Faktencheck zur 9. Bundesliga-Runde 2022/23

Der neunte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt u.a. der formstarke LASK...

Der neunte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt u.a. der formstarke LASK die WSG Tirol zum Duell. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo im Spitzenspiel Red Bull Salzburg den angeschlagenen SK Rapid zu Gast hat.

Wolfsberger AC – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Ein kräftiges Lebenszeichen gab es am vergangenen Spieltag vom Wolfsberger AC zu sehen, als man nach einer bitteren Derbyniederlage mit einem angeschlagenen Selbstvertrauen die Reise zum SK Rapid antrat. In Wien zeigte man dann eine starke Vorstellung und gewann verdientermaßen mit 3:1, womit man wichtige Punkte einfahren konnte, vor allem aber die Defensive endlich stabilisieren konnte. Nun möchte man gegen Hartberg an diese Leistung klarerweise anschließen und den dritten Sieg im vierten Spiel einfahren, um sich nach oben zu orientieren.

Der TSV Hartberg musste dagegen nach einem kleinen Aufwärtstrend einen Dämpfer hinnehmen. Im Heimspiel gegen die Wiener Austria fand man von Beginn an nicht wirklich ins Spiel und keinen wirklichen Zugriff auf den Gegner, wodurch man verdientermaßen mit 0:3 als Verlierer vom Platz ging. Nun hat man jedoch einen Gegner auf Augenhöhe vor der Brust, wo man mit einem Sieg sogar zwischenzeitlich den Sprung in die Meistergruppe schaffen könnte. Einfach wird dies jedoch nicht, fielen die Duelle zwischen den beiden Teams meist sehr eng aus.

– Der WAC und der TSV Hartberg trafen in der Bundesliga 10-mal aufeinander, wobei nur einmal das Heimteam gewann (WAC – Hartberg 3:0 am 15. Februar 2020).

– Der TSV Hartberg holte in der Bundesliga in zwei Spielen gegen den WAC trotz jeweils dreier Gegentore Punkte. Das gelang keinem anderem BL-Team gegen die Kärntner zwei Mal.

– Der WAC feierte in der 8. Runde den zweiten Sieg in dieser Saison der Bundesliga (2U 4N) – beide Siege wurden allerdings auswärts geholt. Aus den ersten vier Heimspielen dieser BL-Saison holten die Kärntner nur einen Punkt – zuvor nur 2020/21 auch so wenig.

– Der WAC traf in jedem Spiel in dieser Saison der Bundesliga, spielte aber auch nie zu null – diese Kombination gab es bei keinem anderen Team. Für die Kärntner ist es eine Premiere, dass sie in den ersten acht Saisonspielen immer trafen und gleichzeitig nie zu null spielten.

– Hartberg-Trainer Klaus Schmidt verlor in der Bundesliga nur das erste seiner sechs Spiele als Trainer gegen den WAC (0:1 mit dem SCR Altach) und ist seither fünf BL-Spiele in Folge gegen den WAC ungeschlagen – eine längere Serie hatte er nur gegen seinen Ex-Klub Altach (6 Spiele, laufend).

Letztes Duell:

Hartberg 2:2 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 10 (3 Siege WAC, 4 Remis, 3 Siege Hartberg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Lustenau-WAC / Hartberg-Klagenfurt

SCR Altach – SK Austria Klagenfurt

Samstag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Zumindest ein kleines Lebenszeichen konnte der SCR Altach am vergangenen Spieltag senden und die Talfahrt vorerst bremsen. Gegen die WSG Tirol spielte man erstmals in dieser Saison zu Null und holte nach einer Niederlagenserie zumindest einen Punkt. Ob dieser Teilerfolg dem Selbstvertrauen förderlich war, bleibt abzuwarten, gibt es gerade viele Themen in Altach, die für Ablenkung sorgen wie etwa der Rücktritt von Sportdirektor Grabherr. Mit Austria Klagenfurt kommt nun ein Gegner, welchen man auf Augenhöhe verortet und wo man sich Chancen auf einen Sieg ausrechnet.

Die Achterbahnfahrt des SK Austria Klagenfurt nahm am vergangenen Spieltag ein weiteres Kapitel, als man nach dem Derbysieg gegen den WAC eine Niederlage folgen ließ. Gegen den SK Sturm ist man dies zwar mittlerweile gewohnt und verlor auch das fünfte Spiel in Serie, aber man hatte auch Chancen, das Spiel zu Gunsten zu drehen. Nun hofft man es gegen die Altacher besser zu machen und einen Auswärtserfolg einzufahren. Hoffnung sollte den Kärntnern die Bilanz geben, gewann man doch in der vergangenen Saison beide Duelle gegen die Vorarlberger.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann das erste Duell gegen den SCR Altach mit 4:0 – der höchste Klagenfurter BL-Sieg. Die Tore erzielten Markus Pink (2), Florian Rieder und der Altacher Pape Alioune Ndiaye per Eigentor.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga beide Spiele gegen den SCR Altach. Die Klagenfurter erzielten 2021/22 gegen Altach sechs Tore – gegen kein Team mehr und nur gegen die Vorarlberger blieben Kärntner ohne Gegentor.

– Der SCR Altach erzielte in dieser Saison der Bundesliga vier Kopfballtore (Höchstwert) – alle vier in Heimspielen. Der SK Austria Klagenfurt erzielte in der Bundesliga (40 Spiele) insgesamt sechs Kopfballtore – alle sechs auswärts.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann 54,3% der Zweikämpfe – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Der SCR Altach liegt mit 51,5% auf Platz 3. Die Vorarlberger begingen 79 Foulspiele – so wenige wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.

– Klagenfurt-Trainer Peter Pacult bejubelte in der Bundesliga bisher 399 Tore seiner Teams (FC Kärnten, SK Rapid Wien und SK Austria Klagenfurt), bei dem nächsten Treffer wäre er der 11. Trainer mit mindestens 400 BL-Toren.

Letztes Duell:

Klagenfurt 2:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 2 (2 Siege Klagenfurt)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Ried-Altach / Hartberg-Klagenfurt

LASK – WSG Tirol

Samstag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Der Erfolgslauf des LASK kriegt erste Kratzer und zuletzt musste man sich zwei Spiele in Serie mit einem Remis begnügen. Besonders ärgerlich ist dabei die Tatsache, dass man jeweils in der Schlussphase den Ausgleich kassierte und den Sieg nicht über die Zeit brachte. Auswärts gegen den starken Aufsteiger Lustenau kann man allerdings Unentschieden spielen, was sicherlich kein Beinbruch ist. Nun sollte man aber im Heimspiel gegen die WSG wieder auf die Siegesstraße zurückkehren, um an Meister Salzburg dranzubleiben.

Die WSG Tirol dagegen hat aktuell eher keine gute Phase und es stimmen in den letzten Wochen die Ergebnisse nicht. Nur einen Sieg gab es aus den letzten fünf Spielen und zuletzt holte man nur einen Zähler aus drei Spielen. Der Motor stottert bei den Wattener und das nagt sicherlich am Selbstvertrauen. Nun geht es zum starken LASK, wo man in der Vergangenheit einige gute Ergebnisse holte und sich u.a. im Playoff der letzten Saison gegen die Linzer durchsetzen konnte.

Letztes Duell:

WSG 2:1 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 16 (7 Siege LASK, 6 Remis, 3 Siege WSG)

Gesperrt: Jovicic, Ljubicic, Stojkovic / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-LASK / WSG-Rapid

FK Austria Wien – SV Ried

Sonntag 14:30, Generali Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

In der Bundesliga befindet sich der FK Austria Wien in einem Aufwärtstrend und arbeitet sich trotz dreier Minuspunkte kontinuierlich in der Tabelle nach oben. Zuletzt gab es in Hartberg einen souveränen 3:0 Auswärtssieg und die vermutlich beste Saisonleistung in der Liga, da man von Anfang bis zum Schluss das Spiel dominierte. Einen Wermutstropfen gab es jedoch im Europacup, wo man in Posen mit 1:4 unter die Räder kam. Dazu kam auch eine tragische Verletzung von einem jungen Talent, das gerade einmal den Weg zurück in die Kampfmannschaft fand. Nun müssen die Violetten nach anstrengenden Wochen noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause zu gehen und sich dann eine Pause genehmigen zu können.

Bei der SV Ried dagegen läuft es in der Liga gar nicht nach Wunsch und man steht nicht umsonst auf dem letzten Tabellenplatz. Seit sechs Spielen wartet die Truppe von Trainer Heinle auf einen Sieg und verlor sogar vier der fünf Partien. Zuletzt gab es eine 0:3 Niederlage gegen Meister Salzburg, wo man die zu erwartende Niederlage kassierte. Nun steht mit der Austria der nächste harte Brocken auf dem Programm und tut man sich gegen die Wiener seit längerem recht schwer, weshalb auch hier die Trauben recht hochhängen werden.

– Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga gegen die SV Ried 15 Spiele in Folge – insgesamt 34-mal. Die Wiener Austria blieb nur in einem der vergangenen 33 BL-Spiele gegen Ried ohne Treffer – beim 0:1 daheim im März 2015.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga gegen die SV Ried seit sieben Heimspielen ungeschlagen (5S 2U). Die Wiener Austria verlor nur eines der vergangenen 16 BL-Heimspiele gegen Ried (11S 4U) – am 21. März 2015 mit 0:1.

– Der FK Austria Wien erzielte in der Bundesliga in jedem der vergangenen sechs Heimspiele gegen die SV Ried immer mehr als ein Tor – wie zuvor nur von 2001 bis 2005.

– Der FK Austria Wien erzielte in dieser Saison der Bundesliga 15 Tore in den ersten acht Spielen – zuletzt in der Saison 2017/18 so viele zu diesem Zeitpunkt einer Saison (damals sogar 19). Die Wiener Austria traf in sechs BL-Spielen in Serie mehrfach – wie zuletzt im Mai 2021.

– Die SV Ried hatte 11 Spielzüge im offenen Spiel mit mindestens 10 Pässen, die in einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum endeten –nur der FC Red Bull Salzburg (15) in dieser Saison der Bundesliga mehr.

Letztes Duell:

Austria 4:1 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 86 (44 Siege Austria, 22 Remis, 20 Siege Austria)

Gesperrt: Niemand / Mikic

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-Sturm / Ried-Altach

SK Sturm Graz – SC Austria Lustenau

Sonntag 14:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Für den SK Sturm Graz lief es in der Liga zuletzt recht gut und aus den vergangenen drei Spielen sammelte man starke sieben Zähler, womit man den dritten Rang in der Tabelle festigen konnte. Zuletzt gab es einen verdienten 2:0-Auswärtssieg gegen Lieblingsgegner Klagenfurt, wo man nichts anbrennen ließ. Allerdings gab es dafür im Europacup unter der Woche ein Debakel, wo man mit 0:6 Feyenoord unterlag. Daher fordert Trainer Christian Ilzer nun eine passende Reaktion auf diese Schlappe seiner Mannschaft und man möchte vor den eigenen Fans Wiedergutmachung betreiben. Allerdings verletzte sich nach dem Abgang von Rasmus Højlund in die Serie A nun auch Neuzugang Emegha an der Schulter.

Der SC Austria Lustenau absolviert gerade eine kleine Tour in der Bundesliga gegen die „Großen“ der Liga und diese Tour mündet nun in diesem Auswärtsspiel gegen Sturm. Zuletzt bewies man dabei erneut die eigenen Konkurrenzfähigkeit und man knöpfte sowohl der Wiener Austria, als auch dem LASK beim 1:1 am vergangenen Spieltag einen Punkt ab. Damit findet man sich nach wie vor in der Meistergruppe wieder und möchte diese Position auch mit einem Punktegewinn gegen Sturm festigen.

Letztes Spiel:

Lustenau 0:4 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 12 (11 Siege Sturm, 1 Remis)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-Sturm / Lustenau-WAC



Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Für Meister Red Bull Salzburg konnten die letzten Wochen fast nicht besser laufen und man hält in allen Bewerben das eigene Niveau konstant hoch. In der Liga holte man sich die Tabellenführung zurück und bezwang zuletzt die SV Ried mit einem souveränen 3:0. In der Champions League ging es dann für die Bullen gegen Chelsea weiter und man feierte in London einen Achtungserfolg, wo man ein starkes 1:1 Unentschieden holte und damit nach Milan auch Chelsea Punkte abknöpfte. Nun steht zum Abschluss intensiver Wochen das Topspiel gegen Rapid an, wo man die eigene positive Serie ausbauen möchte. Spannend wird es zudem auch sein, ob in der Länderspielpause die Gespräche zwischen dem Chelsea FC und Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund eine Fortsetzung finden werden.

Das genaue Gegenteil ist hingegen der SK Rapid aktuell, wo viel Unruhe im Umfeld des Vereins herrscht und gerade alles hinterfragt wird. Im Fokus steht dabei klarerweise die Kampfmannschaft, die zuletzt gegen den WAC ein weiteres unrühmliches Kapitel zu einer durchwachsenen Saison hinzufügte und mit 1:3 verlor. Dadurch wackelt der Stuhl von Trainer Feldhofer gewaltig und ist es wohl die letzte Chance für den Übungsleiter, das Ruder doch noch umzureißen. Dafür gibt es wohl keine schwerere Aufgabe als ein Auswärtsspiel in Salzburg, wo man noch dazu seit Jahren nicht mehr gewonnen hat. Es steht also einiges auf dem Spiel und Spannung ist daher vorprogrammiert. In der Zwischenzeit gibt es zudem übrigens einen neuen Kandidaten für das Amt des Präsidenten. Es bleibt also äußerst spannend beim SK Rapid.

Letztes Spiel:

Klagenfurt 1:2 Sturm

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 194 (71 Siege Salzburg, 48 Remis, 75 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-LASK / WSG-Rapid