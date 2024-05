Fassungslose Austria-Fans nach Heimdebakel: „Ein peinlicher Haufen!“

Die Austria kam gestern gegen den Wolfsberger AC übel unter die Räder. Wir haben nach der 0:4-Heimklatsche, der höchsten Bundesligaheimniederlage seit Dezember 2020 (0:4...

Die Austria kam gestern gegen den Wolfsberger AC übel unter die Räder. Wir haben nach der 0:4-Heimklatsche, der höchsten Bundesligaheimniederlage seit Dezember 2020 (0:4 gegen Sturm), die Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

bigben79: „Es muss im Sommer eine radikale Veränderung her …5-10 neue Spieler sind mindestens notwendig, nur wer nimmt uns unsere Loser ab? Sowas kommt dabei raus, wenn man Spieler in die Mannschaft holt, ohne Eier.“

veilchen27: „Ein Spiel, das auf so vielen Ebenen sprachlos macht. Und wohl der kurioseste Abend seit langem auf ebenso vielen Ebenen. Ein Gegner, der mit 4 Torschüssen 4 Tore macht. Wir, die alle Statistiken haushoch gewinnen und 20 Schüsse hatten, aber wohl bis morgen kein Tor gemacht hätten. Ciochirca, der bei jedem Unglück wie das Amen im Gebet dabei ist, um uns ein Ei zu legen. Nach dem Spiel ein Trainer, der vor der Ost weint. Der Trainer der Gäste, der sich davor feiern lässt. Und zugleich haben wir mit diesen Spiel das Play Off und 1-3 weitere Spiele fixiert, was ins Kuriositätenkabinett ja nur so reinpasst.“

Violettesbluat: „Diese Mannschaft hat solche Fans nicht verdient.“

violet heat: „Eine heftige Klatsche. Hat eigentlich nicht so übel begonnen, WAC mit mehr Giftigkeit in den Zweikämpfen und starker defensiver Organisation zeigt bald auf, dass es schwierig wird. Dann ein Spielverlauf zum Kotzen, den nicht mal wir oft haben, Schiri-Entscheidungen zum Kopfschütteln und nach dem 0:2 zerfällt die Mannschaft komplett. Dass sich Manfred Schmid am Ende mit der Welle vor der Ost feiern lässt, während die Spieler sich dem Frust der Fans stellen (immerhin!), habe ich unnötig gefunden, wenn auch menschlich verständlich. In zwei Wochen sieht man sich wieder und da können wir uns revanchieren.“

Alizee: „Michi Wimmer der einzige am Feld mit Emotionen. Das sagt alles. Die Spieler traben übers Feld wie Superstars und können einfach NICHTS. Ich habe lange zu Fischer geschwiegen. Aber der Typ ist der peinlichste Kapitän aller Zeiten und gehört so schnell wie möglich entfernt.“

Pirius: „Najo, hat wirklich wer geglaubt, dass wir über den WAC zu stellen sind?“

Groovee: „Man muss einfach mal der Realität ins Gesicht sehen… wir haben Amateure vom Management über den Trainer bis runter zu den Spielern. Mit viel Glück haben wir alle paar Jahre mal einen Trainer oder 2 bis 3 gute Spieler die das über ein paar Monate kaschieren bis wir wieder da sind, wo wir jetzt sind. Es gehört endlich das Stadion verkauft, ein Umbruch her und die meiste Kohle vom Budget IN DIE MANNSCHAFT gesteckt. Sonst rennt diese Scheiße noch die nächsten 20 Jahre so – wenn wir so lange überleben. Sich als Trainer bei einer Pressekonferenz hinzusetzen und zu sagen, dass ab sofort keine Namen zählen ist einfach lächerlich. Wenn’s bisher so war, statt auf Leistung zu setzen, dann soll er bitte einfach die Eier haben und selbst gehen.“

MaxPower: „Ein peinlicher Haufen, echt.“

Vienna1990: „Rein spielerisch war das gefühlt das beste seit Monaten, aber gleichzeitig war man rückwärts immer anfällig, gab ja vorm 2:0 schon zwei aberkannte Tore. Das Endergebnis war zwar zu hoch und spiegelt nicht den Spielverlauf wider, aber irgendwie lag so ein Grande Finale nach unseren letzten Leistungen in der Luft, hat mich ein bisschen an das Heimspiel gegen den GAK 2004 erinnert. Es bleibt dabei: Wir hatten eine halbwegs solide Saison mit einem schwachen Beginn, was uns zum Ende des Grunddurchgangs unglücklich ins untere Playoff befördert hat. Seit wir da sind, werden wir mit jedem Spiel schlechter und sind mittlerweile nicht mehr verlegen, uns von Fixabsteigern und Mannschaften, die den Ex-Trainer (den wir feiern) längst zum Teufel wünschen, entwürdigen zu lassen. Was soll’s, als hätten wir noch ein Gesicht zu verlieren. Ich habe keinerlei Ambitionen mehr, außer, dass es aufhört, auf die anstehenden Playoffs kann ich verzichten, ich will die Mannschaft nicht mehr sehen und traue ihr inzwischen nichts mehr zu.“

johnfive: „Das war der große Charaktertest, von dem ich die Woche gelesen habe? Die sportlich Verantwortlichen hätten schon vor Wochen, allerspätestens letzte Woche, den Trainer rauswerfen MÜSSEN. Tja, diese Verantwortlichen werden halt vermutlich im Sommer selber weg sein, also wird’s ihnen wurscht sein. Der Umbruch, der bei uns nötig ist, lässt sich in einem Sommer gar nicht vollziehen, also wieder 1-2 Scheißjahre. Der Verein kann mich dann langsam mal echt gern haben mit seinen Durchhalteparolen.“

paulaustria: „Ich versteh das nicht. Wir waren ja eigentlich nicht so schlecht. Zumindest bis zum 3:0, danach waren Auflösungserscheinungen erkennbar, was aber auch irgendwie klar ist. Irgendwie bin ich einerseits wegen des Misserfolgs extrem sauer, andererseits bin ich nicht unzufrieden über die Leistung, weil ich das Gefühl hatte, dass eigentlich irgendwo gute Ansätze dabei waren. Wirklich unglaublich. Natürlich man braucht sich nichts vormachen die Mannschaft war nicht gut, aber so schlecht, dass so ein Spiel 4:0 ausgeht?“

Hurricane: „Klingt deppert, aber in der ersten Halbzeit klar besser. Wir sind nur nicht in der Lage die Tore zu machen. Dann natürlich Auflösungserscheinungen gegen einen effektiven WAC. Schade, aber wir sind in der Rue de la Kack.“

forzaviola84: „Unpopuläre Meinung: Die Leistung über 50 – 60 Minuten war heute absolut gut – die beste seit Wochen. Dominanter Auftritt und dem WAC gegenüber in ALLEN Belangen überlegen, außer dass wir einfach den Ball nicht im Tor unterbringen. Wahnsinn, was wir da wieder vernebelt haben, während beim WAC JEDER Schuss im Tor war. Ich kann heute zumindest – im Gegensatz zu Lustenau auswärts – keinem Spieler mangelnden Einsatz vorwerfen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass heute nicht jeder alles gegeben hat. Gegen den Trainer hat da niemand gespielt. Sinnbildlich für den Zustand des Teams war, dass wir nach dem 0:2 komplett die Nerven schmeißen und auseinanderbrechen… fürchterlich. Wie gesagt: So ein Spiel kannst normalerweise gar nicht verlieren, wir schaffen’s aber in ein Debakel zu laufen.“

Gizmo: „Ich habe diese Saison fertig mit diesen Laiendarstellern, die vorgeben die Kampfmannschaft und Verantwortlichen meiner geliebten Austria zu sein. Uns versauen solche Spiele Tage, wenn nicht Wochen. Diese Figuren lächeln vermutlich heute Abend schon wieder.“

Onkel: „Schmid hat natürlich das Recht sich feiern zu lassen. Alleine schon wegen Werner und Ortlechner.“

viola lion: „Ganz verrücktes Spiel und passt einfach perfekt in diese Negativspirale, in der wir uns seit dem unteren Playoff befinden. Spielen eine eigentlich gute erste Hälfte und gehen mit einem Bombenschuss aus zweiter Reihe in Rückstand. Zweite Halbzeit starten wir nicht schlecht. Schnüren den WAC teilweise in die Hälfte und es schaut nichts raus außer ein diletantisches Verhalten bei Standards und Kontern. Diese Mannschaft hat einen psychischen Knacks abbekommen, dass es schlimmer nimmer geht. Spiele wie heute machen den Strich in der Hose nur noch brauner. Keine Ahnung wie wir da wieder raus sollen.“

Violettesbluat: „Danke auch an Ortlechner und Werner, dass ihr euch vor der Ost gestellt habt’s. Schickt’s den Finanzvorstand vor ihr feigen Hunde!“

Rickson: „Der WAC ist seit Wochen völlig von der Rolle und überrollt uns einfach so mit 4 Toren. Wen interessiert es da, dass wir die erste halbe Stunde ohne konkrete Chancen optisch überlegen waren? Sollte das daheim nicht selbstverständlich sein, vor allem nach den letzten Arbeitsverweigerungen? Unfassbar, die Ansprüche sind bei manchen offenbar ins Bodenlose versunken.“

vamp_ire: „Wimmer endlich raus, so sympathisch er auch ist. Die Spieler haben unter ihm fast alle abgebaut.“

Joe283: „Bin immer wieder überrascht wie schlecht wir bei Standards sind. Bei den Ecken fühlt sich das an, als würde Fitz keine Kraft hinter den Ball bekommen. Gefühlt jede Ecke verhungert an der ersten Stange. Jede andere Ecke die nicht verhungert landet im absoluten Nirvana. Da gibt’s kein dazwischen – unsere Standards, speziell die Ecken, sind für die Fisch(er).“

culixo: „Ganz ehrlich: Ich habe heuer schon schlechtere Spiele von uns gesehen und das Ergebnis ist mit 2,5 Torschüssen vom WAC natürlich auch brutal. Nichtsdestotrotz sind die Baustellen am Platz unübersehbar. Allein das zentrale Mittelfeld ist ein Witz und (zum 100ten Mal) eine direkte Folge der katastrophalen Kaderplanung. Und da wären wir schon bei den Hauptverantwortlichen, die nicht am Platz standen. Denn wenn die Qualität am Platz und die Quantität im Kader in einigen Bereichen fehlt, dann mache ich nicht unbedingt die Spieler verantwortlich, die am Platz stehen. Das Wichtigste wäre jetzt, dass die Stümper abseits des Rasens bei der Personalplanung für die nächste Saison nichts mehr mitzureden haben. Diese Umsetzung wird schwer genug, daher ist es meinerseits auch reines Wunschdenken. Es herrscht auf allen Ebenen Konzeptlosigkeit pur (vermutlich mittlerweile auch beim Trainer) und das wird mit Standsätzen und Durchhalteparolen kaschiert. Wenn man sich anhört, was am Mitglieder-Fest über das gestrige Spiel fabuliert wurde und was Ende dabei herausgekommen ist – ohne Worte.“

violet heat: „Eine durchwachsene Saison. Wir haben schon mit schlechteren Leistungen Spiele gewonnen. Heute wurden wir zwar verdient, aber unter Wert geschlagen. Ab dem Elfer war es wirklich bitter. Es ist nun die Frage, wie wir alle mit dieser schwierigen Situation umgehen. Wir waren 12.000 heute im Stadion, bis zum 0:2 war die Stimmung positiv, danach haben Spieler wie manche Fans Nerven gezeigt. Es geht eben schnell in beide Richtungen. Es ist eine Frage der Würde, diese Saison ordentlich abzuschließen. Dafür muss jeder sein Bestes geben. Danach darf in Ruhe über alles nachgedacht werden. Die Mannschaft muss zusammenrücken und dem WAC in zwei Wochen die heute fehlenden Tore reinzwingen. Mit aller Macht.“

KindausFavoriten: „Problem ist halt, dass jede Aktion, in der Fischer oder Ranftl im Strafraum mitwirken, aufgrund des gestörten Verhältnisses zum Ball, das die beiden haben, zum Scheitern verurteilt ist.“

MVP2021: „Gratulation an die Mannschaft, dass sie das Heimrecht im Playoff verspielen und unseren Gegner 10 Tage vor dem Playoff sehr viel Selbstvertrauen gibt. Traurig, dass wir uns bei Lustenau bedanken dürfen/müssen, dass es in Linz kein Endspiel um Platz 8 gibt.“

