linz-LASK

SK Sturm Graz – WSG Tirol

Samstag 19:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Der SK Sturm konnte sich nach einem wackeligen Saisonstart in den letzten Wochen stabilisieren und diese vor allem erfolgreich gestalten. In der Liga gelangen zuletzt drei Siege in Folge und mit dieser Serie setzte man sich in der Spitzengruppe fest. Auch im Cup konnte man die Hausaufgaben erledigen und bezwang den Tabellenführer aus der zweiten Liga Ried mit 3:1, wobei man im ersten Durchgang große Schwierigkeiten mit den Innviertlern hatte und sich die eigenen Standardsituationen als Ass im Ärmel erwiesen. Nun steht mit dem Heimspiel gegen die WSG Tirol die nächste Pflichtaufgabe bevor und man möchte mit einem weiteren Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen.

Nach einem guten Start mit vier Punkten aus zwei Spielen, sind die letzten beiden Wochen für die WSG Tirol weniger erfolgreich verlaufen. Am letzten Spieltag setzte es vor heimischer Kulisse gegen Austria Klagenfurt eine 0:1 Pleite, bei dem man sich vor allem durch mangelnde Konsequenz in der Offensive auszeichnete. Zumindest im Cup konnte man sich rehabilitieren und mit 4:2 gegen Deutschlandsberg gewinnen, wobei man auch hier lange zitterte und sich einen richtigen Fight mit dem unterklassigen Gegner lieferte. Nun geht es für die Tiroler zum Double-Sieger, wo man als krasser Außenseiter auf eine Überraschung hofft.

Fakten

– Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga gegen die WSG Tirol keines der 12 Spiele (10S 2U). Sturm bestritt sonst nur gegen den SC Austria Lustenau so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (15S 1U). Zuletzt gewannen die Grazer erstmals vier BL-Duelle gegen die WSG Tirol in Folge.

– Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga gegen die WSG Tirol jedes der sechs Heimspiele und erzielte dabei 14 Tore (Schnitt: 2.3). Die WSG Tirol erzielte in diesen sechs Spielen nur drei Tore und traf nur beim 2:3 im April 2021 mehrfach.

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit 18 Spielen gegen Tiroler Teams ungeschlagen und gewann 14 davon, eine längere derartige Serie gelang in der Bundesliga nur dem SK Rapid von 1993 bis 1999 gegen den FC Wacker Innsbruck (24 Spiele).

– Der SK Sturm Graz holte neun Punkte aus den ersten vier Spielen dieser Saison der Bundesliga – mehr waren es seit der Ligareform nur in der Vorsaison (10). Die Grazer feierten zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr drei BL-Siege in Folge – zuvor gewannen die Grazer im April vier BL-Spiele am Stück.

– Die WSG Tirol holte in vier der sechs Saisonen in der Bundesliga vier Punkte aus den ersten vier Spielen, Ausreißer nach oben war 2019/20 (5 Punkte), Ausreißer nach unten 2023/24 (1 Punkt). Vier Gegentore nach vier Spielen sind neuer Bestwert für die Tiroler in der Bundesliga zum Vergleichszeitpunkt.

Letztes Duell: WSG 0:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 18 (14 Siege Sturm, 2 Remis, 2 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Borkovic / Hinterseer, Anselm

Gesperrt: Jatte/ Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-Sturm / Hartberg-WSG

LASK – Wolfsberger AC

Sonntag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Der LASK befindet sich früh in der Saison bereits in einer handfesten Krise und hängt der Haussegen schon ziemlich schief. Nach einem knappen Auftaktsieg in Hartberg, folgten zuletzt drei Niederlagen in Serie und verlor man zuletzt bei der Austria spät mit 1:2. Als wäre das nicht genug, musste man sich unter der Woche im Playoff zur Europa League in Bukarest mit 0:1 geschlagen geben, wobei der Verlusttreffer in der Nachspielzeit fiel. Daher darf man nun gespannt sein, in welcher körperlichen und vor allem physischen Verfassung die Linzer in dieses Spiel gehen werden, bleibt doch wenig Zeit für eine große Aufarbeitung. Verlieren sollten die Stahlstädter jedoch nicht, sonst könnte es in der Länderspielpause für Trainer Darazs ungemütlich werden.

Der Wolfsberger AC auf der anderen Seite konnte am vergangenen Wochenende den Abwärtstrend vorerst stoppen und einen Befreiungsschlag landen. Im Heimspiel gegen den GAK setzte man sich dank einer starken Leistung mit 4:2 durch und machte vor allem der junge Stürmer Kojzek mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam. Unter der Woche folgte dann ein weiterer Erfolg, wo man im Cup gegen den SV Wallern mit einem glanzlosen 2:0 die Oberhand behielt. Nun geht es für die Wölfe zum angeschlagenen LASK und hofft man, mit einem Punktegewinn ins Lavanttal zurückkehren zu können.

Fakten

– Der WAC gewann vergangene Saison in der Bundesliga beide Duelle gegen den LASK. Seit 2020/21 gewann abwechselnd immer eines der beiden Teams alle Saison-Duelle (LASK 2020/21 und 2022/23, der WAC 2021/22 und 2023/24), davor gelang das keinem Team. Die gleiche Gruppenphase erreichten die beiden Teams zuletzt 2020/21 (Meistergruppe).

– In Heimspielen des LASK gegen den WAC wurden in der Bundesliga noch nie die Punkte geteilt – sechs LASK-Siege, fünf WAC-Siege. Bei so vielen BL-Heimspielen (11) teilte der LASK gegen kein anderes Team nie die Punkte. Der WAC erzielte in den letzten sieben BL-Auswärtsspielen beim LASK immer genau ein Tor.

– Der LASK verlor erstmals seit 2010/11 die ersten beiden Heimspiele einer Saison in der Bundesliga – die ersten drei Heimspiele verloren die Linzer Athletiker in ihren 33 BL-Saisonen bisher nie. Bei einer Niederlage gegen den WAC würde der LASK erstmals seit 2010/11 drei BL-Heimspiele in Folge verlieren (damals sogar 5 in Folge).

– WACs Erik Kojzek wurde beim 4:2 gegen den Grazer AK im Alter von 18 Jahren und 236 Tagen zum jüngsten Spieler des WAC, dem in der Bundesliga ein Doppelpack gelang. Zudem ist der Slowene nach Yusuf Demir im April 2021 und Onurhan Babuscu im Juli 2021 der drittjüngste Spieler in der BL-Historie, der in einem Spiel von der Bank kam und mindestens zwei Tore erzielte.

– Dietmar Kühbauer tritt als Trainer erstmals seit Oktober 2021 in einem Spiel der Bundesliga gegen den LASK an – in seinen letzten neun BL-Duellen gegen die Linzer Athletiker blieb der derzeitige Trainer des WAC ungeschlagen und gewann sieben dieser neun Spiele (2U). Mit dem WAC trifft Kühbauer in der Bundesliga nun erstmals auf den LASK.

Letztes Duell: LASK 0:1 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 22 (12 Siege LASK, 3 Remis, 7 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Lawal, Andrade, Zulj, Smolcic, Ljubic, Mustapha, Flecker, Entrup / Scherzer, Scharfetter

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: BW Linz-LASK / WAC-Rapid

SCR Altach – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Nach vier Runden steht der SCR Altach mit einer ausgeglichenen Bilanz da, wo zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche stehen. Nach dem denkbar schlechten Saisonstart und der beinahe Entlassung von Trainer Standfest, haben sich die Vorarlberger stabilisiert und vorerst Ruhe einkehren lassen. Zuletzt setzte es in Graz eine knappe aber verdiente 1:2 Niederlage gegen den amtierenden Meister, wobei man in den Schlussminuten auf den Ausgleich drängte. Nun geht es für die Vorarlberger gegen die Austria, gegen die man vor heimischer Kulisse auf eine exzellente Bilanz blicken kann, was Selbstvertrauen geben sollte.

Auf der anderen Seite verliefen beim FK Austria Wien ergebnistechnisch die letzten Tage nach Plan. In der Liga setzte man sich gegen den stark besetzten LASK mit 2:1 durch und holte damit sehr wichtige Punkte, mit dem man das Umfeld etwas beruhigte. Unter der Woche hatte man aber mit dem ASK Oedt große Probleme, da man die Rotationsmaschine heiß laufen ließ und die Mannschaft stark veränderte. Dank eines späten Elfmetertores von Kapitän Fischer gewann man dann aber schlussendlich mit 3:2 und kam mit einem blauen Auge davon. Nun wollen die Violetten vor der Länderspielpause mit einem guten Ergebnis in Altach aufzeigen und man darf gespannt sein, wie die Wiener mit einem tiefstehenden Gegner klarkommen werden.

Fakten

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga 16 Spiele gegen den FK Austria Wien – mehr als gegen jeden anderen Klub. Altach erzielte gegen die Wiener Austria 56 BL-Tore – so viele wie gegen kein anderes Team.

– Der SCR Altach verlor wie in jeder der vorangegangenen sieben Saisonen in der Bundesliga mindestens zwei der ersten vier BL-Spiele und zum vierten Mal in Folge zwei der ersten vier. Allerdings holte Altach sechs Punkte aus den ersten vier Spielen – das gelang den Vorarlbergern seit der Ligareform zuvor nur 2021/22 (ebenfalls 6 Punkte).

– Der FK Austria Wien verlor, nach 2020/21, erst zum zweiten Mal seit der Ligareform nur eines der ersten vier Spiele einer Saison der Bundesliga (2S 1U 1N). Weiters holte die Wiener Austria aus den ersten vier BL-Spielen sieben Punkte (wie 2020/21) – nie mehr zum Vergleichszeitpunkt seit der Ligareform.

– Der SCR Altach gewann sein letztes Heimspiel in der Bundesliga mit 2:0 gegen den WAC (Runde 3). Zwei BL-Heimsiege in Folge gelangen Altach zuletzt im Mai 2021 (gegen Austria Wien und Ried). Sollte Altach gegen die Austria gewinnen, dann hätten die Vorarlberger erstmals seit der Ligareform zwei der ersten drei Heimspiele einer BL-Saison gewonnen – zuvor nur 2017/18 (2S 1N) und 2016/17 (3S).

– Der FK Austria Wien erzielte sechs Tore in den ersten vier Spielen dieser Saison der Bundesliga – seit der Ligareform nur 2019/20 mehr (7 Tore). Die Wiener Austria kassierte in den ersten vier BL-Spielen vier Gegentore – weniger waren es zum Vergleichszeitpunkt beim FAK zuletzt in der Meistersaison 2012/13 (damals nur 1 Gegentor).

Letztes Duell: Austria 2:2 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 46 (16 Siege Altach, 9 Remis, 21 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Lincoln, Kameri, Mandritsch, Tietietta / El Sheiwi, Wustinger, Handl, Guenouche

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: GAK-Altach / Austria-Sturm

SK Rapid – FC Red Bull Salzburg

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Die letzten Tage verliefen für den SK Rapid ernüchternd und nachdem man von einem Erfolg zum nächsten eilte, folgte nun die negative Kehrtwende. Nachdem man in Braga verlor, folgte in der Liga die bittere 0:3 Pleite gegen BW Linz, wo man einen ganz schwachen Auftritt hinlegte. Unter der Woche platzte dann auch der Traum von der Europa Leauge, nachdem man innerhalb weniger Minuten eine 2:0 Führung verspielte und so nicht über ein 2:2 hinauskam. Nun müssen die Hütteldorfer rasch ihre Kräfte bündeln, kommt doch mit Salzburg eine stark besetzte Truppe, die in Hochform agiert und vom Einzug in die Champions League zusätzlich beflügelt wurde.

Das erste große Saisonziel konnte der FC Red Bull Salzburg erreichen und es gelang, trotz des mühsamen Weges über die Qualifikationsphase, sich für die UEFA Champions League zu qualifizieren! Den Grundstein legte man im Gastspiel gegen Dynamo Kiew, weshalb vor heimischer Kulisse eine solide Leistung und ein 1:1 Remis reichte, um den Einzug perfekt zu machen. Nun hoffen die Bullen, diese Euphorie mitnehmen zu können, wartet doch mit dem SK Rapid eine echte Herausforderung, wo es wohl eine starke Leistung brauchen wird, sofern man mit einem Erfolg nach Salzburg zurückkehren möchte.

Fakten

– Der SK Rapid gewann in der Bundesliga am 30. Spieltag 2023/24 nach 19 sieglosen Duellen gegen den FC Red Bull Salzburg erstmals wieder seit Februar 2019 – gegen kein anderes Team blieb Rapid in der Bundesliga-Historie in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos (15S 4U). Zwei BL-Spiele in Folge gegen Salzburg gewann Rapid zuletzt 2012.

– Der SK Rapid verlor im vierten Spiel dieser Saison der Bundesliga erstmals – seit der Ligareform blieb Rapid nur 2020/21 in den ersten vier BL-Spielen ungeschlagen. In zwei der vorangegangenen drei BL-Saisonen verlor Rapid zwei der ersten fünf BL-Spiele – nur 2023/24 nicht (2S 2U 1N).

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga zum sechsten Mal in den letzten sieben Saisonen die ersten drei Spiele einer BL-Saison – einzig 2022/23 gelang Salzburg keine maximale Punkteausbeute in den ersten drei Spielen. Weiters gewann Salzburg saisonübergreifend fünf BL-Spiele in Folge – Salzburgs geteilt längste Siegesserie in diesem Kalenderjahr (5 Siege im Februar/März).

– Der SK Rapid gewann die ersten beiden Heimspiele dieser Saison der Bundesliga – wie zuletzt 2020/21, als sogar die ersten drei BL-Heimspiele der Saison gewonnen wurden (gegen Admira, LASK und Altach). Der FC Red Bull Salzburg gewann wie in der Vorsaison die ersten beiden Auswärtsspiele einer BL-Saison. Seit der Ligareform gewann Salzburg in fünf der sechs Saisonen die ersten drei BL-Auswärtsspiele – nur 2022/23 nicht (2S 1N).

– Der SK Rapid (17) und der FC Red Bull Salzburg (16) kamen in dieser Saison der Bundesliga auf die meisten Spielzüge im offenen Spiel mit mindestens 10 Pässen, die in einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum endeten.

Letztes Duell: Rapid 2:0 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 202 (77 Siege Rapid, 50 Remis, 75 Siege Salzburg)

Verletzt: Seydi, Drujif, Zimmermann, Gale, Schöller, Bischof, Dursun / Konate, Terzic, Fernando, Morgalla, Guindo, Kawamura

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Rapid / Salzburg-Klagenfurt