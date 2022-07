Frankreichs U19-Teamkapitän: Red Bull Salzburg fixiert Rekordtransfer!

[ Pressemeldung Red Bull Salzburg ]

Lucas Gourna-Douath wechselt von AS Saint-Etienne zu den Roten Bullen

Der FC Red Bull Salzburg hat mit Lucas Gourna-Douath einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet. Der 18-jährige Franzose kommt von AS Saint-Etienne und unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Lucas Gourna-Douath bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus 61 Einsätzen in der Ligue 1 mit, durchlief zudem sämtliche Nachwuchsteams Frankreichs und ist aktueller Kapitän der französischen U19-Nationalmannschaft. Beim FC Red Bull Salzburg wird der vielversprechende Neuzugang mit der Rückennummer 27 auflaufen.

Sportdirektor Christoph Freund meint zu diesem Transfer:

„Mit Lucas konnten wir einen hochtalentierten Spieler, der noch dazu aktueller französischer U19-Nationalteamkapitän ist, zu uns nach Salzburg holen. Er hat mit seinen jungen 18 Jahren bereits 61 Spiele in der Ligue 1 vorzuweisen, was sicherlich außergewöhnlich ist. Dabei hat er sich trotz vieler Interessenten aus ganz Europa für den FC Red Bull Salzburg entschieden. Dies zeigt auch, welch guten Namen wir uns mittlerweile für absolute Toptalente europaweit gemacht haben. Wie jedem neuen Spieler werden wir auch ihm die nötige Zeit zur Eingewöhnung und Anpassung bei uns in Salzburg geben.“