Faktencheck zur 6. Bundesliga-Runde 2022/23

Der sechste Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt u.a. der Tabellenführer LASK, die erfrischend aufspielenden Altacher zum Duell. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo in etwa die beiden Traditionsvereine SK Rapid und Sturm Graz in Wien-Hütteldorf aufeinandertreffen werden.

SC Austria Lustenau – FC Red Bull Salzburg

Samstag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der SC Austria Lustenau reitet aktuell auf einer Euphoriewelle und nimmt nach fünf gespielten Runden den starken dritten Tabellenplatz ein. Zehn Punkte hat man sich als Aufsteiger bislang erspielt und hat damit einen problemlosen Übergang in die höchste Spielklasse gefunden. Zuletzt gab es in Altach den prestigeträchtigen Derbysieg, wo man in der Schlussphase das Spiel mit einem 2:1 Erfolg für sich entscheiden konnte. Nun wartet das nächste Highlight auf die Vorarlberger und mit Meister Salzburg kommt der erste große Name ins Ländle angereist.

Der amtierende Meister Red Bull Salzburg arbeitet sich langsam in der Tabelle nach oben und liegt aktuell nur noch einen Zähler hinter dem Spitzenreiter LASK. Punktetechnisch ist man recht gut im Soll, allerdings sind die Leistungen der Bullen bislang nicht herausragend. Zuletzt mühte man sich gegen Austria Klagenfurt und hatte auch mit dem Schiedsrichter Glück, der dem Gegner direkt vor der eigenen Führung einen Elfmeter verwehrte. Wichtig wird es für die Salzburger daher sein, langsam auf Betriebstemperatur zu kommen, steht doch bald die Gruppenphase der Champions League auf dem Programm.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann die letzten vier Pflichtspiele gegen den SC Austria Lustenau und kassierte dabei kein Gegentor. Die letzten zwei Spiele in der -Bundesliga -Saison 1999/2000 gewann Salzburg mit 2:0, im ÖFB-Cup-Achtelfinale 2018/19 gab es ein 1:0 und im Finale 2019/20 ein 5:0 – einen höheren Finalsieg gab es im ÖFB-Cup nie.

– Der SC Austria Lustenau feierte seinen ersten Sieg in der Bundesliga in einem Spiel gegen den FC Red Bull Salzburg – gleich im ersten BL-Spiel gab es am 9. Juli 1997 einen 2:0-Heimsieg. In der BL-Premierensaison des SC Austria Lustenau (1997/98) gewannen die Vorarlberger beide Heimspiele gegen Salzburg.

– Der SC Austria Lustenau holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten fünf Spielen 10 Punkte – mehr als je zuvor zum Vergleichszeitpunkt. Der letzte Aufsteiger mit 10 Punkten nach fünf Spielen war 2013/14 der SV Grödig, mehr Punkte holte seit Einführung der Drei-Punkte-Regel nur der FC Wacker Innsbruck 2010/11 (13).

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga die sechste Saison in Folge mindestens vier der ersten fünf Spiele. Die Salzburger wurden nur ein einziges Mal nicht Meister, wenn sie so viele der ersten fünf BL-Spiele gewannen – 1991/92 reichte es nur für Platz zwei (hinter dem FK Austria Wien).

– Beim SC Austria Lustenau trafen sieben verschiedene Spieler (Bryan Teixeira, Anderson, Matthias Maak, Lukas Fridrikas, Stefano Surdanovic, Michael Cheukoua und Anthony Schmid) – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Beim FC Red Bull Salzburg trafen sechs verschiedene Spieler (Fernando, Okafor, Sesko, Capaldo, Kjærgaard und Pavlovic) – zweithöchster Wert 2022/23.

Letztes Duell: Salzburg 5:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 12 (4 Siege Lustenau, 2 Remis, 6 Siege Salzburg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-WSG / Austria-Lustenau

TSV Hartberg – SV Ried

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Nach einer zweiwöchigen Pause, bedingt durch das verschobene Spiel gegen Rapid, wird der TSV Hartberg sicherlich wieder brennen, auf dem Rasen zu stehen. Die Steirer haben auch einiges Wiedergutzumachen, hat man abgesehen vom Auftaktsieg gegen Altach, zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert und rangiert damit auf dem vorletzten Platz. Daher musste man auch personell nachlegen und hat zwei Neuzugänge geholt, die das Auftreten der Mannschaft verbessern und stabilisieren sollen. Das wird auch nötig sein, denn bislang ist das zu wenig, was Hartberg dargeboten hat. Nun kommt mit den Riedern auch ein Angstgegner angereist, gegen den man bislang noch nie gewinnen konnte.

Die SV Ried hat ein bitteres letztes Wochenende zu verkraften und musste eine völlig unnötige Niederlage einstecken. Gegen die WSG Tirol erspielte man sich eigentlich genügend Chancen, um das Spiel für sich zu entscheiden, jedoch agierte man vor dem gegnerischen Kasten nicht abgebrüht genug und verlor letztlich in der Schlussphase mit 1:2. Damit wird man nach wie vor nicht wirklich schlau aus den Oberösterreichern, denn phasenweise blitzt das Potenzial auf, allerdings bringt man keine Konstanz in die Leistungen. Vielleicht gelingt das gegen die Steirer, wo man nach wie vor ungeschlagen ist.

– Die SV Ried ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (3S 5U). Nur gegen den SC Austria Lustenau absolvierten die Innviertler mehr BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (13).

– Die SV Ried blieb 2020/21 und 2021/22 in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg ungeschlagen. Zwei ungeschlagene BL-Saisonen in Folge gab es für die Innviertler zuletzt gegen den SC Wiener Neustadt (5 von 2010/11 bis 2014/15).

– Alle vier Duelle in der Bundesliga zwischen dem TSV Hartberg und der SV Ried in der Steiermark endeten jeweils mit einem 1-1-Remis. Die ersten vier Aufeinandertreffen daheim zu remisieren gab es zuvor nur beim GAK gegen den Wiener Sport-Club (sogar in den ersten 5).

– Die SV Ried kassierte in dieser Saison der Bundesliga fünf Gegentore in den ersten fünf Spielen – zuletzt 2012 so wenige. Vergangene BL-Saison waren es zu diesem Zeitpunkt 13 Gegentore.

– Der TSV Hartberg erzielte drei Viertel seiner Tore vor der Halbzeitpause (3 von 4) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Die SV Ried (2 von 3) ist neben Hartberg und dem LASK eines von drei Teams, das ebenfalls vor der Pause häufiger traf als danach.

Letztes Duell: Hartberg 1:1 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 8 (5 Remis, 3 Siege Ried)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Sturm-Hartberg / LASK-Ried

LASK – SCR Altach

Samstag 19:30, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Der LASK lacht aktuell von der Tabellenspitze runter, wer hätte dies zu Beginn der Saison für möglich gehalten? Das Team von Trainer Kühbauer ist nach wie vor in der Liga ungeschlagen und das obwohl man gegen Teams wie Austria, Rapid oder zuletzt Sturm spielte. Gegen die Grazer zeigte man zwar keine spektakuläre Leistung, nutzte aber die wenigen Chancen eiskalt und hielt den Kasten sauber, womit man knapp mit 1:0 gewann. Nun müssen die Linzer zeigen, dass sie auch mit der Rolle als klarer Favorit umgehen und ein Spiel gestalten können.

Himmel und Hölle waren für den SCR Altach in den letzten beiden Spielen eng beisammen und man erlebte ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem man in der Schlussphase gegen die Austria ein 0:2 in einen Sieg drehte, passierte nun im Derby gegen Lustenau das genaue Gegenteil und nach einer Führung verlor man kurz vor Schluss doch noch mit 1:2. Die Leistung war zwar in Ordnung, allerdings verlor man in der Schlussphase zunehmend die Ordnung. Nicht nur das, mit dem Platzverweis von Nuhiu muss man nun auch in diesem schwierigen Auswärtspiel auf einen Schlüsselspieler verzichten, was die Aufgabe nicht einfacher macht.

– Der SCR Altach gewann gegen den LASK in der Bundesliga nur zwei der 22 Spiele – allerdings beide auswärts (im Oktober 2008 und 2021).

– Der LASK blieb vergangene Saison zwei Duelle gegen Altach sieglos (1U 1N) – wie zuvor nur 2007/08 und 2008/09. Die Linzer Athletiker gewannen aber in der Vorsaison der Bundesliga zwei Spiele gegen Altach – nur gegen den FC Admira (3) mehr.

– Der LASK ist drei Spieltage in Folge Tabellenführer – wie zuletzt im Frühjahr 2020 und nie länger in Folge in der Bundesliga. Der LASK lag nach drei der ersten fünf Spieltage auf Platz 1. Das gelang den Linzer Athletikern in der österreichischen Bundesliga nie zuvor.

– Der LASK holte 13 Punkte aus den ersten fünf Spielen – so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt nur 2019/20, nie mehr. Erst zum dritten Mal seit Gründung der Bundesliga ist der LASK nach fünf Spielen einer Saison noch ungeschlagen (4S 1U) – zuvor gelang dies den Linzern nur 1994/95 (1S 4U) und 2019/20 (4S 1U).

– Der LASK erzielte mit 12 Toren die meisten in dieser Saison der Bundesliga. So viele waren es für die Linzer Athletiker nach den ersten fünf Spielen einer Saison zuvor nur 2009 (15). Dabei überboten sie ihren xG-Wert um 2,5 Tore – Bestwert in dieser Saison. Vergangene Saison hatten die Linzer Athletiker noch den schwächsten Wert mit -22 (45 Tore / 67 xG).

Letztes Duell: LASK 2:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 22 (14 Siege LASK, 6 Remis, 2 Siege Altach)

Gesperrt: Niemand / Nuhiu

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-Ried / Altach-Rapid

SK Rapid Wien – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Beim SK Rapid hängt aktuell der Haussegen gewaltig schief und ist absolute Krisenstimmung angesagt. Das hängt klarerweise mit dem Ausscheiden im Playoff der Conference League zusammen, wo man am Schweizer Zweitligisten Vaduz scheiterte und damit aus dem Bewerb flog. Das ist nun auf mehreren Ebenen problematisch, hat man nicht nur einen sehr großen Kader ohne zusätzliche Belastung, sondern wackelt nun auch der Trainerstuhl von Feldhofer gewaltig. Alles keine einfachen Zutaten und nun kommt mit dem SK Sturm auch noch ein unangenehmer Gegner angereist, den es zu bespielen gilt. Mit einem Erfolg könnte man hier zumindest die Gemüter etwas besänftigen, auch wenn diese verständlicherweise gerade erhitzt sind.

Der SK Sturm hatte im Vergleich angenehmere Tage zuletzt erlebt, wobei es bei den Grazern auch einige Themen abseits des Rasens gab. Neben der Auslosung zur Europa League, steht nun der Verkauf von Schlüsselspieler Höjlund bevor, der die Steirer für eine kolportierte Rekordablöse von 17 Millionen Euro verlassen soll. Zwar ist das für Sturm ein schmerzhafter Abgang, allerdings hat man damit auch den Jackpot geknackt und ein tolles Geschäft unter Dach und Fach gebracht. Spannend wir nun zu sehen sein, wie man diesen Abgang kompensieren will und ob dieses Unterfangen so spät im Transferfenster gelingen wird.

Letztes Duell: Rapid 1:1 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 214 (104 Siege LASK, 56 Remis, 54 Siege Sturm)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Rapid / Sturm-Hartberg

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Einen bitteren letzten Spieltag erlebte der SK Austria Klagenfurt und zum wiederholten Male standen dabei die Schiedsrichter im Mittelpunkt der Kritik. Gegen Salzburg hielt man lange Zeit eigentlich gut mit und stand das Spiel auf der Kippe, ehe man einen glasklaren Elfmeter nicht bekam und im direkten Gegenzug einen Gegentreffer kassierte. Keine Frage war dies äußerst bitter für die Klagenfurter, die sich oftmals in die Opferrolle begeben, diesmal jedoch klar benachteiligt wurden. Nun steht das Duell gegen den nächsten „Großen“ der Liga an, jedoch hat man gegen die Wiener Violetten in der letzten Saison gute Vorstellungen abgeliefert und kann sich hier Chancen ausrechnen.

Für den FK Austria Wien sah der Rhythmus in den letzten zwei Wochen so aus, dass man in der Liga gewann, im Europacup dafür den Kürzeren zog. Zuletzt ging es nach Istanbul in den Hexenkessel von Fenerbahce, wo man phasenweise zwar gut mithalten konnte, letztlich sich jedoch mit 1:4 geschlagen geben musste. Nun müssen die Wiener danach trachten, sich bestmöglich zu regenerieren, steht doch eine schwierige Aufgabe gegen Klagenfurt auf dem Programm. Daher reiste man schon am Freitag direkt von Istanbul nach Kärnten, um die Reisestrapazen so klein wie möglich zu halten und sich bestmöglich vorzubereiten, wo man den dritten Sieg in Serie feiern könnte.

– Der FK Austria Wien ist gegen den SK Austria Klagenfurt in der Bundesliga ungeschlagen (1S 3U). Klagenfurt punktete aber in der Vorsaison gegen die Wiener Austria drei Mal – häufiger als gegen jedes andere Team.

– Der FK Austria Wien gewann zwei der ersten fünf Spiele – zuletzt zu Saisonbeginn 2016/17 mehr (damals 3). Ein Doppelsieg – so wie nun: Sieg in Runde 4 und 5 – feierten die Wiener in den ersten fünf Spielen einer Saison der Bundesliga zuletzt 2017/18 (auch damals in Runde 4 und 5).

– Der FK Austria Wien gewann in Runde 5 beim WAC nach 0:1-Rückstand und damit erstmals seit Anfang März 2022 ein Spiel in der Bundesliga nach 0:1-Rückstand – damals beim FC Admira (2:1 A). Damit feierte die Wiener Austria bereits jetzt so viele Siege nach 0:1-Rückstand wie in der gesamten Vorsaison (1S 7U 7N).

– Der SK Austria Klagenfurt hatte acht Spielzüge im offenen Spiel mit mindestens 10 Pässen, die in einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum endeten – nur der FC Red Bull Salzburg (9) in dieser Saison der Bundesliga mehr.

– Marco Djuricin vom FK Austria Wien könnte am sechsten Spieltag das 100. Spiel in der Bundesliga seiner Karriere Djuricin erzielte 36 Tore in seinen ersten 99 BL-Spielen – auf eine derartige Trefferquote kommt kein anderer aktueller BL-Spieler, Dario Tadic folgt in dieser Wertung auf Platz 2 mit 29 Toren in den ersten 99 BL-Spielen. In den letzten 13 BL-Spielen mit Djuricin-Tor ging der FK Austria Wien nicht als Verlierer vom Platz (8S 5U).

Letztes Spiel: Klagenfurt 1:2 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 4 (3 Remis, 1 Sieg Austria Wien)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Klagenfurt / Austria-Lustenau

WSG Tirol – Wolfsberger AC

Sonntag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Manchmal kommt das Glück auch wieder zurück, nachdem man schon dachte, man hätte es oftmals verloren. So auch bei der WSG, die bereits mehrere Partien unglücklich nicht gewann und wo nun im letzten Spiel das Pendel zugunsten der Tiroler ausschlug. Gegen die Rieder war man eigentlich unterlegen und ließ viele Chancen zu, nutze aber die gebotenen Möglichkeiten eiskalt aus und sicherte sich so die drei Punkte. Damit kann man auch etwas entspannter in das Duell gegen den WAC gehen und zweifellos auch mit einer breiteren Brust.

Der Wolfsberger AC hat eine besonders bittere Woche hinter sich. Nachdem man sich mit dem 1:0 Auswärtssieg in Molde eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitete, verlor man im Playoff zur Conference League das Rückspiel letztlich sang- und klanglos mit 0:4. Dabei rächte sich auch die Transferpolitik in der Abwehr, wo man einfach viel zu wenig Qualität hat und sich diese Tatsache durch den Ausfall von Baumgartner noch verschlimmert hat. Daher werden auch die nächsten Wochen für die Kärntner nicht einfacher werden und könnten Trainer Dutt unangenehme Tage bevorstehen, wenn man es nicht schafft die Mannschaft zu stabilisieren.

– Die WSG Tirol erzielte gegen den WAC in der Bundesliga 22 Tore – mehr als gegen jedes andere Team.

– Die WSG Tirol ist in Heimspielen in der Bundesliga gegen den WAC ungeschlagen (3S 1U) – wie sonst nur gegen den FC Admira (1S 4U). Die WSG erzielte 13 Heimtore gegen den WAC – Klub-Bestwert.

– Die WSG Tirol gewann zwei der ersten fünf Spiele – erstmals so viele zu diesem Zeitpunkt einer Saison der Bundesliga. Auch sieben Punkte nach fünf BL-Spielen stellen einen neuen WSG-Klubrekord dar.

– Der WAC kassierte 12 Gegentore in den ersten fünf BL-Spielen – nur in der Saison 2020/21 mehr (damals 14). Weiters ist der WAC saisonübergreifend seit 15 Spielen in der Bundesliga ohne zu-null-Spiel – nur von Mai 2013 bis Februar 2014 länger (25 Spiele am Stück).

– Die WSG Tirol gewann in dieser Saison der Bundesliga bereits zwei Mal nach 0:1-Rückstand – so häufig wie sonst nur der SC Austria Lustenau. In der gesamten Vorsaison gewann die WSG Tirol kein einziges der 13 BL-Spiele nach 0:1-Rückstand (1U 12N).

Letztes Spiel: WSG 5:1 WAC

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 8 (4 Siege WSG, 3 Remis, 1 Sieg WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-WSG / WAC-Klagenfurt