Faktencheck zur 7. Bundesliga-Runde 2024/25

Die siebte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag möchte dabei u.a. der krisengebeutelte...

Die siebte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag möchte dabei u.a. der krisengebeutelte LASK seine Negativserie beenden und Neo-Trainer Schopp gegen den Aufsteiger GAK seinen ersten Erfolg einfahren. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo im Spitzenspiel der Runde das Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und der Wiener Austria auf dem Programm stehen wird.

LASK – Grazer AK

Samstag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Die Talfahrt des LASK ließ sich auch nach dem vorgenommenen Trainerwechsel vorerst nicht stoppen und dies auf besonders bittere Art und Weise. Im Stadtderby gegen den Rivalen Blau-Weiß verlor man mit 0:1 und kann mit der Leistung nicht wirklich zufrieden sein. Damit setzte es die bereits fünfte (!) Niederlage in Serie für die Linzer und hängt man weiterhin im Tabellenkeller fest. Nun kommt der Aufsteiger GAK angereist und alles andere als ein Sieg zählt in diesem Spiel nicht, sonst droht man den Anschluss nach oben völlig zu verlieren und die Krisensituation weiter zu verschärfen.

Auf der anderen Seite läuft es auch beim Grazer AK nicht nach Plan und wartet man nach wie vor auf den ersten Sieg in der höchsten Spielklasse. Zwei Niederlagen und vier Unentschieden stehen bis dato zur Buche und zuletzt kam man im Heimspiel gegen Altach nicht über ein 1:1 hinaus. Die Frage bei den „Rotjacken“ wird sein, wann der Knoten endlich platzen wird, sind die Leistungen doch Großteils in Ordnung, fehlt es aber in den entscheidenden Momenten an der letzten Konsequenz. Nun geht es für die Steirer zum angeschlagenen LASK und könnte man hier mit einer guten Leistung erneut was mitnehmen.

Fakten

– Der Grazer AK 1902 ist in der Bundesliga seit sechs Spielen gegen den LASK ungeschlagen (4S 2U) – das ist momentan die längste derartige Serie der Grazer gegen aktuelle Bundesligisten. In den letzten drei BL-Duellen blieb der GAK gegen den LASK ohne Gegentor – ebenfalls momentan die längste GAK-Serie gegen ein aktuelles BL-Team.

– Der Grazer AK 1902 ist in der Bundesliga seit sechs Auswärtsspielen gegen den LASK ungeschlagen (3S 3U). Der GAK hatte in der Bundesliga überhaupt nur gegen Admira Wacker eine längere Serie an ungeschlagenen Auswärtsspielen (7 von 1995 bis 2000).

– Der LASK ist in der Bundesliga seitdem eigenen Aufstieg 2017 in Heimspielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (4S 3U).

– Der Grazer AK 1902 erzielte zwei Tore nach Flanken aus dem Spiel heraus – nur der FK Austria Wien (3) in dieser Saison der Bundesliga mehr. Der LASK kassierte drei Gegentore nach Flanken aus dem Spiel heraus – so viele wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.

– Markus Schopp ist der erste LASK-Trainer seit Walter Schachner im März 2011, der sein erstes Spiel als Trainer der Linzer Athletiker in der Bundesliga verlor, mit zwei BL-Niederlagen startete zuletzt Klaus Lindenberger im November 2008 in eine Amtszeit als LASK-Trainer.

Letztes Duell: GAK 2:6 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 106 (38 Siege LASK, 28 Remis, 38 Siege GAK)

Verletzt/Angeschlagen: Mustapha, Ljubic, Flecker, Entrup, Lawal, Andrade / Kreuzriegler, Rusek, Nicht, Satin

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-LASK / GAK-Klagenfurt

SK Austria Klagenfurt – TSV Hartberg

Samstag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Eine längere Pause als zunächst erwartet musste der SK Austria Klagenfurt hinter sich bringen, vergingen doch bereits drei Wochen seit dem letzten Pflichtspiel gegen BW Linz, da am vergangenen Wochenende das Duell gegen Salzburg aufgrund der Regenfälle abgesagt werden musste. Daher hatten die Kärntner eine Woche extra Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten und fassen dabei den dritten Sieg in Serie ins Auge, konnte man doch zuletzt die WSG und eben BW Linz bezwingen und damit die ersten Siege in dieser Saison einfahren. Mit einem weiteren Erfolg könnte man einen weiteren Schritt nach vorne tätigen und sich nach oben orietnieren.

Auch das Spiel des TSV Hartberg wurde am vergangenen Wochenende abgesagt, weshalb für beide Teams in diesem Duell die gleiche Ausgangssituation herrscht. Für die Steirer war dies jedoch eher eine gewonnene Woche, hatte man nach dem Abgang von Erfolgstrainer Schopp zusätzlich ein paar Tage Zeit, sich auf die neuen Umstände einzustellen. Ein neuer Trainer wurde noch nicht gefunden, weshalb Interimstrainer Karner dieses Spiel bekommen wird und damit die Chance, bei seinem Debüt den ersten Sieg in der höchsten Spielklasse einzufahren. Man darf gespannt sein, wie es die Oststeirer anlegen werden.

Fakten

– Der SK Austria Klagenfurt verlor in der 29. Runde der Vorsaison nach sieben ungeschlagenen Spielen erstmals in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg – gegen kein anderes Team blieben die Kärntner so lange ungeschlagen.

– Der SK Austria Klagenfurt ist in der Bundesliga in Heimspielen gegen den TSV Hartberg ungeschlagen (2S 2U) – das gelang den Kärntnern bei mindestens vier Heimspielen gegen kein anderes Team.

– Der TSV Hartberg kassierte als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga immer das erste Tor im Spiel. In zwei dieser vier Spiele punktete Hartberg noch (2U) – kein Team häufiger.

– Der TSV Hartberg erzielte in der vergangenen Saison der Bundesliga gegen den SK Austria Klagenfurt sechs Tore – fünf davon vor der Halbzeitpause. Klagenfurt traf vergangene BL-Saison gegen Hartberg achtmal – sechs Tore davon fielen nach der Halbzeitpause.

– Der TSV Hartberg absolviert das erste Spiel nach der zweiten Schopp-Ära, das erste Spiel in der Bundesliga nach der ersten Schopp-Ära gewannen die Hartberger zu Saisonbeginn 2021/22 mit 2:0 auswärts beim SK Rapid.

Letztes Duell: Hartberg 3:2 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 8 (5 Siege Klagenfurt, 2 Remis, 1 Sieg Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Soto, Mahrer / Havel

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: GAK-Klagenfurt / Hartberg-Altach

SCR Altach– FC Blau-Weiß Linz

Samstag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Arnes Talic

Mit dem Saisonstart kann der SCR Altach bislang nicht unzufrieden sein und befindet man sich im Mittelfeld der Tabelle nach sechs Spieltagen und acht erspielten Punkten. Zuletzt gab es zwei Unentschieden in Serie und am vergangenen Wochenende holte man im Auswärtsspiel beim GAK ein 1:1, womit man die lange Heimreise nicht mit leeren Händen antreten musste. Nun kommt auf die Vorarlberger ein richtungsweisendes Spiel zu gegen einen starken Gegner, der wohl zeigen wird, ob man sich in den nächsten Wochen eher nach oben oder nach unten orientieren wird müssen.

Die Stimmung beim FC Blau-Weiß Linz wird in den vergangenen Tagen prächtig gewesen sein, konnte man doch im Linzer Stadtderby einen Prestigeerfolg einfahren und den Lokalrivalen LASK mit 1:0 bezwingen. Damit sind die Oberösterreicher mit starken zehn erspielten Punkten im Spitzenfeld der Liga und können auf einen starken Saisonstart zurückblicken. Einziger Wehrmutstropfen ist, dass man neun von zehn Punkten in Heimspielen einfuhr und in den Auswärtsspielen bislang erst ein einziger Zähler geholt wurde. Dies hofft man zu ändern und in Altach den ersten Auswärtssieg einzufahren, um auch hier anzuschreiben.

Fakten

– Der FC Blau Weiß Linz ist gegen den SCR Altach in der Bundesliga ungeschlagen (1S 3U) – wie sonst nur gegen den Grazer AK 1902 (1U). Altach ist in der Bundesliga sonst nur gegen den SK Austria Klagenfurt sieglos (1U 5N).

– Der SCR Altach holte in dieser Saison der Bundesliga acht Punkte aus den ersten sechs Spielen und verlor nur zwei davon – so viele Punkte holte und wenige Niederlagen kassierte Altach zuvor nur 2016/17 (12 Punkte bei 4S 2N).

– Der FC Blau Weiß Linz gewann drei der sechs Spiele in dieser Saison der Bundesliga – in der Vorsaison gelang den Linzern erst in der sechsten Runde der erste BL-Saisonsieg. Für die ersten drei Saisonsiege brauchte Blau Weiß in der vergangenen BL-Saison 12 Spiele.

– Der SCR Altach holte aus den ersten drei Heimspielen in dieser Saison der Bundesliga vier Punkte – nie mehr seit der Ligareform. Dabei kassierten die Vorarlberger nur drei Gegentore – erstmals so wenige seit der Ligareform in den ersten drei BL-Heimspielen.

– Der SCR Altach traf in jedem der ersten sechs Spiele in dieser Saison der Bundesliga – das gelang zuvor nur 2016/17 und 2018/19. Altach erzielte dabei acht Tore – zuletzt 2019/20 mehr (10 Tore). Der FC Blau Weiß Linz traf erstmals in sieben aufeinanderfolgenden BL-Spielen.

Letztes Duell: BW Linz 2:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 4 (1 Remis, 3 Siege BW Linz)

Verletzt/Angeschlagen: Lincoln, Madritsch, Tiefietta / Joao Luiz, Tursch, Wähling, Moormann, Noß, Vitek

Gesperrt: Niemand / Mensah

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Altach / BW Linz-Sturm

SK Sturm Graz – Wolfsberger AC

Sonntag 14:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Groß war die Vorfreude beim SK Sturm Graz über die Rückkehr in die Champions League, doch diese hätte man sich letztendlich gänzlich anders vorgestellt. Im Gastspiel bei Stade Brest musste man sich mit 1:2 geschlagen geben, nachdem man eigentlich einen ordentlichen ersten Durchgang spielte, jedoch zunehmend nachließ. Noch bitterer als die Niederlage ist jedoch die Verletzung von Abwehrchef Wüthrich, die sich zwar glücklicherweise als nicht so schwerwiegend wie zunächst erwartet herausstellte, jedoch eine Pause von mehreren Wochen nach sich ziehen wird. Damit sind die Grazer in der Verteidigung dünn besetzt und darf man gespannt sein, wie man durch die zahlreichen kommenden englischen Wochen durchkommen wird. Nun geht es gegen den starken WAC, gegen den man die letzten drei Spiele allesamt gewinnen konnte.

Der Wolfsberger AC kommt immer besser unter Trainer Kühbauer in die neue Spielzeit hinein und konnte aus den letzten drei Spielen starke sieben Zähler einfahren. Am vergangenen Wochenende trennte man sich gegen den SK Rapid in einem umkämpften Spiel mit einem 1:1 Unentschieden, womit man sich eine kleine aber feine Serie erarbeiten konnte. Vor allem die Offensive um Ballo und Neuzugang Zukic weiß zu überzeugen und ist im Stande für kreative Momente zu sorgen. Diese Momente wird man auch in diesem schwierigen Gastspiel benötigen und hofft man, mit einem Punktegewinn die Heimreise antreten zu können.

Fakten

– Der WAC gewann in der Bundesliga 18 Spiele gegen den SK Sturm Graz – Höchstwert für die Kärntner. Die Wolfsberger sind allerdings erstmals seit 2017 vier BL-Spiele in Folge gegen den SK Sturm sieglos und verloren die letzten drei davon.

– Der WAC erzielte gegen den SK Sturm Graz in der Bundesliga 33 seiner 52 Tore in Auswärtsspielen, der Anteil von 63% ist der höchste Wert des WAC an Auswärtstoren gegen einen Kontrahenten bei mindestens 10 BL-Duellen.

– Der WAC steht nach den ersten sechs Spielen dieser Saison der Bundesliga bei 10 Punkten (3S 1U 2N) – für die Lavanttaler ist es die beste Zwischenbilanz seit 2019/20, als es sogar 12 Punkte waren. Zudem erzielte der WAC 15 Tore – genauso viele wie in den letzten beiden Spielzeiten zusammen in den ersten sechs Spielen.

– Der SK Sturm Graz gewann saisonübergreifend seine letzten vier Heimspiele in der Bundesliga und könnte nun erstmals seit der Saison 2022/23 fünf Heimspiele in Folge gewinnen – mehr aufeinanderfolgende Siege zu Hause waren es unter Christian Ilzer noch nie. Die ersten vier Heimspiele einer BL-Saison gewann der SK Sturm zuvor nur 1983/84 und 2001/02.

– WAC-Trainer Dietmar Kühbauer gewann in der Bundesliga 17 seiner 34 Spiele gegen den SK Sturm Graz – gegen kein anderes Team in der Liga gewann Kühbauer als Trainer mehr als 13 Spiele. In seinem bisher letzten BL-Spiel gegen die Grazer setzte es für Kühbauer jedoch eine Niederlage (0:2 A mit dem LASK im Juni 2023).

Letztes Duell: Sturm 4:0 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 44 (21 Siege LASK, 5 Remis, 18 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Wüthrich, Borkovic / Scherzer, Scharfetter

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-Sturm / WAC-WSG

WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg

Sonntag 14:30, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Jakob Semler

Der Saisonstart unter dem neuen Trainer Semlic verlief für die WSG Tirol bislang durchwachsen und nach den vier Punkten zum Start setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge. Besonders bitter war dabei die Niederlage in Graz gegen Doublesieger Sturm, wo man eine 2:0 Führung recht leichtfertig in der Schlussphase verspielte. Nun hatte man aufgrund des abgesagten Spiels gegen Hartberg am vergangenen Wochenende drei Wochen Zeit, am eigenen Spiel zu arbeiten und dieses weiterzuentwickeln. Nun kommt jedoch mit Salzburg der absolute Angstgegner der Tiroler, gegen den man seit längerem auf einen Punktegewinn wartet.

Der Start in intensive englische Wochen verlief für Red Bul Salzburg alles andere als befriedigend und man musste sich beim Auftakt in die Champions League überraschend deutlich Sparta Prag mit 0:3 geschlagen geben. Dabei zeigte man sich in vielen Phasen nicht abgebrüht genug und offenbarte vor allem in der Defensive einige Nachlässigkeiten, die von den routinierten Tschechen eiskalt ausgenutzt wurde. Nun hofft man gegen die WSG auf die Siegesstraße zurückkehren zu können, nachdem man auch das letzte Ligaspiel gegen Rapid verloren hat und damit etwas ins Hintertreffen geraten ist tabellarisch.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga 11 der 12 Spiele gegen die WSG Tirol (1N), den einzigen WSG-Sieg gab es in einem Heimspiel der Tiroler – am 21. April 2021 mit 3:2.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte in der Bundesliga in jedem der 12 Spiele gegen die WSG Tirol mehr als ein Tor, in den ersten 12 Duellen zwischen zwei BL-Teams stellt dies einen neuen BL-Rekord dar. Salzburg erzielte dabei 43 BL-Tore – das sind mehr Tore als jedes andere Team gegen die Tiroler erzielte. Kein anderes Team erzielte gegen einen Gegner so viele Tore in den ersten 12 BL-Duellen.

– Die WSG Tirol holte einen Punkt aus den ersten zwei Heimspielen dieser Saison der Bundesliga – wie bereits in der Vorsaison und nur in der Vorsaison waren es nach den ersten drei BL-Heimspielen nur ein Punkt, in den anderen vier BL-Saisonen holte die WSG Tirol immer mindestens zwei Punkte aus den ersten drei Heimspielen.

– Der FC Red Bull Salzburg verlor in der Bundesliga vier der letzten sieben Auswärtsspiele (3S), nachdem Salzburg in den vorangegangenen 27 BL-Auswärtsspielen ungeschlagen geblieben war (21S 6U) – Bundesliga-Rekord. Weiters kassierte Salzburg in den ersten drei BL-Auswärtsspielen dieser Saison fünf Gegentore – so viele wie zuletzt 2015/16 zum Vergleichszeitpunkt (ebenfalls 5).

– Der FC Red Bull Salzburg erspielte sich eine Chancenqualität von xG = 2,3 pro Spiel – geteilter Höchstwert mit dem SK Rapid in dieser Saison der Bundesliga. Die Salzburger gaben fast 20 Schüsse pro Spiel ab (19,8) und hatten pro Spiel 45 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum – jeweiliger Höchstwert in dieser BL-Saison.

Letztes Duell: WSG 0:2 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 18 (2 Siege WSG, 3 Remis, 13 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Hinterseer, Anselm / Kawamura, Fernando, Kjaergaard, Guindo, Terzic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WAC-WSG / Salzburg-Austria

SK Rapid – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Der SK Rapid meldete sich mit einem ordentlichen Auftritt aus der Länderspielpause zurück und kehrte nach einem 1:1 Unentschieden gegen den WAC mit einem Punktegewinn aus Kärnten zurück – und das trotz zahlreicher Ausfälle in der Offensive. Dadurch bekam u.a. der Jungspund Wurmbrand die Chance in der Startelf und nutze diese prompt mit einem Tor bei seinem Debüt und einem starken Spiel. Nicht unwahrscheinlich, dass der Offensivspieler auch im Derby erneut starten wird dürfen, fällt doch mit Jansson ein wichtiger Angreifer aus und bleibt die Personaldecke in der Offensive angespannt. Dennoch geht man als Favorit in das Derby und möchte den dritten Heimsieg in Serie gegen einen namenhaften Gegner einfahren, nachdem man zuletzt Sturm und Salzburg vor heimischer Kulisse bezwingen konnte. Ein Derbysieg würde hier sicherlich eine noch größere Bedeutung zukommen.

Die Wiener Austria auf der anderen Seite musste witterunsbedingt ihr Heimspiel gegen den SK Sturm zuletzt verschieben und ist daher seit drei Wochen ohne ein Pflichtspiel geblieben. Genügend Zeit also, im Training an verschiedenen Dingen zu Feilen und man darf gespannt sein, wie sich die Violetten nach dieser Pause präsentieren werden. Zuletzt kam man in Altach nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Eine Rechnung haben die Favoritnern mit dem Erzrivalen zweifellos noch offen, nachdem das letzte Derby mit 0:3 verloren ging. Gespannt darf man auch sein, ob Stürmer Marko Raguz nach seiner langen Leidenszeit ausgerechnet im Derby sein Debüt für die Austria feiern wird.

Fakten

– Der SK Rapid gewann in der Vorsaison das letzte Duell gegen den FK Austria Wien mit 3:0 daheim, das war der erste Sieg der Hütteldorfer in der Bundesliga nach sieglosen 12 Duellen – das gab es zuvor nur von 2001 bis 2005 (damals sogar 16 Spiele). Zwei BL-Duelle in Folge gegen die Austria gewann Rapid zuletzt 2016 (sogar 3).

– Der SK Rapid gewann in der Vorsaison das letzte Duell gegen den FK Austria Wien mit 3:0 daheim, das war der erste Sieg der Hütteldorfer in der Bundesliga nach 11 sieglosen Heimspielen gegen die Austria – das gelang nie zuvor einem Team gegen die Hütteldorfer in der Bundesliga-Historie. Zwei BL-Heimsiege in Folge gegen die Wiener Austria gelangen Rapid zuletzt von 2008 bis 2010, als sogar fünf BL-Heimspiele in Folge gewonnen wurden.

– Der FK Austria Wien verlor erstmals seit 2015/16 nur eins der ersten fünf Spiele einer Saison der Bundesliga. Die Wiener Austria holte aus den ersten fünf BL-Spielen acht Punkte – erstmals so viele seit 2016/17 (damals 9 Punkte).

– Der SK Rapid gewann in dieser Saison der Bundesliga die ersten drei Heimspiele – wie zuletzt 2020/21, als ebenfalls die ersten drei BL-Heimspiele der Saison gewonnen wurden. Mit vier Heimsiegen in eine BL-Saison startete Rapid in der Drei-Punkte-Ära noch nie und zuletzt in der Saison 1987/88 (sogar 6 Heimsiege).

– Rapid-Trainer Robert Klauß gewann als fünfter Trainer des SK Rapid sein erstes Derby in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien – nach Ernst Hlozek, Rudolf Nuske, Hans Krankl und zuletzt 2016 Mike Büskens. Nur Ernst Hlozek (die ersten 2) und Hans Krankl (die ersten 3) gelang es, die ersten beiden Bundesliga-Derbys als Rapid-Trainer zu gewinnen.

Letztes Duell: Rapid 3:0 Austria

Direkter Vergleich: Spiele insgesamt: 309 (125 Siege Rapid, 80 Remis, 104 Siege Austria)

Verletzt: Seydi, Drujif, Zimmermann, Gale, Schöller, Dursun, Jansson, Mmaee / El Sheiwi, Wustinger, Pazourek, Handl

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-LASK / Austria-Sturm