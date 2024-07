FC Emmen angelt nach Rapid-Talent Nicolas Bajlicz

Nicolas Bajlicz spielt aktuell in der zweiten Mannschaft des SK Rapid, für die er insgesamt 44 Spiele absolvierte, in denen er vier Treffer erzielte....

Nicolas Bajlicz spielt aktuell in der zweiten Mannschaft des SK Rapid, für die er insgesamt 44 Spiele absolvierte, in denen er vier Treffer erzielte. Die Rapid-Fans hoffen, dass sich der Mittelfeldspieler für die Kampfmannschaft empfiehlt, allerdings könnte er nun in die zweite niederländische Liga wechseln.

Wie der X-Account „soccernoord“ berichtet, könnte der 20-Jährige zum FC Emmen wechseln:

FC Emmen wil middenvelder Nicolas Bajlicz huren van Rapid Wien. Gesprekken zijn gaande met de zaakwaarnemer van de oostenrijker en de club #fcemmen #rapidwien #kkd pic.twitter.com/L5kL4ab35b — soccernoord (@soccernoord) July 26, 2024

Übersetzung: “Der FC Emmen will den Mittelfeldspieler Nicolas Bajlicz von Rapid Wien verpflichten. Die Gespräche mit dem Agenten des Österreichers und dem Verein laufen bereits.“

Aus dieser Meldung geht nicht hervor, ob der Klub das Mittelfeld-Talent fix verpflichten will oder ob es sich um eine Leihe handelt. Da die Hütteldorfer den Vertrag des 20-Jährigen erst Ende Mai verlängert haben, wäre ein Verkauf etwas überraschend. Andererseits stellt sich die Frage, warum Bajlicz in die zweite niederländische Liga wechseln soll, jetzt wo auch Rapid II von der Regionalliga in Österreichs zweithöchste Klasse aufstieg. Bei einer positiven Entwicklung im Herbst wären selbst Einsätze bei den Profis nicht undenkbar, da Kerschbaum aktuell auf dem Abstellgleis steht und es Gerüchte über einen Sattlberger-Abgang gibt.

Insofern wird man abwarten müssen, ob dieser Transfer wirklich zustande kommen wird, da sich der Nutzen weder für den Spieler noch für den SK Rapid auf den ersten Blick unmittelbar offenbart, es sei denn, man ist der Meinung, dass dem Talent eine Luftveränderung guttun würde.

Der FC Emmen landete in der vergangenen Saison auf Platz 7 in der Keuken Kampioen Divisie und wies 22 Punkte Rückstand auf Willem II auf. Für Bajlicz wäre es nicht das erste Auslandsabenteuer, da er bereits als Nachwuchsspieler von der Wiener Austria in den Nachwuchs des 1. FC Köln gewechselt ist und dort eineinhalb Jahre lang ausgebildet wurde. Seit Anfang 2022 steht der technisch starke Mittelfeldspieler bei den Hütteldorfern unter Vertrag.