Faktencheck zur 8. Bundesliga-Runde 2024/25

Die achte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag gibt es dabei den Tag der „Großen“, spielen doch quasi alle Großvereine am selben Tag und es trifft unter anderem der SK Rapid auf den LASK. Am Sonntag geht es mit den restlichen Begegnungen weiter, wo im Abendspiel Aufsteiger GAK den SK Austria Klagenfurt empfangen wird.

SK Rapid – LASK

Samstag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Sportlich läuft es beim SK Rapid aktuell rund und man lacht nach sieben Runden von der Tabellenspitze herunter und hat nun die Heimspiele gegen Sturm, Salzburg und die Austria allesamt gewonnen. Doch so richtig freuen kann man sich nicht darüber, sind doch abermals die Derbynachwehen Thema in den Medien. Man darf gespannt sein, ob das Spuren bei der Mannschaft hinterlassen hat oder ob der volle Fokus auf dem LASK liegen wird. Unter der Woche hat man sich im Cup gegen den Regionalligisten Donaufeld mit 3:1 durchgesetzt, nachdem man zur Halbzeit mit 0:1 in Rückstand lag. Mit einem Sieg gegen den LASK könnte man die tolle Heimbilanz weiter ausbauen und hätte dann alle Topvereine bezwungen.

Der LASK auf der anderen Seite konnte am vergangenen Spieltag den lang ersehnten Befreiungsschlag landen und unter Neo-Trainer Schopp den ersten Sieg einfahren. Gegen den GAK gab es einen 4:2 Erfolg, wobei man sich das Leben schwerer machte, als es nötig gewesen wäre und zwischenzeitlich eine 2:0 Führung hergab. Unter der Woche feierte man dann den nächsten Sieg und setzte sich gegen den Regionalligisten Union Mauer im Cup mit 4:0 durch und ließ hier keine Zweifel aufkommen. Nun kommt auf die Linzer ein richtiger Härtetest zu und man darf gespannt sein, wie sich die Oberösterreicher präsentieren werden und ob man durch die Siege an Stabilität gewonnen hat.

Fakten

– Der SK Rapid ist in der Bundesliga seit acht Heimspielen gegen den LASK ungeschlagen, nach fünf Siegen gab es zuletzt aber drei Remis in Folge. In diesen acht Heimspielen blieb Rapid viermal ohne Gegentor.

– Der SK Rapid blieb in der Bundesliga in den letzten beiden Spielen gegen den LASK torlos – wie zuletzt 2010. In drei BL-Duellen in Folge gegen die Linzer Athletiker blieb Rapid nur von April 1982 bis Mai 1983 torlos.

– Der SK Rapid holte 14 Punkte aus den ersten sieben Spielen dieser Saison der Bundesliga – seit der Ligareform nur 2020/21 auch so viele (damals sogar 17 Punkte). Rapid kassierte acht Gegentore – gleich viele wie in jeder der vergangenen fünf BL-Saisonen nach sieben Spielen.

– Der SK Rapid gewann die ersten vier Heimspiele in dieser Saison der Bundesliga – erstmals in der Drei-Punkte-Ära und zuletzt in der Saison 1987/88 (sogar 6 Heimsiege). Die ersten fünf BL-Heimspiele gewann Rapid nur 1974/75, 1985/86 und 1987/88.

– LASKs Marin Ljubicic erzielte beim 4:2 gegen den Grazer AK 1902 seinen siebenten Mehrfachpack in der Bundesliga, seit Saisonbeginn 2022/23 (Debüt Ljubicic) erzielte kein anderer Spieler in der Bundesliga so viele Mehrfachpacks wie Ljubicic. Zwei dieser sieben Mehrfachpacks gelangen Ljubicic gegen den SK Rapid – allerdings in seinen ersten zwei Einsätzen gegen die Hütteldorfer.

Letztes Duell: LASK 5:0 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 160 (89 Siege Rapid, 34 Remis, 37 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Seydi, Zimmermann, Jansson, Gale, Schöller, Mmaee, Dursun, Drujif / Ljubic, Flecker, Lawal, Andrade

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Sangare / Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Rapid / LASK-Klagenfurt

Red Bull Salzburg – FK Austria Wien

Samstag 17:00, Red Bull-Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Vier Pflichtspiele ohne einen Sieg blieb zuletzt der FC Red Bull Salzburg und es herrschte nach einem guten Start zuletzt etwas Frust bei den Bullen. Nach der deftigen 0:3-Klatsche zum Auftakt der Champions League gegen Sparta Prag, gab es auch in der Liga ein unbefriedigendes 0:0 gegen die WSG Tirol und vor allem eine schwache Leistung, mit der man nicht zufrieden sein kann. Immerhin kehrte man unter der Woche auf die Erfolgsstraße zurück und bezwang den Regionalligisten Wiener Viktoria mit 4:0, womit man in die nächste Runde des Cups einziehen konnte. Nun empfängt man die Austria, gegen die man eine tolle Heimbilanz aufweist und die eine Art „Lieblingsgegner“ ist.

Für den FK Austria Wien auf der anderen Seite verläuft die „Woche der Spitzenspiele“ bislang durchwachsen und steht man nur mit einem Zähler da. Im Derby gegen Rapid zeigte man zwar keine schlechte Leistung, musste jedoch letztlich mit leeren Händen die Heimreise antreten. Im Heimspiel unter der Woche gegen den SK Sturm war die Leistung gegen den Doublesieger wenig inspirierend und man kann von Glück sagen, dass man beim 2:2 und nach den beiden roten Karten des Gegners zumindest einen Punkt mitnehmen konnte. Diese Hoffnung wird man auch für dieses Gastspiel bei den Bullen haben und alles daransetzen, nicht schon wieder in Salzburg zu verlieren.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 18 Spielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (14S 4U) und verlor nur eines der letzten 33 BL-Duelle (23S 9U), mit 0:4 auswärts am 27. Mai 2018. Die Wiener Austria hatte in der Bundesliga-Historie noch nie zuvor eine so lange sieglose Serie wie aktuell gegen Salzburg (18 BL-Spiele).

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 16 Heimspielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (13S 3U). Der FK Austria Wien blieb in der Bundesliga-Historie gegen kein anderes Team so lange in Folge ohne Auswärtssieg.

– Der FC Red Bull Salzburg absolvierte in dieser Saison der Bundesliga erst ein Heimspiel (5:1 gegen den FC Blau Weiß Linz) – weniger als jedes andere Team. In jeder der vergangenen sechs BL-Saisonen gewannen die Salzburger ihre ersten zwei Heimspiele.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 12 Heimspielen ungeschlagen (9S 3U), seit einem 0:1 gegen den LASK im Oktober 2023. In den letzten sechs BL-Heimspielen kassierten die Salzburger aber immer mindestens ein Gegentor – eine derartige Serie gab es zuletzt 2014/15.

– Der FK Austria Wien blieb in dieser Saison der Bundesliga in den ersten vier Auswärtsspielen sieglos (2U 2N) – wie zuletzt 2014/15 (2U 2N). In den ersten fünf Auswärtsspielen einer BL-Saison blieb die Wiener Austria zuletzt 2006/07 sieglos. Stephan Helm konnte als erster Austria-Wien-Trainer seit Andreas Ogris 2014/15 keines seiner ersten vier BL-Auswärtsspiele beim Klub gewinnen.

Letztes Duell: Austria 0:0 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 198 (75 Siege Salzburg, 49 Remis, 74 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Terzic, Baidoo, Kawamura, Fernando, Kjaergaard, Guindo / Handl, El Sheiwi, Wustinger, Martins, Pazourek, Gruber

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Barry

Nächstes Spiel: Sturm-Salzburg / Austria-GAK

FC Blau-Weiß Linz – SK Sturm Graz

Samstag 17:00, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der Erfolgslauf des FC Blau-Weiß Linz ist eine der großen Überraschungen bislang in der Saison und nach sieben Spieltagen liegt man auf den starken dritten Tabellenplatz mit 13 erspielten Punkten. Zuletzt holte man neun Zähler aus den letzten vier Spielen und feierte gegen den LASK und gegen Altach zwei Siege in Serie. Vor allem die Heimbilanz ist bislang makellos geblieben und aus den Spielen gegen die Austria, Rapid und LASK gab es jeweils Siege und das bei einer Torbilanz von 5:0. Daher hoffen die Oberösterreicher diese Serie auch gegen den Meister zu prologieren und den Erfolgslauf aufrechtzuerhalten.

Die vergangenen beiden Spiele waren für den SK Sturm Graz unheimlich bitter und verliefen äußerst frustrierend. Nachdem man gegen den WAC mit 0:3 zuhause verlor, zeigte man in Wien gegen die Austria die richtige Antwort und legte eine starke erste Halbzeit hin, wo man hochverdient mit 2:0 in Führung lag. Doch mit zwei Platzverweisen brachte man sich letztlich selbst um den Lohn und kassierte so noch den Ausgleich, wobei man den Umständen entsprechend froh sein kann, zumindest einen Punkt mitgenommen zu haben. Nun wollen die Grazer in Linz wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und damit Selbstvertrauen vor der Aufgabe in der Champions League tanken.

Fakten

– Der FC Blau Weiß Linz blieb in der vergangenen Saison der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz sieglos (1:1 H, 1:4 A). In beiden Spielen ging allerdings immer die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung.

– Der FC Blau Weiß Linz steht in dieser Saison der Bundesliga nach sieben Spielen bei 13 Punkten – in der Vorsaison waren es nur fünf Punkte nach sieben BL-Spielen für die Linzer. Die Linzer gewannen vier der ersten sieben BL-Spiele (1U 2N) – in der Vorsaison gab es den vierten Saisonsieg erst in Runde 14.

– Der SK Sturm Graz gab in dieser Saison der Bundesliga in drei der ersten sieben Spiele Punkte ab (4S 1U 2N) und hält bei 13 Punkten. In der vergangenen Meistersaison waren es zum Vergleichszeitpunkt 17 Punkte gewesen.

– Der FC Blau Weiß Linz gewann in der Bundesliga seine letzten drei Heimspiele – laufender Klubrekord der Linzer in der Bundesliga. Saisonübergreifend feierten die Linzer fünf Siege in ihren letzten sechs Heimspielen (1N), nachdem Blau Weiß in ihren ersten 13 BL-Heimspielen nur zwei Siege feiern konnten. Die Linzer gewannen die ersten drei Heimspiele dieser BL-Saison jeweils zu null (5-0 Tore) – das gelang seit der Ligareform zuvor nur dem FC Red Bull Salzburg 2023/24 (damals 3S bei 7-0 Toren).

– SK Sturm -Spieler William Bøving erzielte vier Tore in der Bundesliga – alle vier in Auswärtsspielen. Der 21-jährige Däne sammelte in 51 BL-Spielen 11 Scorerpunkte, drei davon gegen den FC Blau Weiß Linz (3 Assists – 2 heim, 1 auswärts).

Letztes Duell: BW Linz 0:0 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 2 (1 Remis, 1 Sieg Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Joao Luiz, Tursch, Wähling, Moormann, Noß, Vitek / Wüthrich, Borkovic, Johnston

Gesperrt: Niemand / Karic, Jatta

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WSG-BW Linz / Sturm-Salzburg

Wolfsberger AC – WSG Tirol

Sonntag 14:30, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Isa Simsek

Die letzten Wochen verliefen beim Wolfsberger AC absolut nach Wunsch und die Rädchen unter dem neuen Trainer Didi Kühbauer greifen sichtlich immer besser ineinander. Aus den vergangenen vier Spielen holte man starke zehn Zähler und hat damit eine feine Serie aufgebaut. Das Highlight war sicherlich dabei der letztlich klare 3:0 Erfolg bei Doublesieger Sturm, wo man sich eiskalt zeigte und quasi alle Chancen zum Torerfolg nutzte. Nun geht man jedoch als klarer Favorit in das Spiel gegen die WSG Tirol und muss hier zeigen, dass man spielerische Lösungen finden kann und bereit für die Rolle ist.

Nach drei Niederlagen in Folge konnte die WSG Tirol wieder in der Liga anschreiben und das ausgerechnet gegen Red Bull Salzburg, wo man mit einer starken Defensivleistung den eigenen Kasten sauber hielt und verdient einen Punkt gegen den klaren Favoriten ergatterte. Die Freude darüber wehrte allerdings nur kurz, denn bereits im Nachtragsspiel unter der Woche gegen Hartberg setzte es dann eine 0:1 Niederlage, wobei man den Verlusttreffer in der 90. Minute kassierte, was unheimlich bitter ist. Nun geht es für die Tiroler wenige Tage später zum nächsten Gastspiel in Wolfsberg, wo man hofft mehr Glück zu haben und nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten zu müssen.

Fakten

– Der WAC verlor in der Bundesliga keines seiner letzten fünf Spiele gegen die WSG Tirol (4S 1U) – erstmals so viele in Folge in der Bundesliga.

– Die WSG Tirol erzielte gegen den WAC in der Bundesliga 34 Tore – mehr als gegen jedes andere Team. Die Tiroler feierten sechs BL-Siege gegen den WAC – nur gegen den TSV Hartberg (7) mehr.

– Der WAC gewann in der Bundesliga erstmals drei Heimspiele in Folge gegen die WSG Tirol – von den ersten fünf BL-Heimspielen gegen die Tiroler gewannen die Wolfsberger nur eines. Der WAC traf in jedem der acht BL-Heimspiele gegen die WSG Tirol und in sieben davon sogar mehrfach.

– Der WAC steht nach den ersten sieben Spielen dieser Saison der Bundesliga bei 13 Punkten (4S 1U 2N) – für die Lavanttaler ist es die beste Zwischenbilanz seit 2019/20, als es sogar 15 Punkte waren. Weiters ist der WAC seit vier BL-Spielen ungeschlagen (3S 1U) – nie länger in diesem Kalenderjahr und zuvor nur im März/April so lange (4U).

– Der WAC blieb erstmals seit der Saison 2018/19 die ersten drei Heimspiele einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (2S 1U) – damals setzte es im vierten BL-Heimspiel der Saison die erste Niederlage (1:4 gg. den FC Red Bull Salzburg). Die Saison 2018/19 beendete der WAC auf dem dritten Tabellenrang.

Letztes Duell: WAC 3:1 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 16 (6 Siege WAC, 4 Remis, 6 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Scherzer / Anselm

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Sulzbacher

Nächstes Spiel: WAC-Hartberg / WSG-BW Linz

TSV Hartberg – SCR Altach

Sonntag 14:30, Profertil Arena, Schiedsrichter: Alain Sadikovski

Einen besseren Einstand als neuer Trainer hätte sich Manfred Schmid wohl nicht wünschen können, gab es doch keine drei Tage nach dessen Bestellung im ersten Spiel bereits den ersten Sieg. Gegen die WSG war man dabei die bessere Mannschaft und belohnte sich mit einem späten Treffer zum 1:0 für die investierte Arbeit, was vor allem moralisch unheimlich wichtig ist. Damit konnte man das Tabellenende vorerst verlassen und sich etwas Luft verschaffen. Mit dem Duell gegen Altach wartet nun das nächste Heimspiel auf die Steirer und mit einem weiteren Sieg könnte man sogar die Vorarlberger überholen und den nächsten Schritt nach oben tätigen.

Beim SCR Altach laufen die letzten Wochen eher durchwachsen und aus den vergangenen vier Spielen holte man nur zwei mickrige Punkte. Besonders bitter war die Niederlage am vergangenen Wochenende gegen BW Linz, wo man beim 0:1 speziell in der Offensive ideenlos blieb und sich kaum Torchancen erarbeiten konnte, um die Oberösterreicher vor Probleme zu stellen. Nun hoffen die Altacher den Negativtrend stoppen zu können und mit einem Sieg in Hartberg endlich wieder drei Punkte einzufahren, um sich auch nach oben orientieren zu können und den Abstand nach unten zu vergrößern.

Fakten

– Der TSV Hartberg feierte in der Bundesliga neun Siege gegen den SCR Altach in der Bundesliga – so viele wie sonst nur gegen Admira Wacker (ebenfalls 9).

– Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga seit vier Heimspielen gegen den SCR Altach ungeschlagen (2S 2U) – erstmals so lange, und blieb in zwei dieser vier Spiele ohne Gegentor – häufiger als in den ersten sechs BL-Heimspielen gegen Altach (1-mal am 19. Dezember 2020 durch ein 1:0).

– Der SCR Altach traf in der Bundesliga in jedem seiner letzten sieben Auswärtsspiele und erzielte dabei insgesamt neun Tore. Für die Vorarlberger ist es die längste Torserie in der Fremde seit 10 Gastspielen in Folge mit Tor von März bis Oktober 2018.

– Der SCR Altach gewann zwei der ersten sieben Spiele in dieser Saison der Bundesliga (2U 3N) – damit gewannen die Vorarlberger seit sieben BL-Saisonen (seit der Ligareform) nie mehr als zwei der ersten sieben Spiele, zuletzt der Fall war dies 2017/18, als es drei Siege waren.

– SCR-Altach-Trainer Joachim Standfest gewann in der Bundesliga keines seiner vier Spiele gegen Manfred Schmid (3U 1N), als Trainer in der Bundesliga trat Standfest nur gegen Gerald Scheiblehner öfter an, ohne jemals zu gewinnen (5 Spiele – 3U 2N).

Letztes Duell: Altach 1:2 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 20 (9 Siege Hartberg, 6 Remis, 5 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Havel, Schwarz / Lincoln, Madritsch, Tietietta

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Hartberg / Altach-Rapid

Grazer AK – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Der Aufsteiger GAK hat nach wie vor mit der Adaption auf die höchste Spielklasse zu kämpfen und ist man daher nach sieben Runden das einzig noch verbliebene Team, welches auf den ersten Sieg wartet. Man ist zwar meistens gut im Spiel und auch konkurrenzfähig, jedoch fehlt das letzte Quäntchen an Konsequenz, um auch mal das Spiel zu eigenen Gunsten zu entscheiden. So auch am vergangenen Spieltag gegen den LASK, wo die Steirer zwischenzeitlich einen 0:2 Rückstand in ein 2:2 drehen konnten, jedoch in der Schlussphase zwei Treffer kassierte und so das Spiel verloren. Nun hofft man gegen Klagenfurt den Bock endlich umstoßen zu können und mit einem Sieg das Tabellenende verlassen zu können.

Der SK Austria Klagenfurt auf der anderen Seite lief es die letzten Wochen deutlich besser und gab es starke sieben Zähler aus den vergangenen drei Spielen. Dramatisch war dabei das letzte Spiel gegen Hartberg, wo man in Unterzahl in letzter Sekunde noch den 2:2 Ausgleich erzielen konnte und damit die Niederlage gerade noch abwenden konnte. Nun geht es für die Kärntner eben zum Aufsteiger GAK und hofft man hier, die eigene Serie ausbauen zu können und auch nach diesem Gastspiel in der steirischen Landeshauptstadt ungeschlagen zu bleiben.

Fakten

– Der SK Austria Klagenfurt und Grazer AK 1902 duellierten sich in zwei Saisonen in der 2. Liga (2019/20 und 2020/21), dabei gewann Klagenfurt zwei der vier Spiele bei einem Remis und einer Niederlage. Der einzige GAK-Sieg gelang in Klagenfurt im Juni 2020 (2-1 A). Mit Lukas Graf, Marco Perchtold, Benjamin Rosenberger, Marco Gantschnig und Christoph Nicht sind fünf GAK-Akteure, welche damals 90 Minuten im Einsatz waren, im aktuellen GAK-Kader.

– Der SK Austria Klagenfurt holte in dieser Saison der Bundesliga sieben Punkte aus den letzten drei Spielen (2S 1U), nachdem die Klagenfurter in den ersten drei Saisonspielen nur einen Punkt holen konnten (1:1 H gg. Rapid).

– Der SK Austria Klagenfurt gewann eines der ersten beiden Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga (1N). Zwei der ersten drei BL-Auswärtsspiele gewann Klagenfurt zuvor nur in der vergangenen Saison – Sieg Nummer 2 gelang damals im dritten Auswärtsspiel durch ein 3:0 in Hartberg.

– Der Grazer AK 1902 kassierte in dieser Saison der Bundesliga 15 Gegentore nach den ersten sieben Spielen und damit erstmal so viele in der BL-Historie der Grazer – GAK-Negativwert zuvor waren 14 Gegentore aus der Saison 1986/87.

– Grazer-AK-1902-Spieler Dominik Frieser absolviert bei einem Einsatz am 8. Spieltag gegen den SK Austria Klagenfurt sein 150. Spiel in der Bundesliga (bisher 22 für den WAC, 61 LASK, 59 TSV Hartberg und 7 für den GAK).

Letztes Duell: Klagenfurt 3:0 GAK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 9 (2 Siege GAK, 2 Remis, 5 Siege Klagenfurt)

Verletzt: Satin, Kreuzriegler, Rusek / Soto

Gesperrt: Niemand / Gezos

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-GAK / LASK-Klagenfurt