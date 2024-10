Faktencheck zur 9. Bundesliga-Runde 2024/25

Die neunte Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt dabei unter anderem die...

Wolfsberger AC – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Ernüchterung herrschte im Lager des Wolfsberger AC nach dem vergangenen Wochenende, wo man eine höchst überraschende 1:3-Heimniederlage gegen die WSG Tirol kassierte. Dabei zeigte man auch eine zerfahrene Partie und tat sich schwer, zu konkreten Möglichkeiten zu kommen. So endete damit die kleine aber feine Serie an ungeschlagenen Spielen und muss man wieder von vorne anfangen. Mit Hartberg kommt aber ein unangenehmer Gegner, der zuletzt zwei Siege in Serie feierte und mit einer breiten Brust angereist kommt.

Der Einstand von Neo-Trainer Manfred Schmid hätte wohl besser gar nicht laufen können, holte man doch aus den beiden Spielen das Punktemaximum und feierte zwei wichtige Siege. Man zeigte sich hier vor allem äußerst effizient und nutzte speziell gegen Altach die Unterzahl des Gegners prompt aus, wodurch man auf die Siegerstraße gelang. Still und heimlich haben die Steirer damit eine kleine aber feine Serie aufbauen können, ist man doch nun seit fünf Bundesligaspielen bereits ungeschlagen. Diese Serie möchte man nun auch in Wolfsberg prolongieren und mit einem Punktegewinn heimkehren.

Fakten

– Der TSV Hartberg gewann vergangene Saison in der Bundesliga beide Duelle gegen den WAC, damit blieb in diesem Duell erstmals ein Team in einer gesamten BL-Saison ohne Punkteverlust. Erst einmal konnte zuvor ein Team zwei BL-Duelle in Folge gewinnen – der WAC im Grunddurchgang 2019/20.

– Der TSV Hartberg gewann vergangene Saison in der Bundesliga beide Spiele gegen den WAC ohne Gegentor – in den 14 BL-Duellen davor blieb der WAC nur einmal torlos. Die Hartberger blieben dabei erstmals gegen ein Team eine komplette BL-Saison ohne Gegentor.

– Der WAC erzielte 19 Tore in den ersten acht Spielen dieser Saison der Bundesliga – aktueller Ligahöchstwert und mehr zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison nur 2019/20 (damals 21). Der TSV Hartberg kassierte in seinen ersten sieben BL-Spielen acht Gegentore – erstmals so wenige.

– Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga zuletzt erstmals in diesem Kalenderjahr zwei Spiele in Folge, mehr Siege am Stück waren es für die Oststeirer letztmals im November 2023 (damals 3). Zudem wurde Manfred Schmid zum ersten Hartberg-Trainer der seine ersten zwei BL-Spiele mit den Oststeirern gewinnen konnte.

– Der TSV Hartberg spielte in seinen letzten zwei Spielen in der Bundesliga zu null – genauso oft wie in den vorherigen 22 BL-Spielen zusammen. Drei Zu-null-Spiele in Serie gab es für die Oststeirer zuletzt im Oktober 2023. In den zwei BL-Spielen unter Manfred Schmid ließ Hartberg nur drei Schüsse aufs eigene Tor zu.

Letztes Duell: Hartberg 2:0 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 16 (5 Siege WAC, 5 Remis, 6 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Baumgartner, Scherzer / Havel, Schwarz

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: BW Linz-WAC / Rapid-Hartberg

FK Austria Wien – Grazer AK

Samstag 17:00, Generali-Arena, Schiedsrichter: Florian Jäger

Vier Pflichtspiele ohne einen Sieg blieb zuletzt der FK Austria Wien und die „Veilchen“ schlossen damit den September ohne einen eigenen Sieg ab. Zwar hatte man mit Rapid, Sturm und Salzburg eine harte Auslosung, wäre aber letztendlich mehr drinnen gewesen als nur ein einziger Punktegewinn. Nun empfangen die Austrianer den noch sieglosen Aufsteiger aus Graz und sind drei Punkte quasi Pflicht, sofern man nicht den Anschluss nach oben verlieren möchte. Hier wird man vor allem in der Defensive besser arbeiten müssen, gelang es doch bislang in keinem Spiel ohne einen Gegentreffer zu bleiben.

Auf der anderen Seite hätte der Grazer AK gerne die Serie der Austria, ist man doch bislang noch sieglos und müht sich mit der Adaptierung an die höchste Spielklasse. Zuletzt gab es eine bittere 0:1-Heimniederlage gegen Austria Klagenfurt, wo man zwar bemüht war, allerdings zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive entwickelte, um noch den Ausgleich zu erzielen. Daher steigt nun der Druck auf die „Rotjacken“ und wird es Zeit den Knoten zum Platzen zu bringen, sonst droht man den Anschluss nach oben zu verlieren und im Tabellenkeller hängen zu bleiben.

Fakten

– Der Grazer AK 1902 gewann die letzten zwei Pflichtspiele gegen den FK Austria Wien (Bundesliga 2006/07, ÖFB-Cup 2018/19) – das gelang den Grazern zuvor von 2000 bis 2001 (5 Siege). In BL-Heimspielen blieb die Wiener Austria gegen den GAK aber in dessen letzten zwei BL-Saisonen ungeschlagen (2S 2U).

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit sechs Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (4S 2U) – das gab es zuletzt von 2015 bis 2016. Daheim ist die Wiener Austria seit neun BL-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen – das gab es zuletzt von 2003 bis 2010 (14 Spiele).

– Der FK Austria Wien holte aus den ersten drei Heimspielen in dieser Saison der Bundesliga sieben Punkte – so viele wie zuletzt 2018/19, als sogar die ersten drei gewonnen wurden (9 Punkte). Von den letzten 19 BL-Heimspielen verlor die Wiener Austria nur eines (0:4 gegen den WAC im Mai).

– Der Grazer AK 1902 blieb in den ersten acht Spielen dieser Saison der Bundesliga sieglos. Das passierte als Aufsteiger in der Drei-Punkte-Ära zuvor nur Admira Wacker (2000/01, Sieg im 11. Spiel) und dem FC Linz (1996/97, Sieg im 10. Spiel).

– Der FK Austria Wien kassierte in jedem der acht Spiele in dieser Saison der Bundesliga mindestens ein Gegentor – nur der LASK blieb ebenfalls ohne Zu-null-Spiel. In den 50 BL-Saisonen zuvor kassierte Austria Wien nur einmal in jedem der ersten acht Spiele mindestens ein Gegentor – 2016/17 sogar in den ersten 10.

Letztes Duell: GAK 2:1 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 154 (77 Siege Austria, 34 Remis, 33 Siege GAK)

Verletzt/Angeschlagen: Handl, El Sheiwi, Wustinger, Martins, Pazourek / Kreuzriegler, Rusek, Satin

Gesperrt: Barry / Niemand

Gefährdet: Fitz / Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Austria / Sturm-GAK

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Alan Kijas

Nach fünf sieglosen Spielen konnte die WSG Tirol endlich wieder auf die Erfolgsstraße zurückkehren und der Negativserie ein Ende bereiten. Beim Wolfsberger AC sorgte man mit einer defensivstarken Leistung und Nadelstichen in der Offensive für einen 3:1 Erfolg, womit man endlich wieder Grund zum Jubeln hatte. Nun hoffen die Tiroler den Schwung mitnehmen zu können und auch dem heimischen Publikum was bieten zu können, blieben die bisherigen Heimspiele doch eher in der Kategorie Magerkost.

Einen Rückschlag musste dagegen auf der anderen Seite zuletzt der FC Blau-Weiß Linz verkraften. Im Heimspiel gegen Meister Sturm Graz wehrte man sich zwar tapfer und warf alles in die Waagschale, jedoch verpasste man in der Schlussphase den Ausgleich zu erzielen und musste so beim 1:2 die erste Heimniederlage in dieser Saison verkraften. Nun wollen die Linzer schnell wieder den Schalter umlegen und diesmal kaltschnäuziger agieren, um sich für das eigene Auftreten zu belohnen und den Abstand nach unten weiter auszubauen.

Fakten

– Die WSG Tirol verlor nur zwei der 16 Pflichtspiele im Profifußball gegen den FC Blau Weiß Linz (inklusive 2 Regionalliga Playoff-Spiele) – darunter aber das letzte Duell im Mai 2024 (2:3 A). Beide Pflichtspielsiege gegen die WSG holten die Linzer in der Bundesliga.

– Die WSG Tirol holte in dieser Saison der Bundesliga acht Punkte aus den ersten acht Spielen – nur in der Saison 2020/21 zum Vergleichszeitpunkt mehr (damals 11 Punkte). Mehr als zwei Siege aus den ersten acht BL-Spielen gab es ebenfalls nur 2020/21 (3).

– Der FC Blau Weiß Linz gewann durch das 1:0 in Altach in der 7. Runde zum zweiten Mal im Jahr 2024 ein Auswärtsspiel in der Bundesliga, den zuvor einzigen Auswärtssieg 2024 feierten die Linzer im April gegen den WAC (2:0). Die Linzer feierten vier BL-Auswärtssiege, den ersten davon im September 2023 bei der WSG Tirol.

– Der FC Blau Weiß Linz traf als einziges Team in dieser Saison in der Bundesliga Saisonübergreifend trafen die Linzer in neun BL-Spielen in Folge – das ist ausgebauter Klubrekord.

– Der FC Blau Weiß Linz hatte in dieser Saison der Bundesliga erst eine Sequenz im offenen Spiel mit mind. 10 Pässen, die in einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum endete – Tiefstwert. Die WSG Tirol spielte mit zwei Build Up Attacks zwar die zweitwenigsten, erzielte daraus aber bereits ein Tor (beim 2-4 auswärts gegen den SK Sturm Graz).

Letztes Duell: BW Linz 3:2 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 4 (2 Siege WSG, 2 Siege BW Linz)

Verletzt/Angeschlagen: Anselm / Joao Luiz, Tursch, Wähling, Moormann, Noß, Vitek

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Sulzbacher / Niemand

Nächstes Spiel: WSG-LASK / BW Linz-WAC

LASK – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 14:30, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Es geht allmählich Bergauf für den LASK, wenn auch nur in kleinen Schritten. Seit vier Pflichtspielen sind die Oberösterreicher ohne Niederlage geblieben und konnte man in der Liga zuletzt dem heimstarken SK Rapid einen Punkt abknöpfen. Unter der Woche folgte dann in der Conference League ein 2:2 gegen den schwedischen Vertreter Djugarden, wo man allerdings eine 2:0 Führung leichtfertig verschenkte und letztendlich froh sein kann, nicht noch verloren zu haben. Nun gilt es für die Stahlstädter den Fokus schnellstmöglich auf die Liga zu richten und ist ein Sieg gegen Klagenfurt quasi Pflicht, will man den Anschluss nach oben wahren.

Peter Pacult hat es wieder getan. Trotz zahlreicher Abgänge und einem kräftigen Umbau der Mannschaft, hat er nach wenigen Spieltagen das Auftreten des SK Austria Klagenfurt stabilisiert und aus den letzten vier Spielen starke zehn Punkte eingefahren – wobei ein Last-Minute Gegentreffer den vierten Sieg gegen Hartberg verhinderte. Man zeigt sich dabei wie gewohnt gegen den Ball kompakt und in der Offensive kann man sich auf Offensivspieler Bobzien verlassen, der die positive Erscheinung bei den Kärntnern ist. Dieses Erfolgsrezept hofft man nun auch gegen den LASK zum Laufen zu bringen, um nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten zu müssen.

Fakten

– Der LASK blieb in den 21 Pflichtspielen (inkl. Regionalliga Mitte) gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (16S 5U) und traf in jedem dieser 21 Duelle (insgesamt 58 Tore). Der höchste Sieg in diesen Duellen war ein 7:0 des LASK in Klagenfurt am 14. März 2014 in der Regionalliga Mitte.

– Der LASK holte in der Bundesliga in den letzten zwei Spielen unter Markus Schopp vier Punkte (1S 1U) und damit mehr als in den ersten sechs Saisonspielen zusammen (3). Beim 1:1 gegen den SK Rapid holten die Linzer Athletiker erstmals in dieser BL-Saison einen Punkt nach Rückstand.

– Der LASK gewann beim 4:2 gegen den Grazer AK 1902 das erste Heimspiel in dieser Saison der Bundesliga und könnte nun erstmals seit März/April 2024 zwei BL-Heimspiele in Folge gewinnen. Zudem könnte Markus Schopp als erster LASK-Trainer seit Dominik Thalhammer im September 2020 seine ersten beiden Heimspiele als LASK-Trainer gewinnen.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann drei der ersten sieben Spiele dieser Saison der Bundesliga – erstmals in der Klubhistorie, zuvor waren es immer zwei Siege nach sieben Spielen (3-mal) – der SKA hält nun bei 11 Punkten nach sieben BL-Spielen – Klubrekord.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann zwei der ersten drei BL-Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga (1N) – wie zuvor nur 2023/24. Klagenfurt gewann zwei BL-Auswärtsspiele in Folge – erstmals seit Sept./Okt. 2022 (damals 4 in Folge).

Letztes Duell: Klagenfurt 0:2 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 10 (6 Siege LASK, 4 Remis)

Verletzt/Angeschlagen: Lawal, Usor, Andrade, Ljubic / Soto, Wydra

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Cvetko

Nächstes Spiel: WSG-LASK / Klagenfurt-Austria

SCR Altach – SK Rapid Wien

Sonntag 14:30, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Den ersten Trainerwechsel dieser Saison gab es im Vorarlberg, was nicht gänzlich überraschend kam. Der SCR Altach trennte sich von Joachim Standfest, nachdem dieser bereits zu Saisonbeginn angezählt wurde, jedoch zwischendurch den Turnaround schaffte. Doch nun gab es aus den letzten fünf Spielen nur mickrige zwei Zähler, was den Verantwortlichen zu wenig war und man sich gezwungen sah zu reagieren. Man darf gespannt sein, wie die Mannschaft auf dieses Ereignis reagieren wird und ob Interimstrainer Mahop mehr aus den Spielern herauskitzeln kann, um sie gegen einen schwierigen Gegner bereit zu machen.

Der SK Rapid dagegen kommt mit breiter Brust ins Ländle angereist, gab es doch unter der Woche ein internationales Highlight. In Istanbul gelang ein 2:1-Auswärtssieg bei Basaksehir und startete man damit perfekt in die Conference League. Vor allem Offensivspieler Louis Schaub konnte Selbstvertrauen sammeln und war mit einem Doppelpack der große Matchwinner. Nun gilt es für die Wiener jedoch den Fokus schnellstmöglich wieder auf die Liga zu richten, wartet doch mit dem SCR Altach ein angeschlagener Gegner, der sicherlich auf Wiedergutmachung sinnt.

Fakten

– Der SCR Altach feierte in der Bundesliga 12 Siege gegen den SK Rapid – nur gegen den FK Austria Wien (16) mehr. Altach punktete gegen Rapid in 22 BL-Spielen – nur gegen die Wiener Austria öfter (25).

– Der SK Rapid gewann in der Bundesliga die letzten fünf Duelle gegen den SCR Altach allesamt zu null – das gelang Rapid nie zuvor gegen ein Team. Altach verlor nur gegen den FC Red Bull Salzburg und den LASK ebenso fünfmal in Folge ohne eigenens Tor – nie länger.

– Der SCR Altach gewann im Kalenderjahr 2024 nur eines seiner 12 Heimspiele in der Bundesliga (2:0 gg. den WAC im August) bei sieben Remis und vier Niederlagen. So wenige Heimsiege feierte kein anderes BL-Team, das seit Jahresbeginn in der Bundesliga spielt. Altach gewann nur im Jahr 2018 auch so wenige der ersten 12 BL-Heimspiele (damals 1S 3U 8N) – den zweiten Sieg holte Altach damals im 14. Heimspiel.

– Der SK Rapid verlor nur eines der ersten acht Spiele (4S 3U) in dieser Saison der Bundesliga. Das gelang den Hütteldorfern seit der Ligareform zuvor nur 2020/21. Auch die aktuell 15 Punkte erreichte Rapid zuletzt 2020/21 (damals sogar 17).

– Der SK Rapid kam in dieser Saison der Bundesliga auf 15 Vertikalangriffe (Sequenzen, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – geteilter Höchstwert mit dem FC Red Bull Salzburg und FC Blau Weiß Linz. Der SCR Altach kam auf die wenigsten Vertikalangriffe (6). Rapid traf dreimal nach Vertikalangriffen – so oft wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.

Letztes Duell: Altach 0:2 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 42 (12 Siege Altach, 10 Remis, 20 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Lincoln, Madritsch, Tietietta, Kronberger, Bähre, Ingolitsch / Gale, Schöller, Mmaee, Dursun, Druijf, Seydi, Zimmermann, Jansson

Gesperrt: Demaku / Niemand

Gefährdet: Niemand / Sangare

Nächstes Spiel: Salzburg-Altach / Rapid-Hartberg

SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg

Sonntag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Das Spitzenspiel der Runde fühlt sich in dieser Saison noch nicht so groß an, wie es die letzten Jahre der Fall war. Das liegt daran, dass beide Teams mit Problemen zu kämpfen haben und nicht immer überzeugen können. Der SK Sturm konnte zumindest in der Liga den Verletzungsteufel überwinden und liegt an der Tabellenspitze, wobei man mehr enge Partien spielt, als man es gerne hätte. In der Champions League gab es die zweite Niederlage in Folge und gab es gegen den FC Brügge nichts zu holen, da man in der Offensive zu wenig kreierte und weitestgehend blass blieb. Nun haben die Grazer die Chance, mit einem Sieg den Vorsprung auf die Bullen auszubauen und mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen.

Auch bei Red Bull Salzburg stockt der Motor noch ziemlich und hat man mit schwankenden Leistungen zu kämpfen. Gegen die Austria ging es noch gut und gewann man mit 2:0, da der Gegner die eigenen Defensivschwächen nicht ausnutzen konnte. Ganz anders sah es dagegen in der Champions League aus, wo Stade Brest diese Nachlässigkeiten der Abwehr gnadenlos bestrafte und die Bullen eine 0:4-Abfuhr kassierten. Nun müssen die Salzburger danach trachten, an den Problemstellen zu schrauben und diese zu beheben, hat auch Sturm die Qualität, diese Unzulänglichkeiten eiskalt zu bestrafen.

Fakten

– Der SK Sturm Graz blieb 2023/24 in den vier Duellen in der Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg sieglos (3U 1N). Damit blieb erstmals seit 2012/13 ein Meister gegen ein Team in einer Saison sieglos, damals der FK Austria Wien ebenfalls gegen die Salzburger.

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in den letzten 13 Auswärtsspielen gegen den SK Sturm Graz (28 Tore) – das gelang gegen die Grazer in der Bundesliga-Historie zuvor nur dem FK Austria Wien (13 Spiele) und Admira Wacker (15 Spiele).

– Der SK Sturm Graz duellierte sich in der Bundesliga seit der Saison 2005/06 als Tabellenführer bisher achtmal mit dem FC Red Bull Salzburg. Sturm gewann zweimal, Salzburg dreimal – bei drei Remis (7:13 Tore).

– Der FC Red Bull Salzburg kassierte nur 17% seiner Gegentore in Hälfte 2 in dieser Saison der Bundesliga (1 von 6) – Topwert. Der SK Sturm Graz erzielte 64% seiner Tore in Hälfte 2 (9 von 14) – nur der TSV Hartberg (75%) und SK Austria Klagenfurt (67%) mit einem höheren Anteil in dieser BL-Saison.

– Obwohl der FC Red Bull Salzburg erst sechs Spiele in dieser Saison in der Bundesliga absolvierte, kam nur der SK Sturm Graz (64) auf mehr Hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) als Salzburg (62). Salzburg eroberte den Ball im Schnitt 45,1 Meter vor dem eigenen Tor – so weit vorne wie kein anderes Team, der SK Sturm folgt mit 44,1 Metern auf Platz 2 in dieser Kategorie.

Letztes Duell: Salzburg 2:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 180 (57 Siege Sturm, 54 Remis, 79 Siege Salzburg)

Verletzt: Wüthrich, Borkovic, Gorenc-Stankovic / Kawamura, Fernando, Kjaergaard, Guindo, Terzic, Ratkov,

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gazibegovic / Niemand

Nächstes Spiel: GAK-Sturm / Salzburg-Altach