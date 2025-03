Ferdinand Feldhofer wird Cheftrainer beim GAK

Der GAK 1902 geht mit einem neuen Trainerduo in die entscheidende Phase der österreichischen Bundesliga. Ferdinand Feldhofer wird mit sofortiger Wirkung Cheftrainer der Rotjacken, unterstützt wird er von Co-Trainer Matthias Urlesberger.

„Mit Ferdinand Feldhofer gewinnen wir eine Persönlichkeit mit großem Erfahrungsschatz, der uns die nötige Stabilität für die entscheidenden Spiele in dieser Saison bringen wird“, erklärt Sportdirektor Dieter Elsneg. „Mit Matthias Urlesberger wird zudem ein hochveranlagter Trainer mit erfolgreicher Vita zusätzliche Blickwinkel und Kompetenzen einbringen.“

Der 45-jährige Steirer bringt internationale Trainererfahrung mit nach Graz. Zuletzt war Feldhofer bei Cercle Brügge in der ersten belgischen Liga tätig, davor trainierte er Dinamo Tiflis in Georgien. Die österreichische Bundesliga kennt er aus seinen Stationen beim WAC und Rapid Wien, wo er zwischen 2020 und 2022 insgesamt 59 Mal an der Seitenlinie stand. Seine Trainerlaufbahn begann Feldhofer beim SV Lafnitz.

„Der GAK steckt in einer herausfordernden Periode, die Vision des Vereins stimmt mit meiner persönlichen Zielsetzung überein. Wir müssen nun alle Kräfte im Verein bündeln und für die letzten zehn Spiele geschlossen auftreten. Die Mannschaft braucht die volle Unterstützung und das Vertrauen von jedem Einzelnen. Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen – es bedarf viel Leidenschaft und Einsatz. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit den Spielern und allen Angestellten,“ so Feldhofer.“

Mit Matthias Urlesberger wechselt der aktuelle Trainer der GAK U16 als Co-Trainer in die Kampfmannschaft. Der 31-Jährige sammelte zwischen 2019 und 2024 bereits umfassende Erfahrungen als Co-Trainer von Feldhofer und Markus Schopp bei Rapid, dem WAC und dem TSV Hartberg.

Torhütertrainer Thomas Queder, Athletiktrainer Stefan Arvay, Individualtrainer Ralph Spirk sowie Videoanalyst Jacob Swersina bleiben dem Trainerteam in ihren bisherigen Funktionen erhalten.