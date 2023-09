Faktencheck zur 6. Bundesliga-Runde 2023/24

Die sechste Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag kommt es dabei zu einem...

Die sechste Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag kommt es dabei zu einem interessanten Duell im Ländle, wo der SCR Altach nach dem Derbysieg den SK Sturm empfängt. Am Sonntag folgen dann die restlichen Begegnungen, wo u.a. im Topspiel der Runde Meister Red Bull Salzburg auf den SK Rapid trifft.

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Alan Kijas

Die WSG Tirol steht zwar Anfang September nach wie vor sieglos da, dennoch nimmt die Stimmung bei den Tirolern eine aufsteigende Kurve. Das liegt daran, dass man zuletzt gegen zwei Topteams der Liga, den LASK und Rapid, zwei respektable Unentschieden holte und sich dabei von einer guten Seite präsentierte. Zwar war das Remis zuletzt im Gastspiel in Wien etwas glücklich, doch danach fragt Tage später keiner mehr nach. Nun geht es als Tabellenvorletzter gegen das Schlusslicht der Liga und steht ein sehr wichtiges Spiel bevor, wo man sich mit einem Sieg vom Tabellenende etwas absetzen könnte.

Ganz anders dagegen die Stimmungslage bei Blau-Weiß Linz, wo man nach wie vor mit der Umstellung auf die höchste Spielklasse zu kämpfen hat und sich hier bislang nicht wirklich etablieren konnte. Nach wie vor wartet man auf einen Sieg und holte in fünf Partien nur ein mickriges Unentschieden. Zuletzt setzte es beim SK Sturm eine deutliche 1:4 Niederlage, womit man schon 16(!) Gegentore in fünf Begegnungen kassiert hat. Doch in beiden Richtungen müssen sich die Oberösterreicher deutlich steigern und ist das insgesamt zu wenig. Genau in solchen Begegnungen wie gegen die WSG sollte der Befreiungsschlag gelingen, sonst kommt man aus diesem Teufelskreis noch längere Zeit nicht hinaus.

– Die WSG Tirol und der FC Blau Weiß Linz standen sich in der 2. Liga 10-mal gegenüber, die WSG blieb dabei ungeschlagen und gewann vier dieser 10 Spiele. Die WSG gewann dabei die letzten zwei Heimspiele, davor gab es drei Remis.

– Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga sechs der acht Duelle gegen Aufsteiger, gewann aber 2022/23 gegen den SC Austria Lustenau zwei der letzten drei Duelle. In keinem der acht Duelle gegen BL-Aufsteiger blieb die WSG ohne Gegentor (17 Gegentore), in sieben der acht kassierten die Tiroler sogar mehr als ein Gegentor.

– In den letzten fünf Heimspielen des Tabellenelften gegen den Tabellenletzten in der Bundesliga blieb das Schlusslicht ungeschlagen und gewann viermal (alle Duelle in der Vorsaison). Der 11. fiel dabei durch die vier Niederlagen immer ans Tabellenende zurück.

– Der FC Blau Weiß Linz erzielte vier seiner fünf Tore in der Bundesliga nach der Halbzeitpause. Die WSG Tirol erzielte in dieser BL-Saison nur eines ihrer drei Tore nach der Pause – der niedrigste Anteil.

– WSG Tirols Luca Kronberger erzielte beim 1:1 gegen den SK Rapid Wien sein zweites Tor in dieser Saison der Bundesliga– eines mehr als in seinen ersten drei BL-Saisonen zusammen. Er erzielte zwei der drei Saisontore der WSG Tirol.

Letztes Duell: BW Linz 1:1 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 12 (5 Siege WSG, 6 Remis, 1 Sieg BW Linz)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Lustenau-WSG / BW Linz-Altach

Wolfsberger AC – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Am vergangenen Wochenende endete die Serie an ungeschlagen Spielen und musste der Wolfsberger AC die erste Saisonniederlage erleiden. Die war gegen den Liga-Krösus Red Bull Salzburg gewissermaßen auch einkalkuliert, letztlich dennoch bitter, konnte man doch zwischenzeitlich ausgleichen und musste sich letztlich in der Schlussphase dennoch mit 1:2 geschlagen geben. Nun folgt für die Kärntner das nächste Heimspiel, diesmal gegen den TSV Hartberg, der aufgrund seiner spielerischen Stärke sicherlich ein harter Gegner sein wird.

Katerstimmung herrscht dagegen etwas beim TSV Hartberg, nachdem man die beiden letzten Spiele verlor und das mit einem Torverhältnis von 1:8. Die Niederlage gegen Salzburg war in gewisser Form zu erwarten, jedoch die deutliche 0:3 Pleite gegen Klagenfurt, die hatte man sicherlich nicht auf dem Zettel. Trainer Schopp sprach im Anschluss von „Kinderfußball“ und war mit dem Auftreten seines Teams unzufrieden. Daher darf man gespannt sein, welches Gesicht die Steirer beim WAC zeigen werden und ob man sich rehabilitieren kann.

– Der WAC gewann vergangene Saison in der Bundesliga zwei der vier Spiele gegen den TSV Hartberg – zuvor gewann der WAC nur 2019/20 ebenfalls zwei Duelle, Hartberg nie mehr als eines pro Saison. Erst einmal konnte ein Team zwei Duelle in Folge gewinnen – der WAC im Grunddurchgang der Saison 2019/20.

– Der TSV Hartberg ist erstmals nach den ersten zwei Auswärtsspielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (1S 1U). Hartberg holte im Jahr 2023 unter Markus Schopp vier BL-Auswärtssiege (in 10 Auswärtsspielen) und damit doppelt so viele wie in den 15 BL-Auswärtsspielen im Jahr 2022 unter Kurt Russ und Klaus Schmidt.

– WAC gab in dieser Saison der Bundesliga nach Führungen fünf Punkte ab – so viele wie kein anderes Team. Der TSV Hartberg gab vier Punkte ab (wie die WSG und Klagenfurt) – der zweithöchste Wert. Der WAC punktete aber auch in zwei Spielen nach Rückstand (2U) – sonst nur der LASK auch so oft.

– WAC-Spieler Dominik Baumgartner lieferte beim 1:2 gegen den FC Red Bull Salzburg seinen vierten Assist in der Bundesliga ab, mehr als ein Assist in einem Kalenderjahr gelang ihm noch nie (2018; 2021, 2022, 2023). Seine erste BL-Torvorbereitung hatte er im Dezember 2018 gegen den TSV Hartberg – damals noch für den FC Wacker Innsbruck.

– WAC-Trainer Manfred Schmid ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (4S 1U), davon zweimal mit dem WAC (1S 1U) und dreimal mit dem FK Austria Wien. Vier BL-Siege holte Schmid als Cheftrainer sonst nur noch gegen die SV Ried.

Letztes Duell: Hartberg 0:2 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 14 (5 Siege WAC, 5 Remis, 4 Siege Hartberg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-WAC / Hartberg-Austria

SCR Altach – SK Sturm Graz

Samstag 19:30, Cashpoint-Arena, Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Der SCR Altach kommt in den vergangenen Wochen immer besser in Fahrt und scheint sich nach dem sportlichen Neustart auf dem richtigen Weg zu befinden. Aus den vergangenen drei Partien holte man starke sieben Zähler, wobei vor allem das letzte Spiel sicherlich noch länger in Erinnerung verbleiben wird. Im Derby gegen den Lokalrivalen Austria Lustenau konnte man sich mit einem klaren 3:0 durchsetzen und die negative Derbyserie endlich beenden. Nun kommt mit dem SK Sturm eine Spitzenmannschaft ins Ländle, der sicherlich als Gradmesser dienen kann, wie weit man von der Spitze entfernt ist.

Beim SK Sturm lag der Fokus in den vergangenen Tagen nicht wirklich auf dem Platz, sondern vermehrt auf Themen Abseits des Spielfelds. Die schwebenden Transfers von den beiden Schlüsselspielern Prass und Wüthrich hielt die Sturm-Fans in Atem und es schien so, als müsste man ohne die beiden Akteure die Saison bestreiten. Letztlich zerschlugen sich jedoch ihre Wechsel, weshalb sie nun weiterhin ein Bestandteil der Mannschaft bleiben und wohl auch im Ländle auflaufen werden. Für die Grazer gilt es, den Erfolgslauf und die Serie an ungeschlagen Spielen weiter auszubauen und aus Altach mit drei Punkten heimzukehren, bevor es in die Länderspielpause geht.

– Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga 23 Duelle gegen den SCR Altach – nur der FC Red Bull Salzburg (27) mehr. Acht dieser 23 Siege holte Sturm auswärts – auch da nur Salzburg (12) mehr.

– Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga in den vergangenen 10 Spielen gegen den SCR Altach immer (insgesamt 20-mal) – erstmals so lange.

– Der SCR Altach holte in dieser Saison der Bundesliga sieben Punkte aus den ersten fünf Spielen – wie zuletzt 2021/22 und drei mehr als in der Vorsaison. Noch mehr Zähler aus den ersten fünf Spielen einer BL-Saison holten die Vorarlberger nur 2016/17 (12).

– Der SK Sturm Graz holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten fünf Spielen 13 Punkte, so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt zuvor nur 1983/84 (13, umgerechnet auf 3 Punkte pro Sieg) und zuletzt 2017/18 (damals sogar 15 Punkte).

– Der SK Sturm Graz kassierte nur ein Gegentor – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Nie zuvor kassierten die Steirer in den ersten fünf BL-Spielen nur ein Gegentor – das gelang zuletzt dem FC Red Bull Salzburg in der Saison 2014/15.

Letztes Duell: Altach 1:1 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 37 (6 Siege Altach, 9 Remis, 23 Siege Sturm)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: BW Linz-Altach / Sturm-Salzburg

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Für den FK Austria Wien lief es die letzten Wochen nicht wirklich nach Plan und wartet man nun schon seit vier Spielen auf einen vollen Erfolg. Zuletzt setzte es im Topspiel gegen den LASK eine 0:2 Niederlage, wo man zwar im ersten Durchgang passabel spielte, jedoch mit Fortdauer immer mehr den Faden verlor. Nun stehen die Wiener allmählich unter Zugzwang, hat man doch nur einen Sieg gesammelt und zwei Tore erzielt, was für die Ansprüche der Austria deutlich zu wenig ist. Nun geht es gegen die Klagenfurter Austria, gegen die man sich in der Vergangenheit schwertat und selten zu überzeugen wusste. Das Spiel wird ganz im Zeichen der heimischen Spielstätte sein, feiern die Violetten doch das 50-Jährige Bestehen des Franz Horr-Stadions und wird es ein dementsprechendes Rahmenprogramm und volles Haus geben, was sicherlich noch Kräfte freisetzen sollte.

Deutlich besser läuft es dagegen beim SK Austria Klagenfurt, steht man doch nach fünf Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz und ist in der Bundesliga nach wie vor ungeschlagen geblieben. Zuletzt setzte man sich auch auswärts gegen die starken Hartberger deutlich mit 3:0 durch, wobei Trainer Pacult mit der Leistung nicht wirklich einverstanden war und man sich sehr effizient präsentierte. Nun geht es in die Bundeshauptstadt gegen die Wiener Austria und wird man versuchen, auch hier ohne Niederlage nach Kärnten zurückzukehren. Mit an Board wird Schlüsselspieler Irving sein, der zwar zu West Ham United wechselt, allerdings direkt an die Klagenfurter zurückverliehen wurde.

– Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur eines der acht Duelle gegen den SK Austria Klagenfurt, dieses allerdings im April 2023 in einem Heimspiel (1:2) – bei zwei Siegen und fünf Remis.

– In den vier Duellen in der Bundesliga in Wien-Favoriten zwischen dem FK Austria Wien und dem SK Austria Klagenfurt trafen beide Teams immer (Austria Wien 6 Tore, Klagenfurt 5 Tore). Der SK Austria Klagenfurt erzielte in drei dieser vier Spiele das 1:0.

– Der SK Austria Klagenfurt blieb erstmals in der Klubhistorie in den ersten fünf Spielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (2S 3U). Klagenfurt ist seit saisonübergreifend sechs BL-Spielen ungeschlagen (3S 3U) – erstmals so lange.

– Der SK Austria Klagenfurt blieb erstmals in den ersten drei Auswärtsspielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen und holte dabei sieben Punkte (2S 1U). Weiters gewann Klagenfurt zwei der letzten drei BL-Auswärtsspiele (1U) und damit so viele wie von den ersten acht BL-Auswärtsspielen in diesem Kalenderjahr (2S 6N).

– Austria Wiens Reinhold Ranftl absolviert bei einem Einsatz gegen den SK Austria Klagenfurt sein 200. Spiel in der Bundesliga. 38 seiner bisherigen 199 BL-Spiele absolvierte er für den FK Austria Wien (125 für den LASK, 30 für Wiener Neustadt und 6 für den SK Sturm Graz).

Letztes Duell: Klagenfurt 1:1 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 8 (2 Siege Austria, 5 Remis, 1 Sieg Klagenfurt)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Austria / Klagenfurt-LASK

LASK – SC Austria Lustenau

Sonntag 17:00, Raiffeisen-Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Ganz rund läuft es beim LASK auch einen Monat nach Saisonstart noch nicht, doch zumindest hat man zuletzt mit sieben Zähler aus drei Partien in der Liga und dem Einzug in die Europa League-Gruppenphase kurzfristig die Ziele erreichen können. Allerdings sind die Leistungen nach wie vor schwankend und fehlt es an Konstanz, wo man nach dem guten Auftritt gegen die Austria, beim Gastspiel in Mostar wiederum nicht zu überzeugen wusste. Nun geht es für die Linzer im nächsten Heimspiel gegen angeschlagene Lustenauer, wo man sich sicherlich den nächsten Sieg erwarten wird.

Beim SC Austria Lustenau läuft es nach wie vor nicht rund und manifestiert sich immer mehr das Bild, dass man als Abstiegskandidat diese Saison bestreiten wird. Zuletzt setzte es auch im Derby gegen den Lokalrivalen Altach eine deutliche 0:3 Klatsche, womit nun auch die gute Bilanz im Derby dahin ist und man nach fünf Runden bei nur zwei Zählern steht. In Anbetracht dieser schwierigen Situation, entschieden sich die Verantwortlichen nochmal am Transfermarkt tätig zu werden und ließen mit Stürmer Baden Fredrisken eine regelrechte Transferbombe platzen. Der Däne sollte die Vorarlberger sicherlich verstärken und könnte mit Fridrikas eine tolle Doppelspitze bilden.

– Der LASK gewann in der Bundesliga alle sieben Heimspiele gegen den SC Austria Lustenau – nur gegen den First Vienna FC 1894 gewann der LASK auch die ersten sieben BL-Heimspiele (von November 1976 bis November 1982). Die Linzer Athletiker kassierten dabei kein Gegentor – das gelang keinem anderen Team in den ersten sieben BL-Heimspielen gegen einen Gegner.

– Der LASK ist in der Bundesliga seit 10 Spielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (7S 3U) und verlor nur zwei der 14 BL-Duelle – gegen kein anderes Team bei so vielen Spielen weniger.

– Der LASK traf in der Bundesliga in jedem der 14 Spiele gegen den SC Austria Lustenau – das gelang dem LASK in den ersten 14 BL-Duellen gegen kein anderes Der LASK erzielte in den ersten 14 BL-Duellen 27 Tore – so viele wie sonst nur gegen den WAC in den ersten 14 BL-Spielen.

– Der LASK verlor in der Bundesliga im Kalenderjahr 2023 nur zwei der 10 Heimspiele (7S 1U) – beide gegen den FC Red Bull Salzburg. Unter allen Teams, die seit Februar in der Bundesliga spielen, verlor nur Salzburg (0 – 7S 3U) daheim seltener.

– Der SC Austria Lustenau holte beide Punkte in dieser Saison der Bundesliga in Auswärtsspielen (2U). Ungeschlagen nach den ersten beiden Auswärtsspielen einer BL-Saison blieb Lustenau zuvor nie. Der Punkterekord Lustenaus nach den ersten drei BL-Auswärtsspielen liegt bei vier Punkten (1999/2000 und 2022/23).

Letztes Spiel: LASK 1:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 14 (9 Siege LASK, 3 Remis, 2 Siege Lustenau)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-LASK / Lustenau-WSG

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien

Sonntag 17:00, Red Bull-Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Beim Meister FC Red Bull Salzburg läuft der Saisonstart, trotz des kurzfristigen Trainerwechsels vor dem Saisonstart, nach Plan und man weist als einziges Team der Liga eine makellose Bilanz auf, was in Anbetracht der angespannten Kadersituation nicht zu unterschätzen ist. Zuletzt feierte man einen knappen 2:1 Erfolg beim WAC, wo man sich zwar schwertat, jedoch von der Bank die wiedergenesenen Koita und Fernando nachschießen konnte, die letztlich für den Siegtreffer verantwortlich waren. Nun geht es im Topspiel gegen den SK Rapid um den sechsten Sieg im sechsten Spiel und wollen die Bullen ihre starke Bilanz gegen die Wiener weiterausbauen.

Einen Nackenschlag musste zuletzt der SK Rapid verkraften und wurde der Traum vom Europacup auf brutale Art und Weise beendet. Nach dem 1:0 Hinspielsieg gegen die Fiorentina, zeigte man auch im Rückspiel keine schlechte Leistung, musste sich jedoch dank eines späten Elfmeters mit 0:2 geschlagen geben und verpasste damit den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Dennoch können die Hütteldorfer Stolz auf ihre Leistung sein und konnten die Italiener ordentlich fordern. Nun gilt es nach den anstrengenden Wochen vor der Länderspielpause ein letztes Mal alles aus sich herauszuholen, um zumindest mit einem Punktegewinn heimkehren zu können, was in Anbetracht der schlechten Bilanz gegen die Bullen schon ein Erfolg wäre.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 16 Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (13S 3U). In der Bundesliga-Historie blieb Rapid nur gegen den FK Austria Wien von 2001 bis 2005 (16 Spiele) in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 14 Heimspielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (12S 2U) – als erstes Team seit Gründung der Bundesliga so lange.

– Der FC Red Bull Salzburg startete erstmals seit der Saison 2021/22 und zum insgesamt sechsten Mal mit fünf Siegen aus fünf Spielen in eine Saison der Bundesliga. Die anderen Teams starteten seit BL-Gründung zusammen nur fünfmal mit fünf Siegen aus den ersten fünf BL-Spielen (Innsbruck 1986 und 1999 sowie Rapid 1987, der WAC 2014 und Sturm 2017).

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 35 Spielen ungeschlagen (27S 8U) und baute den Bundesliga-Rekord weiter aus, die letzte Niederlage gab es in der zweiten Runde der vergangenen Saison gegen den SK Sturm Graz (1:2).

– Rapid-Trainer Zoran Barisic wird am 6. Spieltag sein 150. Spiel als Trainer in der Bundesliga absolvieren – alle für den SK Rapid Wien. Nur drei Trainer nahmen seit Gründung der Bundesliga in mehr BL-Spielen auf der Rapid-Trainerbank Platz – Ernst Dokupil (181), Otto Baric (172) und Peter Pacult (165).

Letztes Spiel: Salzburg 2:1 Rapid

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 198 (73 Siege Salzburg, 50 Remis, 75 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Verletzt: Sucic, Gouindo, Omoregie, Okoh, Diambou, Capaldo, Morgalla bzw. Burgstaller, Schick, Grgic, Cvetkovic, Pejic

Nächstes Spiel: Sturm-Salzburg / Rapid-WAC