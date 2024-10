Formcheck: Rapid-Legionär Dion Beljo überzeugt bei U21-Einsätzen und Bundesliga-Statistiken

Mittelstürmer Dion Beljo stellte in der Länderspielpause für die kroatische U21-Nationalmannschaft seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Nachdem er bereits gegen Andorra traf, lieferte er beim...

Mittelstürmer Dion Beljo stellte in der Länderspielpause für die kroatische U21-Nationalmannschaft seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Nachdem er bereits gegen Andorra traf, lieferte er beim 3:2-Sieg gegen Griechenland einen Treffer und eine Vorlage. Mit diesem Sieg qualifizierte sich Kroatien für das Playoff zur Qualifikation für die U21-Europameisterschaft. Alle Statistiken stammen von Wyscout S.p.a.



Beljo zeigte beim Sieg gegen Griechenland eine starke Leistung: Zunächst bereitete er das Tor zum 1:0 vor, bevor er selbst das 2:0 erzielte:

⚽️ El gol de Lukas Kacavenda para el 1-0. El pase es de Dion Drena Beljo, que acaba de hacer el segundo para encarrilar el billete para la Eurocopa. pic.twitter.com/nPRsTVtNLd — Fútbol Croata (@futbolcroacia) October 15, 2024

Dion Beljo bereitet das erste Tor für die kroatische U21-Nationalmannschaft im Spiel gegen Griechenland vor.

DION DRENA BELJO MAKES IT 2-0!!! Franjo Ivanović with a beautiful dribbling and a lovely pass towards Beljo, who finished it precisely for 2-0. 🚨pic.twitter.com/pvQEHnCWa6 — 🇭🇷 (@TheCroatianLad) October 15, 2024

Dion Beljo trifft zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung.

Der junge Kroate wechselte im Sommer als Leihspieler vom FC Augsburg zu SK Rapid, wobei sich die Hütteldorfer eine Kaufoption sicherten. Nach neun Runden in der österreichischen Bundesliga zeigt Beljo bereits einige vielversprechende Statistiken:

Die meisten Schüsse in der Bundesliga

Dion Beljo gab in den ersten neun Runden der Saison die meisten Schüsse in der österreichischen Bundesliga ab: Insgesamt 31. Auch bei den Schüssen pro 90 Minuten ist er mit einem Schnitt von 3,7 Schüssen pro Spiel die klare Nummer eins.

Lufthoheit

Besonders auffällig ist Beljos Stärke im Kopfballspiel. Von seinen 31 Schüssen gingen 13 per Kopf auf das gegnerische Tor, womit er diese Wertung klar anführt. Zum Vergleich: Auf Platz zwei folgen mehrere Spieler, die jeweils nur sechs Kopfbälle verzeichneten.

Schussgenauigkeit



58,06 % seiner Schüsse brachte Beljo auf das gegnerische Tor – eine gute Quote, die Platz vier in der Liga bedeutet. Die beste Schussgenauigkeit hat derzeit Mika Biereth vom SK Sturm mit 66,67 %.

Präsenz im gegnerischen Strafraum



Beljo hatte die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum, was seine Präsenz als Mittelstürmer unterstreicht. Bemerkenswert ist, dass er sich trotz dieser Präsenz oft in tiefere Zonen fallen lässt, um dort mit seinen Mitspielern zu kombinieren.

Torbilanz und Chancenverwertung

Beljo erzielte in neun Ligaspielen bisher vier Tore, die alle eine zwischenzeitliche 1:0-Führung für Rapid bedeuteten. Sein erwarteter Torwert (xG) liegt bei 4,24, womit seine Chancenverwertung im Liga-Durchschnitt liegt. Nur Ronivaldo (4,95) und Marin Ljubicic (4,24) haben höhere xG-Werte. Mika Biereth führt derzeit mit sieben Treffern und einem xG-Wert von 3,83, den er deutlich übertroffen hat.

Im ÖFB-Cup traf Beljo in zwei Spielen dreimal. International bleibt noch Luft nach oben: In sieben Europacup-Partien (409 Minuten Spielzeit) steuerte er ein Tor und einen Assist bei und erreichte dabei einen xG-Wert von 1,45.

Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann wäre es, dass der kroatische Stürmer trotz seiner starken Werte – wie der hohen Anzahl an Schüssen, der guten Schussgenauigkeit und vielen Ballkontakten im Strafraum – keinen noch höheren xG-Wert erreicht hat und sich nicht noch mehr hochkarätige Chancen erarbeiten konnte. Allerdings ist das Kritik auf hohem Niveau, da er in der österreichischen Bundesliga beim xG-Wert auf Platz 3 liegt.

Beljo dankbar für Einsatzzeiten

Zu Beginn der Saison geriet Beljo bei den Fans teilweise in die Kritik, was vermutlich an seiner phasenweise laschen Körpersprache im Spiel gegen den Ball lag, insbesondere im Vergleich zum deutlich älteren Guido Burgstaller. Doch der junge Kroate zeigte auch in dieser Hinsicht Fortschritte und scheint sich nach einer schwierigen Phase beim FC Augsburg nun bei Rapid sehr wohlzufühlen.

In einem Interview nach dem ersten U21-Länderspiel gegen Andorra bestätigte dies der kroatische Legionär:

„Ich bin jetzt in einem Verein, in dem ich endlich die Möglichkeit habe, ein Spiel nach dem anderen zu bestreiten. Ich bin mit meiner Form zufrieden und glaube, dass ich mich mit jedem Spiel weiter verbessere und noch mehr für meine Mannschaft tun kann.“